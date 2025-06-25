Ситуація в Україні "повністю вийшла з-під контролю", треба з цим щось робити, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив союзникам по НАТО, що війна РФ проти України "повністю вийшла з-під контролю" та потребує негайних активних дій.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.

"Попри очевидну відсутність ентузіазму щодо зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, яка відбудеться пізніше сьогодні, Трамп заявив на закритій зустрічі з лідерами НАТО, що необхідно вжити заходів щодо України, оскільки ситуація в країні "повністю вийшла з-під контролю", - цитує слова президента США анонімне джерело агентства.

Хоча співрозмовник видання не вдався до подробиць, цей коментар було розцінено як позитивний сигнал про зацікавленість американського лідера щодо мирного врегулювання в Україні, додає Bloomberg.

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Нагадаємо, 25 червня президент США Дональд Трамп підтвердив, що проведе зустріч із Володимиром Зеленським та обговорюватиме з ним Україну.