Волынская трагедия: Польша готовит команду для эксгумаций на Тернопольщине
Польский фонд "Свобода и демократия" завершает подготовку миссии, которая в конце апреля начнет эксгумацию останков поляков, погибших в 1945 году и похороненных в бывшем селе Пужники на Тернопольщине.
Об этом информирует RMF FM, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, эксгумацию будут проводить в бывшем селе Пужники, где захоронены останки поляков, погибших в 1945 году. В состав миссии привлечены антропологи, археологи, судмедэксперты и генетики. Ключевую роль в исследованиях будут играть эксперты из Поморского медицинского университета в Щецине во главе с профессором Анджеем Оссовским.
Кроме того, в эксгумационных работах могут принять участие представители Института национальной памяти Польши, хотя их точная роль еще согласовывается.
Польская команда планирует обустроить научную базу на месте раскопок, а также разместиться в ближайшем отеле. После снятия первого слоя почвы специалисты начнут тщательные раскопки и анализ найденных остатков.
Отмечается, что основная цель исследований - установление возраста, пола и причины смерти погибших, а также проведение ДНК-экспертиз для идентификации останков. В течение многих месяцев эксперты Поморского университета собирали генетические образцы у потомков жителей села, чтобы облегчить процесс идентификации.
Ожидается, что эксгумационные работы продлятся примерно месяц.
Что предшествовало?
Напомним, украинские и польские археологи и исследователи обнаружили в несуществующем ныне селе Пужники на Тернопольщине место массового захоронения поляков, погибших в 1940-х годах. Они обратились к украинским органам власти о проведении эксгумационных работ в этом месте.
Министр канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик отметил, что это первый случай за более чем девять лет, когда в Украине нашли останки поляков, жертв Волынской трагедии.
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А як же єксгумація розстріляних жертв біля Києва, біля Харькова.....чи то не поляки?? Аааааа то асвабадітєлі, ім можна, не дарма по всій Польші асвабадітєлям пам'ятників натикано- як гівна!