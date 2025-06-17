УКР
Трамп різко відповів Макрону щодо причин дострокового від’їзду із саміту G7: Емманюель завжди розуміє неправильно

Трамп залишив саміт G7 та різко відповів Макрону

Президент США Дональд Трамп різко відповів лідеру Франції Емманюелю Макрону щодо того, що він покинув саміт лідерів G7 у Канаді достроково, щоб працювати над "припиненням вогню" між Ізраїлем та Іраном.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Так, напередодні Макрон припустив, що Трамп зробив "пропозицію" про припинення вогню на Близькому Сході.

"Президент Франції Емманюель Макрон, який прагне публічної уваги, помилково заявив, що я покинув саміт G7 в Канаді, щоб повернутися до Вашингтона для роботи над "припиненням вогню" між Ізраїлем та Іраном. Це неправда! Він гадки не має, чому я зараз прямую до Вашингтона, але це, безумовно, не має нічого спільного з перемир’ям. Це щось набагато більше. Навмисно чи ні, але Емманюель завжди розуміє неправильно", - зазначив лідер США.

+47
Не, рыжий просто обісявся
17.06.2025 10:22 Відповісти
+40
17.06.2025 10:24 Відповісти
+31
ТАСО президент втік, щоб не ганьбитись ще більше. Сьогодні там має бути президентша Мексики, яку Трумп боїться як вогню.
17.06.2025 10:26 Відповісти
Не, рыжий просто обісявся
17.06.2025 10:22 Відповісти
Втік поки його не розкатали
17.06.2025 10:34 Відповісти
що вирішує руде опудало в війні на Близькому Сході - абсолютно нічогісенько !

Браво Емманюель !
ще раз макнув руде чмо у його брехливу срань.

неучасть США в міжнародному процесі виключає США з цього процесу
це розуміє навіть ЗЄля, який пхнеться на всі саміти та зустрічі.
і правільно робить
17.06.2025 11:10 Відповісти
Якеже воно кончене тварино!********* наказав!
17.06.2025 12:14 Відповісти
ЦАХАЛ оголосив про ліквідацію нового начальника Надзвичайного командування Ірану Алі Шадмані. Його знищили в ніч на 17 червня внаслідок удару ізраїльських ВПС по його штабу.

Шадмані входив до найближчого оточення верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Він керував структурою «Хатем аль-Анбія» (Надзвичайне командування). Раніше він був заступником командувача цією структурою і начальником оперативного відділу генштабу ЗС Ірану.

Алі Шадмані вступив на посаду глави «Хатем аль-Анбія» кілька днів тому, після того, як ЦАХАЛ ліквідував командувача «Хатем аль-Анбія» Галама Алі Рашида.

Надзвичайне командування «Хатем аль-Анбія» відповідає за ведення бою і затвердження іранських планів атак.
17.06.2025 10:23 Відповісти
Ви заї'бали своїм Цахалом. Легко воювать коли в тебе безлімітна зброя в допомога. Причому і за рахунок України.
В Києві 114 людей постраждало через те що твоєму Цахалу віддали наші протиракети ППО...
17.06.2025 10:33 Відповісти
17.06.2025 10:33 Відповісти
Не треба було обирати кловуна президентом..Цахал у цьому точно не винен.не треба скиглити що всі вам винні після того як Україна обісралася у 2019
показати весь коментар
17.06.2025 10:57 Відповісти
Згоден! Наша проблема ні путін а Зеленський!
показати весь коментар
17.06.2025 11:08 Відповісти
путін буде існувати завжди.

саме для того в керівництві Ізраілю всі держслужбовці як мінімум офіцери запасу ЦАХАЛ, а більшість премьєрів та президентів - колишні бойові генерали

тільки кретини обирають коміка, чотирьохкратного ухилянта та зрадника під час війни

