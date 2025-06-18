Лідери G7 підтримують зусилля Трампа у досягненні миру в Україні та рішуче готові до нових санкцій проти РФ, - Зеленський. ФОТО
Лідери країн "Великої сімки" висловили підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа у досягненні справедливого й тривалого миру в Україні.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони визнали, що Україна підтвердила готовність до безумовного припинення вогню, і погодилися, що Росія має зробити те саме. Лідери G7 рішуче налаштовані розглянути всі варіанти посилення тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями. Лідери G7 зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським і генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору Марком Рютте, щоб обговорити підтримку сильної та суверенної України, включно з бюджетними рішеннями щодо оборони та допомогою у відновленні та реконструкції", - наголошує він.
Раніше ЗМІ повідомили, що лідери G7 не випустять спільної заяви щодо війни в Україні за результатами саміту у Канаді через позицію США. Згодом Карні оприлюднив власну заяву замість спільної заяви лідерів G7
крім, звісно, збільшення ****** кількості ракетно-дронових обстрілів та вбивств мирних Українців
Якщо на кінець 2024-го у України з цапами був майже паритет, який мав привести, мінімум, до перемир'я по лінії вогню, то завдяки "зусиллям Трампа" русня отримала суттєву перевагу. І ця перевага зростає...
зе!поц знає, що бреше!
ми знаємо, що він бреше!
ми знаємо, що він знає, що бреше!
україна несеться у прірву, з якої нема виходу!
У Европы, Канады, Японии нет розовых очков и они делают всё, что в их силах относительно помощи Украине. Что касается США, то в Белый дом заехал агент КГБ. И, пока кто-нибудь не осознает этого, он будет бесконечно удивляться и возмущаться на США. Так что надо снять розовые очки.
Трамп выступал за сотрудничество с СССР по ракетам еще тогда, когда многих юзеров не было на свете. В 90-х он отмывал деньги советской и российской мафии, продавая им за кеш свои кондоминиумы. В десятых он с Путиным мутил выборы против Клинтон и мечтал строить свою башню в Москве.
Он засыпает с маленьким портретом Путина под подушкой.
Снимайте розовые очки.
УСИЛИЯ ТАМПОНА😁
обно бла-бла-бла
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/world/315461_1750184175
ОЧЕРЕДНАЯ БРЕХНЯ ГАРАНТА
УСИЛИЯ ТАМПОНА СПАСТИ ПУЙЛА