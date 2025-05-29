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Новини Волинська трагедія
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Суспільство в Україні не знає про Волинську трагедію, мене зустрічали з "бандерівськими пов’язками", - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що більшість українського суспільства не знає історії Волинської трагедії та висловив обурення, що в Україні його зустрічають люди з "пов’язками в бандерівських кольорах".

Про це він сказав в інтерв’ю для Channel Zero, передає Цензор.НЕТ.

Дуда нагадав розмову з президентом України Володимиром Зеленським, який нібито раніше визнав, що мало знає про Волинську трагедію, бо він народився за Радянського Союзу й під час його навчання у школі та інших закладах освіти про це не говорили.

Саме тому лідер Польщі припустив, що більшість суспільства в Україні також не знає про це і дивується, коли їм розповідають про злочини українців проти поляків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексгумація жертв Волинської трагедії на Тернопільщині: дослідники почали вилучення останків

"Ось у чому проблема: у тому, що насправді комуністи десятиліттями фактично замовчували, приховували цей злочин, і про це немає жодного знання в українському суспільстві", - зазначив політик.

Дуда також назвав абсурдною ситуацію, коли він приїжджає з візитом до України, а його обіймають та дякують люди, які "мають на плечі нарукавні пов’язки в бандерівських кольорах".

"Я [їм] кажу, що ми не можемо це прийняти, а вони розводять руками й кажуть: "У чому річ? Це ж наші кольори. Ми під цими кольорами воювали з радянською владою", - додав президент Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із братської могили воїнам УПА в Польщі демонтували провокативну табличку, - Мінкульт

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС. Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна дала згоду на пошук жертв Волинської трагедії на Рівненщині

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.

Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.

У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща не ставила ультиматум Україні щодо Волинської трагедії, - Дуда

Автор: 

Польща (8613) УПА (139) Волинська трагедія (136) Дуда Анджей (778)


