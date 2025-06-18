Лидеры G7 поддерживают усилия Трампа в достижении мира в Украине и решительно готовы к новым санкциям против РФ, - Зеленский. ФОТО

Лидеры стран "Большой семерки" выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа в достижении справедливого и прочного мира в Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Они признали, что Украина подтвердила готовность к безусловному прекращению огня, и согласились, что Россия должна сделать то же самое. Лидеры G7 решительно настроены рассмотреть все варианты усиления давления на Россию, включая финансовые санкции. Лидеры G7 встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Марком Рютте, чтобы обсудить поддержку сильной и суверенной Украины, включая бюджетные решения по обороне и помощь в восстановлении и реконструкции", - отмечает он.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры G7 не выпустят совместного заявления по войне в Украине по результатам саммита в Канаде из-за позиции США. Впоследствии Карни обнародовал собственное заявление вместо совместного заявления лидеров G7