Лидеры G7 поддерживают усилия Трампа в достижении мира в Украине и решительно готовы к новым санкциям против РФ, - Зеленский. ФОТО
Лидеры стран "Большой семерки" выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа в достижении справедливого и прочного мира в Украине.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Они признали, что Украина подтвердила готовность к безусловному прекращению огня, и согласились, что Россия должна сделать то же самое. Лидеры G7 решительно настроены рассмотреть все варианты усиления давления на Россию, включая финансовые санкции. Лидеры G7 встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Марком Рютте, чтобы обсудить поддержку сильной и суверенной Украины, включая бюджетные решения по обороне и помощь в восстановлении и реконструкции", - отмечает он.
Ранее СМИ сообщили, что лидеры G7 не выпустят совместного заявления по войне в Украине по результатам саммита в Канаде из-за позиции США. Впоследствии Карни обнародовал собственное заявление вместо совместного заявления лидеров G7
крім, звісно, збільшення ****** кількості ракетно-дронових обстрілів та вбивств мирних Українців
Якщо на кінець 2024-го у України з цапами був майже паритет, який мав привести, мінімум, до перемир'я по лінії вогню, то завдяки "зусиллям Трампа" русня отримала суттєву перевагу. І ця перевага зростає...
зе!поц знає, що бреше!
ми знаємо, що він бреше!
ми знаємо, що він знає, що бреше!
україна несеться у прірву, з якої нема виходу!
У Европы, Канады, Японии нет розовых очков и они делают всё, что в их силах относительно помощи Украине. Что касается США, то в Белый дом заехал агент КГБ. И, пока кто-нибудь не осознает этого, он будет бесконечно удивляться и возмущаться на США. Так что надо снять розовые очки.
Трамп выступал за сотрудничество с СССР по ракетам еще тогда, когда многих юзеров не было на свете. В 90-х он отмывал деньги советской и российской мафии, продавая им за кеш свои кондоминиумы. В десятых он с Путиным мутил выборы против Клинтон и мечтал строить свою башню в Москве.
Он засыпает с маленьким портретом Путина под подушкой.
Снимайте розовые очки.
УСИЛИЯ ТАМПОНА😁
обно бла-бла-бла
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/world/315461_1750184175
ОЧЕРЕДНАЯ БРЕХНЯ ГАРАНТА
УСИЛИЯ ТАМПОНА СПАСТИ ПУЙЛА