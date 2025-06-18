УКР
Новини Саміт G7 у червні 2025 року
G7 не публікуватиме спільної заяви щодо війни в Україні: США не згодні з жорстким формулюванням стосовно РФ, - Reuters

зустріч Зеленського і Карні на полях саміту G7

Лідери G7 не випустять спільної заяви щодо війни в Україні за результатами саміту у Канаді через позицію США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBC News і Reuters.

За словами джерела, яке говорило на умовах анонімності, США не згодні з жорстким формулюванням щодо дій Росії в Україні та хочуть, щоб воно було пом'якшене.

"Американці не хотіли, щоб деякі різкі висловлювання на адресу Росії було включено до спільної заяви, оскільки побоювалися, що це поставить під загрозу переговори з цією країною щодо припинення війни", - йдеться у публікації.

Зазначено, що деякі пункти, що стосуються повномасштабного вторгнення Росії в Україну, буде включено в заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні.

Очікувалося, що він опублікує заяву, в якій закличе посилити тиск на Росію за допомогою санкцій і оголосить, що G7 підтримує мирні зусилля, які очолюють США.

Також читайте: Зеленський достроково покидає саміт G7, - CBC News

За словами європейського чиновника, лідери "Великої сімки" в розмові з президентом США Дональдом Трампом наголосили на своїх планах зайняти жорстку позицію щодо РФ, проте глава Білого дому дав зрозуміти, що не хоче вводити санкції.

Раніше ЗМІ повідомили, що лідери країн G7 не змогли переконати Трампа посилити санкції проти РФ.

G-7 G7 (1099) санкції (12756) США (24362)
Топ коментарі
+50
США в особі голови виконавчої влади соціопата-нарциса Трумпа та його кабінету.
18.06.2025 08:16 Відповісти
+43
Загальне зібрання мешкануів дому.
Хто за - 6 осіб
Хто проти - 1 особа.
Рішення не принято.
*********!
18.06.2025 07:25 Відповісти
+29
Нікчемні блазні, які навіть заявляти щось бояться. Біда...
18.06.2025 07:31 Відповісти
потужно!
18.06.2025 07:22 Відповісти
Не США не згодні з жорстким формулюванням, а їх помилка трампанутий. Которое ще раз підтвердило, що хворий на голову, но агент, може більше нашкодити чим просто хворий на голову
18.06.2025 07:24 Відповісти
США в особі голови виконавчої влади соціопата-нарциса Трумпа та його кабінету.
18.06.2025 08:16 Відповісти
Цю картинку треба відправити рудому, хай полюбується.
18.06.2025 08:34 Відповісти
Цьму підару треба наніч показувати фото з девʼятиповерхівки де зпід завалів стирчать руки, ноги, тіла!!! І перед кожним сніданком, обідом та вечерею
18.06.2025 15:28 Відповісти
йому по фіг
19.06.2025 01:27 Відповісти
США нам не партнер і не союзник.
18.06.2025 07:25 Відповісти
