Рютте: Шлях України до членства в Альянсі підтверджено всіма 32 союзниками

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що під час зустрічі у Вашингтоні всі 32 країни-члени Альянсу підтвердили незворотність шляху України до членства в НАТО.

Про це він заявив у Вільнюсі перед початком саміту "Бухарестської дев’ятки" та Північних країн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли йдеться про Україну, - у Вашингтоні було взяте чітке зобов’язання всіма 32 країнами-союзницями про незворотний шлях для України, щоб прийняти її в НАТО. Не було кінцевої дати, не було такого, щоб це розумілося як частина мирного врегулювання, але очевидно, це було довгострокове зобов’язання всіх 32 союзників", - зазначив Рютте.

Він додав, що вже зараз країни НАТО будують "міст" для інтеграції України: через Командування у Вісбадені, Спільний центр аналізу, тренування й освіти Україна - НАТО (JTEC) у Польщі та інші напрями співпраці.

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