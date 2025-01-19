РУС
Почти 60% поляков не видят Украину в ЕС и НАТО до решения вопроса о Волынской трагедии, - опрос

Майже 60% поляків не бачать Україну в ЄС і НАТО до розв’язання питання щодо Волинської трагедії

59,5% не видят Украину в ЕС и НАТО до того момента, пока в отношениях с Польшей не будут решены вопросы, которые касаются Волынской трагедии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром United Surveys для издания Wirtualna Polska, сообщает Цензор.НЕТ.

Респондентов спросили следующее: "Насколько пан/пани согласны со следующим предложением: я не представляю себе вступления Украины в ЕС и НАТО, пока она не справится с прошлым, то есть Волынской трагедией".

59,5% поляков согласились с этим утверждением. На этот вопрос "однозначно да" ответили 36,4% опрошенных, а 23,1% - "скорее да".

В то же время для 24,9% поляков решение проблематики Волынской трагедии в отношениях с Польшей не является необходимым условием для присоединения Украины к ЕС и НАТО. "Скорее нет" на вышеупомянутый вопрос ответили 16% респондентов, а 8,9% - "однозначно нет".

Еще 15,6% респондентов заявили, что не определились на этот счет.

Больше всего тех, кто не видят Украину в ЕС и НАТО до решения вопроса о Волынской трагедии, среди избирателей правоконсервативных и националистических партий, в частности "Права и Справедливости" (PiS) и "Конфедерации" - 78%.

Зато среди сторонников леволиберальных партий правящей коалиции ("Гражданская коалиция", "Левица", "Третий путь") поддерживают вышеупомянутый тезис 52% избирателей.

Не поддерживают этот тезис 36% избирателей правящих леволиберальных партий и лишь 20% сторонников правоконсервативных и националистических политсил.

В опросе приняли участие 1 тыс. совершеннолетних поляков.

Напомним, что ранее Кароль Навроцкий, который является кандидатом в президенты Польши и поддерживаемый оппозиционной партией "Право и справедливость", заявил, что не видит Украину членом Европейского Союза или НАТО до решения вопроса о Волынской трагедии.

Читайте также: Вопросы относительно Волынской трагедии Украина и Польша должны решать конструктивно, - Дуда

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронений", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

Читайте также: Второе заседание рабочей группы Украины и Польши по историческим вопросам запланировано на январь во Львове, - Минкульт

+42
Певно полякам це очі не муляє - на фото кацап і гітлерівець на фоні польських військовополонених . Їм подавай Волинь .
.
19.01.2025 20:24 Ответить
+37
Коротка історія "валинськой рєзні":

1. Пілсудський почав роздавати ветеранам "осаднікам" земельні наділи на захопленій під час війни1918-20рр українській землі.

2. "осаднікі" почали зганяти з землі українських селян.

3. селяни чинили опір при допомозі УВО (майб. ОУН)-І Польща вдалась до силової спецперації-т.зв."пацифікації" з арештами,виселеннями і вбивствами.

4.при німецьій окупації "осаднікі" масово служили у поліції і виловлювали "націоналістів" по лісах.

5. влітку 1943р радянські партизани,що здійснювали рейд,зкориставшись ворожнечею в регіоні і декларованим наміром Савура очистити українську землю від польських окупантів,під виглядом вояків УПАзнищили пару польських поселень.

6. армія крайова отримала наказ знищувати українські поселення.

7. Ситуацією скористались кримінальники,що створили банди-і під виглядом помсти-банально грабували і вбивали-"сокирники".

8. Все це придушила "доблєстная совєтская армія",яка все і почала.

