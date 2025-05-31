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Новости Членство Украины в НАТО Требования РФ относительно прекращения огня
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В НАТО не обсуждают требование России о нерасширении на восток, - СМИ

нато

В НАТО пока не ведутся никакие обсуждения требования России о предоставлении письменных гарантий нерасширения Альянса на восток.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, этот вопрос не поднимался ни на недавних, ни на предыдущих встречах в рамках НАТО. Один из собеседников отметил, что требование России может быть лишь "академической дискуссией".

Другой собеседник подчеркнул, что письменное обязательство по нерасширению НАТО "не то, что россияне могут так просто получить", поскольку право свободно выбирать союзников закреплено в ряде международных договоров.

Напомним, Путин выдвинул условия по прекращению войны в Украине. Они включают, в частности, требование, чтобы западные лидеры письменно обязались прекратить расширение НАТО на восток и отменить часть санкций против России.

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Автор: 

НАТО (10054) россия (96086)


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Невже зрозуміли, шо обговорюй чи не обговорюй, від того нічого не зміниться?
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31.05.2025 12:31 Ответить
А зря.
Особливо фанатичних любителів лапотного фюрера можна було б і виключити...
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31.05.2025 12:50 Ответить
 
 