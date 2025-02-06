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Польша не ставила ультиматум Украине относительно Волынской трагедии, - Дуда

Дуда заявил, что Украине необходимо оказать поддержку для восстановления экономики

Президент Польши Анджей Дуда опроверг информацию о том, что Польша выдвигала Украине ультиматум относительно проведения эксгумационных работ на месте гибели польских жертв Волынской трагедии.

Об этом он сказал в эфире Kanal Zero, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР.

По словам польского лидера, он не является тем, кто отказывает соседу в помощи, даже если в прошлом тот причинил боль.

Дуда подчеркнул, что украинцы считают, что они защищают всю Европу, и не чувствуют, что должны оправдываться за помощь, которую Польша оказывает Украине. Президент также рассказал, что еще до российского вторжения он имел разговор с Владимиром Зеленским относительно событий на Волыни. Встречи, проведенные с Петром Порошенко, не принесли конкретных результатов, но пока обсуждение вопроса эксгумации продолжается.

"Мы будем делать шаги, чтобы эта тема перестала быть поводом для гнева между нашими народами, для этой глубоко раненой памяти, или, как некоторые говорят, для ненависти", - подчеркнул Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волынская трагедия: Польша готовит команду для эксгумаций на Тернопольщине

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины - Дуде: Украинские воины и ветераны не угроза, а фактор безопасности для Польши и всей Европы

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

В Минкульте 11 января сообщили, что Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов. Киев настроен на "положительные решения" по этому вопросу.

Также читайте: Польша должна присутствовать на переговорах между Россией и Украиной, - Дуда

Автор: 

Польша (8515) Волынская трагедия (208) Дуда Анджей (772)


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Топ комментарии
+11
Чіпляитесь вже до німців - вони вбили кожного п"ятого поляка
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06.02.2025 13:43 Ответить
+11
Україна не мала державного статуса в часи її окупації, як совітами, так і німецькими нацистами. Які можуть бути претензії і звинувачення? Поляки теж 6 років були під нацистською окупацією. Якщо хтось і влаштував міжетнічний конфлікт між поляками і українцями, то це були їхні спільні вороги і окупанти. Сталінські соколики-енкеведисти ох як любили влаштовувати маскаради з переодяганням в любу форму, як українських повстанців так і польських. Московська імперія зла ось хто головний в цьому одвічному протистоянні і підбурювач, ну і виконавець. Моральне примирення українців з поляками вже давно відбулося і не потрібно знову розкручувати московське ІПСО!
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06.02.2025 13:49 Ответить
+4
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06.02.2025 13:49 Ответить
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Чіпляитесь вже до німців - вони вбили кожного п"ятого поляка
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06.02.2025 13:43 Ответить
Нє, то другоє!
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06.02.2025 14:20 Ответить
Ну, навіть якщо вжити млово "тиск", то це той самий ультиматум. От у Японії жінок низької соціальної відповідальності називали гейшами, але за суттю це були ті ж проститутки, правда з бонусами.
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06.02.2025 13:46 Ответить
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06.02.2025 13:49 Ответить
Україна не мала державного статуса в часи її окупації, як совітами, так і німецькими нацистами. Які можуть бути претензії і звинувачення? Поляки теж 6 років були під нацистською окупацією. Якщо хтось і влаштував міжетнічний конфлікт між поляками і українцями, то це були їхні спільні вороги і окупанти. Сталінські соколики-енкеведисти ох як любили влаштовувати маскаради з переодяганням в любу форму, як українських повстанців так і польських. Московська імперія зла ось хто головний в цьому одвічному протистоянні і підбурювач, ну і виконавець. Моральне примирення українців з поляками вже давно відбулося і не потрібно знову розкручувати московське ІПСО!
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06.02.2025 13:49 Ответить
Тільки за посиланням знову
- не Волинська трагедія, а "події на Волині"
- не якщо в минулому той завдав болю, а "якщо цей сусід зробив йому багато зла в минулому."
А далі скромно пропущено наступне

За словами президента Польщі, "українці вірять, що вони захищають Європу, вони глибоко в цьому переконані та не думають, що вони нам щось винні за те, що ми їм допомогли", - додав він.

За словами Дуди, "однією з фундаментальних проблем" щодо ексгумації жертв подій на Волині є те, що "ніхто не хоче сказати: "Так, мій дід і мій батько разом вчинили геноцид, ми пов'язані з цією нацією, яка вбивала", - оцінив він.

Пишіть правду, що поляки формують суспільну думку, що українці це нація що робила геноцид. А про свою історичну участь в тривалому геноциді та поневоленні українців вони скромно мовчать.
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06.02.2025 14:13 Ответить
Більшовики, відхапавши Галичину, знищили за два роки 250 тис. чоловік, і невідомо скільки по 1950, а вони тут про якісь 100 000…
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06.02.2025 14:18 Ответить
Кількість жертв, яку називають дослідники, сильно варіюється. За польськими підрахунками, під час цієї трагедії з польського боку загинуло щонайменше 36 543 - 36 750 осіб (головним чином - польські селяни), з яких понад 19 тисяч - із встановленими прізвищами, а з українського боку - до кількох тисяч осіб. Деякі польські історики називають у два-три рази більше число загиблих поляків. Зокрема польські історики Ева та Владислав Семашко та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B6%D0%B5%D2%91%D0%BE%D0%B6_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Ґжеґож Мотика, повторюючи дані істориків Семашків, вказують на кількість 100 тисяч польських жертв на всіх територіях протистояння, включаючи Волинь, хоча в працях істориків Семашків часто зустрічаються фальсифікації, пов'язані з перебільшенням кількості польських жертв та заниженням кількості українських жертв.Крім того, число загиблих поляків піддавалось і продовжує піддаватись маніпуляціям з боку польських істориків та політиків. Раніше навіть називали цифри 500 тисяч та 200 тисяч вбитих поляків, хоча, відповідно до оцінок польського підпілля в 1944 році, на Волині загинуло 15 тисяч поляків. За радянськими оцінками, вони становили 20 тисяч убитими.
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06.02.2025 15:54 Ответить
ви, нам, ще за пана зеника не відповіли!

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06.02.2025 14:35 Ответить
Історик https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор Ільюшин знайшов у польських архівах документ про існування урядових планів, метою яких було звільнення "південно-східних кресів" (Волині та Галичини) Польщі від української присутності. Також він знайшов у польських архівах документ щодо плану виселення, а можливо, навіть і часткового фізичного знищення українців на західноукраїнських землях.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
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06.02.2025 15:44 Ответить
На Львівському Личаківському цвинтарі перед похованням "орлєнт" слова на камені "пробачаємо і просимо вибачення" підписані двома президентами.І тоді ж,пам"ятаю,по тому ж цвинтару бігав Тягнибок разом з покійною вже Фаріон та іншою свободівською братією і кричав,що не дозволить реставрувати "меч-щербець",бо бо той меч защербили поляки об голови українців.І таки замазали цементом ту щербину.То що ж ви хочете,зараз черга поляків ви...буватись...
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06.02.2025 17:17 Ответить
Саме гидке - Дуда підкреслив, що українці вважають, що вони захищають всю Європу, і не відчувають, що повинні виправдовуватися за допомогу. Ми повинні виправдовуватись? Ми щось вкрали, зерно зібране поляками на замінованих полях на дорогу висипали? Ні. Українці наповнили бюджет Польщі більше ніж Польща виділила допомоги і це факт, який повідомили їхні урядовці. За що виправдовуватись?
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07.02.2025 00:02 Ответить
 
 