.
17.06.2025 11:16 Відповісти
Твоя проблема, кацапчику, що тобі чим гірше Україні тим тобі краще.
17.06.2025 11:20 Відповісти
Як ці боти задолбали!
17.06.2025 11:59 Відповісти
Багато пишуть про Трампа?
То кацапи, - що б відволікти українців від справ в України.
17.06.2025 13:40 Відповісти
ні, наша основна проблема - ***** а все інше ми вирішимо самі, не кацапчиків це діло. тут водкі нєт іді нахуабей клоун. цензор забаньте бота!!! скілкьти він ще тут тиняться буде
17.06.2025 12:59 Відповісти
Жодні бомбардування,обстріли України не зрівняються по шкоді і катастрофі для України порівняно з обранням (під час війни!!!) україноненависника Зелі!
17.06.2025 13:04 Відповісти
А скільки життів українців врятував ЦАХАЛ, знищуючи склади і виробництво балістичних ракет, які вже давно намагається отримати ВВХ для обстрілів України?
17.06.2025 11:25 Відповісти
Непогано ізраїльтяне "чешуть" Іран, непогано. Спочатку знищили велику частину керівної верхівки армії. Тепер планомірно знищують заступників (наступний шар командирів). Дивишся, через місяць чалмоголовий вишкребок-диктатор (Хаменеї) залишиться з майорами в генштабі. От ще б пару ракетних ударів в місцевий аналог "академії генштабу", якщо воно там є, прямо під час занять...

Це вам, мразоти іранські, не по цивільним літакам (рейс PS752) лупашити і не засрашинцям дрони та снаряди виробляти. Вас, особливо не напружуючись, з особливим цинізмом сношає у всі дірки країна з в 9 разів меншим населенням і з у 80 разів меншою територією.
17.06.2025 10:38 Відповісти
за рахунок країни в 100 разів більше територією і населенням. Пишіть вж до кінця
18.06.2025 00:51 Відповісти
1. Про 100 разів - брехня. Населення Ізраїлю - 9+ мільйонів. населення США - 340 мільйонів. Тобто - навіть не в 40 разів. Територія США в 450 разів більша.
2. Ні один вояк США в "сношанні" Ірану зараз напряму не приймає участі. Це не "коаліція", якою сношали Ірак, наприклад.
3. А матеріально-технічне забезпечення/допомога від союзників і партнерів можна по різному розглядати. Іран теж користується допомогою засрашки (гроші від експортних контрактів, озброєння і технології, населення в 1.5 рази більше, територія в 10 разів більша) та китаю (населення в 16 разів більше, а територія в 5 разів більша).
18.06.2025 10:46 Відповісти
40+450=490, так, не в 100 разів, а в 490 більшою територією і населенням
Де я писав про вояків?
Погугліть скільки бабла сша вбухали в ізраїль, і скільки росія і китай в іран.
Буже знову різниця в 490 разів.

якщо б не сша, ізраїлю вже б не існувало
18.06.2025 22:39 Відповісти
От бачте, і ви підтверджуєте, які ізраїльтяне молодці - при на 2 порядки менших ресурсах, сношають значно більшого супротивника. Бо в літаках, танках та на блокпостах - знаходяться громадяни Ізраїлю. І саме ізраїльтяне змогли домовитись з найбільшою економікою та військовою машиною планети про допомогу грошами та матеріально-технічним забезпеченням.

А значно більший населенням, територіями і природними ресурсами багатший Іран - і сам гімняно справляється з економікою/армією, і з "партнерами" не зміг нормально домовитись, і значно більші партнери якісь рахіти - он, рашка не може впоратись за 3.5 роки з слабенькою Україною.
19.06.2025 13:50 Відповісти
Якщо мозги запливають жиром, то обирають таке риже опудало.

17.06.2025 10:23 Відповісти
Та й ми обрали не гурмана....
17.06.2025 10:25 Відповісти
Маємо, що маємо, але вам його аби кудись впихнути. Давайте спочатку переможемо, а потім почнемо розбиратися зі своїми виродками.
17.06.2025 10:47 Відповісти
Покі "свої " виродки при владі ніякої перемоги не буде, буде тількі знищення України та капітуляція на умовах зовнішнього ворога,та почніть вже думати хоч трохи.
17.06.2025 11:01 Відповісти
"Невозможно победить врага под руководством предателей" ©
17.06.2025 11:09 Відповісти
Для перемоги України, необхідно, щоб маємо, що маємо, перестав втручатися у справи які нє його фахом.
А в першу чергу - повернути Головкома і його команду, яка зірвала російський бліцкріг у 2022.
17.06.2025 11:10 Відповісти
😔 Навіть не знаю, що більше шкодить - гамбургер з фаст-фуду, чи шашлик від привокзального.
17.06.2025 10:48 Відповісти
17.06.2025 12:20 Відповісти
Точно так зробив мудрейший в світі нарід 73% у 2019 році, коли обрав зелене чудо, а точніше свою смерть. Але цього їм не видно, вони критикують американців, хотя США можуть собі дозволити помилятися, на їх голови не впав жоден дрон і жодна ракета, а нам не можна було навіть думати про помилку.
17.06.2025 10:48 Відповісти
руде *****,пнх
17.06.2025 10:24 Відповісти
17.06.2025 10:24 Відповісти
Ого аж дві медалі 🥈 (за взятіє в рот) і одна медалька за кушаніє тако)))
17.06.2025 10:29 Відповісти
Саша Коєн?
17.06.2025 10:44 Відповісти
Дональд Джон Трамп.
Військов освіта.
Нью-Йоркська військова академія.