Пшеки все це прекрасно знають,але кидати пред'яви москалям-сцикотно,а щодо України-то на похилу вербу й кози стрибають. Тому пшеки видумали собі щось по типу пшецького "голокосту",ліплячи з себе невинних "жертв" і сподіваючись на майбутній зиск від цього. Гонорові недалекі пшеки ніяк не збагнуть,що у разі поразки України-вони замість "кресув малопольскіх" отримають від кацапів таку "валинскуюрєзню",що у своїх костьолах свічки ставитимуть воїнам УПА
19.01.2025 20:27 Ответить
+31
Вони і самі цього , мабуть , не знають (( Сидять у ЄС разом із німцями , які мало не половину поляків знищили під час другої світової , а пече "волинська різня " , яку самі перші розпочали .
19.01.2025 20:21 Ответить
Не читав, але засуджую? Як русня... Впевнений Ви і першу книгу не читатимете. Навіщо зір напружувати, краще язиком плескати. Тімоті Снайдер мабуть дурень, даремно прочитав і даремно високо оцінив цю книгу.
20.01.2025 08:47 Ответить
Ти досі ще не зрозумів,бовдуре,що ЧИТАВ. І знаю все про підара,що це лайно написав? Я дуже сподіваюсь,що ти просто бовдур,а не проплачена падлюка.
20.01.2025 12:37 Ответить
Снайдер у цьому питанні-повний невіґлас,як і решта західних дослідників,що вже 2-гу сотню років намагаються розкрити "тайну русской душі" та безуспішно "зрозуміти" її. Достатньо згадати його термін "шизофашизм",щоби зрозуміти,що він нічого не тямить у кацапах та чіткій логіці їхніх дій-в т.ч. й по просуванню опуса лібе,який він похвалив.
20.01.2025 12:50 Ответить
Дякую за коментар, я зрозумів, що псувати очі Ви не плануєте. Тімоті Снайдер не вивчав "таємниці російської душі", він історик-вчений. Снайдер пояснював чому назвав російський фашизм шизофашизмом - але якщо Ви вважаєте Дугіна психічно здоровим, то немає сенсу Вам щось доводити.
На жаль, в Україні є люди, які мало відрізняються від русні. Вони як русня не хочуть нічого знати, якщо це входить у конфлікт з їх уявленням про історію.

