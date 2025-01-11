Глава Института нацпамяти Польши Навроцкий относительно эксгумаций жертв Волынской трагедии: Сегодня мы не можем говорить о прорыве

Глава Институт нацпамяти Польши и кандидат в президенты Кароль Навроцкий заявил, что сейчас в деле эксгумаций жертв Волынской трагедии нельзя говорить о прорыве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF 24.

Так, Навроцкий заявил, что "сегодня мы не можем говорить о прорыве".

"Таких прорывов, точнее - деклараций о прорывах, мы уже пережили много. Об одном из них сообщил глава польской дипломатии Радослав Сикорский. Этого не произошло. Я не знаю, что премьер-министр считает прорывом, - сказал он.

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Он подчеркнул, что речь идет о 1500 селах, которые исчезли с карты, о 120 тысячах жертв, поэтому прорывом было бы начать эксгумацию.

"Как Институт нацпамяти, мы готовы выполнять свои обязанности. Является ли это успехом? Мы этого еще не знаем. Пока нет решения, мы не знаем, о чем конкретно говорит премьер-министр", - добавил Навроцкий.

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Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о "прорыве" относительно эксгумаций жертв Волынской трагедии.

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

В Минкульте 11 января сообщили, что Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов. Киев настроен на "положительные решения" по этому вопросу.