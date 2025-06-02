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Новости Членство Украины в НАТО
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Рютте: Путь Украины к членству в Альянсе подтвержден всеми 32 союзниками

Генсек НАТО Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что во время встречи в Вашингтоне все 32 страны-члена Альянса подтвердили необратимость пути Украины к членству в НАТО.

Об этом он заявил в Вильнюсе перед началом саммита "Бухарестской девятки" и Северных стран, передает Цензор.НЕТ соссылкой на Укрінформ.

"Когда речь идет об Украине, - в Вашингтоне было взято четкое обязательство всеми 32 странами-союзницами о необратимом пути для Украины, чтобы принять ее в НАТО. Не было конечной даты, не было такого, чтобы это понималось как часть мирного урегулирования, но очевидно, это было долгосрочное обязательство всех 32 союзников", - отметил Рютте.

Он добавил, что уже сейчас страны НАТО строят "мост" для интеграции Украины: через Командование в Висбадене, Совместный центр анализа, тренировки и образования Украина - НАТО (JTEC) в Польше и другие направления сотрудничества.

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Автор: 

членство в НАТО (1529) Рютте Марк (377)


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Топ комментарии
+2
І Угорщина зі Словаччиною? А Польща тепер?
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02.06.2025 12:30
+1
Так приймати давно потрібно було , а не водити козу.

Ботоксне чмо й так посьміховисько з НАТи робить , хочете , щоб по факту "ржач" відбувся ?

Вже одного разу деякі телепки "хочпоржали" .
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02.06.2025 12:31
+1
Понабирали в НАТО хто під руку трапився а Україна це якісь хлопчики для биття
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02.06.2025 12:31
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І Угорщина зі Словаччиною? А Польща тепер?
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02.06.2025 12:30 Ответить
Так приймати давно потрібно було , а не водити козу.

Ботоксне чмо й так посьміховисько з НАТи робить , хочете , щоб по факту "ржач" відбувся ?

Вже одного разу деякі телепки "хочпоржали" .
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02.06.2025 12:31 Ответить
Понабирали в НАТО хто під руку трапився а Україна це якісь хлопчики для биття
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02.06.2025 12:31 Ответить
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02.06.2025 12:42 Ответить
"У самурая нема цілі. Є тільки шлях."
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02.06.2025 12:43 Ответить
ВСЕ члены НАТО нервно покуривают в сторонке...СЛАВА ЗСУ !!!
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02.06.2025 12:43 Ответить
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02.06.2025 12:43 Ответить
.
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02.06.2025 12:49 Ответить
Вони вже мають цих воїнів. Навіщо їх ще в якийсь Альянс приймати, якщо вони і так добре стримують ворога НАТО?
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02.06.2025 13:05 Ответить
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02.06.2025 12:53 Ответить
 
 