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Ситуація в Україні "повністю вийшла з-під контролю", треба з цим щось робити, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив союзникам по НАТО, що війна РФ проти України "повністю вийшла з-під контролю" та потребує негайних активних дій. 

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.

"Попри очевидну відсутність ентузіазму щодо зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, яка відбудеться пізніше сьогодні, Трамп заявив на закритій зустрічі з лідерами НАТО, що необхідно вжити заходів щодо України, оскільки ситуація в країні "повністю вийшла з-під контролю", - цитує слова президента США анонімне джерело агентства.

Хоча співрозмовник видання не вдався до подробиць, цей коментар було розцінено як позитивний сигнал про зацікавленість американського лідера щодо мирного врегулювання в Україні, додає Bloomberg.

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Нагадаємо, 25 червня президент США Дональд Трамп підтвердив, що проведе зустріч із Володимиром Зеленським та обговорюватиме з ним Україну. 

Автор: 

Трамп Дональд (6308) війна в Україні (5000)


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Топ коментарі
+22
Більш того це говорить пи'здабол який найбільше зробив щоб та ситуація "вийшла з під контролю"...
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25.06.2025 16:10 Відповісти
+21
..і це говорить 3,14стабол.котрий грозився за 24 години встановити контроль...
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25.06.2025 16:00 Відповісти
+9
Так Дональд і є-кончений виродок, себе судити буде?
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25.06.2025 16:04 Відповісти
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..і це говорить 3,14стабол.котрий грозився за 24 години встановити контроль...
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25.06.2025 16:00 Відповісти
Більш того це говорить пи'здабол який найбільше зробив щоб та ситуація "вийшла з під контролю"...
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25.06.2025 16:10 Відповісти
він цілком щиро збирався таке утнути але.....за рахунок України,коли зрозумів,що так не вийде,ситуація негайно вийшла з-під контролю....бідний Донні! у будуарі Епштейна йому було значно приємніше...
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25.06.2025 17:30 Відповісти
а ти ще в дьосна з ****** лупони.
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25.06.2025 16:00 Відповісти
Дональд. Треба давно поставити зарваних виродків на місце і лаву підсудних
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25.06.2025 16:01 Відповісти
Так Дональд і є-кончений виродок, себе судити буде?
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25.06.2025 16:04 Відповісти
Трамп та його бізнес брали участь у понад 4000 державних та федеральних судових процесах, включно з шістьма банкрутствами. (((ttps://uk.wikipedia.org/wiki/Дональд_Трамп=
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25.06.2025 18:00 Відповісти
Ну так тим паче,рудій, обіссяній мавпі не звикати.
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25.06.2025 18:53 Відповісти
а вона БУЛА "під контролем"?!!
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25.06.2025 16:01 Відповісти
Ну так, поки більшість допомоги йшла від США.
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25.06.2025 16:02 Відповісти
НАЙН!
Допомога від інших країн вже ПЕРЕВИЩИЛА допомогу США!
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25.06.2025 18:19 Відповісти
В тому-то й біда для Трампа.
Раніше як? Трохи прикрутив крантік - і хохли вже біля ніг скиглять.
А тепер-то що? Не проконтролюєш же як раніше, от хохли по бєспрєдєлу пошлі, друга владіміра ні во что нє ставят.
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25.06.2025 18:22 Відповісти
Томагавки допоможуть контролювати ситуацію
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25.06.2025 16:02 Відповісти
Ситуація в Україні повністю вийшла з-під контролю, але гроші на зброю не дамо. Нехай рашка продовжує наступати.
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25.06.2025 16:03 Відповісти
Хто ж дасть зброю недолугим командувачам, які повністю втратили контроль.
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25.06.2025 16:27 Відповісти
Захід задоволений командирами і навіть регулярно президети ЄС та США зустрічаються з гавнокомандуючим Зеленським.
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26.06.2025 01:03 Відповісти
Було 3 зустрічі з гівнокомандувачем. З першої вигнали, друга була завдяки мертвому Папі, на третіц отримав приблизно *****. А ще з одніє Трамп зарані спетляв
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26.06.2025 10:52 Відповісти
Знаючи Трампона і його ставлення до "друга владимира", "треба з цим щось робити" можна читати як "я думаю, як змусити Україну капітулювати".
Але це не точно. Бо ще "не пройшло 2 неділі"
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25.06.2025 16:03 Відповісти
100%. Дивлячись на всі дії крашеного недоумка, неочевидно що він бачить тут хоч якусь вину росії. Винувата у нього Україна, як завжди...
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25.06.2025 16:14 Відповісти
Теж одразу про таке подумалось.
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25.06.2025 16:24 Відповісти
відправляй Spiritи
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25.06.2025 16:03 Відповісти
..необхідно вжити заходів щодо України..
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25.06.2025 16:04 Відповісти
ситуація повністю вийшла з під контролю навесні 2019!
еееехххххх....
а, от як би трамп був би президентом!
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25.06.2025 16:05 Відповісти
Почалося - Трамп і Зеля пересіклися - балакають
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25.06.2025 16:05 Відповісти
ТГ канали кацапів всі мовчать як один. Переварюють .
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25.06.2025 16:08 Відповісти
А може руда мавпа з "другом владіміром" бомбити Україну зібрався?
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25.06.2025 16:06 Відповісти
куда уже больше????
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25.06.2025 16:09 Відповісти
кидай курити...
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25.06.2025 17:45 Відповісти
Любитель рудих,обіссяних собак?
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25.06.2025 18:52 Відповісти
любитель здорового глузду, а не маячні.
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25.06.2025 20:48 Відповісти
любитель рудих, обіссяних собак не може бути любителем здорового глузду,до речі "любитель здорового глузду"-звучить досить по дебільному,як здоровий глузд можна "любити",він або є,або як у вашому випадку відсутній.
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25.06.2025 21:54 Відповісти
ну так тобі сказали кидай курити. а це реакція на відсутність здорового глузду саме у тебе.
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25.06.2025 23:16 Відповісти
як може людина при здоровому глузду бути його "любителем" та які психотропні речовини ти вживаєш?
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25.06.2025 23:27 Відповісти
а де я писав, що я його любитель? я тобі написав кидай курити на твою дичину про те, що Америка буде бомбити Україну. це ж яким потрібно бути телепнем, щоб таке висрати..
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25.06.2025 23:33 Відповісти
прочитай свій коментар 25.06.2025 20:48 чудило,але я звичайно розумію що слово "сарказм" зовсім не знайомо "любителю здорового глузду"
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25.06.2025 23:45 Відповісти
аа, ну якщо то в тебе був сарказм, то тоді не кидай курити. )
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26.06.2025 00:35 Відповісти
Ти ще "любитель" здорового глузду,чи вже -нє? 🤣
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26.06.2025 06:12 Відповісти
Удар ескадрильї Б-2 по кремлю трохи виправить ситуацію.
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25.06.2025 16:07 Відповісти
А мене оце напружує: "необхідно вжити заходів щодо України, оскільки ситуація в країні "повністю вийшла з-під контролю", - цитує слова президента США анонімне джерело агентства. Джерело: https://censor.net/ua/n3559903
Чому "щодо України", а не" щодо росії"? Знову будуть Зєлєнского ламати? 🤔
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25.06.2025 16:07 Відповісти
А кого? Не друга ж Владіміра...
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25.06.2025 16:15 Відповісти
А ось як би зараз президентом США був Трамп, то вона б звідти й не вийшла...
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25.06.2025 16:07 Відповісти
https://ibb.co/jvXrcjGS
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25.06.2025 16:08 Відповісти
мем популярний, але дивний:

