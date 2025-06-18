Карні оприлюднив власну заяву замість спільної заяви лідерів G7

Посадовці офісу прем'єр-міністра Канади Марка Карні спростовують коментарі про те, що США хотіли пом'якшити заяву щодо війни Росії в Україні, зроблену в останній день саміту G7 в Альберті.

Про це пише видання CBC, інформує Цензор.НЕТ.

Один із посадовців на умовах анонімності заявив, що американці не хотіли, щоб деякі гострі зауваження щодо Росії були включені до спільної заяви, оскільки вони боялися, що це поставить під загрозу переговори щодо припинення війни.

Також читайте: Маємо продовжувати закликати Трампа змусити Путіна покласти край війні, - Зеленський на саміті G7

"Карні, як головуючий на саміті, оприлюднив заяву, в якій "висловив підтримку зусиллям президента Трампа щодо досягнення справедливого і тривалого миру в Україні" і "визнав, що Україна взяла на себе зобов'язання щодо безумовного припинення вогню, і вони погодилися, що Росія повинна зробити те ж саме". Він сказав, що всі сім лідерів погодилися з цим формулюванням", - пише видання.

За словами прем'єра Канади, частина лідерів була готова вжити більш чіткі формулювання.

"Були б речі, які деякі з нас, включаючи Канаду, сказали б більше, ніж те, що було сказано в підсумковому документі", - цитує його видання.

Раніше ЗМІ повідомили, що лідери G7 не випустять спільної заяви щодо війни в Україні за результатами саміту у Канаді через позицію США.

Читайте: Зеленський достроково покидає саміт G7, - CBC News