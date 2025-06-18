РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9639 посетителей онлайн
Новости Саммит G7 в июне 2025 года
7 837 19

Карни обнародовал собственное заявление вместо совместного заявления лидеров G7

Вместо совместного заявления G7 Карни обнародовал собственное

Чиновники офиса премьер-министра Канады Марка Карни опровергают комментарии о том, что США хотели смягчить заявление о войне России в Украине, сделанное в последний день саммита G7 в Альберте.

Об этом пишет издание CBC, информирует Цензор.НЕТ.

Один из чиновников на условиях анонимности заявил, что американцы не хотели, чтобы некоторые острые замечания по России были включены в совместное заявление, поскольку они боялись, что это поставит под угрозу переговоры о прекращении войны.

Также читайте: Должны продолжать призывать Трампа заставить Путина положить конец войне, - Зеленский на саммите G7

"Карни, как председательствующий на саммите, обнародовал заявление, в котором "выразил поддержку усилиям президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира в Украине" и "признал, что Украина взяла на себя обязательства по безусловному прекращению огня, и они согласились, что Россия должна сделать то же самое". Он сказал, что все семь лидеров согласились с этой формулировкой", - пишет издание.

По словам премьера Канады, часть лидеров была готова принять более четкие формулировки.

"Были бы вещи, которые некоторые из нас, включая Канаду, сказали бы больше, чем то, что было сказано в итоговом документе", - цитирует его издание.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры G7 не выпустят совместного заявления по войне в Украине по результатам саммита в Канаде из-за позиции США.

Читайте: Зеленский досрочно покидает саммит G7, - CBC News

Автор: 

G7 (888) Канада (2139) Карни Марк (50)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
"Карні, як головуючий на саміті, оприлюднив заяву, в якій "висловив підтримку зусиллям президента Трампа щодо досягнення справедливого і тривалого миру в Україні" Джерело: https://censor.net/ua/n3558518

Містер Карні , краще б ви мовчали ..
показать весь комментарий
18.06.2025 08:48 Ответить
+5
Україна взяла на себе зобов'язання щодо безумовного припинення вогню…
показать весь комментарий
18.06.2025 08:53 Ответить
+4
Ну, хоть скривилися, як не заплакали, і це добре!!
Бо у Трампа, з московією, амурні справи! Йому там, так наказали!
показать весь комментарий
18.06.2025 08:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, хоть скривилися, як не заплакали, і це добре!!
Бо у Трампа, з московією, амурні справи! Йому там, так наказали!
показать весь комментарий
18.06.2025 08:46 Ответить
трамп домовився з сі про переділ світу. путін у них шестерить, тому йому пропонують європу.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:25 Ответить
"Карні, як головуючий на саміті, оприлюднив заяву, в якій "висловив підтримку зусиллям президента Трампа щодо досягнення справедливого і тривалого миру в Україні" Джерело: https://censor.net/ua/n3558518

Містер Карні , краще б ви мовчали ..
показать весь комментарий
18.06.2025 08:48 Ответить
"І ти, Карні..."
показать весь комментарий
18.06.2025 09:07 Ответить
Десь так
показать весь комментарий
18.06.2025 08:49 Ответить
Україна взяла на себе зобов'язання щодо безумовного припинення вогню…
показать весь комментарий
18.06.2025 08:53 Ответить
"...щодо безумовного одностороннього припинення вогню…"
показать весь комментарий
18.06.2025 09:06 Ответить
Ніякого одностороньнього припинення більше не будет, і не мрій.
показать весь комментарий
18.06.2025 11:28 Ответить
трамп, прикриваючись фальшивими переговорами, дозволяє росії і далі проводити геноцид українців" А зеленський підігрує в цьому.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:01 Ответить
А толку від тих заяв? Вже більше трьох років все заявляють та заявляють, а віз і нині там...
показать весь комментарий
18.06.2025 09:06 Ответить
Коротше,ганчірки.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:12 Ответить
" А Васька слухає і їсть", навіть козі вже зрозуміло що недомірок і не збирається на мирні переговори поки не отримає добрячих прочуханів.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:25 Ответить
...зусиллям президента Трампа...

Єдине до чого призвели ці "зусилля" це ескалація війни та кратне збільшення загиблих цивільних...
показать весь комментарий
18.06.2025 09:34 Ответить
так ось чому перестали горіти кацапські нпз?
кончена плазуюча зе!гніда взяла на себе зобов1язання.
поки зе!шобло керує україної, ми несемося у безодню, з якої нема виходу!!!
суцільна брехня, мародерство, та знищення українців руками тцк під прикриттям мєнтів, веде україну до поразки.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:35 Ответить
Міжнародній спільноті потрібно
не боятись оголосити ,
що Трамп хворий на голову
і поки його не вилікують , бажано гільотиною ,
ніяких розмов з США не буде.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:52 Ответить
Захід розв'язав копита путіну своєю бездіяльністю, російським фашистам дозволено будь-які злочини в Україні, відповідальності для росії не буде, така байдужа політика "величних демократій" це як заохочення для росії
показать весь комментарий
18.06.2025 10:31 Ответить
варто глянути лише на закордонні змі, остання масована атака на Київ практично не згадується в більшості з них, а якщо десь і пишуть то вкінці, коротко, маленька замітка. Усіх цікавить тепер нове поле бою - Іран. Українці ж мають тихенько вмирати під завалами своїх будинків і так же тихенько хоронити своїх рідних.
показать весь комментарий
18.06.2025 10:36 Ответить
Карні зацінив потуги Трампа, але не сказав, що це потуги на користь ×уйла.
показать весь комментарий
18.06.2025 19:29 Ответить
 
 