«Нью-Йоркська військова академія (NYMA) є однією з найстаріших військових шкіл у Сполучених Штатах. У школі навчався колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який випустився у 1964 році. NYMA має довгу історію. Академію заснував колишній комендант кадетів прилеглої Військової академії Пейкскілла Чарльз Джефферсон Райт (Charles Jefferson Wright), ветеран американської громадянської війни і колишній шкільний учитель з Нью-Хемпшира в 1889 році. Містер Райт вважав, що військова структура забезпечує найкраще середовище для академічних досягнень. Цієї філософії школа дотримується і дотепер.»
17.06.2025 10:56 Відповісти
військова освіта не позначилась на рудому аж ніяк
17.06.2025 11:18 Відповісти
Сьогодні Вашингтон під ударами: БПЛА, Фатх-2, і Кінжалів?
17.06.2025 11:22 Відповісти
Прийшла вказівка з кремля.
17.06.2025 10:25 Відповісти
ТАСО президент втік, щоб не ганьбитись ще більше. Сьогодні там має бути президентша Мексики, яку Трумп боїться як вогню.
17.06.2025 10:26 Відповісти
На#й те сцикло там було
17.06.2025 10:27 Відповісти
Може Трамп дозволить ВПС США нанести удар по ядерному заводу Фродо?
17.06.2025 10:28 Відповісти
він запропонує сдєлку
17.06.2025 11:19 Відповісти
тампон поехал чтобы не встречаться с Зеленским и не пояснять почему он не будет вводить санкции
17.06.2025 10:30 Відповісти
😊 Смішний Ви. Відколи це Трамп боїться Зєлєнского, який після Орвального кабінету вишукує будь-яку нагодуполизати Трампу зад. 😊 Швидше за все до Трампа почало доходити, що протести проти його політики у США - то потенційна загроза. Подивіться кадри його прильоту і відльоту із саміту. Людина явно не в гуморі. Я, наприклад ніколи не бачив його таким під час візитів за кордон.
17.06.2025 10:55 Відповісти
схоже що вже боїться

не самого ЗЄлєнського, а реакції світу та американців на брехню про Україну

.
17.06.2025 11:22 Відповісти
Що може бути важливішим за війну на Близькому Сході і в Україні для мусью Трампа? 🤔 Хіба дзвінок пуцину! Напевне або невимовно сильно защемвло між ногами, або потрібно було подати звіт включно зі стенограмою. І це для рудого товарісча справді важливіше навіть за протести проти його політики у США. Ось чому він наполягає ппо повернення пуцина у G-8 - щоб не писати звіти самому, а щоб пуцин все чув на власні вуха. (це зрозуміло сарказм)
17.06.2025 10:31 Відповісти
"якби рашку не виключили з G-8, то не було б війни"

але ж, вибач, рудий, рашку й виключили саме за розвьязування війни в 2014 р та анексію Криму.

