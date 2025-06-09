В долгосрочной перспективе Украина станет членом НАТО, - президент Эстонии Карис

Президент Эстонии Алар Карис убежден, что в долгосрочной перспективе Украина станет членом НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Так, его спросили о позиции Дональда Трампа относительно членства Украины в НАТО.

"Никто не нуждается в мире больше, чем сама Украина. Поэтому мы должны использовать все возможности, чтобы найти решение, которое будет миром для Украины, а не просто миром. Конечно, это означает, к сожалению, пока, что мир достигается через поле боя, и мы должны помогать и продолжать поддерживать Украину, пока не будет подписано это мирное соглашение", - подчеркнул лидер.

Карис напомнил, что Эстония начала разговоры о вступлении в НАТО еще тогда, "когда на нашей земле стояли российские войска, и не все верили, что Эстония, Латвия, Литва будут членами НАТО".

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"Но вот мы здесь - члены НАТО и союзники", - добавил президент.

Он также напомнил, что к НАТО недавно присоединились Финляндия и Швеция.

"Также Украине нужны гарантии безопасности. А в долгосрочной перспективе, мы убеждены, Украина также станет членом НАТО", - сказал Карис.

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