Почти 60% поляков не видят Украину в ЕС и НАТО до решения вопроса о Волынской трагедии, - опрос

59,5% не видят Украину в ЕС и НАТО до того момента, пока в отношениях с Польшей не будут решены вопросы, которые касаются Волынской трагедии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром United Surveys для издания Wirtualna Polska, сообщает Цензор.НЕТ.

Респондентов спросили следующее: "Насколько пан/пани согласны со следующим предложением: я не представляю себе вступления Украины в ЕС и НАТО, пока она не справится с прошлым, то есть Волынской трагедией".

59,5% поляков согласились с этим утверждением. На этот вопрос "однозначно да" ответили 36,4% опрошенных, а 23,1% - "скорее да".

В то же время для 24,9% поляков решение проблематики Волынской трагедии в отношениях с Польшей не является необходимым условием для присоединения Украины к ЕС и НАТО. "Скорее нет" на вышеупомянутый вопрос ответили 16% респондентов, а 8,9% - "однозначно нет".

Еще 15,6% респондентов заявили, что не определились на этот счет.

Больше всего тех, кто не видят Украину в ЕС и НАТО до решения вопроса о Волынской трагедии, среди избирателей правоконсервативных и националистических партий, в частности "Права и Справедливости" (PiS) и "Конфедерации" - 78%.

Зато среди сторонников леволиберальных партий правящей коалиции ("Гражданская коалиция", "Левица", "Третий путь") поддерживают вышеупомянутый тезис 52% избирателей.

Не поддерживают этот тезис 36% избирателей правящих леволиберальных партий и лишь 20% сторонников правоконсервативных и националистических политсил.

В опросе приняли участие 1 тыс. совершеннолетних поляков.

Напомним, что ранее Кароль Навроцкий, который является кандидатом в президенты Польши и поддерживаемый оппозиционной партией "Право и справедливость", заявил, что не видит Украину членом Европейского Союза или НАТО до решения вопроса о Волынской трагедии.

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронений", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

