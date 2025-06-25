Зеленський та Трамп провели зустріч на полях саміту НАТО (оновлено)
Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп розпочали двосторонню зустріч на полях саміту НАТО в Гаазі у середу, 25 червня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Доповнено 16:45. Зустріч президентів США й України завершилася, вона тривала приблизно 50 хвилин.
25 червня президент США Дональд Трамп підтвердив, що проведе зустріч із Володимиром Зеленським та обговорюватиме з ним Україну.
Нагадаємо, це перші переговори президентів України та США після двомісячної паузи. Попередня коротка зустріч відбулася у Ватикані у квітні на церемонії похорону Папи Римського Франциска, а розмова на саміті G7 у червні так і не відбулася через достроковий від’їзд Трампа, спричинений загостренням ситуації на Близькому Сході.
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так пафосно, що капець.
фотки будуть?
ну, типу: на табуретках щось там пересипають в кишені, один одному?
як, у ватикані.
В України вже був один президент, який ловив президента США під туалетом.
Чекаємо фоточок зустрічі Зеленського з Трампом, тільки так щоб WC в кадр не потрапило.