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Топ коментарі
+26
а про геноцид українців в Польші всі знають? знають про пілсудського та перацьокого?
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29.05.2025 19:39
+22
Про Пілсудського,Армію Крайову,полонізацію розкажи.Що робили вони на Волині.Бандерівські пов'язки...
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29.05.2025 19:41
+17
що таке "бандерівські кольори"?
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29.05.2025 19:39
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29.05.2025 19:36 Відповісти
Харош бабушку лохматить
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29.05.2025 19:36 Відповісти
що таке "бандерівські кольори"?
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29.05.2025 19:39 Відповісти
У Дуди знову "роздвоєння особистості"... Сумніваюся, що його зустрічали з червоно-чорними стрічками. Скоріш всього, вони були жовтоблакитними. То хай тоді накаже знять прапор України, перед посольством, у Варшаві... Він же "бандерівські" кольори має...
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29.05.2025 19:52 Відповісти
Мабуть, Дуда вважає, що то всі кольори, крім білого і червоного...
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29.05.2025 20:11 Відповісти
а про геноцид українців в Польші всі знають? знають про пілсудського та перацьокого?
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29.05.2025 19:39 Відповісти
Чомусь поляки дотепер соромляться згадувати, що основною причиною Волинської трагедії є саме їхня злочинна політика у міжвоєнний та воєнний період щодо протиставлення різних етнічних, релігійних і мовних спільнот (й не лише українців). Саме їхні злочинні дії головним чином спричинили радикалізацію суспільства та обопільні етнічні чистки. Авторитаризм Пілсудського, каральні акції армії Крайова, осадництво, пацифікація, полонізація, ревіндикація і т.д ілі ета сафсєм другоє?
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29.05.2025 20:16 Відповісти
Т.зв. Волинська трагедія - відповідь на дії поляків на окупованих землях !!!!!!!! ПНХ.
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29.05.2025 20:23 Відповісти
Саме так
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29.05.2025 20:30 Відповісти
пшеки вперлись до України,створили геноцид українців,отримали по зубах тепер хочуть вибачень????
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29.05.2025 19:41 Відповісти
Схоже, Дуда сам погано обізнаний щодо українсько-польських взаємин в історичному аспекті. Час відкинути усі образи і згуртуватися проти ворога, який в усі часи спричинював конфлікти між народами - проти кацапського нацизму.
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29.05.2025 19:41 Відповісти
Про Пілсудського,Армію Крайову,полонізацію розкажи.Що робили вони на Волині.Бандерівські пов'язки...
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29.05.2025 19:41 Відповісти
Бандера - це герой України і Польщі.
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29.05.2025 19:43 Відповісти
А пан Дуда не забув пояснити - ЯК це поляки опинились на Волині ...? Заразом - нехай розповість ЩО стало з українцями з Холмщини ... А головне - КУДИ він буде тікати , коли каци з бульбашами , вже незабаром , прийдуть до нього в гості ...?
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29.05.2025 19:44 Відповісти
*****, ти ж сам кажеш, що то робили комуняки московіцькі! Чого ти до українців дої…я?! Скільки поляки зробили злочинів на Українській Землі?! Тобі, йолопе тупий, треба в архіви наші сходить. А може й знати не хочеш, бо легше з хворої на здорову голову все перекинуть.Скільки ми будем ще терпіти знущання скажених поляків???! Вони завжди витягували ножа, коли нам не було коли піт з чола стерти у страшному герці. Кольори у нас, бач, не такі… Пся крев твоя!
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29.05.2025 19:45 Відповісти
Поляки не визнають своїх злочинів і не визнають вкладу українців у чомусь.
За їх навколоісторичними міфами, поляки білі та пушисті, а українці - злі та невдячні дикуни.
Їм розповідають, що Армія Крайова тільки захищала поляків, яких "геноцидили" "бандерівці", а битву при Хотині поляки виграли самостійно, без українців.
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29.05.2025 20:06 Відповісти
хоть не жовто блакитні ті кольори???
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29.05.2025 19:47 Відповісти
Скоро ви,пшеки, будете на колінах зустрічати кацапів. Ви ще ходите, бо Україна тримає навалу орків.
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29.05.2025 19:50 Відповісти
А про те що поляки робили на нашій землі ( не 2 роки а століття) цей дуже вчений адміністратор права Дуда знає чи його не цьому вчили.
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29.05.2025 19:51 Відповісти
Спросите его и любого другого поляка под какими кольорами поляки убивали украинцев и чьи граждане убивали поляков.
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29.05.2025 19:51 Відповісти
а мали зустрічати з пов'язками армії крайової? 🤣
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29.05.2025 19:51 Відповісти
Не пиши кацапьку єресь. Поляків на Волині вирізали підрозділи нквс з кацапії.
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29.05.2025 19:55 Відповісти
Як би пану поляку, та не почути знову, про новий Катинський розстріл польських офіцерів.
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29.05.2025 19:52 Відповісти
Уйобок кончений, вас різало кацапькє нквс . Довбойоб.
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29.05.2025 19:52 Відповісти
Так це було з обох сторін. А з нашої сторони почалось, як відповідь на геноцид українців поляками. Крайнього тут не найти. Це повинно залишитись в історії, а не перегравати політиками. Чомусь Порошенко, будучи Президентом, знайшов правильні слова і дії, і це не витягувалось політиками, як зброя один проти одного.
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29.05.2025 19:53 Відповісти
Порошенко- політик. А от Зеленський... Найпопулярніший актор- комік РФ.
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29.05.2025 19:55 Відповісти
Знайшов "правильні слова" - просто визнав провину !
17 грудня 2014, Порошенко попросив пробачення у поляків за Волинську трагедію
Порошенко під час свого https://lb.ua/news/2014/12/17/289637_poroshenko_rozpochav_promovu_seymi.html виступу перед депутатами парламенту Польщі згадав про трагічні сторінки спільної історії під час Другої світової війни та перших повоєнних років.
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29.05.2025 20:07 Відповісти
Поляки стверждують, що геноцидили злі бандерівці мирніх поляків, а Армія Крайова тільки захищала беззахисне польське населення. Зрозуміло, що це брехня, але полякам подобається.
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29.05.2025 20:08 Відповісти
"Дуда нагадав розмову з президентом України Володимиром Зеленським, який нібито раніше визнав, що мало знає про Волинську трагедію..." Джерело: https://censor.net/ua/n3555107

