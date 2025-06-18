G7 не будет публиковать совместное заявление относительно войны в Украине: США не согласны с жесткой формулировкой в отношении РФ, - Reuters
Лидеры G7 не выпустят совместного заявления относительно войны в Украине по результатам саммита в Канаде из-за позиции США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBC News и Reuters.
По словам источника, который говорил на условиях анонимности, США не согласны с жесткой формулировкой относительно действий России в Украине и хотят, чтобы она была смягчена.
"Американцы не хотели, чтобы некоторые резкие высказывания в адрес России были включены в совместное заявление, поскольку опасались, что это поставит под угрозу переговоры с этой страной о прекращении войны", - говорится в публикации.
Указано, что некоторые пункты, касающиеся полномасштабного вторжения России в Украину, будут включены в заявление премьер-министра Канады Марка Карни.
Ожидалось, что он опубликует заявление, в котором призовет усилить давление на Россию с помощью санкций и объявит, что G7 поддерживает мирные усилия, которые возглавляют США.
По словам европейского чиновника, лидеры "Большой семерки" в разговоре с президентом США Дональдом Трампом отметили свои планы занять жесткую позицию в отношении РФ, однако глава Белого дома дал понять, что не хочет вводить санкции.
Ранее СМИ сообщили, что лидеры стран G7 не смогли убедить Трампа усилить санкции против РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи може я сплю?
Хто за - 6 осіб
Хто проти - 1 особа.
Рішення не принято.
*********!
Трам же заявляв що буде тиснути на обидві сторони?
Знову збрехав?
Слава Україні !
ПТН-ПНХ !
Має бути коротко і ємко Україна!
бо для декого Україна це: «актріса із фільмов для взрослих» ...
Я не уявляю навіщо себе так принижувати перш за все в очах власного народу.
Слава Україні!
Героям слава!
Усі знають, що немає ніяких переговорів, і не буде. Рашка відкрито про це каже - ми не зацікавлені в переговорах. І Штати теж знають, що переговори - це порожній звук. Але яка отмазка!!!
Ані санкцій, ані рішень, ані зброї - не заважайте переговорам! О как!!!
для галочки ?
Украіна стікає кровью , а Трамп мріє про якийсь договорняк зі злочинцем
і всі затаіли дихання чогось чекають !!
Тільки на себе потрібно розраховувати і на свою армію !!
Так само, як і одна безграмотна і недосвідчена людина зробила слабкою і безпомічною Україну перед повномасштабним нападом ворога.
Трамп співучасник злочинів терориста *****.