Трамп різко відповів Макрону щодо причин дострокового від’їзду із саміту G7: Емманюель завжди розуміє неправильно

Президент США Дональд Трамп різко відповів лідеру Франції Емманюелю Макрону щодо того, що він покинув саміт лідерів G7 у Канаді достроково, щоб працювати над "припиненням вогню" між Ізраїлем та Іраном.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Так, напередодні Макрон припустив, що Трамп зробив "пропозицію" про припинення вогню на Близькому Сході.

"Президент Франції Емманюель Макрон, який прагне публічної уваги, помилково заявив, що я покинув саміт G7 в Канаді, щоб повернутися до Вашингтона для роботи над "припиненням вогню" між Ізраїлем та Іраном. Це неправда! Він гадки не має, чому я зараз прямую до Вашингтона, але це, безумовно, не має нічого спільного з перемир’ям. Це щось набагато більше. Навмисно чи ні, але Емманюель завжди розуміє неправильно", - зазначив лідер США.

Також читайте: Макрон вірить, що Трамп запровадить санкції проти Росії