G7 не будет публиковать совместное заявление относительно войны в Украине: США не согласны с жесткой формулировкой в отношении РФ, - Reuters

Лидеры G7 не выпустят совместного заявления относительно войны в Украине по результатам саммита в Канаде из-за позиции США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBC News и Reuters.

По словам источника, который говорил на условиях анонимности, США не согласны с жесткой формулировкой относительно действий России в Украине и хотят, чтобы она была смягчена.

"Американцы не хотели, чтобы некоторые резкие высказывания в адрес России были включены в совместное заявление, поскольку опасались, что это поставит под угрозу переговоры с этой страной о прекращении войны", - говорится в публикации.

Указано, что некоторые пункты, касающиеся полномасштабного вторжения России в Украину, будут включены в заявление премьер-министра Канады Марка Карни.

Ожидалось, что он опубликует заявление, в котором призовет усилить давление на Россию с помощью санкций и объявит, что G7 поддерживает мирные усилия, которые возглавляют США.

По словам европейского чиновника, лидеры "Большой семерки" в разговоре с президентом США Дональдом Трампом отметили свои планы занять жесткую позицию в отношении РФ, однако глава Белого дома дал понять, что не хочет вводить санкции.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры стран G7 не смогли убедить Трампа усилить санкции против РФ.