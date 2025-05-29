Суспільство в Україні не знає про Волинську трагедію, мене зустрічали з "бандерівськими пов’язками", - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що більшість українського суспільства не знає історії Волинської трагедії та висловив обурення, що в Україні його зустрічають люди з "пов’язками в бандерівських кольорах".
Про це він сказав в інтерв’ю для Channel Zero, передає Цензор.НЕТ.
Дуда нагадав розмову з президентом України Володимиром Зеленським, який нібито раніше визнав, що мало знає про Волинську трагедію, бо він народився за Радянського Союзу й під час його навчання у школі та інших закладах освіти про це не говорили.
Саме тому лідер Польщі припустив, що більшість суспільства в Україні також не знає про це і дивується, коли їм розповідають про злочини українців проти поляків.
"Ось у чому проблема: у тому, що насправді комуністи десятиліттями фактично замовчували, приховували цей злочин, і про це немає жодного знання в українському суспільстві", - зазначив політик.
Дуда також назвав абсурдною ситуацію, коли він приїжджає з візитом до України, а його обіймають та дякують люди, які "мають на плечі нарукавні пов’язки в бандерівських кольорах".
"Я [їм] кажу, що ми не можемо це прийняти, а вони розводять руками й кажуть: "У чому річ? Це ж наші кольори. Ми під цими кольорами воювали з радянською владою", - додав президент Польщі.
Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
Як повідомлялося, у вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС. Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.
Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.
2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.
4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.
26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.
У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.
Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.
У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За їх навколоісторичними міфами, поляки білі та пушисті, а українці - злі та невдячні дикуни.
Їм розповідають, що Армія Крайова тільки захищала поляків, яких "геноцидили" "бандерівці", а битву при Хотині поляки виграли самостійно, без українців.
17 грудня 2014, Порошенко попросив пробачення у поляків за Волинську трагедію
Порошенко під час свого https://lb.ua/news/2014/12/17/289637_poroshenko_rozpochav_promovu_seymi.html виступу перед депутатами парламенту Польщі згадав про трагічні сторінки спільної історії під час Другої світової війни та перших повоєнних років.
Після фрази "Зеленський мало знає" можна ставити крапку. Він не знає нічого ні в історії України, ні в дипломатії, ні в юриспруденції (хоча й має подарунковий диплом юриста), ні, навіть, в акторській майстерності! Воно вважає себе самородком, якому все під силу, але є лише самозакоханим недомірком з купою комплексів.
ІМХО, це наслідки наркотичної залежності (про вживання наркотичних речовин воно саме говорило, а хлопця, що хотів розповісти про ЗЕ! ще в березні 2019-го, Манджусов здається, й досі не видно й не чутно), а може, навіть, повернення до вживання наркотичних речовин.
Хоча то вже до відповідних спеціалістів. Але, як казала моя бабуня, колишніх наркоманів не буває
Тільки починати згадувати треба з початку - з пацифікації та політики "східних кресів" коли переселенцям з Польщі "дарували" землю яку відбирали у місцевих. І шо ж могло піти не так на тих "кресах", коли польська армія зникла - х/з...
- позов до Угорщини за окупацію Закарпаття
- позов до Польщі за окупацію Галичини і Волині
Певен - десь 30-40млрд$ вистачить ... якщо по іншому , до них , не доходить !
Можете навіть не намагатися, як і ми не намагаємося примусити вас розлюбити своїх ...
Кращк прийміть цей факт і поважайте нас і нашу історію опору ...
тільки на таких засадах між нами буде мир і порозумвння
Якщо ж повернутися до взаємних історичних звинувачень, то польське суспільство 1990-х рр. мудрішим було, і польсько-українські комісії з істориків вже створювалися, і прийшли до формули - вибачити один одного (полякам є за що вибачатися), і Кваснєвський вибачався.
Але напрям на цю істерію було розгорнуто як довготривалу кгб-шно-фсб-ну операцію, спрямовану на польське суспільство, коли факти більше підмінялися вигадками і емоціями, і, як бачимо, це дало плоди.
Та що там Московшина, міністр культури і освіти Дмитро Табачник за часів Януковича пропагував і друкував за українські бюджетні кошти московські фальшивки про "волинську різанину", було завдання - максимально роз'ятрити дійсні і уявні історичні рани і образи між українцями і поляками.
