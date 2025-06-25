Ситуация в Украине "полностью вышла из-под контроля", нужно с этим что-то делать, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил союзникам по НАТО, что война РФ против Украины "полностью вышла из-под контроля" и требует немедленных активных действий.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на очевидное отсутствие энтузиазма относительно встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая состоится позже сегодня, Трамп заявил на закрытой встрече с лидерами НАТО, что необходимо принять меры в отношении Украины, поскольку ситуация в стране "полностью вышла из-под контроля", - цитирует слова президента США анонимный источник агентства.

Хотя собеседник издания не вдался в подробности, этот комментарий был расценен как позитивный сигнал о заинтересованности американского лидера в мирном урегулировании в Украине, добавляет Bloomberg.

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Напомним, 25 июня президент США Дональд Трамп подтвердил, что проведет встречу с Владимиром Зеленским и будет обсуждать с ним Украину.