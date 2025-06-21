РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9418 посетителей онлайн
Новости Трамп о войне в Украине Заявления Трампа
15 677 172

Трамп посоветовал тем, кто призывает Украину продолжать войну с РФ, "хорошо подбирать слова"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп предупредил тех, кто якобы призывает Украину продолжать войну с Россией, что надо "хорошо подбирать слова".

Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Один из корреспондентов заявил, что сенатор-республиканец Линдси Грэм и бывший госсекретарь США Майк Помпео были в Украине, якобы "пытаясь подстрекать украинцев" на продолжение борьбы с Россией.

"Посмотрим, как все будет. Но людям следует быть очень осторожными в своих высказываниях. Им следует хорошо подбирать свои слова, потому что это может обернуться для них большими неприятностями", - ответил Трамп.

Также читайте: Трамп отреагировал удивленно на массированную атаку РФ на Киев: "Мне нужно посмотреть на это"

Кроме этого, американский президент заявил, что заслуживает, как минимум, на четыре Нобелевские премии мира: за усилия в Руанде, Конго, Сербии и в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном.

В то же время Трамп считает, что ему не вручают награду только потому, что ее якобы получают исключительно либералы.

Читайте также: Трамп хочет положить конец войне. И его не волнуют условия ее завершения, - Волкер

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина достигли "незначительного прогресса" в мирном процессе.

Автор: 

Трамп Дональд (6703) Помпео Майк (343) Линдси Грэм (118) война в Украине (6301)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+50
********! Так!
показать весь комментарий
21.06.2025 16:33 Ответить
+47
********? Ні?
показать весь комментарий
21.06.2025 16:32 Ответить
+45
Перепрошую, а в США психіатрія вже все? йок?
показать весь комментарий
21.06.2025 16:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
а не пішов би ти в сраку, прихвостень жабоїдів.

Ми зможемо виграти, якщо змінимо владу зрадників і ворюг на нормальну, і ЯКЩО ти повернешся в Україну.
показать весь комментарий
21.06.2025 17:56 Ответить
На початку наступного місяця планую повернутися якщо мене пустять з білоруським паспортом який отримав більше 20 років тому... Є на то не дуже приємні обставини м'яко кажучи...
Залишилося лише змінити владу зрадників і ворюг яку ви обрали цілком демократично і з рекордною явкою на нормальну.
показать весь комментарий
21.06.2025 18:09 Ответить
млять, воно ще й білорус, і щось тут розказує. оце крінжатіна! капець.
показать весь комментарий
21.06.2025 18:10 Ответить
Аргументи скінчилися і пішли образи. Очікувано від трампіста.
показать весь комментарий
21.06.2025 18:41 Ответить
ти з першого твого коментаря почав БЕЗПІДСТАВНО звинувачувати мене, що я зрадник, і тепер ти чимось незадоволений? ну не знаю.

і аргументів від тебе я не бачу ні одного. так що трампіст тут ти. щей втікач-білорус.

крінж крінжовий.
показать весь комментарий
21.06.2025 19:00 Ответить
Розшифруй - "нормальну" владу.
показать весь комментарий
22.06.2025 15:02 Ответить
Не хочу
показать весь комментарий
22.06.2025 15:15 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2025 15:17 Ответить
Тільки зусиллями Донні кожний ранок встає сонце.
показать весь комментарий
21.06.2025 16:59 Ответить
А то що ? Вдарить по Україні підтримуючи РФ як по Ірану?
показать весь комментарий
22.06.2025 16:14 Ответить
Що хотіли сказати?
показать весь комментарий
22.06.2025 16:26 Ответить
"Дайте ему селёдку".
показать весь комментарий
21.06.2025 17:02 Ответить
Трамп порадив тим, хто закликає Україну продовжувати війну з РФ, "добре добирати слова"

