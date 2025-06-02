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Новини Членство України в НАТО
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Рютте: Шлях України до членства в Альянсі підтверджено всіма 32 союзниками

генсек НАТО Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що під час зустрічі у Вашингтоні всі 32 країни-члени Альянсу підтвердили незворотність шляху України до членства в НАТО.

Про це він заявив у Вільнюсі перед початком саміту "Бухарестської дев’ятки" та Північних країн, передає Цензор.НЕТ  із посиланням на Укрінформ.

"Коли йдеться про Україну, - у Вашингтоні було взяте чітке зобов’язання всіма 32 країнами-союзницями про незворотний шлях для України, щоб прийняти її в НАТО. Не було кінцевої дати, не було такого, щоб це розумілося як частина мирного врегулювання, але очевидно, це було довгострокове зобов’язання всіх 32 союзників", - зазначив Рютте.

Він додав, що вже зараз країни НАТО будують "міст" для інтеграції України: через Командування у Вісбадені, Спільний центр аналізу, тренування й освіти Україна - НАТО (JTEC) у Польщі та інші напрями співпраці.

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Автор: 

членство в НАТО (1738) Рютте Марк (420)


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Топ коментарі
+2
І Угорщина зі Словаччиною? А Польща тепер?
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02.06.2025 12:30
+2
Так приймати давно потрібно було , а не водити козу.

Ботоксне чмо й так посьміховисько з НАТи робить , хочете , щоб по факту "ржач" відбувся ?

Вже одного разу деякі телепки "хочпоржали" .
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02.06.2025 12:31
+1
Понабирали в НАТО хто під руку трапився а Україна це якісь хлопчики для биття
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02.06.2025 12:31
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І Угорщина зі Словаччиною? А Польща тепер?
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02.06.2025 12:30 Відповісти
Так приймати давно потрібно було , а не водити козу.

Ботоксне чмо й так посьміховисько з НАТи робить , хочете , щоб по факту "ржач" відбувся ?

Вже одного разу деякі телепки "хочпоржали" .
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02.06.2025 12:31 Відповісти
Понабирали в НАТО хто під руку трапився а Україна це якісь хлопчики для биття
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02.06.2025 12:31 Відповісти
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02.06.2025 12:42 Відповісти
Як сказав вЯлікій ZE!!!
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02.06.2025 13:47 Відповісти
"У самурая нема цілі. Є тільки шлях."
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02.06.2025 12:43 Відповісти
ВСЕ члены НАТО нервно покуривают в сторонке...СЛАВА ЗСУ !!!
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02.06.2025 12:43 Відповісти
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02.06.2025 12:43 Відповісти
.
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02.06.2025 12:49 Відповісти
Вони вже мають цих воїнів. Навіщо їх ще в якийсь Альянс приймати, якщо вони і так добре стримують ворога НАТО?
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02.06.2025 13:05 Відповісти
А навіщо приймати в альянс тих хто взагалі нічого і нікого не стримує .?
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02.06.2025 13:14 Відповісти
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02.06.2025 12:53 Відповісти
Молодець, пан Рютте!!! Втер рижому носа!!!! ✌️👍👍👍
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02.06.2025 13:50 Відповісти
 
 