І тепер погляди Дуди сприймаються поляками у Польщі прихильно. а Туск зі своїм євроцентризмом і підтримкою України виглядає, принаймні для половини поляків, ледве чи не зрадником їхніх патріотів.
про воєнні злочини Армії Крайової наприклад....
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Дубінгяйська різанина
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96 Різанина в Бахові
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%86%D1%96 Різанина в Березці
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96 Різанина в Буковині
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%96 Різанина в Моложеві
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96 Різанина в Сагрині
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D1%96%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96 Різанина в Сівчині
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%83_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F%D1%85 Різанина у Стрільцях
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8 Трагедія села Павлокоми
І цей список знищенних поляками Украінських сіл можна продовжувати і продовжувати.....Щоб ви розуміли розміри трагедіі ...Тільки в селі Сагринь за різними даними, загинули від 800 до 1240 людей. Ви тільки уявіть собі це !!! (Для порівняння - в загальновідомій спаленій німцями Хатині загинуло 149 людей...) Більшість загиблих у Сагрині були жінками й дітьми. Велика кількість жертв зумовлена тим, що кожного вечора тут збиралося багато людей із сусідніх сіл, щоб заночувати під захистом української поліції та місцевої самооборони, які дислокувалися у Сагрині. Нападники використовували запальні кулі, які потрапляли у висохлі солом'яні стріхи й за декілька хвилин перетворили село у вогненне море. Було знищено церкву, парафіяльні будинки, понад 260 хат, молитовний будинок громади євангельських християн, сотні господарських будівель. Нападниками були підрозділи Армії Крайової під командуванням Зенона Яхимека разом з Батальйонами хлопськими - польськими партизанськими силами переважно з місцевих селян, які очолював Станіслав Басай. Тільки ці двоє польских командирів крім Сагрині атакували ще українські села Андріївка, Березів, Бересть, Верешин, Ласків, Маличі, Малків, Модринь, М'ягке, Ріплин, Стрижівець, Теребінець, Теребінь, Турковичі, Шиховичі, знищивши іх населення і повністю або частково спаливши їх. І Імена цих польских вбивць командирів досі увічнені у назвах вулиць польских міст і вважаються польскими національними героями...... І тепер Дуда буде щось нам тут розповідати про Волинську трагедію.... Перш ніж когось вчити його історіі і докоряти в іі незнанні, треба спочатку вивчити і знати свою....
1. Пілсудський почав роздавати ветеранам "осаднікам" земельні наділи на захопленій під час війни1918-20рр українській землі.
2. "осаднікі" почали зганяти з землі українських селян.
3. селяни чинили опір при допомозі УВО (майб. ОУН)-І Польща вдалась до силової спецперації-т.зв."пацифікації" з арештами,виселеннями і вбивствами.
4.при німецьій окупації "осаднікі" масово служили у поліції і виловлювали "націоналістів" по лісах.
5. влітку 1943р радянські партизани,що здійснювали рейд,зкориставшись ворожнечею в регіоні і декларованим наміром Савура очистити українську землю від польських окупантів,під виглядом вояків УПАзнищили пару польських поселень.
6. армія крайова отримала наказ знищувати українські поселення.
7. Ситуацією скористались кримінальники,що створили банди-і під виглядом помсти-банально грабували і вбивали-"сокирники".
8. Все це придушила "доблєстная совєтская армія",яка все і почала.
Пшеки все це прекрасно знають,але кидати пред'яви москалям-сцикотно,а щодо України-то на похилу вербу й кози стрибають. Тому пшеки видумали собі щось по типу пшецького "голокосту",ліплячи з себе невинних "жертв" і сподіваючись на майбутній зиск від цього. Гонорові недалекі пшеки ніяк не збагнуть,що у разі поразки України-вони замість "кресув малопольскіх" отримають від кацапів таку "валинскуюрєзню",що у своїх костьолах свічки ставитимуть воїнам УПА
.
казав, кажу і буду казати - кордон означає що там польща отже, там польські порядки.
а тут Україна, порядки наші і не ваше собаче діло які кольори ми носимо.
потурання полякам повинно мати певний сенс, не можна робити як зробив один колишній самі знаєте хто коли став на коліна перед поляками і ті почали волати що українці визнали злочин волинської трагедії.
усе повинно бути як ющенко зробив - пробачаємо і просимо пробачення.
симетрично , б*ядь.