Карни обнародовал собственное заявление вместо совместного заявления лидеров G7
Чиновники офиса премьер-министра Канады Марка Карни опровергают комментарии о том, что США хотели смягчить заявление о войне России в Украине, сделанное в последний день саммита G7 в Альберте.
Об этом пишет издание CBC, информирует Цензор.НЕТ.
Один из чиновников на условиях анонимности заявил, что американцы не хотели, чтобы некоторые острые замечания по России были включены в совместное заявление, поскольку они боялись, что это поставит под угрозу переговоры о прекращении войны.
"Карни, как председательствующий на саммите, обнародовал заявление, в котором "выразил поддержку усилиям президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира в Украине" и "признал, что Украина взяла на себя обязательства по безусловному прекращению огня, и они согласились, что Россия должна сделать то же самое". Он сказал, что все семь лидеров согласились с этой формулировкой", - пишет издание.
По словам премьера Канады, часть лидеров была готова принять более четкие формулировки.
"Были бы вещи, которые некоторые из нас, включая Канаду, сказали бы больше, чем то, что было сказано в итоговом документе", - цитирует его издание.
Ранее СМИ сообщили, что лидеры G7 не выпустят совместного заявления по войне в Украине по результатам саммита в Канаде из-за позиции США.
Бо у Трампа, з московією, амурні справи! Йому там, так наказали!
Містер Карні , краще б ви мовчали ..
Єдине до чого призвели ці "зусилля" це ескалація війни та кратне збільшення загиблих цивільних...
кончена плазуюча зе!гніда взяла на себе зобов1язання.
поки зе!шобло керує україної, ми несемося у безодню, з якої нема виходу!!!
суцільна брехня, мародерство, та знищення українців руками тцк під прикриттям мєнтів, веде україну до поразки.
не боятись оголосити ,
що Трамп хворий на голову
і поки його не вилікують , бажано гільотиною ,
ніяких розмов з США не буде.