Але цікаво чому Ви не бажаєте читати свідчення Тараса Боровця, засновника УПА. Він теж нічого не тямив?
20.01.2025 17:52 Ответить
Респондентів запитали таке: "наскільки пан/пані погоджуєтеся з наступним реченням: я не уявляю собі вступу України до ЄС і НАТО, поки вона не впорається з минулим, тобто Волинською трагедією". Очевидно,що опитування проплачене рашистами..А чому б не провести опитування-" "наскільки пан/пані погоджуєтеся з вступом України до ЄС І НАТО в часі,коли рашист веде війну в Україні і чинить геноцид українського народу????
19.01.2025 22:06 Ответить
треба до них подати в євр. суд, щоб закрити їм ротяки раз і назавжди. До чого тут ******* держава Україна??
19.01.2025 22:59 Ответить
Погано всё это выглядит со стороны Польши. К человеку в дом врывается преступник, выломав дверь, начинает всех насиловать, издеваться, убивать. В это время подбегает сосед и орёт, что тебе так и надо, что ты мне ещё за Волынь не ответил. И не думает о том, что к нему также вломятся завтра. Это ли не паскудство!
19.01.2025 23:11 Ответить
Недарма поляків шакалами Європи називають. Вони ж і ведуть себе, наче голодні шакали, які хочуть догристи канаючу від війни Україну.
І поки ці хитродупі роблять ***** справжній подарунок, не підтримуючи наш вступ до ЄС та НАТО , краще б вимагали від ***** визнати вбивство усієї політичної та військової єліти під Смоленском. Але ж сцикотно, бо можна вийти на самих себе.
19.01.2025 23:20 Ответить
Недарма поляків шакалами Європи називають
Окрім вас , кацапів , їх так ніхто не називає !
20.01.2025 01:37 Ответить
Черчилль був кацапом?
Колишній польський міністр теж був кацапом? Це він називав політику своєї країни «політика гієн та шакалів».
Кацап! Ти сів на жидкій стул.
20.01.2025 02:03 Ответить
а я не бачу людину на Марсі, і шо?
19.01.2025 23:35 Ответить
Гниди гонорові...
20.01.2025 00:32 Ответить
Країна, яка під час війни репресивні закони створює та дрова продає власному народу там в не повинно бути. Ні ЄС ні НАто.
20.01.2025 01:19 Ответить
Яке роз'вязання влаштує поляків-Україна має воскресити усіх поляків? Чи як?
20.01.2025 02:19 Ответить
Визнавши (а після розкопок Україну до цього будуть змушувати) т.з. "різню" - Україну потягнуть до міжнародного суду і змусять виплачувати т.з. "компенсацію". Компенсацію окупантам! А платитимуть ляхам наші діти і онуки. Ляхам потрібні гроші а не "історична справедливість" - чомусь про "справедливість" протягом 70 років навіть не вякали... А зараз заскавчали, скориставшись коли Україна в біді. Але часи міняються, а паньству начисто відбило історичну пам"ять. Наприклад - 2 історичні розділи Польщі. Ще хто-зна як доведеться...
20.01.2025 06:36 Ответить
польща це ворожа країна яка має територяльні претенції до нас .
20.01.2025 06:25 Ответить
В роки здобування незадежності , ми бажали взнати правду ,яка б гірка вона не була, Відкриття для загалу архівів було певною небезпекою для сприйняття. Та лише достеменна правда про Бандеру, визвольний рух, події в Закерзонні і Волині убезпечила від московської брехні яка ходила десятиріччами... Полякам вже пора дорослішати і взнати свою гірку правду. Солодкі шмарклі про Велику Польщу дієва частина московської пропаганди.
20.01.2025 07:51 Ответить
20.01.2025 08:19 Ответить
Зростаюче небажання полюсів до України має свої мотиви в діяльності Українського уряду. Президент України багато разів ображав Польщу і ображає. Польський парламент давно називав геноцид те, що сталося в 1943 році. З 1991 року Польща багато разів приймала тему ексгумації. На жаль, Україна не хотіла співпраці та закриття теми. Сьогодні це має наслідки. В очах Польщі таке ставлення недоброзичливе. Діяльність зернових олігархів, що дестабілізують польську економіку, не принесла Україну ні до чого добро. Дружній підхід Польщі до України закінчується. Таким чином, Україна створює іншого несприятливого сусіда за власним проханням. Усі європейські товариства (особливо Німеччина) голосно говорять про обмеження допомоги в Україні. І хоча західні країни підтримуватимуть Україну з озброєнням, інша допомога більше не відбудеться. Сьогодні європейські країни пропонують "Землю за мир", і Путін вирішить, чи і скільки цієї землі втратить Україну. І світ погодиться. Історична політика є важливим елементом функціонування країн у світі. І лише дилетти цього не розуміють. Коли Росія, не так давно, запропонувала Польщу розділити Україну, саме Польща відкинув ці російські плани. Якби не допомогу Польщі в перші дні війни, Україна втратила війну з Росією менше ніж за місяць. І це підтверджують усі військові експерти НАТО. Сьогодні український уряд робить все, щоб втратити війну. І крики, які я бачу на Інтернет -форумах, що Україна захищає Європу від Росії, просто смішні. Не Україна захищає Європу від Росії, а НАТО. Я нагадую вам, що не знаючи географії та карт, що Польща має кордони з Росією та Білорусом (і це те саме). Сьогодні в НАТО польська армія - третя сила. Російсько-українська війна лише прискорила процес модернізації та зміцнення армії. Тож твердження на цьому форумі, настільки недоброзичливі до Польщі, не приносять нічого, крім взаємного небажання. Я пропоную, що є більш кричущим, що вони припинять емоції та поглянули на світ по -справжньому. Росія готова вести війну з Україною дуже довго. Російська економіка перейшла на війну, незважаючи на санкції західних країн, має тенденції зростання. І світ переживає цю війну, як довга війна в Сирії. Він перестає бачити її як щось важливе, і лише як непотрібну неприємність. Це сумно, але правда.
20.01.2025 14:12 Ответить
Іди нах Уй,,брехлива, підла, мерзенна пшецька потворо! Бог бачить ВСЕ-і ви ще отримаєте ТЕ,на що заслуговуєте,як вже було в історії не раз!
20.01.2025 17:23 Ответить
Правда, ти так болить? Кілька фактів вам ще більше зашкодять! Навіть на Форумі Парламенту Європейського Союзу питання геноциду, який українці взяли на себе тисячі євреїв та поляків, стають гучною темою. Цікаво, що німецькі депутати піднімають цю тему самі. Вони вимагають ексгумації беззастережно!
21.01.2025 13:34 Ответить
