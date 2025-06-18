РУС
Лидеры G7 поддерживают усилия Трампа в достижении мира в Украине и решительно готовы к новым санкциям против РФ, - Зеленский. ФОТО

Лидеры стран "Большой семерки" выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа в достижении справедливого и прочного мира в Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Они признали, что Украина подтвердила готовность к безусловному прекращению огня, и согласились, что Россия должна сделать то же самое. Лидеры G7 решительно настроены рассмотреть все варианты усиления давления на Россию, включая финансовые санкции. Лидеры G7 встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Марком Рютте, чтобы обсудить поддержку сильной и суверенной Украины, включая бюджетные решения по обороне и помощь в восстановлении и реконструкции", - отмечает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Должны продолжать призывать Трампа заставить Путина положить конец войне, - Зеленский на саммите G7

Саммит G7
Саммит G7
Саммит G7
Саммит G7

Ранее СМИ сообщили, что лидеры G7 не выпустят совместного заявления по войне в Украине по результатам саммита в Канаде из-за позиции США. Впоследствии Карни обнародовал собственное заявление вместо совместного заявления лидеров G7

G7 (888) Зеленский Владимир (21993) саммит (1233) Трамп Дональд (6654)
Зеленський брехло. Немає такої заяви, бо Трамп був проти. Лише лідери 6 країн зустрілися з Зеленським, а не лідери усіх 7 країн. Навіщо Зеленський постійно бреше, коли його брехня легко перевіряєтся, незрозуміло....
18.06.2025 10:52 Ответить
зусилля рудого чогось варті?
крім, звісно, збільшення ****** кількості ракетно-дронових обстрілів та вбивств мирних Українців
18.06.2025 10:47 Ответить
Ти йолуп винторогий, - 3 роки "мир в глазах путєна" бачив, тепер ще побачив "зусилля Трампа"...
18.06.2025 10:55 Ответить
Прогнувся піаніст перед рижим п.даром. Канфєтку дасть незламному?
18.06.2025 10:49 Ответить
Єссно, варті.
Якщо на кінець 2024-го у України з цапами був майже паритет, який мав привести, мінімум, до перемир'я по лінії вогню, то завдяки "зусиллям Трампа" русня отримала суттєву перевагу. І ця перевага зростає...
18.06.2025 11:05 Ответить
Тут Трамп вторичен. Не Донни угробил тут темы фортификаций и оборонки, не Донни здесь вместо реальной работы занимался пиаром себя любимого, не он всеми правдами и неправдами отстранил от руководство армией самого эффективного главкома со всем Генштабом. И т.д. Список можете продолжить сами.
18.06.2025 11:11 Ответить
Шавкі куколди він на вас сцяв а вони божа роса.
18.06.2025 10:47 Ответить
Рішуче готові, та запровадити дві різні речі
18.06.2025 10:49 Ответить
Сліпи та глухі. Де вони побачили, в яких новинах почули про зусілля рудого бабуіна до миру в Україні? На жаль, зеля не може відверто розпрвісти це лідерам сімки
18.06.2025 10:51 Ответить
Зелю сейчас интересует только одно- как удержаться у власти как можно дольше. Это и есть основная мегацель всей его нынешней деятельности. Все остальное -это словесная мишура для плебса.
18.06.2025 11:03 Ответить
что предлагаешь?
18.06.2025 11:37 Ответить
Он шут, причем это не оскорбление, это состояние его внутреннего мира. Он не может жить вне своего придуманного мира. Добавьте еще к этому и манию величия самовлюбленного нарцисса. Вот вам и картина маслом.
18.06.2025 11:06 Ответить
зе!поц бреше!
зе!поц знає, що бреше!
ми знаємо, що він бреше!
ми знаємо, що він знає, що бреше!
україна несеться у прірву, з якої нема виходу!
18.06.2025 10:55 Ответить
