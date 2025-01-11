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Глава Института нацпамяти Польши Навроцкий относительно эксгумаций жертв Волынской трагедии: Сегодня мы не можем говорить о прорыве

Навроцький щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії

Глава Институт нацпамяти Польши и кандидат в президенты Кароль Навроцкий заявил, что сейчас в деле эксгумаций жертв Волынской трагедии нельзя говорить о прорыве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF 24.

Так, Навроцкий заявил, что "сегодня мы не можем говорить о прорыве".

"Таких прорывов, точнее - деклараций о прорывах, мы уже пережили много. Об одном из них сообщил глава польской дипломатии Радослав Сикорский. Этого не произошло. Я не знаю, что премьер-министр считает прорывом, - сказал он.

Также читайте: Украина и Польша обменялись списками мест поиска и эксгумации жертв Волынской трагедии, - Минкульт

Он подчеркнул, что речь идет о 1500 селах, которые исчезли с карты, о 120 тысячах жертв, поэтому прорывом было бы начать эксгумацию.

"Как Институт нацпамяти, мы готовы выполнять свои обязанности. Является ли это успехом? Мы этого еще не знаем. Пока нет решения, мы не знаем, о чем конкретно говорит премьер-министр", - добавил Навроцкий.

Читайте: Украина и Польша ведут "конструктивный исторический диалог" по эксгумации жертв Волынской трагедии, уже есть прогресс, - посол Боднар

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о "прорыве" относительно эксгумаций жертв Волынской трагедии.

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

В Минкульте 11 января сообщили, что Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов. Киев настроен на "положительные решения" по этому вопросу.

Автор: 

Польша (8439) эксгумация (148) Волынская трагедия (205) Навроцкий Кароль (7)


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Топ комментарии
+17
ну прям срака ..з одного боку кацапи ..з іншого кривава псевдошляхта .. і що одне , що друге всю історію гнобили українців
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11.01.2025 16:49
+12
Поляки, готуйте репарації за окупацію заходу України 1919-1939. Або ми разом з кацапами зайдемо до варшави. Платіть і кайтесь, ви нам винні назавжди.
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11.01.2025 16:45
+8
Викопай усіх за 600 років, від Сяну до Дону, оце діло буде…
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11.01.2025 17:06
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Поляки, готуйте репарації за окупацію заходу України 1919-1939. Або ми разом з кацапами зайдемо до варшави. Платіть і кайтесь, ви нам винні назавжди.
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11.01.2025 16:45 Ответить
Напеши трєбованія, я передам в ужонд💩
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11.01.2025 16:52 Ответить
триста тридцять! кожному!
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11.01.2025 16:54 Ответить
20 відсотків ввп польщі щороку протягом 50 років.
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11.01.2025 17:12 Ответить
ну прям срака ..з одного боку кацапи ..з іншого кривава псевдошляхта .. і що одне , що друге всю історію гнобили українців
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11.01.2025 16:49 Ответить
Шляхта вважає себе сарматами, а не слов'янами доречі.
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11.01.2025 17:23 Ответить
Та заспокойтеся. Це все для рольників, вибори йдуть.
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11.01.2025 21:29 Ответить
всьо! зелені дегенерати!
дамбу прорвало. тепер в цю пробоїну полізуть всі, на чолі з московитами.
докерувались, імбецили кончені!
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11.01.2025 16:52 Ответить
ну да ..забув ще додати що не так "страшні московські воші , як українські гниди"

а керують Україною зельоні гниди (зельоні пишу так свідомо ..бо вони не зелені ..вони саме зельоні)

"Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна", - Грушевський

але ж цю владу вибрали 73% полудурків
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11.01.2025 16:57 Ответить
Викопай усіх за 600 років, від Сяну до Дону, оце діло буде…
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11.01.2025 17:06 Ответить
Цей пшек дуже схожий на Джей Ді Венса.
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11.01.2025 17:08 Ответить
Всё верно делает пшек. Дожимать нужно дрогнувшую украинскую зелёную власть. Цель определена. Речь идет о 1500 селах, которые исчезли с карты, о 120 тысячах жертв Источник: https://censor.net/ru/n3529739
Их было пять. Которые не давали развернуть эту блудню. Даже у проффесора хватало ума в это не лезть. Пшеки не успокоятся пока не найдут всех 120 тысяч. Потом мы будем платить и каяться. А потом кандидатом в президенты будет представитель аграрной партии, и он объяснит что мешает Украине стать членом ЕС
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11.01.2025 17:27 Ответить
А якщо він раптово зникне безвісті?
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11.01.2025 17:55 Ответить
Та не треба їм ці ексгумації Вибори, кожен хоче бути більшим патріотом.
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11.01.2025 21:31 Ответить
Навродський, провокатор на кремлівських дотаціях ? Шкода ...
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11.01.2025 17:15 Ответить
"польські танці" , на пам'яті загиблих захисників України .Упокій Боже душі одних і других, і дай розум придуркам , котрі на їх смертях роблять політику(най їх шляк трафить),
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11.01.2025 17:33 Ответить
120 тисяч?
ЧОМУ НЕ 100 МЛН.? ГА?
ЯК ЗВУЧИТЬ: 100 МЛН. ПОЛЯКІВ, ВБИТИХ ЗЛОБНИМИ БЄНДЄРОВЦАМІ!
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11.01.2025 18:39 Ответить
Прорив у вас буде зі сторони білорашки,якщо не перестанете маятись дурньою зі своїми історичними образами і комплексами.
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11.01.2025 19:03 Ответить
В одних різня бінзопилою з мільйоном жертв, в інших волинська трагедія, ніби це був вибух газу, чи природна аномалія. Як кацап вбиває українця то це геноцид, як українець вбиває цивільних поляків, то це трагедія, і взагалі їх там не повино було бути... Не знаю як це працює, але достатньо маленької іскри, щоб розпалити міжнаціональну ворожнечу.
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11.01.2025 19:03 Ответить
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11.01.2025 19:15 Ответить
дуже просто все працює, почалося з Лемківщини де вбивали українців в 1942 та окупації Волині поляками ще раніше, де вони не телятами були, а мали найбільшу кількість парамілітарних формувань. Цю хупцу про геноцид поляків можеш засунути собі у дупу. Були етнічні чистки з обох боків, що дійсно трагедія. Була чітка стратегія на примирення, що підтвердили президенти обох країн: просимо пробачення і пробачаємо. Але нажаль в Польщі загралися у політику, ігноруючи реальні історичні факти.
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11.01.2025 21:53 Ответить
пшек = гієна. Амінь.
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11.01.2025 19:14 Ответить
Поляк у себе в країні господар, хоче мітингує, хоче страйкує, хоче блокує... а Українців влада рахує за кріпаків, конституція на паузі, президент просрочений. Раніше на базарі можна було виміняти кріпака на собаку, та часи змінилися, зараз їх пакують в бусіки незламності
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11.01.2025 19:31 Ответить
Кадирівська насадка на кукан, пліз
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11.01.2025 20:18 Ответить
Без відновлення зруйнованих поховань УПА на території Польщі (які доречі пережили совок) про будь які рухи на зустріч не мають сенсу. Вони хворі на шовінізм і взагалі їм по цимбалах історична справедливість чи реальність.
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11.01.2025 21:45 Ответить
...мы не можем сказать о прорыве...,,--- так ройте глубже, может и прорвёт там! До Америки только не доройте, там не поймут, в дыню треснут! На границе страны тяжёлый военный конфликт, война на носу--- пшэкам рыть неймётся!
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12.01.2025 00:29 Ответить
Все вы идиоты. Война за справедливость не может быть закончена в принципе, потому что справедливость для одних означает несправедливость для других. Если поляки в обмен на техническую помощь хотят копаться в костях - пусть копают!
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12.01.2025 12:12 Ответить
 
 