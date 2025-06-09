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Новости Членство Украины в НАТО
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В долгосрочной перспективе Украина станет членом НАТО, - президент Эстонии Карис

Президент Эстонии Карис о членстве Украины в НАТО

Президент Эстонии Алар Карис убежден, что в долгосрочной перспективе Украина станет членом НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Так, его спросили о позиции Дональда Трампа относительно членства Украины в НАТО.

"Никто не нуждается в мире больше, чем сама Украина. Поэтому мы должны использовать все возможности, чтобы найти решение, которое будет миром для Украины, а не просто миром. Конечно, это означает, к сожалению, пока, что мир достигается через поле боя, и мы должны помогать и продолжать поддерживать Украину, пока не будет подписано это мирное соглашение", - подчеркнул лидер.

Карис напомнил, что Эстония начала разговоры о вступлении в НАТО еще тогда, "когда на нашей земле стояли российские войска, и не все верили, что Эстония, Латвия, Литва будут членами НАТО".

Также читайте: Крупные страны ЕС должны увеличить свои расходы на оборону, - Карис

"Но вот мы здесь - члены НАТО и союзники", - добавил президент.

Он также напомнил, что к НАТО недавно присоединились Финляндия и Швеция.

"Также Украине нужны гарантии безопасности. А в долгосрочной перспективе, мы убеждены, Украина также станет членом НАТО", - сказал Карис.

Читайте: Сильное НАТО вместе с сильной Европой будет надежной и уверенной в себе силой, способной тем самым поддерживать мир, - Карис

Автор: 

НАТО (10086) членство в НАТО (1534) Эстония (1452) Алар Карис (50)


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Топ комментарии
+6
Ну з таким підходом в короткостроковій перспективі Естонія може вийти з НАТО бо рашка схоче напасти для захисту свінособак. Нащо тій НАТІ усілякі проблеми?
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09.06.2025 09:20 Ответить
+4
Президентом це криворагульне кремлівське чувирло ніколи не було,і не буде!
Як було,так і залишиться балакаючим тілом на посаді "президент".
А скільки буде сидіти у кріслі? Стільки, скільки його будуть рятувати рашисти.
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09.06.2025 09:35 Ответить
+3
Звісно стане. От уявіть якби не було надії на перспективи НАТО, підтримку цивілізованого світу й т.д. Просто-таки руки б опустилися, ніякого світла в кінці тунелю, хоч бери й здавайся. А так - надія є.
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09.06.2025 09:16 Ответить
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Звісно стане. От уявіть якби не було надії на перспективи НАТО, підтримку цивілізованого світу й т.д. Просто-таки руки б опустилися, ніякого світла в кінці тунелю, хоч бери й здавайся. А так - надія є.
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09.06.2025 09:16 Ответить
Петрику ти тільки не здавайся .. Бомби на цензорі кацапів проклятих
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09.06.2025 09:43 Ответить
Это как надежда на загробную жизнь.
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09.06.2025 10:17 Ответить
Ну з таким підходом в короткостроковій перспективі Естонія може вийти з НАТО бо рашка схоче напасти для захисту свінособак. Нащо тій НАТІ усілякі проблеми?
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09.06.2025 09:20 Ответить
У довгостроковій перспективі, само існування НАТО, дуже примарне. Скоріш за все, вступати не буде куди. Якщо Україна вистоїть і налагодить виготовлення зброї, вона буде бажана в всіх воених союзах.
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09.06.2025 10:17 Ответить
Організації з такою кількістю членів не бувають ефективні.

Між такими членами НАТО, як США, Канада і Данія, стосунки тепер безхмарні, правда ж?

А ще кращі були свого часу між Туреччиною та Грецією.
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09.06.2025 09:20 Ответить
В далекій перспективі і сонце погасне,а в ближній ***** ласти склеїть з тройниками.
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09.06.2025 09:22 Ответить
"Ніхто не потребує миру більше, ніж сама Україна. Тому ми В НАТО її не беремо до НАТО, щоб захистити Україну і її народ від рашистського вбивці...
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09.06.2025 09:25 Ответить
А скільки ще Зеленський буде Президентом України?
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09.06.2025 09:29 Ответить
Президентом це криворагульне кремлівське чувирло ніколи не було,і не буде!
Як було,так і залишиться балакаючим тілом на посаді "президент".
А скільки буде сидіти у кріслі? Стільки, скільки його будуть рятувати рашисти.
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09.06.2025 09:35 Ответить
Зеленський свідомо додав (відтермінував) до тієї перспективи вдвічі більше Януковича.
Шість(6!) років. Поки що.
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09.06.2025 09:30 Ответить
Якщо для США стане вибір, почати третю світову з РФ, чи віддати РФ, країни Прибалтики, Польщу, Угорщину, Румунію, я впевнений, що США дадуть задню, вийдуть з НАТО і скажуть, що винні ці країни, які спровокували РФ напасти... ну будуйте ілюзій НАТО це добрий захист лише тоді, коли ви є членом НАТО, але крім цього на ваших складах є декілька десятків власних ядерних боєголовок...
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09.06.2025 09:32 Ответить
Якщо їм нададуть вибір!
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09.06.2025 09:37 Ответить
У довгостроковій перспективі, нешановний пане, не буде ні тебе, ні мене, ні твого імпотентного НАТО!
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09.06.2025 09:33 Ответить
Пане президенте, чим довша бездіяльністю НАТО, дорого до НАТО для України, тим коротшою вона буде для Естонії, Фінляндії, Литви і Латвії до перетворення у федеральні округи росії.
Цей взаємозв'язок все більше стає замкнутим колом подій від безвольності членів НАТО та ЄС.
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09.06.2025 09:36 Ответить
Це так ! Але за цю перспективу треба бороться вже зараз ...всередині країни. Бо з хабарниками та зрадниками ми нікуди не потрапимо.
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09.06.2025 09:41 Ответить
Такі заголвки, чесно кажучи, вже дратують.
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09.06.2025 09:44 Ответить
Скажем так.. У ДУЖЕ ДАЛЕКІЙ... ТАКІЙ ДАЛЕКІЙ ШО НАМ І НЕ ВИДНО
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09.06.2025 09:45 Ответить
Вже давно могли бути в НАТО, більше всього винні самі українці.
Тотальна корупція, відсутність верховенства права та економічних свобод - першопричина чому ми не в НАТО.
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09.06.2025 09:54 Ответить
европа не вкурила що трампівська америка взяла курс на монетизацію зради европи.
на цьому америка заробить більше аніж на зраді якоїсь там України.
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09.06.2025 09:56 Ответить
як "цікаво"!... краще подумай яка у Естонії короткострокова перспектива?
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09.06.2025 09:56 Ответить
опять мaрковку вывесили.
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09.06.2025 09:58 Ответить
 
 