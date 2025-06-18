РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9639 посетителей онлайн
Новости Саммит G7 в июне 2025 года
10 046 82

G7 не будет публиковать совместное заявление относительно войны в Украине: США не согласны с жесткой формулировкой в отношении РФ, - Reuters

зустріч Зеленського і Карні на полях саміту G7

Лидеры G7 не выпустят совместного заявления относительно войны в Украине по результатам саммита в Канаде из-за позиции США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBC News и Reuters.

По словам источника, который говорил на условиях анонимности, США не согласны с жесткой формулировкой относительно действий России в Украине и хотят, чтобы она была смягчена.

"Американцы не хотели, чтобы некоторые резкие высказывания в адрес России были включены в совместное заявление, поскольку опасались, что это поставит под угрозу переговоры с этой страной о прекращении войны", - говорится в публикации.

Указано, что некоторые пункты, касающиеся полномасштабного вторжения России в Украину, будут включены в заявление премьер-министра Канады Марка Карни.

Ожидалось, что он опубликует заявление, в котором призовет усилить давление на Россию с помощью санкций и объявит, что G7 поддерживает мирные усилия, которые возглавляют США.

Также читайте: Зеленский досрочно покидает саммит G7, - CBC News

По словам европейского чиновника, лидеры "Большой семерки" в разговоре с президентом США Дональдом Трампом отметили свои планы занять жесткую позицию в отношении РФ, однако глава Белого дома дал понять, что не хочет вводить санкции.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры стран G7 не смогли убедить Трампа усилить санкции против РФ.

Автор: 

G7 (888) санкции (11874) США (27945)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+50
США в особі голови виконавчої влади соціопата-нарциса Трумпа та його кабінету.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:16 Ответить
+43
Загальне зібрання мешкануів дому.
Хто за - 6 осіб
Хто проти - 1 особа.
Рішення не принято.
*********!
показать весь комментарий
18.06.2025 07:25 Ответить
+29
Нікчемні блазні, які навіть заявляти щось бояться. Біда...
показать весь комментарий
18.06.2025 07:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
потужно!
показать весь комментарий
18.06.2025 07:22 Ответить
Не США не згодні з жорстким формулюванням, а їх помилка трампанутий. Которое ще раз підтвердило, що хворий на голову, но агент, може більше нашкодити чим просто хворий на голову
показать весь комментарий
18.06.2025 07:24 Ответить
США в особі голови виконавчої влади соціопата-нарциса Трумпа та його кабінету.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:16 Ответить
Цю картинку треба відправити рудому, хай полюбується.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:34 Ответить
Цьму підару треба наніч показувати фото з девʼятиповерхівки де зпід завалів стирчать руки, ноги, тіла!!! І перед кожним сніданком, обідом та вечерею
показать весь комментарий
18.06.2025 15:28 Ответить
йому по фіг
показать весь комментарий
19.06.2025 01:27 Ответить
США нам не партнер і не союзник.
показать весь комментарий
18.06.2025 07:25 Ответить
США і партнер і союзник Держави Україна - їх просто запутав трамп... треба почекати роки півтора-два.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:08 Ответить
