Зеленський та Трамп провели зустріч на полях саміту НАТО (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп розпочали двосторонню зустріч на полях саміту НАТО в Гаазі у середу, 25 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Доповнено 16:45. Зустріч президентів США й України завершилася, вона тривала приблизно 50 хвилин.

25 червня президент США Дональд Трамп підтвердив, що проведе зустріч із Володимиром Зеленським та обговорюватиме з ним Україну.

Нагадаємо, це перші переговори президентів України та США після двомісячної паузи. Попередня коротка зустріч відбулася у Ватикані у квітні на церемонії похорону Папи Римського Франциска, а розмова на саміті G7 у червні так і не відбулася через достроковий від’їзд Трампа, спричинений загостренням ситуації на Близькому Сході.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація в Україні "повністю вийшла з-під контролю", треба з цим щось робити, - Трамп