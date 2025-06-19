УКР
Трамп достроково покинув саміт G7 через Зеленського та Макрона, - FT

FT назвало причину, чому Трамп завчасно покинув саміт G7

Лідер США Дональд Трамп завчасно покинув саміт G7 у Канаді 17 червня через незацікавленість у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та роздратування на президента Франції Емманюеля Макрона.

Про це пише видання Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що НАТО скоротив програму майбутнього саміту лідерів у Гаазі до лише однієї робочої сесії, щоб уникнути передчасного від’їзду американського президента, як він нещодавно вчинив на саміті G7 у Канаді.

Трамп стверджував, що йому потрібно у Вашингтон для вирішення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп різко відповів Макрону щодо причин дострокового від’їзду із саміту G7: Емманюель завжди розуміє неправильно

"Але люди, обізнані з перемовинами, сказали, що його рішення поїхати було частково викликане роздратуванням на президента Франції Емманюеля Макрона, який зупинився в Гренландії й виступив проти планів Трампа взяти під контроль острів, а також відсутністю інтересу президента США до зустрічі з українським лідером", - пише FT.

Нагадаємо, як очікувалось, на полях саміту G7 Трамп та Зеленський мали провести переговори, однак через від’їзд президента США вони не відбулися.

Також читайте: Саміт G7 став розчаруванням для України, - The Guardian

G-7 G7 (1099) Зеленський Володимир (25578) Трамп Дональд (7223) Макрон Емманюель (1610)