.
17.06.2025 11:24 Відповісти
Нууу, це у Вашій логіці, щоб здійснити процес дефукаціх, треба спочатку зняти штани. 😊 У логіці Трампа штани потрібно зняти після процесу, щоб руками вичистити їх від лайна.
17.06.2025 11:53 Відповісти
Дональде, перед тим, як щось комусь відповідати, дістань путинський *** зі свого рота.
17.06.2025 10:32 Відповісти
17.06.2025 11:25 Відповісти
Яка там - робота над припиненням вогню ?? Ви про що ?? Не царське це діло .. Макрон і дійсно змолов х..ню .
Іржавому просто закортіло пограти в гольф , тому й поїхав ..
17.06.2025 10:33 Відповісти
просто захотілося у гольф пограти
17.06.2025 10:34 Відповісти
У Тампона психіка невротика і нарциса.Потрібно щоб всі світові лідери почали публічно, жорстко тролити Тампона і воно реально обсеререться і можливо стане адекватним.
17.06.2025 10:35 Відповісти
З першим висновком згоден, з другим ні. Не може це стати адекватним, так що реально обсереться
17.06.2025 10:41 Відповісти
Вы плохо знаете психику дегенеративных нарциссов. Оно только озлобится на всех и станет еще большим автократом. Он и так считает себя непризнанным всеми гением. Посмотрите на нашего аналога и к чему привела его критика.
17.06.2025 11:13 Відповісти
,,Золотоволосий" балабол.
17.06.2025 10:35 Відповісти
*******,**********......
17.06.2025 10:36 Відповісти
Тупуватий
Російський
Агент
Могутній
Підху#ловник.
ТРАМП.
17.06.2025 10:36 Відповісти
Ну, а як Макрон може казати таке про трампанутого, коли той сам не знає навіщо поїхав. Може ху...ло наказало
17.06.2025 10:37 Відповісти
Воно просто змилось щоб не говорити з бубою та президентом Мексики.
Але з іншого боку. добре що Макрону прилетіло бо оце безпричинне вилизування Трампуші вже дістало...
17.06.2025 10:37 Відповісти
саме народження Трamпа на цей світ було неправильним.
17.06.2025 10:40 Відповісти
Всоьму світу треба вже чітко розуміти США вже не світовий лідер демократіі, при наймі з цім презедентом. В ці державі почалась разбудова авторитарного режима накштал режима януковича.
В усіх промовах Трмп ставить себе на перше місце а потім Америка. Зараз радикально змінилась генеральна політика США, голвне "сделка" та Трам а все інше не мае значення.
17.06.2025 10:42 Відповісти
Псина рыжая поняла, шо его ****** вопросами и советами.
17.06.2025 10:43 Відповісти
- Руде базікає про ображеного оКурка, якого викинули з ДЖ8.
- Руде тікає з саміту.
- ***** обстрілює Україну.
Схоже на злочинний зговір, коли американський ублюдок, дав кацапцькому вибл.дку "добро" на примушування до капітуляції.
17.06.2025 10:47 Відповісти
❗️США вступає у війну проти Ірану? Трамп заявив, що це буде вирішено протягом наступних двох днів.
17.06.2025 10:47 Відповісти
Двох тижнів. Як завжди.
17.06.2025 11:51 Відповісти
Таки підгорає у Чуба, підгорає. )
17.06.2025 10:51 Відповісти
Хотів Макрон щось там зберегти від обличчя рудому фсбшному дурню, але дурень є дурень
17.06.2025 10:53 Відповісти
Агент Краснов, він же тампон, завербований, як свідчать спогади відставного кегебіста, їх конторою, ще у 1987 році, коли трахав підставних шалав в маааскве, і був зайнятий на відео, відпрацьовує свої 20 серебрянників. Невже розвідувальні структури америкосів такі слабкі. Чому їх правоохоронна система, якою вони пишаються, відправили за грати виконавців штурму Капітолію за грати, а безпосереднього організатора безладів, трампона, обрали їх презервативом.
17.06.2025 10:55 Відповісти
Тампон втік щоб йому не задавали питать про сьогоднішній масований обстріл України і не питали про санкції проти Сосії. А ще обісраний Тампакс боїться щоб Зеленський спитав його за можливість Україною купувати за гроші американську зброю, де зразу буде видно що обісраний Тампакс не дає зброю Україні не тому що не хоче щоб за цю зброю платили американські платники податків а тому що воно просто не хоче допомагати Україні
17.06.2025 11:01 Відповісти

