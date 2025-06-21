Трамп посоветовал тем, кто призывает Украину продолжать войну с РФ, "хорошо подбирать слова"

Президент США Дональд Трамп предупредил тех, кто якобы призывает Украину продолжать войну с Россией, что надо "хорошо подбирать слова".

Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Один из корреспондентов заявил, что сенатор-республиканец Линдси Грэм и бывший госсекретарь США Майк Помпео были в Украине, якобы "пытаясь подстрекать украинцев" на продолжение борьбы с Россией.

"Посмотрим, как все будет. Но людям следует быть очень осторожными в своих высказываниях. Им следует хорошо подбирать свои слова, потому что это может обернуться для них большими неприятностями", - ответил Трамп.

Кроме этого, американский президент заявил, что заслуживает, как минимум, на четыре Нобелевские премии мира: за усилия в Руанде, Конго, Сербии и в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном.

В то же время Трамп считает, что ему не вручают награду только потому, что ее якобы получают исключительно либералы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина достигли "незначительного прогресса" в мирном процессе.