Обережніше будьте з Трумпом-громовержцем: бо зара як об'явить "два тижні", то не будете знати, кудою втікати!
показать весь комментарий
21.06.2025 17:04 Ответить
Два тижні ще не страшно, а якщо 24 години то вже все, треба ховатися
показать весь комментарий
21.06.2025 17:06 Ответить
Не ганяй хвилю! Через два тижні він вже все забуде.
показать весь комментарий
21.06.2025 20:58 Ответить
Думаю ще швидше забуде
показать весь комментарий
21.06.2025 21:01 Ответить
Трамп смокче путлеровский прутень вже навіть не ховаючись - прилюдно, голосно, напоказ...
показать весь комментарий
21.06.2025 17:06 Ответить
і причмокує
показать весь комментарий
21.06.2025 20:08 Ответить
Щоб ти здох ******* кацапській підорас, шлюха *****.
показать весь комментарий
21.06.2025 17:09 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2025 17:11 Ответить
США із Трампом сам беруть участь у війні Ізраілю із Іраном!
А потім "Ми хочемо миру"!
Чому наші дипломати на це не вказують!
показать весь комментарий
21.06.2025 17:12 Ответить
ржавый - сосни у х..ла... самовлюбленная мразь.
показать весь комментарий
21.06.2025 17:19 Ответить
Задорнов був правий - вони тупі.
показать весь комментарий
21.06.2025 17:21 Ответить
Дослідження когнітивних здібностей Трампа- це не серйозно. Кремлем проведена величезна спецоперація агентів, таких як Серхіо Гор (Сергей Горячев), заведено в уряд всіх проросійських агентів, вони керуються інструкціями ФСБ. Вираз «зробимо Америку» основний. Росіяни таки «зробили» Америку. У путіна в Федеральному Уряді свої люди. Це червона небезпека. Вбивство демократів, введення армії в Лос-Анжелес. Американці продовжуютьробити промови. Їхобвели навкруг пальця!
показать весь комментарий
21.06.2025 17:24 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2025 17:28 Ответить
Хочу щоб люди розуміли: Трамп - це не Америка...... Майже така сама сітуація як і в Украіні. В цьому і є недолік демократіі- що вона дає можливість дурням та ідіотам приходити до влади.....
Але тут є і багато адекватних людей, які не хочуть сидіти склавши руки і спокійно дивитись як руйнуються основні ідеі і принципи за які стільки років боролася і відстоювала іх краіна.
Експосолка США в Україні Брінк заявила, що балотується в Конгрес, щоб протистояти Трампу:
показать весь комментарий
21.06.2025 17:24 Ответить
Цікаво ага Трамп це не Америка, але 77 мільйонів за нього проголосували. Трамп це не Америка, але користуючись його навіженнними словами , американці вбивають людей антирампівських поглядів.
показать весь комментарий
22.06.2025 13:04 Ответить
Трамп трохи підзабув, але я нагадаю, він зупинив братовбивчу війну між гномами і ельфами
показать весь комментарий
21.06.2025 17:25 Ответить
Тим хто закликає зробити Трампу лоботомія, треба порадити зробити йому евтаназію.
показать весь комментарий
21.06.2025 17:26 Ответить
Поглиблюється занурення язика Трампа в дупу *****.
Імідж Америки пробиває черговий історичний мінімум.
показать весь комментарий
21.06.2025 17:26 Ответить
Уши тебе от селедки , а не нобелку.
показать весь комментарий
21.06.2025 17:29 Ответить
ІДІОТ....І в Штатах є свої 73 відсоткові....
показать весь комментарий
21.06.2025 17:37 Ответить
Ні, за Трампа проголосувало 55%. 73% ********* у нас. В США вже виходили на протести, не пройшло 6 місяців, а у нас - ні, хоча пройшло 6 років.
показать весь комментарий
21.06.2025 18:26 Ответить
В США демократія, а у нас.. tug-rug and bob-tail
показать весь комментарий
21.06.2025 18:58 Ответить
У тебя у москворотого вообще 25 лет не ходять на протест
показать весь комментарий
22.06.2025 13:05 Ответить
а ось черговий ****** із 73% виліз. Ви як гуппі тупенькі.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:29 Ответить
ще один трампіст виліз, агітатор *******
показать весь комментарий
21.06.2025 17:54 Ответить
Якщо він трампіст, то дуже глибоко законспірований.
показать весь комментарий
21.06.2025 18:29 Ответить
треба було читати, що він писав минулого року. Інколи і цього року проскакує. Та й тут - загальне тло заціни
показать весь комментарий
21.06.2025 18:56 Ответить
Ну, цей допис (тепер видалений) мені здався цілком адекватним. Трамп Трампом, мудрий нарід мудрим народом…
показать весь комментарий
21.06.2025 21:25 Ответить
Aristotle knew that the demos was only 15% of the population. The ochlos was 85%. Nothing has changed since then.
показать весь комментарий
21.06.2025 19:23 Ответить
а Парето каже, шо 80/20. і кому тепер вірити?
показать весь комментарий
21.06.2025 22:19 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2025 22:23 Ответить
Я довго добирав слова ...Трамп, одним словом-ідіот, бо страждає глибокою формою розумової відсталості!
показать весь комментарий
21.06.2025 17:49 Ответить
я ще довше підбирав слова, але не зміг, бо краще і не скажеш
показать весь комментарий
21.06.2025 18:28 Ответить
Норм дерьмачье поработало... Впринципе то что делал дерьмак и зеленый, можно назвать не срывом отношений с США, а просто диверсией на угоду РФ. Один из них точно фсбшник, а может и двое.
показать весь комментарий
21.06.2025 17:51 Ответить
Він вже проти європи, але пока по тв це не говорять, от і всьо! НАТО? Ні, коли з кітаєм зайдеться тоді почне волати про НАТО, але посланий один, раз, потім другий раз, мусить бути посланий третій раз, співчуваю я американьському народу, ми Українці вас добре розуміємо!
показать весь комментарий
21.06.2025 18:02 Ответить
https://t.me/slvn_pomet/15825 Соловьиный Помёт - Трамп, смотри, вот кем он вдохновляется:
Путин: «Там, где ступает нога русского солдата, - то наше»
Гитлер: «Немецкий солдат остаётся там, куда ступит его нога»

Путин: «Современная Украина целиком и полностью была создана Россией. ... И о положении в Донбассе. 8 лет, бесконечно долгих 8 лет мы делали всё возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными политическими средствами. Всё напрасно».
Гитлер: «Как и на других германских территориях на востоке, с немецкими меньшинствами проживающими там, обращались всё хуже и хуже. Более чем миллион человек немецкой крови были отрезаны от их родины. Как всегда, я пытался мирным путём добиться изменения этого невыносимого положения. Всё оказалось напрасно».

