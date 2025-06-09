У довгостроковій перспективі Україна стане членом НАТО, - президент Естонії Каріс
Президент Естонії Алар Каріс переконаний, що у довгостроковій перспективі Україна стане членом НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
Так, його запитали про позицію Дональда Трампа щодо членства України в НАТО.
"Ніхто не потребує миру більше, ніж сама Україна. Тому ми повинні використати всі можливості, щоб знайти рішення, яке буде миром для України, а не просто миром. Звичайно, це означає, на жаль, наразі, що мир досягається через поле бою, і ми повинні допомагати та продовжувати підтримувати Україну, доки не буде підписано цю мирну угоду", - наголосив лідер.
Каріс нагадав, що Естонія розпочала розмови про вступ до НАТО ще тоді, "коли на нашій землі стояли російські війська, і не усі вірили, що Естонія, Латвія, Литва будуть членами НАТО".
"Але ось ми тут - члени НАТО і союзники", - додав президент.
Він також нагадав, що до НАТО нещодавно приєдналися Фінляндія і Швеція.
"Також Україні потрібні безпекові гарантії. А у довгостроковій перспективі, ми переконані, Україна також стане членом НАТО", - сказав Каріс.
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Між такими членами НАТО, як США, Канада і Данія, стосунки тепер безхмарні, правда ж?
А ще кращі були свого часу між Туреччиною та Грецією.
Як було,так і залишиться балакаючим тілом на посаді "президент".
А скільки буде сидіти у кріслі? Стільки, скільки його будуть рятувати рашисти.
Шість(6!) років. Поки що.
Цей взаємозв'язок все більше стає замкнутим колом подій від безвольності членів НАТО та ЄС.
Тотальна корупція, відсутність верховенства права та економічних свобод - першопричина чому ми не в НАТО.
на цьому америка заробить більше аніж на зраді якоїсь там України.