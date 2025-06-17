Трамп різко відповів Макрону щодо причин дострокового від’їзду із саміту G7: Емманюель завжди розуміє неправильно
Президент США Дональд Трамп різко відповів лідеру Франції Емманюелю Макрону щодо того, що він покинув саміт лідерів G7 у Канаді достроково, щоб працювати над "припиненням вогню" між Ізраїлем та Іраном.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Так, напередодні Макрон припустив, що Трамп зробив "пропозицію" про припинення вогню на Близькому Сході.
"Президент Франції Емманюель Макрон, який прагне публічної уваги, помилково заявив, що я покинув саміт G7 в Канаді, щоб повернутися до Вашингтона для роботи над "припиненням вогню" між Ізраїлем та Іраном. Це неправда! Він гадки не має, чому я зараз прямую до Вашингтона, але це, безумовно, не має нічого спільного з перемир’ям. Це щось набагато більше. Навмисно чи ні, але Емманюель завжди розуміє неправильно", - зазначив лідер США.
Браво Емманюель !
ще раз макнув руде чмо у його брехливу срань.
неучасть США в міжнародному процесі виключає США з цього процесу
це розуміє навіть ЗЄля, який пхнеться на всі саміти та зустрічі.
і правільно робить
В Києві 114 людей постраждало через те що твоєму Цахалу віддали наші протиракети ППО...
саме для того в керівництві Ізраілю всі держслужбовці як мінімум офіцери запасу ЦАХАЛ, а більшість премьєрів та президентів - колишні бойові генерали
тільки кретини обирають коміка, чотирьохкратного ухилянта та зрадника під час війни
.
То кацапи, - що б відволікти українців від справ в України.
Це вам, мразоти іранські, не по цивільним літакам (рейс PS752) лупашити і не засрашинцям дрони та снаряди виробляти. Вас, особливо не напружуючись, з особливим цинізмом сношає у всі дірки країна з в 9 разів меншим населенням і з у 80 разів меншою територією.
2. Ні один вояк США в "сношанні" Ірану зараз напряму не приймає участі. Це не "коаліція", якою сношали Ірак, наприклад.
3. А матеріально-технічне забезпечення/допомога від союзників і партнерів можна по різному розглядати. Іран теж користується допомогою засрашки (гроші від експортних контрактів, озброєння і технології, населення в 1.5 рази більше, територія в 10 разів більша) та китаю (населення в 16 разів більше, а територія в 5 разів більша).
Де я писав про вояків?
Погугліть скільки бабла сша вбухали в ізраїль, і скільки росія і китай в іран.
Буже знову різниця в 490 разів.
якщо б не сша, ізраїлю вже б не існувало
А значно більший населенням, територіями і природними ресурсами багатший Іран - і сам гімняно справляється з економікою/армією, і з "партнерами" не зміг нормально домовитись, і значно більші партнери якісь рахіти - он, рашка не може впоратись за 3.5 роки з слабенькою Україною.
А в першу чергу - повернути Головкома і його команду, яка зірвала російський бліцкріг у 2022.
Військов освіта.
Нью-Йоркська військова академія.
«Нью-Йоркська військова академія (NYMA) є однією з найстаріших військових шкіл у Сполучених Штатах. У школі навчався колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який випустився у 1964 році. NYMA має довгу історію. Академію заснував колишній комендант кадетів прилеглої Військової академії Пейкскілла Чарльз Джефферсон Райт (Charles Jefferson Wright), ветеран американської громадянської війни і колишній шкільний учитель з Нью-Хемпшира в 1889 році. Містер Райт вважав, що військова структура забезпечує найкраще середовище для академічних досягнень. Цієї філософії школа дотримується і дотепер.»
рвального кабінету вишукує будь-яку нагодуполизати Трампу зад. 😊 Швидше за все до Трампа почало доходити, що протести проти його політики у США - то потенційна загроза. Подивіться кадри його прильоту і відльоту із саміту. Людина явно не в гуморі. Я, наприклад ніколи не бачив його таким під час візитів за кордон.
не самого ЗЄлєнського, а реакції світу та американців на брехню про Україну
.
але ж, вибач, рудий, рашку й виключили саме за розвьязування війни в 2014 р та анексію Криму.
.
Іржавому просто закортіло пограти в гольф , тому й поїхав ..
Російський
Агент
Могутній
Підху#ловник.
ТРАМП.
Але з іншого боку. добре що Макрону прилетіло бо оце безпричинне вилизування Трампуші вже дістало...
В усіх промовах Трмп ставить себе на перше місце а потім Америка. Зараз радикально змінилась генеральна політика США, голвне "сделка" та Трам а все інше не мае значення.
- Руде тікає з саміту.
- ***** обстрілює Україну.
Схоже на злочинний зговір, коли американський ублюдок, дав кацапцькому вибл.дку "добро" на примушування до капітуляції.
ця рижа цука втекла від питань по Україні
- то Америка вже стала великою?.. чи ще трохи почекати? і заходити вже пізніше?..