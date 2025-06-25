Ситуация в Украине "полностью вышла из-под контроля", нужно с этим что-то делать, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил союзникам по НАТО, что война РФ против Украины "полностью вышла из-под контроля" и требует немедленных активных действий.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на очевидное отсутствие энтузиазма относительно встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая состоится позже сегодня, Трамп заявил на закрытой встрече с лидерами НАТО, что необходимо принять меры в отношении Украины, поскольку ситуация в стране "полностью вышла из-под контроля", - цитирует слова президента США анонимный источник агентства.
Хотя собеседник издания не вдался в подробности, этот комментарий был расценен как позитивный сигнал о заинтересованности американского лидера в мирном урегулировании в Украине, добавляет Bloomberg.
Напомним, 25 июня президент США Дональд Трамп подтвердил, что проведет встречу с Владимиром Зеленским и будет обсуждать с ним Украину.
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Допомога від інших країн вже ПЕРЕВИЩИЛА допомогу США!
Раніше як? Трохи прикрутив крантік - і хохли вже біля ніг скиглять.
А тепер-то що? Не проконтролюєш же як раніше, от хохли по бєспрєдєлу пошлі, друга владіміра ні во что нє ставят.
Але це не точно. Бо ще "не пройшло 2 неділі"
еееехххххх....
а, от як би трамп був би президентом!
Чому "щодо України", а не" щодо росії"? Знову будуть Зєлєнского ламати? 🤔
- у росії ядерки - як гівна.
- у ірану ядерки немає, вони просто близькі. І ось нагода обнулити цей прогрес.
Тому Захід усирається від росії, але сміливий з іраном.
Та якщо іран зможе отримати ядерку, Захід і тут почне срати під себе (он мага уйопки вже це роблять).
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Рівність перед законом:
Кожен громадянин має однакові права та обов'язки, і закон застосовується до всіх однаково, незалежно від будь-яких відмінностей між людьми. ///// Чи ви вважаєте що коли країна бореться за своє виживання то основний тягар мають нести чоловіки,а жінки можуть сидіти по кафешках і їздити до Парижа чи Мілана.Нехай сидять і збирають дрони і паяють електроплати,медведя в цирку навчили на одному колесі їздити.Жінка що-індійська корова?
Огляд від ШІ
Військовозобов'язані жінки, зокрема медики, можуть вільно перетинати кордон, якщо не підпадають під обмеження, встановлені для державних службовців або тих, хто служить за контрактом. Обмеження щодо виїзду за кордон, які діють для чоловіків віком 18-60 років, не поширюються на жінок. Тепер 24 ст. читаєм,що там про рівність? //// https://www.youtube.com/watch?v=NwyQIeJlQvg
К паРаше я так понимаю вопросов нет ??? 🤪😡
Срочно надо отправлять группу авианосцев пугать верблюдов в Сахаре и бомбовозы Б-2 , жечь шатры бедуинов.