G7 не публікуватиме спільної заяви щодо війни в Україні: США не згодні з жорстким формулюванням стосовно РФ, - Reuters
Лідери G7 не випустять спільної заяви щодо війни в Україні за результатами саміту у Канаді через позицію США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBC News і Reuters.
За словами джерела, яке говорило на умовах анонімності, США не згодні з жорстким формулюванням щодо дій Росії в Україні та хочуть, щоб воно було пом'якшене.
"Американці не хотіли, щоб деякі різкі висловлювання на адресу Росії було включено до спільної заяви, оскільки побоювалися, що це поставить під загрозу переговори з цією країною щодо припинення війни", - йдеться у публікації.
Зазначено, що деякі пункти, що стосуються повномасштабного вторгнення Росії в Україну, буде включено в заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні.
Очікувалося, що він опублікує заяву, в якій закличе посилити тиск на Росію за допомогою санкцій і оголосить, що G7 підтримує мирні зусилля, які очолюють США.
За словами європейського чиновника, лідери "Великої сімки" в розмові з президентом США Дональдом Трампом наголосили на своїх планах зайняти жорстку позицію щодо РФ, проте глава Білого дому дав зрозуміти, що не хоче вводити санкції.
Раніше ЗМІ повідомили, що лідери країн G7 не змогли переконати Трампа посилити санкції проти РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи може я сплю?
Хто за - 6 осіб
Хто проти - 1 особа.
Рішення не принято.
*********!
Трам же заявляв що буде тиснути на обидві сторони?
Знову збрехав?
Слава Україні !
ПТН-ПНХ !
Має бути коротко і ємко Україна!
бо для декого Україна це: «актріса із фільмов для взрослих» ...
Я не уявляю навіщо себе так принижувати перш за все в очах власного народу.
Слава Україні!
Героям слава!
Усі знають, що немає ніяких переговорів, і не буде. Рашка відкрито про це каже - ми не зацікавлені в переговорах. І Штати теж знають, що переговори - це порожній звук. Але яка отмазка!!!
Ані санкцій, ані рішень, ані зброї - не заважайте переговорам! О как!!!
для галочки ?
Украіна стікає кровью , а Трамп мріє про якийсь договорняк зі злочинцем
і всі затаіли дихання чогось чекають !!
Тільки на себе потрібно розраховувати і на свою армію !!
Так само, як і одна безграмотна і недосвідчена людина зробила слабкою і безпомічною Україну перед повномасштабним нападом ворога.
Трамп співучасник злочинів терориста *****.