Ситуація в Україні "повністю вийшла з-під контролю", треба з цим щось робити, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив союзникам по НАТО, що війна РФ проти України "повністю вийшла з-під контролю" та потребує негайних активних дій.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.
"Попри очевидну відсутність ентузіазму щодо зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, яка відбудеться пізніше сьогодні, Трамп заявив на закритій зустрічі з лідерами НАТО, що необхідно вжити заходів щодо України, оскільки ситуація в країні "повністю вийшла з-під контролю", - цитує слова президента США анонімне джерело агентства.
Хоча співрозмовник видання не вдався до подробиць, цей коментар було розцінено як позитивний сигнал про зацікавленість американського лідера щодо мирного врегулювання в Україні, додає Bloomberg.
Нагадаємо, 25 червня президент США Дональд Трамп підтвердив, що проведе зустріч із Володимиром Зеленським та обговорюватиме з ним Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Допомога від інших країн вже ПЕРЕВИЩИЛА допомогу США!
Раніше як? Трохи прикрутив крантік - і хохли вже біля ніг скиглять.
А тепер-то що? Не проконтролюєш же як раніше, от хохли по бєспрєдєлу пошлі, друга владіміра ні во что нє ставят.
Але це не точно. Бо ще "не пройшло 2 неділі"
еееехххххх....
а, от як би трамп був би президентом!
Чому "щодо України", а не" щодо росії"? Знову будуть Зєлєнского ламати? 🤔
- у росії ядерки - як гівна.
- у ірану ядерки немає, вони просто близькі. І ось нагода обнулити цей прогрес.
Тому Захід усирається від росії, але сміливий з іраном.
Та якщо іран зможе отримати ядерку, Захід і тут почне срати під себе (он мага уйопки вже це роблять).
Стаття 24 Конституції України закріплює рівність усіх громадян перед законом та рівні конституційні права і свободи. Не допускається дискримінація за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, СТАТІ, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови чи інших ознак.
Детальніше:
Рівність перед законом:
Кожен громадянин має однакові права та обов'язки, і закон застосовується до всіх однаково, незалежно від будь-яких відмінностей між людьми. ///// Чи ви вважаєте що коли країна бореться за своє виживання то основний тягар мають нести чоловіки,а жінки можуть сидіти по кафешках і їздити до Парижа чи Мілана.Нехай сидять і збирають дрони і паяють електроплати,медведя в цирку навчили на одному колесі їздити.Жінка що-індійська корова?
Огляд від ШІ
Військовозобов'язані жінки, зокрема медики, можуть вільно перетинати кордон, якщо не підпадають під обмеження, встановлені для державних службовців або тих, хто служить за контрактом. Обмеження щодо виїзду за кордон, які діють для чоловіків віком 18-60 років, не поширюються на жінок. Тепер 24 ст. читаєм,що там про рівність? //// https://www.youtube.com/watch?v=NwyQIeJlQvg
К паРаше я так понимаю вопросов нет ??? 🤪😡
Срочно надо отправлять группу авианосцев пугать верблюдов в Сахаре и бомбовозы Б-2 , жечь шатры бедуинов.