США і партнер і союзник Держави Україна - їх просто запутав трамп... треба почекати роки півтора-два.
18.06.2025 12:08 Відповісти
бла-бла-бла
18.06.2025 23:34 Відповісти
Жити в сюрреалізмі майже 12 років (без 4-х місяців) це трішки втомлює навіть мене.
Чи може я сплю?
18.06.2025 07:25 Відповісти
Загальне зібрання мешкануів дому.
Хто за - 6 осіб
Хто проти - 1 особа.
Рішення не принято.
*********!
18.06.2025 07:25 Відповісти
Вже навіть заяв не чуємо...
18.06.2025 07:26 Відповісти
Перестали бути глибоко схвильованими.
18.06.2025 08:00 Відповісти
хвилювалка зламалася.....заносте нову
18.06.2025 09:00 Відповісти
трампоША хочуть такої м'якої формуліровки, як вони самі? теплої та вологої...
18.06.2025 07:26 Відповісти
А какая "спильна заява" может быть, если главный актер сбежал с этой пьесы? Остались только декорации и костюмеры. " Вся жизнь игра а люди в ней актеры"
18.06.2025 07:27 Відповісти
Якими переговорами з кацапнею трампони відмазуються? Яких немає? Значить причина зовсім в іншому. Трампони-кремлівські підсосники. Та й немає вже ніяких G7. Залишилися G6. Та й ті скоро порозбігаються. Тому що нічого не робити, а тільки балакати вже давно неактуально. Для цього є ООН.
18.06.2025 07:28 Відповісти
Загалом залишиться просто G... Велика Gopa?Чим насправді це збіговисько і є.
18.06.2025 09:02 Відповісти
Нікчемні блазні, які навіть заявляти щось бояться. Біда...
18.06.2025 07:31 Відповісти
Питання лише одне - "в чому суть тиску на росію Трампа"?
Трам же заявляв що буде тиснути на обидві сторони?
Знову збрехав?
18.06.2025 12:11 Відповісти
Без Трампа не можуть і кроку ступити
18.06.2025 07:32 Відповісти
Без США.
18.06.2025 08:01 Відповісти
В США зараз демократія на паузі - Трамп перетягнув на себе політичну ковдру
18.06.2025 08:06 Відповісти
Театр абсурда! Носятся всем миром за этим Трампом "на тебе милок соску. На тебе плюшевого медведика." А Трамп "выбрасывает игрушки из коляски"! Двадцать Первый век на дворе а лидер самой мощной страны в мире законченныый дегенерат!!
18.06.2025 07:33 Відповісти
Та ні, він не дегенерат, це він хоче щоб його так вважали... Потрібно вже признати що він є поплічником військових злочинців...
18.06.2025 08:16 Відповісти
Судячи по поведінці трапа то суд його визнає неосудним-неповносправним і відправить доживати в колі рідних в маєтку.
19.06.2025 13:01 Відповісти
Найкращий коментар на форумі цензор.нет
18.06.2025 08:20 Відповісти
А коли ж вже буде нарешті, заява, щодо формування Уряду Національного Порятунку України...
18.06.2025 07:34 Відповісти
Юля!!! Юлььля!
18.06.2025 07:37 Відповісти
Тільки не свириденко. А ЮЛІЯ Тимошенко. Оце було б по державницькому!
18.06.2025 08:22 Відповісти
це та, що грігян/тєлєгіна х..ловська підстилка?
18.06.2025 12:05 Відповісти
Україна. Армія. Віра. Мова.
Слава Україні !

