Новини Фото Саміт G7 у червні 2025 року
1 597 35

Лідери G7 підтримують зусилля Трампа у досягненні миру в Україні та рішуче готові до нових санкцій проти РФ, - Зеленський. ФОТО

Лідери країн "Великої сімки" висловили підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа у досягненні справедливого й тривалого миру в Україні.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони визнали, що Україна підтвердила готовність до безумовного припинення вогню, і погодилися, що Росія має зробити те саме. Лідери G7 рішуче налаштовані розглянути всі варіанти посилення тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями. Лідери G7 зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським і генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору Марком Рютте, щоб обговорити підтримку сильної та суверенної України, включно з бюджетними рішеннями щодо оборони та допомогою у відновленні та реконструкції", - наголошує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маємо продовжувати закликати Трампа змусити Путіна покласти край війні, - Зеленський на саміті G7

Саміт G7
Саміт G7
Саміт G7
Саміт G7

Раніше ЗМІ повідомили, що лідери G7 не випустять спільної заяви щодо війни в Україні за результатами саміту у Канаді через позицію США. Згодом Карні оприлюднив власну заяву замість спільної заяви лідерів G7

Автор: 

G-7 G7 (1099) Зеленський Володимир (25545) саміт (828) Трамп Дональд (7192)
Топ коментарі
+11
Зеленський брехло. Немає такої заяви, бо Трамп був проти. Лише лідери 6 країн зустрілися з Зеленським, а не лідери усіх 7 країн. Навіщо Зеленський постійно бреше, коли його брехня легко перевіряєтся, незрозуміло....
показати весь коментар
18.06.2025 10:52 Відповісти
+10
зусилля рудого чогось варті?
крім, звісно, збільшення ****** кількості ракетно-дронових обстрілів та вбивств мирних Українців
показати весь коментар
18.06.2025 10:47 Відповісти
+7
Ти йолуп винторогий, - 3 роки "мир в глазах путєна" бачив, тепер ще побачив "зусилля Трампа"...
показати весь коментар
18.06.2025 10:55 Відповісти
Прогнувся піаніст перед рижим п.даром. Канфєтку дасть незламному?
показати весь коментар
18.06.2025 10:49 Відповісти
Єссно, варті.
Якщо на кінець 2024-го у України з цапами був майже паритет, який мав привести, мінімум, до перемир'я по лінії вогню, то завдяки "зусиллям Трампа" русня отримала суттєву перевагу. І ця перевага зростає...
показати весь коментар
18.06.2025 11:05 Відповісти
Тут Трамп вторичен. Не Донни угробил тут темы фортификаций и оборонки, не Донни здесь вместо реальной работы занимался пиаром себя любимого, не он всеми правдами и неправдами отстранил от руководство армией самого эффективного главкома со всем Генштабом. И т.д. Список можете продолжить сами.
показати весь коментар
18.06.2025 11:11 Відповісти
Шавкі куколди він на вас сцяв а вони божа роса.
показати весь коментар
18.06.2025 10:47 Відповісти
Рішуче готові, та запровадити дві різні речі
показати весь коментар
18.06.2025 10:49 Відповісти
Сліпи та глухі. Де вони побачили, в яких новинах почули про зусілля рудого бабуіна до миру в Україні? На жаль, зеля не може відверто розпрвісти це лідерам сімки
показати весь коментар
18.06.2025 10:51 Відповісти
Зелю сейчас интересует только одно- как удержаться у власти как можно дольше. Это и есть основная мегацель всей его нынешней деятельности. Все остальное -это словесная мишура для плебса.
показати весь коментар
18.06.2025 11:03 Відповісти
что предлагаешь?
показати весь коментар
18.06.2025 11:37 Відповісти
Он шут, причем это не оскорбление, это состояние его внутреннего мира. Он не может жить вне своего придуманного мира. Добавьте еще к этому и манию величия самовлюбленного нарцисса. Вот вам и картина маслом.
показати весь коментар
18.06.2025 11:06 Відповісти
зе!поц бреше!
зе!поц знає, що бреше!
ми знаємо, що він бреше!
ми знаємо, що він знає, що бреше!
україна несеться у прірву, з якої нема виходу!
показати весь коментар
18.06.2025 10:55 Відповісти
Навіщо ці бадьорі піар-висери? Сильно, потужно. Хто це, *****, взагалі читає? На кого ця сцянина в очі розрахована? Забезпечувати роботою придворний піар-бордель? Єрмака, Власюка, Зарівну, Литвина, Сєрлєща, Петрова-Іванова?
показати весь коментар
18.06.2025 10:55 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 10:56 Відповісти
Насмішка
показати весь коментар
18.06.2025 10:57 Відповісти
Створюйте союз без Штатів і всі разом вступайте у війну на боці України, московія повинна бути зруйнована всі територіі які вона загарбала за останні 300 років після спільної перемоги поділимо пропорційно ,,, все інше лоховство і чмошніцтво яке вже триває 12й рік
показати весь коментар
18.06.2025 10:58 Відповісти
чим вони підтримують ? дальнобійними ракетами, щоб розвалити російські військові заводи? ні, виснаженням українців підтримують зусилля трампа, чим більше руїн і смертей буде в Україні, тим швидше буде мир - ось така основна стратегія Заходу
показати весь коментар
18.06.2025 10:59 Відповісти
А про які "зусилля" мова?
показати весь коментар
18.06.2025 11:03 Відповісти
Зусилля Трампа?!?!...Ну в принципі далі можна не читати. А ось зусилля клована зрозумілі. Розраховувати що хтось там десь буде про якийсь тиск патякати та про зусилля... І це все відбувається на тлі геноциду українців. Та пропади ти пропадом,бубачка.
показати весь коментар
18.06.2025 11:04 Відповісти
гравці в жіночу гру с м'ячем
показати весь коментар
18.06.2025 11:05 Відповісти
Зібрались - побалакили - розїхались..... й так по колу аж з 2014 року балачки по "потужні/серйозні/вбивчі/руйнівні (потрібне підкреслити) санкції!!!
показати весь коментар
18.06.2025 11:12 Відповісти
Гастролер як завжди бреше
показати весь коментар
18.06.2025 11:19 Відповісти
Цікаво, а які зусилля Трамп приклав для досягнення миру в Україні?!
показати весь коментар
18.06.2025 11:20 Відповісти
Кому ти ******? Своїм ******* фанатам?
показати весь коментар
18.06.2025 11:24 Відповісти
Хватить вже нести брєд що Тампон хоче миру. Тампон хоче перемоги Сосії а не миру а це не одне і те ж. До того ж Тампон вже головою тронувся і це замітили на G7 чеські журналісти. Вони написали в своїх виданнях що Тампон на G7 постійно щось чудив, не взнавав людей, поров якийсь брєд і його швиденько забрали додому щоб він не обісрався на людях
показати весь коментар
18.06.2025 11:29 Відповісти
правда ніхто не розуміє в чому ці зусилля.
показати весь коментар
18.06.2025 11:30 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/pro-rozovye-ochki/ Олег Пономарь:,
У Европы, Канады, Японии нет розовых очков и они делают всё, что в их силах относительно помощи Украине. Что касается США, то в Белый дом заехал агент КГБ. И, пока кто-нибудь не осознает этого, он будет бесконечно удивляться и возмущаться на США. Так что надо снять розовые очки.
Трамп выступал за сотрудничество с СССР по ракетам еще тогда, когда многих юзеров не было на свете. В 90-х он отмывал деньги советской и российской мафии, продавая им за кеш свои кондоминиумы. В десятых он с Путиным мутил выборы против Клинтон и мечтал строить свою башню в Москве.
Он засыпает с маленьким портретом Путина под подушкой.