бла-бла-бла
показать весь комментарий
18.06.2025 23:34 Ответить
Жити в сюрреалізмі майже 12 років (без 4-х місяців) це трішки втомлює навіть мене.
Чи може я сплю?
показать весь комментарий
18.06.2025 07:25 Ответить
Загальне зібрання мешкануів дому.
Хто за - 6 осіб
Хто проти - 1 особа.
Рішення не принято.
*********!
показать весь комментарий
18.06.2025 07:25 Ответить
Вже навіть заяв не чуємо...
показать весь комментарий
18.06.2025 07:26 Ответить
Перестали бути глибоко схвильованими.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:00 Ответить
хвилювалка зламалася.....заносте нову
показать весь комментарий
18.06.2025 09:00 Ответить
трампоША хочуть такої м'якої формуліровки, як вони самі? теплої та вологої...
показать весь комментарий
18.06.2025 07:26 Ответить
А какая "спильна заява" может быть, если главный актер сбежал с этой пьесы? Остались только декорации и костюмеры. " Вся жизнь игра а люди в ней актеры"
показать весь комментарий
18.06.2025 07:27 Ответить
Якими переговорами з кацапнею трампони відмазуються? Яких немає? Значить причина зовсім в іншому. Трампони-кремлівські підсосники. Та й немає вже ніяких G7. Залишилися G6. Та й ті скоро порозбігаються. Тому що нічого не робити, а тільки балакати вже давно неактуально. Для цього є ООН.
показать весь комментарий
18.06.2025 07:28 Ответить
Загалом залишиться просто G... Велика Gopa?Чим насправді це збіговисько і є.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:02 Ответить
Нікчемні блазні, які навіть заявляти щось бояться. Біда...
показать весь комментарий
18.06.2025 07:31 Ответить
Питання лише одне - "в чому суть тиску на росію Трампа"?
Трам же заявляв що буде тиснути на обидві сторони?
Знову збрехав?
показать весь комментарий
18.06.2025 12:11 Ответить
Без Трампа не можуть і кроку ступити
показать весь комментарий
18.06.2025 07:32 Ответить
Без США.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:01 Ответить
В США зараз демократія на паузі - Трамп перетягнув на себе політичну ковдру
показать весь комментарий
18.06.2025 08:06 Ответить
Театр абсурда! Носятся всем миром за этим Трампом "на тебе милок соску. На тебе плюшевого медведика." А Трамп "выбрасывает игрушки из коляски"! Двадцать Первый век на дворе а лидер самой мощной страны в мире законченныый дегенерат!!
показать весь комментарий
18.06.2025 07:33 Ответить
Та ні, він не дегенерат, це він хоче щоб його так вважали... Потрібно вже признати що він є поплічником військових злочинців...
показать весь комментарий
18.06.2025 08:16 Ответить
Судячи по поведінці трапа то суд його визнає неосудним-неповносправним і відправить доживати в колі рідних в маєтку.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:01 Ответить
Найкращий коментар на форумі цензор.нет
показать весь комментарий
18.06.2025 08:20 Ответить
А коли ж вже буде нарешті, заява, щодо формування Уряду Національного Порятунку України...
показать весь комментарий
18.06.2025 07:34 Ответить
Юля!!! Юлььля!
показать весь комментарий
18.06.2025 07:37 Ответить
Тільки не свириденко. А ЮЛІЯ Тимошенко. Оце було б по державницькому!
показать весь комментарий
18.06.2025 08:22 Ответить
це та, що грігян/тєлєгіна х..ловська підстилка?
показать весь комментарий
18.06.2025 12:05 Ответить
Україна. Армія. Віра. Мова.
Слава Україні !