Навіщо ці бадьорі піар-висери? Сильно, потужно. Хто це, *****, взагалі читає? На кого ця сцянина в очі розрахована? Забезпечувати роботою придворний піар-бордель? Єрмака, Власюка, Зарівну, Литвина, Сєрлєща, Петрова-Іванова?
18.06.2025 10:55 Ответить
18.06.2025 10:56 Ответить
Насмішка
18.06.2025 10:57 Ответить
Створюйте союз без Штатів і всі разом вступайте у війну на боці України, московія повинна бути зруйнована всі територіі які вона загарбала за останні 300 років після спільної перемоги поділимо пропорційно ,,, все інше лоховство і чмошніцтво яке вже триває 12й рік
18.06.2025 10:58 Ответить
чим вони підтримують ? дальнобійними ракетами, щоб розвалити російські військові заводи? ні, виснаженням українців підтримують зусилля трампа, чим більше руїн і смертей буде в Україні, тим швидше буде мир - ось така основна стратегія Заходу
18.06.2025 10:59 Ответить
А про які "зусилля" мова?
18.06.2025 11:03 Ответить
Зусилля Трампа?!?!...Ну в принципі далі можна не читати. А ось зусилля клована зрозумілі. Розраховувати що хтось там десь буде про якийсь тиск патякати та про зусилля... І це все відбувається на тлі геноциду українців. Та пропади ти пропадом,бубачка.
18.06.2025 11:04 Ответить
гравці в жіночу гру с м'ячем
18.06.2025 11:05 Ответить
Зібрались - побалакили - розїхались..... й так по колу аж з 2014 року балачки по "потужні/серйозні/вбивчі/руйнівні (потрібне підкреслити) санкції!!!
18.06.2025 11:12 Ответить
Гастролер як завжди бреше
18.06.2025 11:19 Ответить
Цікаво, а які зусилля Трамп приклав для досягнення миру в Україні?!
18.06.2025 11:20 Ответить
Кому ти ******? Своїм ******* фанатам?
18.06.2025 11:24 Ответить
Хватить вже нести брєд що Тампон хоче миру. Тампон хоче перемоги Сосії а не миру а це не одне і те ж. До того ж Тампон вже головою тронувся і це замітили на G7 чеські журналісти. Вони написали в своїх виданнях що Тампон на G7 постійно щось чудив, не взнавав людей, поров якийсь брєд і його швиденько забрали додому щоб він не обісрався на людях
18.06.2025 11:29 Ответить
правда ніхто не розуміє в чому ці зусилля.
18.06.2025 11:30 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/pro-rozovye-ochki/ Олег Пономарь:,
У Европы, Канады, Японии нет розовых очков и они делают всё, что в их силах относительно помощи Украине. Что касается США, то в Белый дом заехал агент КГБ. И, пока кто-нибудь не осознает этого, он будет бесконечно удивляться и возмущаться на США. Так что надо снять розовые очки.
Трамп выступал за сотрудничество с СССР по ракетам еще тогда, когда многих юзеров не было на свете. В 90-х он отмывал деньги советской и российской мафии, продавая им за кеш свои кондоминиумы. В десятых он с Путиным мутил выборы против Клинтон и мечтал строить свою башню в Москве.
Он засыпает с маленьким портретом Путина под подушкой.

Снимайте розовые очки.
18.06.2025 12:06 Ответить
Trump dop
18.06.2025 12:23 Ответить
Трамп допомогає Зеленському здати Україну. Вони мають друг друга підтримувати.
18.06.2025 12:24 Ответить
ЗЕЛЕНАЯ БРЕХНЯ
УСИЛИЯ ТАМПОНА😁
обно бла-бла-бла
18.06.2025 12:48 Ответить
Трамп отвернулся от Украины: G7 не смог убедить США усилить давление на Путина ​Саммит G7 выявил серьезные разногласия: мировые лидеры не смогли убедить президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/world/315461_1750184175

ОЧЕРЕДНАЯ БРЕХНЯ ГАРАНТА

УСИЛИЯ ТАМПОНА СПАСТИ ПУЙЛА
18.06.2025 13:00 Ответить
Такого ещё не было, патужный провал.
18.06.2025 13:23 Ответить
цікаво, як можно підтримувати те, чого не існує?
18.06.2025 18:07 Ответить
Фото з ішаком - це і є весь результат поїздки цього мудака.
18.06.2025 21:04 Ответить
 
 