ПТН-ПНХ !
18.06.2025 08:23 Відповісти
В цьому списку немає народу. Чому?

Має бути коротко і ємко Україна!
18.06.2025 08:25 Відповісти
Україна це і є Народ.
18.06.2025 08:27 Відповісти
А чому не коротко, тому, що потрібне роз'яснення,
бо для декого Україна це: «актріса із фільмов для взрослих» ...
18.06.2025 08:49 Відповісти
а хіба не так? вмій і між рядків розуміти, а не думати емоціями. рлзумом думай, інтелектом, розумінням фактів
18.06.2025 23:37 Відповісти
скоро вже рятувати буде нічого
18.06.2025 08:52 Відповісти
Для кацапських концлагєрєй щось таки дістанеться...
18.06.2025 08:54 Відповісти
чергова перестановка ліжок???
18.06.2025 23:36 Відповісти
підараси в поганому значенні
18.06.2025 07:39 Відповісти
Коаліція німих.
18.06.2025 07:44 Відповісти
Ні , коаліція імпатентів !!
18.06.2025 07:57 Відповісти
Куди ж без господаря? Кріпаки(чи раби) свого голосу не мають. Так тримати!
18.06.2025 07:51 Відповісти
А справді дивно. Всі наче такі круті, але без пастуха вівці в тумані.
Я не уявляю навіщо себе так принижувати перш за все в очах власного народу.
18.06.2025 08:23 Відповісти
от вам і теорія змови - Україну знищили в угоду хижакам руками кацапів.розікрадуть все - а людей в батраки.
18.06.2025 07:52 Відповісти
ну хоч мало по малу почина доходити що нас загнали в цю жопу навмисне
18.06.2025 09:04 Відповісти
Боже-боже, Ліда-Ліда 😑
18.06.2025 07:52 Відповісти
Наразі актуально вже G6.
18.06.2025 08:07 Відповісти
Україна вибору не має і буде пручатися капітуляції всіми силами, що є, щоби зберегти життя.
Слава Україні!
Героям слава!
18.06.2025 08:09 Відповісти
особливо ти підар будеш пручатися , особливо під німецьким прапорцем
18.06.2025 21:39 Відповісти
У плєшивого недопалка сьогодні свято.
18.06.2025 08:10 Відповісти
Перефразовуючи відомий вислів стосовно ********* голови Білого дому можна казати так - Хто п*дарас? Трамп п*дарас!
18.06.2025 08:51 Відповісти
"це поставить під загрозу переговори" - а де TACO побачив переговори?
18.06.2025 09:03 Відповісти
А янелохяпиду будет рассказывать о потужных соглашениях.Хотя был бы другой результат,если бы не мародерская власть. Що маємо,то маємо,як казав класік дерібану.
18.06.2025 09:06 Відповісти
Да, прямо всі обісралися, крім лідора.
18.06.2025 09:11 Відповісти
Трампло друге *****...світ дійсно поїхав мозгами
18.06.2025 09:15 Відповісти
США можуть піти на... вмісті за россійским кораблем
18.06.2025 09:30 Відповісти
Цікаво, як трумп знайшов і користується формулой "це заважає перемовинам з росією".
Усі знають, що немає ніяких переговорів, і не буде. Рашка відкрито про це каже - ми не зацікавлені в переговорах. І Штати теж знають, що переговори - це порожній звук. Але яка отмазка!!!
Ані санкцій, ані рішень, ані зброї - не заважайте переговорам! О как!!!
18.06.2025 09:41 Відповісти
Трамп, старий і штопаний кацапський презерватив, тут і так зрозуміло. А що там на рахунок Боневтіка Потужного? Ніхто не хоче написати, чому воно скрізь преться, коли Трамп сказав, що не тхоче навіть його бачити, не те що зустрічатися? Чи всім на Україну наплювати, аби нами прикрився Бубочка і йому було добре? Чи хтось думає, що в США не знають про когрупцію в Україні, про вбитого портнова і все, що в його телефоні? Звідки він приїхав і з ким зустрічався на Банковій, то кому має турбувати Україна Трампу чи Бубочці?
18.06.2025 09:53 Відповісти
Що там робить Зеленський і для чого це велике зібрання в Канаді ,
для галочки ?
Украіна стікає кровью , а Трамп мріє про якийсь договорняк зі злочинцем
і всі затаіли дихання чогось чекають !!
Тільки на себе потрібно розраховувати і на свою армію !!
18.06.2025 09:56 Відповісти
Тобто жорсткої заяви щодо вбивці і педофіла не буде а буде пом'якшена де вбивцю назвуть посередником і миротворцем. Оце все що потрібно знати про цей світ і ці організації.
18.06.2025 10:47 Відповісти
А путін не боїться навіть вбивати тисячі людей щодня, сцикуни
18.06.2025 10:58 Відповісти
Це приклад того, як одна людина може зробити США слабкою країною.
Так само, як і одна безграмотна і недосвідчена людина зробила слабкою і безпомічною Україну перед повномасштабним нападом ворога.
18.06.2025 11:11 Відповісти
Висновок.
Трамп співучасник злочинів терориста *****.
18.06.2025 12:41 Відповісти
G7 и НАТО без США, это телега без лошади.
18.06.2025 13:55 Відповісти
Святе місце пустим не буває - Зеля вмостився у кріслі Трампа на G-7!
18.06.2025 16:20 Відповісти
Хай ставлять трампона на паузу, як розумово недієздатного, і оголошують заяву від G6.
18.06.2025 18:56 Відповісти
Рижий підар будь ти проклятий. Щоб перетворити США із союзника на майже ворога - це треба сильно постаратися, що воно і досягло. Краще здохни підар разом з ****** вже і зараз і всім стане добре в один момент
18.06.2025 23:02 Відповісти
говорили-балакали, сіли -й заплакали....
18.06.2025 23:22 Відповісти
Таке враження, що два клієнти Міжнародного суду в Гаазі мають добрий компромат на рудого дідуся, якого мудрий американський нарід обрав своїм президентом, тому дідусь вислужується і перед другом vladimirom, і перед аферистом натаньягу.
19.06.2025 01:50 Відповісти
 
 