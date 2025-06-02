Рютте: Путь Украины к членству в Альянсе подтвержден всеми 32 союзниками

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что во время встречи в Вашингтоне все 32 страны-члена Альянса подтвердили необратимость пути Украины к членству в НАТО.

Об этом он заявил в Вильнюсе перед началом саммита "Бухарестской девятки" и Северных стран, передает Цензор.НЕТ соссылкой на Укрінформ.

"Когда речь идет об Украине, - в Вашингтоне было взято четкое обязательство всеми 32 странами-союзницами о необратимом пути для Украины, чтобы принять ее в НАТО. Не было конечной даты, не было такого, чтобы это понималось как часть мирного урегулирования, но очевидно, это было долгосрочное обязательство всех 32 союзников", - отметил Рютте.

Он добавил, что уже сейчас страны НАТО строят "мост" для интеграции Украины: через Командование в Висбадене, Совместный центр анализа, тренировки и образования Украина - НАТО (JTEC) в Польше и другие направления сотрудничества.

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