Путин: «Удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием».
Гитлер: «Я не буду воевать против женщин и детей. Я приказал, чтобы мои воздушные силы ограничились атаками на военные цели».
показать весь комментарий
21.06.2025 18:06 Ответить
кремлівське ху@ло - це ******** Гітлер , тільки набагато мерзенніший 🤬
показать весь комментарий
21.06.2025 18:10 Ответить
Четыре премии мира в студию! Как то вспомнился сразу Брежнев с его звездами героя.. Сколько их там было , пять по моему..
показать весь комментарий
21.06.2025 18:15 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2025 19:42 Ответить
я б порадив тампону хоч якось навчитись розмовляти і писати хоча б англійською перш ніж когось повчати мові і тим більше добирати слова.
показать весь комментарий
21.06.2025 18:25 Ответить
Тобі самому треба слідкувати за базаром. УКраїна не воює із РФ, дядько! ЦУКраиїна боронитиь свою землю від наглої навали ..Свою землю боронить УКраїна , вкури це діду !
показать весь комментарий
21.06.2025 18:26 Ответить
Дебіл ***..... США так ще не опускали. Ліпше би у гольф грав
показать весь комментарий
21.06.2025 18:28 Ответить
Рижий ************ виродок вже розсіяв всі можливі сумніви на чийому воно боці
показать весь комментарий
21.06.2025 18:35 Ответить
Так він ссикун !
показать весь комментарий
21.06.2025 18:51 Ответить
звизда сша.
просто звизда.
А про це так мріялили в есесер..
Бієу за маслом негайно......
показать весь комментарий
21.06.2025 18:57 Ответить
Тебе дыбил трмп совет НЕПИСЗДИ И МОИ УЖИ ОТДОХНУТ!!!
показать весь комментарий
21.06.2025 19:00 Ответить
Єдина премія на яку заслуговує цей блазень, це премія "наочний приклад" того, що кваліфіковані психіатри у США вимерли як вид!
показать весь комментарий
21.06.2025 19:45 Ответить
Ви , панове, справді думаєте, що все вам жарти? Що за язиком не треба слідкувати? За дописами своїми? Вважаєте, що за ніками надійно поховались? Як діти малі. Все ж не так, і то давно...та й і, найімовірніше, не було ніколи інакше.
показать весь комментарий
21.06.2025 20:00 Ответить
Вот цікаво, якби хтось із снайперів в Америці дав оголошення:
"Вогнепально відправлю трампа на той світ. Адреса скриньки для збору коштів - **********".
Скількі б там було зібрано та за який проміжок часу?
p.s. Скоріш за все, перше питання було б таке: "А якщо увесь white house, знижка буде?".
показать весь комментарий
21.06.2025 20:00 Ответить
"слова.які добирає цей прорашистський сраколиз куйла" поки що більше як 100 днів допомагають куйлу вбивати українців і знищувати Україну...потвора і холуй рашистського антихриста...
показать весь комментарий
21.06.2025 21:02 Ответить

Вороги України: терорист )(уйло, підступний Сі Цзиньпін і підлий Трамп.
Вони разом дружно витанцьовують під дудочку фашистського кремля,
вони наївно гадають що Україна вже капітулювала і тепер вже можна
поділити її між собою ? Кому що території , природні багатства ...і без
згоди України ! Але Українці ніколи не торгуватимуть своєю Вітчизною!
показать весь комментарий
21.06.2025 21:07 Ответить
Оце *******!!!!!!!!!Руанда(1995),Сербія(1998)в Конго громадянська війна наче закінчилась?????
показать весь комментарий
22.06.2025 06:04 Ответить
Трамп або здохне або сяде
показать весь комментарий
22.06.2025 09:35 Ответить
Фактично Трамп погрожує 65 відсоткам громадян України, адже приблизно стільки виступають за війну з рашкою до талого🤔
показать весь комментарий
22.06.2025 10:37 Ответить
ok. українці захищають свої життя. війну почали, закликають, продовжують, ескалують кацапи. от їм і пихайте свої неприємності.
показать весь комментарий
22.06.2025 15:28 Ответить
Як же ж ця рижа курва хоче злити Україну !
показать весь комментарий
22.06.2025 15:51 Ответить
Страница 2 из 2
 
 