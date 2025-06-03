Отказ от перспективы членства Украины в НАТО был бы ошибкой, - советница президента Литвы Скайсгирите

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что отказаться от перспективы членства Украины в НАТО было бы ошибкой, ведь это прописано в Конституции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Как отмечается, об этом она сказала на фоне сообщений СМИ, что как условие мира в Украине Россия требует от НАТО обязательства больше не принимать новые государства, которые ранее были оккупированы Советским Союзом.

"Мы говорим о том, что членство в НАТО - это не вопрос настоящего, это вопрос будущего, но отказываться от такой возможности даже в будущем, по моему мнению, было бы ошибкой", - заявила Скайсгирите.

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По ее словам, реальные переговоры о прекращении огня еще не начались, но она сомневается, что "украинцы легко откажутся от членства в НАТО".

"Это прописано в их Конституции, и отказаться от этого будет очень сложно", - добавила советник.

Кроме того, она отметила, что требования РФ, в частности по выводу украинских войск из четырех частично контролируемых Россией территорий Украины, "странно звучат".

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