ПТН-ПНХ !
показать весь комментарий
18.06.2025 08:23 Ответить
В цьому списку немає народу. Чому?

Має бути коротко і ємко Україна!
показать весь комментарий
18.06.2025 08:25 Ответить
Україна це і є Народ.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:27 Ответить
А чому не коротко, тому, що потрібне роз'яснення,
бо для декого Україна це: «актріса із фільмов для взрослих» ...
показать весь комментарий
18.06.2025 08:49 Ответить
а хіба не так? вмій і між рядків розуміти, а не думати емоціями. рлзумом думай, інтелектом, розумінням фактів
показать весь комментарий
18.06.2025 23:37 Ответить
скоро вже рятувати буде нічого
показать весь комментарий
18.06.2025 08:52 Ответить
Для кацапських концлагєрєй щось таки дістанеться...
показать весь комментарий
18.06.2025 08:54 Ответить
чергова перестановка ліжок???
показать весь комментарий
18.06.2025 23:36 Ответить
підараси в поганому значенні
показать весь комментарий
18.06.2025 07:39 Ответить
Коаліція німих.
показать весь комментарий
18.06.2025 07:44 Ответить
Ні , коаліція імпатентів !!
показать весь комментарий
18.06.2025 07:57 Ответить
Куди ж без господаря? Кріпаки(чи раби) свого голосу не мають. Так тримати!
показать весь комментарий
18.06.2025 07:51 Ответить
А справді дивно. Всі наче такі круті, але без пастуха вівці в тумані.
Я не уявляю навіщо себе так принижувати перш за все в очах власного народу.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:23 Ответить
от вам і теорія змови - Україну знищили в угоду хижакам руками кацапів.розікрадуть все - а людей в батраки.
показать весь комментарий
18.06.2025 07:52 Ответить
ну хоч мало по малу почина доходити що нас загнали в цю жопу навмисне
показать весь комментарий
18.06.2025 09:04 Ответить
Боже-боже, Ліда-Ліда 😑
показать весь комментарий
18.06.2025 07:52 Ответить
Наразі актуально вже G6.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:07 Ответить
Україна вибору не має і буде пручатися капітуляції всіми силами, що є, щоби зберегти життя.
Слава Україні!
Героям слава!
показать весь комментарий
18.06.2025 08:09 Ответить
особливо ти підар будеш пручатися , особливо під німецьким прапорцем
показать весь комментарий
18.06.2025 21:39 Ответить
У плєшивого недопалка сьогодні свято.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:10 Ответить
Перефразовуючи відомий вислів стосовно ********* голови Білого дому можна казати так - Хто п*дарас? Трамп п*дарас!
показать весь комментарий
18.06.2025 08:51 Ответить
"це поставить під загрозу переговори" - а де TACO побачив переговори?
показать весь комментарий
18.06.2025 09:03 Ответить
А янелохяпиду будет рассказывать о потужных соглашениях.Хотя был бы другой результат,если бы не мародерская власть. Що маємо,то маємо,як казав класік дерібану.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:06 Ответить
Да, прямо всі обісралися, крім лідора.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:11 Ответить
Трампло друге *****...світ дійсно поїхав мозгами
показать весь комментарий
18.06.2025 09:15 Ответить
США можуть піти на... вмісті за россійским кораблем
показать весь комментарий
18.06.2025 09:30 Ответить
Цікаво, як трумп знайшов і користується формулой "це заважає перемовинам з росією".
Усі знають, що немає ніяких переговорів, і не буде. Рашка відкрито про це каже - ми не зацікавлені в переговорах. І Штати теж знають, що переговори - це порожній звук. Але яка отмазка!!!
Ані санкцій, ані рішень, ані зброї - не заважайте переговорам! О как!!!
показать весь комментарий
18.06.2025 09:41 Ответить
Трамп, старий і штопаний кацапський презерватив, тут і так зрозуміло. А що там на рахунок Боневтіка Потужного? Ніхто не хоче написати, чому воно скрізь преться, коли Трамп сказав, що не тхоче навіть його бачити, не те що зустрічатися? Чи всім на Україну наплювати, аби нами прикрився Бубочка і йому було добре? Чи хтось думає, що в США не знають про когрупцію в Україні, про вбитого портнова і все, що в його телефоні? Звідки він приїхав і з ким зустрічався на Банковій, то кому має турбувати Україна Трампу чи Бубочці?
показать весь комментарий
18.06.2025 09:53 Ответить
Що там робить Зеленський і для чого це велике зібрання в Канаді ,
для галочки ?
Украіна стікає кровью , а Трамп мріє про якийсь договорняк зі злочинцем
і всі затаіли дихання чогось чекають !!
Тільки на себе потрібно розраховувати і на свою армію !!
показать весь комментарий
18.06.2025 09:56 Ответить
Тобто жорсткої заяви щодо вбивці і педофіла не буде а буде пом'якшена де вбивцю назвуть посередником і миротворцем. Оце все що потрібно знати про цей світ і ці організації.
показать весь комментарий
18.06.2025 10:47 Ответить
А путін не боїться навіть вбивати тисячі людей щодня, сцикуни
показать весь комментарий
18.06.2025 10:58 Ответить
Це приклад того, як одна людина може зробити США слабкою країною.
Так само, як і одна безграмотна і недосвідчена людина зробила слабкою і безпомічною Україну перед повномасштабним нападом ворога.
показать весь комментарий
18.06.2025 11:11 Ответить
Висновок.
Трамп співучасник злочинів терориста *****.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:41 Ответить
G7 и НАТО без США, это телега без лошади.
показать весь комментарий
18.06.2025 13:55 Ответить
Святе місце пустим не буває - Зеля вмостився у кріслі Трампа на G-7!
показать весь комментарий
18.06.2025 16:20 Ответить
Хай ставлять трампона на паузу, як розумово недієздатного, і оголошують заяву від G6.
показать весь комментарий
18.06.2025 18:56 Ответить
Рижий підар будь ти проклятий. Щоб перетворити США із союзника на майже ворога - це треба сильно постаратися, що воно і досягло. Краще здохни підар разом з ****** вже і зараз і всім стане добре в один момент
показать весь комментарий
18.06.2025 23:02 Ответить
говорили-балакали, сіли -й заплакали....
показать весь комментарий
18.06.2025 23:22 Ответить
Таке враження, що два клієнти Міжнародного суду в Гаазі мають добрий компромат на рудого дідуся, якого мудрий американський нарід обрав своїм президентом, тому дідусь вислужується і перед другом vladimirom, і перед аферистом натаньягу.
показать весь комментарий
19.06.2025 01:50 Ответить
 
 