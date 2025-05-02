Із братської могили воїнам УПА в Польщі демонтували провокативну табличку, - Мінкульт

У Польщі демонтували незаконно прикріплено провокативну табличку з братської могили воїнів Української повстанської армії на горі Монастир поблизу польсько-українського кордону.

Про це повідомив Мінкульт України, інформує Цензор.НЕТ.

28 квітня Реставратор пам’яток культури Підкарпатського воєводства видав наказ про усунення таблички, встановленої сторонніми особами на території гори Монастир.

Дії було виконано відповідно до чинного законодавства та з урахуванням вимог охорони культурної спадщини.

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21 квітня польська поліція відкрила кримінальне провадження за статтями про наругу над пам’ятником чи іншим громадським місцем, встановленим для вшанування історичної події чи вшанування особи, та знищення чужої речі.

Справа перебувала під наглядом Районної прокуратури в м. Любачів і на контролі Окружної прокуратури в м. Перемишль, з огляду на високий суспільний резонанс.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі на горі Монастир невідомі замінили меморіальну дошку на братській могилі воїнів Української повстанської армії, де їх назвали відповідальними за терор і вбивства. Міністерства культури держав спільно засудили акт вандалізму.

Українське та польське міністерства культури спільно засудили акт вандалізму.

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