Після фрази "Зеленський мало знає" можна ставити крапку. Він не знає нічого ні в історії України, ні в дипломатії, ні в юриспруденції (хоча й має подарунковий диплом юриста), ні, навіть, в акторській майстерності! Воно вважає себе самородком, якому все під силу, але є лише самозакоханим недомірком з купою комплексів.
ІМХО, це наслідки наркотичної залежності (про вживання наркотичних речовин воно саме говорило, а хлопця, що хотів розповісти про ЗЕ! ще в березні 2019-го, Манджусов здається, й досі не видно й не чутно), а може, навіть, повернення до вживання наркотичних речовин.
Хоча то вже до відповідних спеціалістів. Але, як казала моя бабуня, колишніх наркоманів не буває
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29.05.2025 19:54 Відповісти
Знаємо достатньо.
Тільки починати згадувати треба з початку - з пацифікації та політики "східних кресів" коли переселенцям з Польщі "дарували" землю яку відбирали у місцевих. І шо ж могло піти не так на тих "кресах", коли польська армія зникла - х/з...
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29.05.2025 19:55 Відповісти
я знаю про злочини поляків проти українців, але не зі школи, а від батьків і бабусі
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29.05.2025 19:55 Відповісти
Завдання на майбутнє -
- позов до Угорщини за окупацію Закарпаття
- позов до Польщі за окупацію Галичини і Волині
Певен - десь 30-40млрд$ вистачить ... якщо по іншому , до них , не доходить !
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29.05.2025 19:55 Відповісти
Найпомітнішим актом антиукраїнських переслідувань була пацифікація Сагрині 10 березня 1944 року. Вояки Армії Крайової під командуванням Мар'яна Ґолембевського та Народної гвардії безпеки (частина Батальйонів хлопськихhttps://commons.com.ua/ru/zlochini-polskogo-zbrojnogo-*********/#footnote-3 [) атакували село та вбили 606 людей. Цивільних застрелили або підірвали гранатами. Метою цієї акції було вбити українців
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29.05.2025 19:58 Відповісти
Взагалі-то, УПА разом з ВІН (правонаступником Армії Крайової) за незалежну Польщу воювали.
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29.05.2025 20:00 Відповісти
Вони ображені ще на Богдана Хмельницького, що й казати про ОУН, УПА та дивізію Галичина. Проте сором'язливо відводять очі коли їх питаєш про польських ССівців з гітлерівського підрозділу Білий орел. Історія вона як меч, має леза з двох сторін. І хто дивиться в минуле той не бачить майбутнього. Мазури постійно мають скручений в минуле розум.
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29.05.2025 20:01 Відповісти
6 червня 1945 р. в 11:00 загін з 300 польских партизанів НЗС під командуванням Паздерського прибув у село Верховину . Всі партизани мали на собі уніформу Польської народної армії, тому цивільні не підозрювали, хто до них навідався. У звіті НЗС три дні по тому було написано: «Верховина була оточеною зі всіх сторін і 194 осіб української національності були відрізані». Лише 45 жертв були дорослими чоловіками. Деякі з нападників стріляли в дорослих, інші вбивали дітей. Щонайменше двох літніх забили лопатами.
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29.05.2025 20:02 Відповісти
Дуда теж ідіот?
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29.05.2025 20:03 Відповісти
Та ви вже всі трохи підбентежуєте зі своїми історіями. І що саме цікаво - скрізь і у всьому винні українці - для роїсі, польфі та угарщині. Ви колись уйметесь???
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29.05.2025 20:06 Відповісти
Дуда підігріває Польщу перед другим туром президентських виборів, веде себе як рашистська свинособака, недарма ж він є і палким прихильником Трампона
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29.05.2025 20:12 Відповісти
Мабуть, Дуду Фіцо покусав...
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29.05.2025 20:14 Відповісти
Волинська різня зачепила як поляків так і україців, але це були вже наслідки в 40-х роках, а першопричиною була політика пацифікації керівництва Речі Посполитої в 20 - 30-х роках по відношенню до українського населення наших теперішніх західних областей. Питання: ЧОМУ ДУДА НЕ ВИЗНАЄ ОФІЦІЙНО ЦЬОГО ТА НЕ ВИБАЧИТЬСЯ ЗА ПАЦИФІКАЦІЮ ПЕРЕД НАРОДОМ УКРАЇНИ??? Чи це для нього неважливо? Ми ж схизматики в його очах. Я не згадує вже століття до цих часів. ЯК ТОДІ ВЕЛИ СЕБЕ ПОЛЯКИ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО УКРАЇНЦІВ??? Він вже забув?
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29.05.2025 20:19 Відповісти
Ще в 11 столітті король Болеслав Хоробрий вдерся до Києва із своїм військом; з того часу бандерівці вже майже 1000 років допікають поляків. Вистачить усім ворошити історичні факти. Треба прогнозувати майбутнє, а не дивитись назад.
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29.05.2025 20:19 Відповісти
Да все ми знаємо. Поляки почали вбивати українських селян, за що їм і прилетіло. Да так, що і по сьогодні виїють і жаліються. Ображенні.
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29.05.2025 20:29 Відповісти
Поляки ! Ми не перестанемо шанувати наших героїв які воювали за Україну і проти вас в т ч ....
Можете навіть не намагатися, як і ми не намагаємося примусити вас розлюбити своїх ...
Кращк прийміть цей факт і поважайте нас і нашу історію опору ...
тільки на таких засадах між нами буде мир і порозумвння
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29.05.2025 20:32 Відповісти
