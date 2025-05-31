В НАТО не обсуждают требование России о нерасширении на восток, - СМИ

В НАТО пока не ведутся никакие обсуждения требования России о предоставлении письменных гарантий нерасширения Альянса на восток.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, этот вопрос не поднимался ни на недавних, ни на предыдущих встречах в рамках НАТО. Один из собеседников отметил, что требование России может быть лишь "академической дискуссией".

Другой собеседник подчеркнул, что письменное обязательство по нерасширению НАТО "не то, что россияне могут так просто получить", поскольку право свободно выбирать союзников закреплено в ряде международных договоров.

Напомним, Путин выдвинул условия по прекращению войны в Украине. Они включают, в частности, требование, чтобы западные лидеры письменно обязались прекратить расширение НАТО на восток и отменить часть санкций против России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США готовятся сменить командующего сил НАТО в Европе, - Reuters