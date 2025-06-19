Трамп достроково покинув саміт G7 через Зеленського та Макрона, - FT
Лідер США Дональд Трамп завчасно покинув саміт G7 у Канаді 17 червня через незацікавленість у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та роздратування на президента Франції Емманюеля Макрона.
Про це пише видання Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що НАТО скоротив програму майбутнього саміту лідерів у Гаазі до лише однієї робочої сесії, щоб уникнути передчасного від’їзду американського президента, як він нещодавно вчинив на саміті G7 у Канаді.
Трамп стверджував, що йому потрібно у Вашингтон для вирішення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.
"Але люди, обізнані з перемовинами, сказали, що його рішення поїхати було частково викликане роздратуванням на президента Франції Емманюеля Макрона, який зупинився в Гренландії й виступив проти планів Трампа взяти під контроль острів, а також відсутністю інтересу президента США до зустрічі з українським лідером", - пише FT.
Нагадаємо, як очікувалось, на полях саміту G7 Трамп та Зеленський мали провести переговори, однак через від’їзд президента США вони не відбулися.
Рудий Чуб епічно обісрався, поїхав у Білий вігвам до своєї скво рани зализувати😝😝😝😝😝😜🤪
Тому він просто втік від ситуації, де йому довелось би виглядати переляканим дегенератом.
Це Зеленський (і тільки) нікому нічого не должн! Кромє сваєх радітєлєй