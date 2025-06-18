Лідери G7 підтримують зусилля Трампа у досягненні миру в Україні та рішуче готові до нових санкцій проти РФ, - Зеленський. ФОТО

Лідери країн "Великої сімки" висловили підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа у досягненні справедливого й тривалого миру в Україні.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони визнали, що Україна підтвердила готовність до безумовного припинення вогню, і погодилися, що Росія має зробити те саме. Лідери G7 рішуче налаштовані розглянути всі варіанти посилення тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями. Лідери G7 зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським і генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору Марком Рютте, щоб обговорити підтримку сильної та суверенної України, включно з бюджетними рішеннями щодо оборони та допомогою у відновленні та реконструкції", - наголошує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маємо продовжувати закликати Трампа змусити Путіна покласти край війні, - Зеленський на саміті G7









Раніше ЗМІ повідомили, що лідери G7 не випустять спільної заяви щодо війни в Україні за результатами саміту у Канаді через позицію США. Згодом Карні оприлюднив власну заяву замість спільної заяви лідерів G7