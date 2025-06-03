Отказ от перспективы членства Украины в НАТО был бы ошибкой, - советница президента Литвы Скайсгирите
Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что отказаться от перспективы членства Украины в НАТО было бы ошибкой, ведь это прописано в Конституции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
Как отмечается, об этом она сказала на фоне сообщений СМИ, что как условие мира в Украине Россия требует от НАТО обязательства больше не принимать новые государства, которые ранее были оккупированы Советским Союзом.
"Мы говорим о том, что членство в НАТО - это не вопрос настоящего, это вопрос будущего, но отказываться от такой возможности даже в будущем, по моему мнению, было бы ошибкой", - заявила Скайсгирите.
По ее словам, реальные переговоры о прекращении огня еще не начались, но она сомневается, что "украинцы легко откажутся от членства в НАТО".
"Это прописано в их Конституции, и отказаться от этого будет очень сложно", - добавила советник.
Кроме того, она отметила, что требования РФ, в частности по выводу украинских войск из четырех частично контролируемых Россией территорий Украины, "странно звучат".
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2 - НАТО це просто дід кабай придумав причину війни бо сказати що він просто хоче міліони трупів якось некультурно
3 - чомусь на НАТО він і не напав
4 - нам чхать що думає РФ, суверенітет він в тому щоб чхать на те шо воно там хоче