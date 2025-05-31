У НАТО не обговорюють вимогу Росії щодо нерозширення на схід, - ЗМІ

У НАТО наразі не ведуться жодні обговорення вимоги Росії про надання письмових гарантій нерозширення Альянсу на схід.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, це питання не піднімалося ані на нещодавніх, ані на попередніх зустрічах у межах НАТО. Один із співрозмовників зазначив, що вимога Росії може бути лише "академічною дискусією".

Інший співрозмовник підкреслив, що письмове зобов’язання щодо нерозширення НАТО "не те, що росіяни можуть так просто отримати", оскільки право вільно обирати союзників закріплене в низці міжнародних договорів.

Нагадаємо, Путін висунув умови щодо припинення війни в Україні. Вони включають, зокрема, вимогу, щоб західні лідери письмово зобов'язалися припинити розширення НАТО на схід і скасувати частину санкцій проти Росії.

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