Суспільство в Україні не знає про Волинську трагедію, мене зустрічали з "бандерівськими пов’язками", - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що більшість українського суспільства не знає історії Волинської трагедії та висловив обурення, що в Україні його зустрічають люди з "пов’язками в бандерівських кольорах".

Про це він сказав в інтерв’ю для Channel Zero, передає Цензор.НЕТ.

Дуда нагадав розмову з президентом України Володимиром Зеленським, який нібито раніше визнав, що мало знає про Волинську трагедію, бо він народився за Радянського Союзу й під час його навчання у школі та інших закладах освіти про це не говорили.

Саме тому лідер Польщі припустив, що більшість суспільства в Україні також не знає про це і дивується, коли їм розповідають про злочини українців проти поляків.

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"Ось у чому проблема: у тому, що насправді комуністи десятиліттями фактично замовчували, приховували цей злочин, і про це немає жодного знання в українському суспільстві", - зазначив політик.

Дуда також назвав абсурдною ситуацію, коли він приїжджає з візитом до України, а його обіймають та дякують люди, які "мають на плечі нарукавні пов’язки в бандерівських кольорах".

"Я [їм] кажу, що ми не можемо це прийняти, а вони розводять руками й кажуть: "У чому річ? Це ж наші кольори. Ми під цими кольорами воювали з радянською владою", - додав президент Польщі.

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Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС. Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

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4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.

Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.

У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.

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