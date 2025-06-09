У довгостроковій перспективі Україна стане членом НАТО, - президент Естонії Каріс

Президент Естонії Алар Каріс переконаний, що у довгостроковій перспективі Україна стане членом НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Так, його запитали про позицію Дональда Трампа щодо членства України в НАТО.

"Ніхто не потребує миру більше, ніж сама Україна. Тому ми повинні використати всі можливості, щоб знайти рішення, яке буде миром для України, а не просто миром. Звичайно, це означає, на жаль, наразі, що мир досягається через поле бою, і ми повинні допомагати та продовжувати підтримувати Україну, доки не буде підписано цю мирну угоду", - наголосив лідер.

Каріс нагадав, що Естонія розпочала розмови про вступ до НАТО ще тоді, "коли на нашій землі стояли російські війська, і не усі вірили, що Естонія, Латвія, Литва будуть членами НАТО".

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"Але ось ми тут - члени НАТО і союзники", - додав президент.

Він також нагадав, що до НАТО нещодавно приєдналися Фінляндія і Швеція.

"Також Україні потрібні безпекові гарантії. А у довгостроковій перспективі, ми переконані, Україна також стане членом НАТО", - сказав Каріс.

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