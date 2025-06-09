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Новини Членство України в НАТО
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У довгостроковій перспективі Україна стане членом НАТО, - президент Естонії Каріс

Президент Естонії Каріс про членство України в НАТО

Президент Естонії Алар Каріс переконаний, що у довгостроковій перспективі Україна стане членом НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Так, його запитали про позицію Дональда Трампа щодо членства України в НАТО.

"Ніхто не потребує миру більше, ніж сама Україна. Тому ми повинні використати всі можливості, щоб знайти рішення, яке буде миром для України, а не просто миром. Звичайно, це означає, на жаль, наразі, що мир досягається через поле бою, і ми повинні допомагати та продовжувати підтримувати Україну, доки не буде підписано цю мирну угоду", - наголосив лідер.

Каріс нагадав, що Естонія розпочала розмови про вступ до НАТО ще тоді, "коли на нашій землі стояли російські війська, і не усі вірили, що Естонія, Латвія, Литва будуть членами НАТО".

Також читайте: Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

"Але ось ми тут - члени НАТО і союзники", - додав президент.

Він також нагадав, що до НАТО нещодавно приєдналися Фінляндія і Швеція.

"Також Україні потрібні безпекові гарантії. А у довгостроковій перспективі, ми переконані, Україна також стане членом НАТО", - сказав Каріс.

Читайте: Сильне НАТО разом із сильною Європою буде надійною і впевненою в собі силою, здатною тим самим підтримувати мир, - Каріс

Автор: 

НАТО (6547) членство в НАТО (1743) Естонія (1644) Алар Каріс (67)


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Топ коментарі
+8
Ну з таким підходом в короткостроковій перспективі Естонія може вийти з НАТО бо рашка схоче напасти для захисту свінособак. Нащо тій НАТІ усілякі проблеми?
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09.06.2025 09:20 Відповісти
+4
Організації з такою кількістю членів не бувають ефективні.

Між такими членами НАТО, як США, Канада і Данія, стосунки тепер безхмарні, правда ж?

А ще кращі були свого часу між Туреччиною та Грецією.
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09.06.2025 09:20 Відповісти
+4
Президентом це криворагульне кремлівське чувирло ніколи не було,і не буде!
Як було,так і залишиться балакаючим тілом на посаді "президент".
А скільки буде сидіти у кріслі? Стільки, скільки його будуть рятувати рашисти.
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09.06.2025 09:35 Відповісти
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Ну з таким підходом в короткостроковій перспективі Естонія може вийти з НАТО бо рашка схоче напасти для захисту свінособак. Нащо тій НАТІ усілякі проблеми?
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09.06.2025 09:20 Відповісти
У довгостроковій перспективі, само існування НАТО, дуже примарне. Скоріш за все, вступати не буде куди. Якщо Україна вистоїть і налагодить виготовлення зброї, вона буде бажана в всіх воених союзах.
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09.06.2025 10:17 Відповісти
Організації з такою кількістю членів не бувають ефективні.

Між такими членами НАТО, як США, Канада і Данія, стосунки тепер безхмарні, правда ж?

А ще кращі були свого часу між Туреччиною та Грецією.
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09.06.2025 09:20 Відповісти
В далекій перспективі і сонце погасне,а в ближній ***** ласти склеїть з тройниками.
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09.06.2025 09:22 Відповісти
"Ніхто не потребує миру більше, ніж сама Україна. Тому ми В НАТО її не беремо до НАТО, щоб захистити Україну і її народ від рашистського вбивці...
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09.06.2025 09:25 Відповісти
А скільки ще Зеленський буде Президентом України?
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09.06.2025 09:29 Відповісти
Президентом це криворагульне кремлівське чувирло ніколи не було,і не буде!
Як було,так і залишиться балакаючим тілом на посаді "президент".
А скільки буде сидіти у кріслі? Стільки, скільки його будуть рятувати рашисти.
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09.06.2025 09:35 Відповісти
Зеленський свідомо додав (відтермінував) до тієї перспективи вдвічі більше Януковича.
Шість(6!) років. Поки що.
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09.06.2025 09:30 Відповісти
Якщо для США стане вибір, почати третю світову з РФ, чи віддати РФ, країни Прибалтики, Польщу, Угорщину, Румунію, я впевнений, що США дадуть задню, вийдуть з НАТО і скажуть, що винні ці країни, які спровокували РФ напасти... ну будуйте ілюзій НАТО це добрий захист лише тоді, коли ви є членом НАТО, але крім цього на ваших складах є декілька десятків власних ядерних боєголовок...
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09.06.2025 09:32 Відповісти
Якщо їм нададуть вибір!
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09.06.2025 09:37 Відповісти
У довгостроковій перспективі, нешановний пане, не буде ні тебе, ні мене, ні твого імпотентного НАТО!
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09.06.2025 09:33 Відповісти
Пане президенте, чим довша бездіяльністю НАТО, дорого до НАТО для України, тим коротшою вона буде для Естонії, Фінляндії, Литви і Латвії до перетворення у федеральні округи росії.
Цей взаємозв'язок все більше стає замкнутим колом подій від безвольності членів НАТО та ЄС.
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09.06.2025 09:36 Відповісти
Це так ! Але за цю перспективу треба бороться вже зараз ...всередині країни. Бо з хабарниками та зрадниками ми нікуди не потрапимо.
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09.06.2025 09:41 Відповісти
Такі заголвки, чесно кажучи, вже дратують.
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09.06.2025 09:44 Відповісти
Скажем так.. У ДУЖЕ ДАЛЕКІЙ... ТАКІЙ ДАЛЕКІЙ ШО НАМ І НЕ ВИДНО
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09.06.2025 09:45 Відповісти
Вже давно могли бути в НАТО, більше всього винні самі українці.
Тотальна корупція, відсутність верховенства права та економічних свобод - першопричина чому ми не в НАТО.
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09.06.2025 09:54 Відповісти
Це в е наслідок того, що Україна опинилася в руках манкуртів, а цивільне суспільство було розпорошене асимільованим бидлом. А це завадило мати чіткосформовану ціль приєднатися до союзу суверених націй Європи... тож маємо зараз 21й рік війну
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09.06.2025 10:25 Відповісти
европа не вкурила що трампівська америка взяла курс на монетизацію зради европи.
на цьому америка заробить більше аніж на зраді якоїсь там України.
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09.06.2025 09:56 Відповісти
як "цікаво"!... краще подумай яка у Естонії короткострокова перспектива?
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09.06.2025 09:56 Відповісти
Ви воюйте, воюйте, і буде вам НАТО. І ЄС буде, чесно, воюйте.
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09.06.2025 11:15 Відповісти
 
 