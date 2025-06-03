РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16244 посетителя онлайн
Новости Членство Украины в НАТО
150 2

Отказ от перспективы членства Украины в НАТО был бы ошибкой, - советница президента Литвы Скайсгирите

Советник президента Литвы о членстве Украины в НАТО

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что отказаться от перспективы членства Украины в НАТО было бы ошибкой, ведь это прописано в Конституции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Как отмечается, об этом она сказала на фоне сообщений СМИ, что как условие мира в Украине Россия требует от НАТО обязательства больше не принимать новые государства, которые ранее были оккупированы Советским Союзом.

"Мы говорим о том, что членство в НАТО - это не вопрос настоящего, это вопрос будущего, но отказываться от такой возможности даже в будущем, по моему мнению, было бы ошибкой", - заявила Скайсгирите.

Читайте: Аппетиты РФ к войне будут только расти, если Путину позволят решать, кто может вступить в НАТО, - Зеленский

По ее словам, реальные переговоры о прекращении огня еще не начались, но она сомневается, что "украинцы легко откажутся от членства в НАТО".

"Это прописано в их Конституции, и отказаться от этого будет очень сложно", - добавила советник.

Кроме того, она отметила, что требования РФ, в частности по выводу украинских войск из четырех частично контролируемых Россией территорий Украины, "странно звучат".

Читайте также: Рютте: Путь Украины к членству в Альянсе подтвержден всеми 32 союзниками

Автор: 

Литва (2501) членство в НАТО (1531)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нє - ну - морквинка потрібна!
показать весь комментарий
03.06.2025 15:39 Ответить
1 - нас в НАТО в найближчі роки не візьмуть
2 - НАТО це просто дід кабай придумав причину війни бо сказати що він просто хоче міліони трупів якось некультурно
3 - чомусь на НАТО він і не напав
4 - нам чхать що думає РФ, суверенітет він в тому щоб чхать на те шо воно там хоче
показать весь комментарий
03.06.2025 15:40 Ответить
 
 