ця рижа цука втекла від питань по Україні
17.06.2025 11:51 Відповісти
Та хто ж тебе,кретина, взагалі розуміє?
17.06.2025 11:07 Відповісти
Пора вже з G7 робити G6. Або Україну і Ізраїль замість сша взяти
17.06.2025 11:08 Відповісти
вумний омериканський нАріт (як і колись, наївні, жлоби, малороси, на Вироку-2019) обрав цыплЁнка-трепака..
- то Америка вже стала великою?.. чи ще трохи почекати? і заходити вже пізніше?..
17.06.2025 11:09 Відповісти
ТАКО не наш !!!!
17.06.2025 11:27 Відповісти
НЕ прИзидент, а ******* стид ....
17.06.2025 11:22 Відповісти
Макрон, кажеш, гадки не має? Ну, так скажи чесно, що обісрався, як в переносному, так і в прямому смислі! Бо Макрон, може, і подумав про те - але ж не став ображати деменцію... А ти - поправ!
17.06.2025 11:22 Відповісти
ЕВРЕИ МОЛОДЦЫ ! У ********* БУДУТ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ С МАПЕДАМИ И РАКЕТАМИ ЕДИНСТВЕННОЕ ЧТО ХРЕНОВО НЕФТЬ ПОДНЯЛАСЬ В ЦЕНЕ ...НАМ КОНЕЧНО НАДО БЫТЬ ТАКИМИ КАК ИЗРАИЛЬ - СПЛОЧЕННОЙ ЕДИНОЙ НАЦИЕЙ И БЕЗ ТОЙ КОРРРУПЦИЕЙ РАЗЪЕДАЮЩЕЙ НАЦИЮ . НАДЕЮСЬ ПОСЛЕ ОКОНЦАНИЯ ВОЙНЫ ОБЩЕСТВО ИЗМЕНИТСЯ В НУЖНОЮ СТОРОНУ . ЛЮБОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО В ПОМОЩЬ РАШКИ ДОЛЖНО НАКАЗЫВАТЬСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ КОНФИСКАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА И РАБОТОЙ НА ВРЕДНЕЙШИХ ПРОИЗВОДСТВАХ НА ПОСТРОЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО ПРЕДПРИЯТИЯХ В ЗОНАХ "ОТДЫХА" . ТВАРЕЙ НАДО ЗАСТАВИТЬ ПОМУЧИТЬСЯ ... А ОРУЖИЕ КОТОРОЕ ДОЛЖНО БЫ ПОСТАВЛЯТЬСЯ НАМ РЫЖАЯ ПАСКУДА ПРОСТО ЗАПРЕТИЛА ОТДАВАТЬ НАМ И ЕВРЕИ ТУТ НЕ ПРИЧЁМ - ОНИ М О Л О Д Ц Ы !
17.06.2025 11:24 Відповісти
Емануель все зрозумів неправильно, в мене інші набагато важливіші завдання - турнір з гольфу...
17.06.2025 11:27 Відповісти
Ідіот рижий, а чомусь весь світ над тобою потішається....
17.06.2025 11:36 Відповісти
Рыжая халва сбежала с саммита поскольку боится встречи с Зеленским и Президентом Мексики. Трумпу нечем ответить на их справедливые вопросы. Рыжее сцикло
17.06.2025 11:50 Відповісти
"Він гадки не має, чому я зараз прямую до Вашингтона, але це, безумовно, не має нічого спільного з перемир'ям. Це щось набагато більше" - додому хочу!!! Вони мене ображають, не *******, примушують думати, відповідати на їхні запитання! І не кажуть, що я геній, красава та усіх-побєдун! Я хочу сидіти на троні у золотій короні та їсти морозиво і тістечки, а вони кажуть, що я тупий, дурний та невіглас. Не хочу з ними водитися! Хочу додому!!! Грати у гольф!!! В мене турнір - я проти себе! І я переможу!!! Як завжди!
17.06.2025 12:00 Відповісти
ГОЛЬФ набагато важливіше за все інше...
17.06.2025 12:03 Відповісти
Мануєль хоть шось розуміє на відміну від довбойоба трампа
17.06.2025 12:16 Відповісти
трамп завжди робить вигляд наче міркує, а потім різко сере собі в штани!!!
17.06.2025 12:25 Відповісти
Який загадковий довбень... для самого себе
17.06.2025 13:10 Відповісти
Трамп пам парам по парам.
17.06.2025 13:38 Відповісти
Воно ще й cease fire пише двома словами. От же ж одоробало собі гамерикани в президенти вибрали…
17.06.2025 13:39 Відповісти
Справи пенсійного віку. Макрону цього не зрозуміти.
17.06.2025 20:24 Відповісти
Втік, щоб не перетнутись з Зеленським
17.06.2025 22:17 Відповісти
 
 