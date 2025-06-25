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Новини Зустріч Трампа та Зеленського
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Зеленський та Трамп провели зустріч на полях саміту НАТО (оновлено)

Трамп і Зеленський почали зустріч 25 червня

Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп розпочали двосторонню зустріч на полях саміту НАТО в Гаазі у середу, 25 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

Доповнено 16:45. Зустріч президентів США й України завершилася, вона тривала приблизно 50 хвилин.

25 червня президент США Дональд Трамп підтвердив, що проведе зустріч із Володимиром Зеленським та обговорюватиме з ним Україну.

Нагадаємо, це перші переговори президентів України та США після двомісячної паузи. Попередня коротка зустріч відбулася у Ватикані у квітні на церемонії похорону Папи Римського Франциска, а розмова на саміті G7 у червні так і не відбулася через достроковий від’їзд Трампа, спричинений загостренням ситуації на Близькому Сході.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація в Україні "повністю вийшла з-під контролю", треба з цим щось робити, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+23
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25.06.2025 16:12 Відповісти
+21
Зустрільсь Прекрасний президент (з його слів) та Найдосвідченний президент (з його слів). Чекаємо наслідки.
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25.06.2025 16:10 Відповісти
+14
Аби Шашличний не почав розповідати Трампу, який класний хлопець Єрмак
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25.06.2025 16:06 Відповісти
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Аби Шашличний не почав розповідати Трампу, який класний хлопець Єрмак
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25.06.2025 16:06 Відповісти
Шось втирають один одному
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25.06.2025 16:07 Відповісти
Зустрільсь Прекрасний президент (з його слів) та Найдосвідченний президент (з його слів). Чекаємо наслідки.
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25.06.2025 16:10 Відповісти
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25.06.2025 16:12 Відповісти
Фото Зеленського взяли з його паспорту?
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25.06.2025 16:34 Відповісти
Клята ІПСО!! Невже юідолашні рибки-гупі мають це все перетравлювати 😶 ой. Але ж складно..
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25.06.2025 16:24 Відповісти
До речі, Тегеран відмовився визнавати Крим та 4 області російськими.
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25.06.2025 16:37 Відповісти
Зовсім різні умови та інший трамп.
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25.06.2025 16:44 Відповісти
«Ви нє панімаєтє, ета другоє» (с)
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25.06.2025 16:50 Відповісти
🤣
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25.06.2025 16:49 Відповісти
............ НУЛЬОВИХ ..........
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25.06.2025 16:41 Відповісти
Наслідком буде прекрасна чудова потужна незламність....
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25.06.2025 16:50 Відповісти
по полю идут и договариваются
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25.06.2025 16:12 Відповісти
розпочали двосторонню зустріч на полях

так пафосно, що капець.
фотки будуть?
ну, типу: на табуретках щось там пересипають в кишені, один одному?
як, у ватикані.
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25.06.2025 16:12 Відповісти
Сорян за офтоп. А резерв+ у всіх працює? Не можу зайти
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25.06.2025 16:12 Відповісти
ПРЦЕСС ПОШОЛ В НЕБИТИЕ
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25.06.2025 16:14 Відповісти
На самітах, власне, не "поля", а "кулуари".
В України вже був один президент, який ловив президента США під туалетом.

Чекаємо фоточок зустрічі Зеленського з Трампом, тільки так щоб WC в кадр не потрапило.
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25.06.2025 16:21 Відповісти
Мадам Зубожінка-Брошкіна не була презедентом! Лише кандидатом і старшим по газовому общаку... ☝️
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25.06.2025 16:22 Відповісти
Мова йде про "зустріч" януковича з Обамою....
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25.06.2025 16:25 Відповісти
Фоток немає (поки що). Не знайшли ракурс, де немає WC ?
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25.06.2025 16:52 Відповісти
Почали з доріжок ( кокс) та тепер лежать на полях...
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25.06.2025 16:21 Відповісти
Зустрілася срака з віхтем!
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25.06.2025 16:31 Відповісти
Хоть бы галстук а лучше БАБОЧЬКУ одел!!!!
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25.06.2025 16:34 Відповісти
в піджачку, чорній флісочці, звісно, без галстуку.
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25.06.2025 16:59 Відповісти
Добре що хоч не на полях для гольфу 🏌
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25.06.2025 16:32 Відповісти
на полях для гольфу якраз ефективніше зустрічатися з трумпом. деякі так і роблять.
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25.06.2025 16:55 Відповісти
Трамп зараз на куражі. Індія з Пакистаном, Ізраїль з Іраном - масть пре.
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25.06.2025 16:39 Відповісти
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25.06.2025 17:01 Відповісти
Господар світу і гороховий блазень.
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25.06.2025 16:57 Відповісти
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25.06.2025 17:02 Відповісти
Аж 50 хвилин!! Це не 24 години для закінчення війни....Час ще є!
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25.06.2025 17:03 Відповісти
Тай воюйте на здоров'я поки не вимрете. Цей клоун ніяк не може перешкодити цьому. Україна заслуговує на премію Дарвіна.
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25.06.2025 17:13 Відповісти
Леонид Ильич Брежнев принял английского посла за французского ... и имел с ним длительную беседу.
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25.06.2025 17:25 Відповісти
Не мине і 12 годин, як Трампушка почне зворотнє обсиралово "попроШАЙКИ" і дефірамбні оди "*****"
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25.06.2025 17:35 Відповісти
В результаті домовились про те про що раніше домовлялись припинити стрляти на рік,що почати через місяць стріляти знов.Дуже мила зустріч.
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25.06.2025 19:06 Відповісти
 
 