Польша не ставила ультиматум Украине относительно Волынской трагедии, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда опроверг информацию о том, что Польша выдвигала Украине ультиматум относительно проведения эксгумационных работ на месте гибели польских жертв Волынской трагедии.

Об этом он сказал в эфире Kanal Zero, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР.

По словам польского лидера, он не является тем, кто отказывает соседу в помощи, даже если в прошлом тот причинил боль.

Дуда подчеркнул, что украинцы считают, что они защищают всю Европу, и не чувствуют, что должны оправдываться за помощь, которую Польша оказывает Украине. Президент также рассказал, что еще до российского вторжения он имел разговор с Владимиром Зеленским относительно событий на Волыни. Встречи, проведенные с Петром Порошенко, не принесли конкретных результатов, но пока обсуждение вопроса эксгумации продолжается.

"Мы будем делать шаги, чтобы эта тема перестала быть поводом для гнева между нашими народами, для этой глубоко раненой памяти, или, как некоторые говорят, для ненависти", - подчеркнул Дуда.

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Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

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Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

В Минкульте 11 января сообщили, что Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов. Киев настроен на "положительные решения" по этому вопросу.

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