А чи не можна створити спільну польсько-українську групу істориків, щоб вони разом вивчили суть тієї трагедії раз і назавжди та не просто пошушукались, а написали спільну статтю на польській, українській та англійській мовах для загального доступу, щоб сволочні політики ( здебільшого рашисти) не мусолили цю тему кожен раз, коли їм вигідно.
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29.05.2025 20:43 Відповісти
Ви наївні, це навмисні спекуляції поляків, зараз відчули запах української крові, тому що на їхніх очах Московщина намагається знищити Україну, у орків і відкриті вболівальники знайшлися - Трампон, Орбан, Фіцо, може думають, що якщо будуть щось кричати про "волинську різанину", то при нагоді, якщо розшматують Україну, то їм Волинь перепаде.
Якщо ж повернутися до взаємних історичних звинувачень, то польське суспільство 1990-х рр. мудрішим було, і польсько-українські комісії з істориків вже створювалися, і прийшли до формули - вибачити один одного (полякам є за що вибачатися), і Кваснєвський вибачався.
Але напрям на цю істерію було розгорнуто як довготривалу кгб-шно-фсб-ну операцію, спрямовану на польське суспільство, коли факти більше підмінялися вигадками і емоціями, і, як бачимо, це дало плоди.
Та що там Московшина, міністр культури і освіти Дмитро Табачник за часів Януковича пропагував і друкував за українські бюджетні кошти московські фальшивки про "волинську різанину", було завдання - максимально роз'ятрити дійсні і уявні історичні рани і образи між українцями і поляками.
І тепер погляди Дуди сприймаються поляками у Польщі прихильно. а Туск зі своїм євроцентризмом і підтримкою України виглядає, принаймні для половини поляків, ледве чи не зрадником їхніх патріотів.
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29.05.2025 21:12 Відповісти
Під час ДСВ обидві сторони застосовували жортстокість. Як украінці так і поляки. Ми свою провину визнаємо. І ми знаємо про Волинську трагедію, І треба порівнювати увесь народ с зеленським і робити висновки про всіх тільки через те що зеленський показує усім свою розумову обмеженність і розумову відсталість. Але чому пан Дуда не хоче визнати та розповісти про злочини поляків,
про воєнні злочини Армії Крайової наприклад....
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Дубінгяйська різанина
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96 Різанина в Бахові
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%86%D1%96 Різанина в Березці
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96 Різанина в Буковині
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%96 Різанина в Моложеві
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96 Різанина в Сагрині
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D1%96%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96 Різанина в Сівчині
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%83_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F%D1%85 Різанина у Стрільцях
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8 Трагедія села Павлокоми
І цей список знищенних поляками Украінських сіл можна продовжувати і продовжувати.....Щоб ви розуміли розміри трагедіі ...Тільки в селі Сагринь за різними даними, загинули від 800 до 1240 людей. Ви тільки уявіть собі це !!! (Для порівняння - в загальновідомій спаленій німцями Хатині загинуло 149 людей...) Більшість загиблих у Сагрині були жінками й дітьми. Велика кількість жертв зумовлена тим, що кожного вечора тут збиралося багато людей із сусідніх сіл, щоб заночувати під захистом української поліції та місцевої самооборони, які дислокувалися у Сагрині. Нападники використовували запальні кулі, які потрапляли у висохлі солом'яні стріхи й за декілька хвилин перетворили село у вогненне море. Було знищено церкву, парафіяльні будинки, понад 260 хат, молитовний будинок громади євангельських християн, сотні господарських будівель. Нападниками були підрозділи Армії Крайової під командуванням Зенона Яхимека разом з Батальйонами хлопськими - польськими партизанськими силами переважно з місцевих селян, які очолював Станіслав Басай. Тільки ці двоє польских командирів крім Сагрині атакували ще українські села Андріївка, Березів, Бересть, Верешин, Ласків, Маличі, Малків, Модринь, М'ягке, Ріплин, Стрижівець, Теребінець, Теребінь, Турковичі, Шиховичі, знищивши іх населення і повністю або частково спаливши їх. І Імена цих польских вбивць командирів досі увічнені у назвах вулиць польских міст і вважаються польскими національними героями...... І тепер Дуда буде щось нам тут розповідати про Волинську трагедію.... Перш ніж когось вчити його історіі і докоряти в іі незнанні, треба спочатку вивчити і знати свою....
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29.05.2025 20:49 Відповісти
Сейчас самое время ахчм
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29.05.2025 20:52 Відповісти
когда я такое слышу от поляцев,меня так и подмывает-правда,понимаю,что нереально.но желание есть.вдруг мир с Кацапстаном,как Гитлер в 41-м.а потом-хуяк-и открыть Орде коридоры до польской границы.хай соби йдуть. а самим стоять в сторонке и наблюдать.как с польской стороны будут расти горы экскрементов с польских орлов.
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29.05.2025 20:55 Відповісти
А про операцію вісла пан дуда - звичайно не знає?
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29.05.2025 20:55 Відповісти
.пардон-как Гитлер в 39-м
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29.05.2025 20:56 Відповісти
Коротка історія "валинськой рєзні":

