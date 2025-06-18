УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9099 відвідувачів онлайн
Новини Саміт G7 у червні 2025 року
7 837 19

Карні оприлюднив власну заяву замість спільної заяви лідерів G7

Замість спільної заяви G7 Карні оприлюднив власну

Посадовці офісу прем'єр-міністра Канади Марка Карні спростовують коментарі про те, що США хотіли пом'якшити заяву щодо війни Росії в Україні, зроблену в останній день саміту G7 в Альберті.

Про це пише видання CBC, інформує Цензор.НЕТ.

Один із посадовців на умовах анонімності заявив, що американці не хотіли, щоб деякі гострі зауваження щодо Росії були включені до спільної заяви, оскільки вони боялися, що це поставить під загрозу переговори щодо припинення війни.

Також читайте: Маємо продовжувати закликати Трампа змусити Путіна покласти край війні, - Зеленський на саміті G7

"Карні, як головуючий на саміті, оприлюднив заяву, в якій "висловив підтримку зусиллям президента Трампа щодо досягнення справедливого і тривалого миру в Україні" і "визнав, що Україна взяла на себе зобов'язання щодо безумовного припинення вогню, і вони погодилися, що Росія повинна зробити те ж саме". Він сказав, що всі сім лідерів погодилися з цим формулюванням", - пише видання.

За словами прем'єра Канади, частина лідерів була готова вжити більш чіткі формулювання.

"Були б речі, які деякі з нас, включаючи Канаду, сказали б більше, ніж те, що було сказано в підсумковому документі", - цитує його видання.

Раніше ЗМІ повідомили, що лідери G7 не випустять спільної заяви щодо війни в Україні за результатами саміту у Канаді через позицію США.

Читайте: Зеленський достроково покидає саміт G7, - CBC News

Автор: 

G-7 G7 (1099) Канада (2267) Карні Марк (50)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
"Карні, як головуючий на саміті, оприлюднив заяву, в якій "висловив підтримку зусиллям президента Трампа щодо досягнення справедливого і тривалого миру в Україні" Джерело: https://censor.net/ua/n3558518

Містер Карні , краще б ви мовчали ..
показати весь коментар
18.06.2025 08:48 Відповісти
+5
Україна взяла на себе зобов'язання щодо безумовного припинення вогню…
показати весь коментар
18.06.2025 08:53 Відповісти
+4
Ну, хоть скривилися, як не заплакали, і це добре!!
Бо у Трампа, з московією, амурні справи! Йому там, так наказали!
показати весь коментар
18.06.2025 08:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, хоть скривилися, як не заплакали, і це добре!!
Бо у Трампа, з московією, амурні справи! Йому там, так наказали!
показати весь коментар
18.06.2025 08:46 Відповісти
трамп домовився з сі про переділ світу. путін у них шестерить, тому йому пропонують європу.
показати весь коментар
18.06.2025 09:25 Відповісти
"Карні, як головуючий на саміті, оприлюднив заяву, в якій "висловив підтримку зусиллям президента Трампа щодо досягнення справедливого і тривалого миру в Україні" Джерело: https://censor.net/ua/n3558518

Містер Карні , краще б ви мовчали ..
показати весь коментар
18.06.2025 08:48 Відповісти
"І ти, Карні..."
показати весь коментар
18.06.2025 09:07 Відповісти
Десь так
показати весь коментар
18.06.2025 08:49 Відповісти
Україна взяла на себе зобов'язання щодо безумовного припинення вогню…
показати весь коментар
18.06.2025 08:53 Відповісти
"...щодо безумовного одностороннього припинення вогню…"
показати весь коментар
18.06.2025 09:06 Відповісти
Ніякого одностороньнього припинення більше не будет, і не мрій.
показати весь коментар
18.06.2025 11:28 Відповісти
трамп, прикриваючись фальшивими переговорами, дозволяє росії і далі проводити геноцид українців" А зеленський підігрує в цьому.
показати весь коментар
18.06.2025 09:01 Відповісти
А толку від тих заяв? Вже більше трьох років все заявляють та заявляють, а віз і нині там...
показати весь коментар
18.06.2025 09:06 Відповісти
Коротше,ганчірки.
показати весь коментар
18.06.2025 09:12 Відповісти
" А Васька слухає і їсть", навіть козі вже зрозуміло що недомірок і не збирається на мирні переговори поки не отримає добрячих прочуханів.
показати весь коментар
18.06.2025 09:25 Відповісти
...зусиллям президента Трампа...

Єдине до чого призвели ці "зусилля" це ескалація війни та кратне збільшення загиблих цивільних...
показати весь коментар
18.06.2025 09:34 Відповісти
так ось чому перестали горіти кацапські нпз?
кончена плазуюча зе!гніда взяла на себе зобов1язання.
поки зе!шобло керує україної, ми несемося у безодню, з якої нема виходу!!!
суцільна брехня, мародерство, та знищення українців руками тцк під прикриттям мєнтів, веде україну до поразки.
показати весь коментар
18.06.2025 09:35 Відповісти
Міжнародній спільноті потрібно
не боятись оголосити ,
що Трамп хворий на голову
і поки його не вилікують , бажано гільотиною ,
ніяких розмов з США не буде.
показати весь коментар
18.06.2025 09:52 Відповісти
Захід розв'язав копита путіну своєю бездіяльністю, російським фашистам дозволено будь-які злочини в Україні, відповідальності для росії не буде, така байдужа політика "величних демократій" це як заохочення для росії
показати весь коментар
18.06.2025 10:31 Відповісти
варто глянути лише на закордонні змі, остання масована атака на Київ практично не згадується в більшості з них, а якщо десь і пишуть то вкінці, коротко, маленька замітка. Усіх цікавить тепер нове поле бою - Іран. Українці ж мають тихенько вмирати під завалами своїх будинків і так же тихенько хоронити своїх рідних.
показати весь коментар
18.06.2025 10:36 Відповісти
Карні зацінив потуги Трампа, але не сказав, що це потуги на користь ×уйла.
показати весь коментар
18.06.2025 19:29 Відповісти
 
 