Трамп резко ответил Макрону о причинах досрочного отъезда с саммита G7: Эмманюэль всегда понимает неправильно

Президент США Дональд Трамп резко ответил лидеру Франции Эмманюэлю Макрону относительно того, что он покинул саммит лидеров G7 в Канаде досрочно, чтобы работать над "прекращением огня" между Израилем и Ираном.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Так, накануне Макрон предположил, что Трамп сделал "предложение" о прекращении огня на Ближнем Востоке.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон, жаждущий публичного внимания, ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Это неправда! Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это, безусловно, не имеет ничего общего с перемирием. Это нечто гораздо большее. Намеренно или нет, но Эмманюэль всегда понимает неправильно", - отметил лидер США.

