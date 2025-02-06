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Волынская трагедия: Польша готовит команду для эксгумаций на Тернопольщине

ексгумація

Польский фонд "Свобода и демократия" завершает подготовку миссии, которая в конце апреля начнет эксгумацию останков поляков, погибших в 1945 году и похороненных в бывшем селе Пужники на Тернопольщине.

Об этом информирует RMF FM, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, эксгумацию будут проводить в бывшем селе Пужники, где захоронены останки поляков, погибших в 1945 году. В состав миссии привлечены антропологи, археологи, судмедэксперты и генетики. Ключевую роль в исследованиях будут играть эксперты из Поморского медицинского университета в Щецине во главе с профессором Анджеем Оссовским.

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Кроме того, в эксгумационных работах могут принять участие представители Института национальной памяти Польши, хотя их точная роль еще согласовывается.

Польская команда планирует обустроить научную базу на месте раскопок, а также разместиться в ближайшем отеле. После снятия первого слоя почвы специалисты начнут тщательные раскопки и анализ найденных остатков.

Отмечается, что основная цель исследований - установление возраста, пола и причины смерти погибших, а также проведение ДНК-экспертиз для идентификации останков. В течение многих месяцев эксперты Поморского университета собирали генетические образцы у потомков жителей села, чтобы облегчить процесс идентификации.

Ожидается, что эксгумационные работы продлятся примерно месяц.

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Что предшествовало?

Напомним, украинские и польские археологи и исследователи обнаружили в несуществующем ныне селе Пужники на Тернопольщине место массового захоронения поляков, погибших в 1940-х годах. Они обратились к украинским органам власти о проведении эксгумационных работ в этом месте.

Министр канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик отметил, что это первый случай за более чем девять лет, когда в Украине нашли останки поляков, жертв Волынской трагедии.

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Автор: 

Польша (8515) эксгумация (149) Волынская трагедия (208)


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Топ комментарии
+14
заблокувати їх на кордоні тракторами і нехай їдуть додому
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06.02.2025 11:27 Ответить
+11
До "команди" обов"язково прикріпить "контролерів" - щоб "ексгуматори" в могили не почали підкидать католицькі хрестики чи інші "польські артефакти"...
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06.02.2025 11:34 Ответить
+8
Що робили поляки на Тернопільщині?Це були звичайні окупанти,а тепер нащадки цих окупантів хочуть видати окупантів за жертв "волинської різні".Сиділи б у себе в польщі і ніхто з України їх не чіпав би. Чому поляки не згадують про операцію "Вісла"?
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06.02.2025 11:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
заблокувати їх на кордоні тракторами і нехай їдуть додому
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06.02.2025 11:27 Ответить
До "команди" обов"язково прикріпить "контролерів" - щоб "ексгуматори" в могили не почали підкидать католицькі хрестики чи інші "польські артефакти"...
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06.02.2025 11:34 Ответить
Некрофіли хрінові!!!
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06.02.2025 11:35 Ответить
як тільки україна увійде до єс пшекам настануть кранти, ото вже посміємося та й нагадаємо їм і про волинь, і про те, як україну дерибанили у 1918-19, і як кордони нам блокували під час війни з кацапами, гай, гай, куржви кончені
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06.02.2025 11:43 Ответить
Коли Україна ввійде до ЄС, половина українців матиме польські паспорти
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06.02.2025 11:46 Ответить
пся крев
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06.02.2025 11:46 Ответить
Що робили поляки на Тернопільщині?Це були звичайні окупанти,а тепер нащадки цих окупантів хочуть видати окупантів за жертв "волинської різні".Сиділи б у себе в польщі і ніхто з України їх не чіпав би. Чому поляки не згадують про операцію "Вісла"?
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06.02.2025 11:55 Ответить
В - валинскаярєзня.......бєнзалапатай.....на тернопільщині.....
А як же єксгумація розстріляних жертв біля Києва, біля Харькова.....чи то не поляки?? Аааааа то асвабадітєлі, ім можна, не дарма по всій Польші асвабадітєлям пам'ятників натикано- як гівна!
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06.02.2025 12:00 Ответить
А хто буде розслідувати наслідки операції ,,Вісла ,, , коли кацапи та поляки депортували тисячі українців із їх рідних земель.
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06.02.2025 12:06 Ответить
Якби поляки на Волині залишились, то "батько сталін" міг би цілком той шмат до Польші домалювати, бо щиро українців ненавидів.
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06.02.2025 13:19 Ответить
А поляки відновили меморіал в Монастирі?
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06.02.2025 12:23 Ответить
Трагедія Волинська тому, що сталася на Волині в 1943. А Пужники - це 1945 рік і південь Тернопільщині. До Франківська ближче, але й тут Волинську трагедію розгледіли.
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06.02.2025 12:52 Ответить
Я не розумію а яке відношення має волиньська різня до тернопільщини (можливо їм в допомогу покликати царьова він все знає🙃😃)
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06.02.2025 13:59 Ответить
 
 