- у росії ядерки - як гівна.
- у ірану ядерки немає, вони просто близькі. І ось нагода обнулити цей прогрес.

Тому Захід усирається від росії, але сміливий з іраном.
Та якщо іран зможе отримати ядерку, Захід і тут почне срати під себе (он мага уйопки вже це роблять).
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25.06.2025 16:25 Відповісти
Ядерна зброя россії, це ядерна зброя СРСР. Більшості *********** вже 50-70 років. На останніх навчаннях РВСН в 2024 р. жодна боєголовка так і не змогла прилетіти на камчатський полігон.
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25.06.2025 16:27 Відповісти
Так жахни,щоб всрались
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25.06.2025 16:17 Відповісти
Ти Штати лихоманиш, а в Україні контроль навести хочеш?
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25.06.2025 16:18 Відповісти
Руда псина признає,що війна в Україні три роки була під контролем? Тоді хто контролер?
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25.06.2025 16:21 Відповісти
Розшифровую: "Україні слід негайно капітулювати, бо мені без цього не дадуть шнобєлівську премію миру"
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25.06.2025 16:23 Відповісти
З-під чийого контролю? Що воно меле?
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25.06.2025 16:25 Відповісти
Чому дивуватися, що в методиці фсбшня скинула, то і озвучив
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25.06.2025 16:27 Відповісти
Пиzedять потужні видосики щовечера! Яких ще "робить" вам не вистачає? Лідор і так на межі можливостей...
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25.06.2025 16:29 Відповісти
Жінок будуть продавати китайцям коли патуж підпише капітуляцію. Зараз міндіч узгоджує ціни
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25.06.2025 16:44 Відповісти
Огляд від ШІ

Стаття 24 Конституції України закріплює рівність усіх громадян перед законом та рівні конституційні права і свободи. Не допускається дискримінація за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, СТАТІ, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови чи інших ознак.