Снимайте розовые очки.
показати весь коментар
18.06.2025 12:06 Відповісти
Trump dop
показати весь коментар
18.06.2025 12:23 Відповісти
Трамп допомогає Зеленському здати Україну. Вони мають друг друга підтримувати.
показати весь коментар
18.06.2025 12:24 Відповісти
ЗЕЛЕНАЯ БРЕХНЯ
УСИЛИЯ ТАМПОНА😁
обно бла-бла-бла
показати весь коментар
18.06.2025 12:48 Відповісти
Трамп отвернулся от Украины: G7 не смог убедить США усилить давление на Путина ​Саммит G7 выявил серьезные разногласия: мировые лидеры не смогли убедить президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/world/315461_1750184175

ОЧЕРЕДНАЯ БРЕХНЯ ГАРАНТА

УСИЛИЯ ТАМПОНА СПАСТИ ПУЙЛА
показати весь коментар
18.06.2025 13:00 Відповісти
Такого ещё не было, патужный провал.
показати весь коментар
18.06.2025 13:23 Відповісти
цікаво, як можно підтримувати те, чого не існує?
показати весь коментар
18.06.2025 18:07 Відповісти
Фото з ішаком - це і є весь результат поїздки цього мудака.
показати весь коментар
18.06.2025 21:04 Відповісти
 
 