1. Пілсудський почав роздавати ветеранам "осаднікам" земельні наділи на захопленій під час війни1918-20рр українській землі.

2. "осаднікі" почали зганяти з землі українських селян.

3. селяни чинили опір при допомозі УВО (майб. ОУН)-І Польща вдалась до силової спецперації-т.зв."пацифікації" з арештами,виселеннями і вбивствами.

4.при німецьій окупації "осаднікі" масово служили у поліції і виловлювали "націоналістів" по лісах.

5. влітку 1943р радянські партизани,що здійснювали рейд,зкориставшись ворожнечею в регіоні і декларованим наміром Савура очистити українську землю від польських окупантів,під виглядом вояків УПАзнищили пару польських поселень.

6. армія крайова отримала наказ знищувати українські поселення.

7. Ситуацією скористались кримінальники,що створили банди-і під виглядом помсти-банально грабували і вбивали-"сокирники".

8. Все це придушила "доблєстная совєтская армія",яка все і почала.

Пшеки все це прекрасно знають,але кидати пред'яви москалям-сцикотно,а щодо України-то на похилу вербу й кози стрибають. Тому пшеки видумали собі щось по типу пшецького "голокосту",ліплячи з себе невинних "жертв" і сподіваючись на майбутній зиск від цього. Гонорові недалекі пшеки ніяк не збагнуть,що у разі поразки України-вони замість "кресув малопольскіх" отримають від кацапів таку "валинскуюрєзню",що у своїх костьолах свічки ставитимуть воїнам УПА
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29.05.2025 20:56 Відповісти
треба бандерівські кольори зробити кольорами ЗСУ як давно пропонують націоналісти і тоді подивимося як шкварчатиме польська срака.
.
казав, кажу і буду казати - кордон означає що там польща отже, там польські порядки.
а тут Україна, порядки наші і не ваше собаче діло які кольори ми носимо.
потурання полякам повинно мати певний сенс, не можна робити як зробив один колишній самі знаєте хто коли став на коліна перед поляками і ті почали волати що українці визнали злочин волинської трагедії.
усе повинно бути як ющенко зробив - пробачаємо і просимо пробачення.
симетрично , б*ядь.
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29.05.2025 21:00 Відповісти
Коломойський йолоп не знає про Волинську трагедію як і в цілому історії України, бо він гнилий совок. Але й Дуда дуркує, коли каже що всі українці не знають про трагедію.
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29.05.2025 21:01 Відповісти
От так і знав: дай їм тільки з ексгумацією рух - почнуться подібні балачки про "бандерівські кольори"..
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29.05.2025 21:13 Відповісти
 
 