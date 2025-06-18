G7 не публікуватиме спільної заяви щодо війни в Україні: США не згодні з жорстким формулюванням стосовно РФ, - Reuters

Лідери G7 не випустять спільної заяви щодо війни в Україні за результатами саміту у Канаді через позицію США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBC News і Reuters.

За словами джерела, яке говорило на умовах анонімності, США не згодні з жорстким формулюванням щодо дій Росії в Україні та хочуть, щоб воно було пом'якшене.

"Американці не хотіли, щоб деякі різкі висловлювання на адресу Росії було включено до спільної заяви, оскільки побоювалися, що це поставить під загрозу переговори з цією країною щодо припинення війни", - йдеться у публікації.

Зазначено, що деякі пункти, що стосуються повномасштабного вторгнення Росії в Україну, буде включено в заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні.

Очікувалося, що він опублікує заяву, в якій закличе посилити тиск на Росію за допомогою санкцій і оголосить, що G7 підтримує мирні зусилля, які очолюють США.

Також читайте: Зеленський достроково покидає саміт G7, - CBC News

За словами європейського чиновника, лідери "Великої сімки" в розмові з президентом США Дональдом Трампом наголосили на своїх планах зайняти жорстку позицію щодо РФ, проте глава Білого дому дав зрозуміти, що не хоче вводити санкції.

Раніше ЗМІ повідомили, що лідери країн G7 не змогли переконати Трампа посилити санкції проти РФ.