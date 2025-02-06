Волынская трагедия: Польша готовит команду для эксгумаций на Тернопольщине

Польский фонд "Свобода и демократия" завершает подготовку миссии, которая в конце апреля начнет эксгумацию останков поляков, погибших в 1945 году и похороненных в бывшем селе Пужники на Тернопольщине.

Об этом информирует RMF FM, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, эксгумацию будут проводить в бывшем селе Пужники, где захоронены останки поляков, погибших в 1945 году. В состав миссии привлечены антропологи, археологи, судмедэксперты и генетики. Ключевую роль в исследованиях будут играть эксперты из Поморского медицинского университета в Щецине во главе с профессором Анджеем Оссовским.

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Кроме того, в эксгумационных работах могут принять участие представители Института национальной памяти Польши, хотя их точная роль еще согласовывается.

Польская команда планирует обустроить научную базу на месте раскопок, а также разместиться в ближайшем отеле. После снятия первого слоя почвы специалисты начнут тщательные раскопки и анализ найденных остатков.

Отмечается, что основная цель исследований - установление возраста, пола и причины смерти погибших, а также проведение ДНК-экспертиз для идентификации останков. В течение многих месяцев эксперты Поморского университета собирали генетические образцы у потомков жителей села, чтобы облегчить процесс идентификации.

Ожидается, что эксгумационные работы продлятся примерно месяц.

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Что предшествовало?

Напомним, украинские и польские археологи и исследователи обнаружили в несуществующем ныне селе Пужники на Тернопольщине место массового захоронения поляков, погибших в 1940-х годах. Они обратились к украинским органам власти о проведении эксгумационных работ в этом месте.

Министр канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик отметил, что это первый случай за более чем девять лет, когда в Украине нашли останки поляков, жертв Волынской трагедии.

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