Детальніше:

Рівність перед законом:

Кожен громадянин має однакові права та обов'язки, і закон застосовується до всіх однаково, незалежно від будь-яких відмінностей між людьми. ///// Чи ви вважаєте що коли країна бореться за своє виживання то основний тягар мають нести чоловіки,а жінки можуть сидіти по кафешках і їздити до Парижа чи Мілана.Нехай сидять і збирають дрони і паяють електроплати,медведя в цирку навчили на одному колесі їздити.Жінка що-індійська корова?
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25.06.2025 16:45 Відповісти
спочатку мають повернути в Україну хитровиїпаних чоловіків з батальйону (хоча там вже не батальйон, там вже кілька корпусів може сумарно набратись) Монако та інших батальйонів, штурмовиків через Тису і прочих "інвалідів" і "догллядальників" інвалідів. от тоді і за жінок можна братись...
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25.06.2025 18:07 Відповісти
Не візьмуться за жінок ніколи,бо в жінки як і в держави основна функція для виживання-паразитизм.І в жінки з державою чудовий дует-Вона ,,мотивує,, чоловіка більше заробляти,і чим більше він заробить тим більше вона потратить.А з кожної покупки сплачується ПДВ,і ще податки з зарплати.А чоловік просто ресурс для них,і коли він втрачає працездатність подивись як жінка і держава йому віддячують.
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25.06.2025 22:56 Відповісти
лікуйтеся
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26.06.2025 00:56 Відповісти
Бажаю тобі знайти ,,нітакусю,, і після розвода закінчити життя на теплотрасі або в гаражі.Бо ти ж настоящий.Але з ким я говорю,в тебе ж аналітичного розуму нема.Бо розумна людина читає 24 ст.Конституції і задає собі питання- А в реальності дісно так?////

Огляд від ШІ

Військовозобов'язані жінки, зокрема медики, можуть вільно перетинати кордон, якщо не підпадають під обмеження, встановлені для державних службовців або тих, хто служить за контрактом. Обмеження щодо виїзду за кордон, які діють для чоловіків віком 18-60 років, не поширюються на жінок. Тепер 24 ст. читаєм,що там про рівність? //// https://www.youtube.com/watch?v=NwyQIeJlQvg
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26.06.2025 13:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NwyQIeJlQvg
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26.06.2025 13:09 Відповісти
спасибі кацапюрка,що ти нас тримаєш в курсі жіночих справ...
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25.06.2025 17:31 Відповісти
Та все під контролем, Європа спланувала ще мінімум 5 років такої ж війни як зараз, просування русні і кількість жертв при цьому не має значення доки війна не виходить за кордони України.
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25.06.2025 16:32 Відповісти
Фсьооо - можна вставати, казати всім дасвіданія і йти...
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25.06.2025 16:32 Відповісти
Допоможи нам десятком вильотів В-2,так як ти допоміг Ізраїлю.Чи проти РФ кишка тонка?
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25.06.2025 16:39 Відповісти
По Київу, хіба що, наважиться.
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25.06.2025 17:01 Відповісти
Трумп зроби як з Ираном по усим ядерним обектам поРаши!!!
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25.06.2025 16:40 Відповісти
Необхідно вжити заходів щодо України …
К паРаше я так понимаю вопросов нет ??? 🤪😡
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25.06.2025 16:42 Відповісти
давайте будемо реалістами, ситуація вийшла з під контролю ще в 2014 при Обамі.
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25.06.2025 16:46 Відповісти
ситуація вийшла з під контролю 1 грудня 1991 коли вибрали наволоч Кравчука
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25.06.2025 17:34 Відповісти
Я починаю переживати за Україну, бо за шо візьметься це опудало, то має рухнути!
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25.06.2025 16:46 Відповісти
Кожен трактує слова Трампа по-своєму. москалі бояться, що це означає поглиблення співпраці з Україною, наші сподіваються на мирне врегулювання, а що він мав на увазі, одному Богу відомо.
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25.06.2025 16:51 Відповісти
Ситуация в Украине полностью вышла из-под контроля !!!
Срочно надо отправлять группу авианосцев пугать верблюдов в Сахаре и бомбовозы Б-2 , жечь шатры бедуинов.
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25.06.2025 17:06 Відповісти
Ось тобі, дєдушка, третя задача. Вирішиш - всьо - нобелівка твоя, можливо, навіть посмертно,
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25.06.2025 17:08 Відповісти
Тут трамп правий як ніколи. Ще у 2019 році це трапилося.
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25.06.2025 17:30 Відповісти
Нарешті "потужний лідор" почав щось "підозрювати", *****...
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25.06.2025 17:46 Відповісти
 
 