Трамп посоветовал тем, кто призывает Украину продолжать войну с РФ, "хорошо подбирать слова"
Президент США Дональд Трамп предупредил тех, кто якобы призывает Украину продолжать войну с Россией, что надо "хорошо подбирать слова".
Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Один из корреспондентов заявил, что сенатор-республиканец Линдси Грэм и бывший госсекретарь США Майк Помпео были в Украине, якобы "пытаясь подстрекать украинцев" на продолжение борьбы с Россией.
"Посмотрим, как все будет. Но людям следует быть очень осторожными в своих высказываниях. Им следует хорошо подбирать свои слова, потому что это может обернуться для них большими неприятностями", - ответил Трамп.
Кроме этого, американский президент заявил, что заслуживает, как минимум, на четыре Нобелевские премии мира: за усилия в Руанде, Конго, Сербии и в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном.
В то же время Трамп считает, что ему не вручают награду только потому, что ее якобы получают исключительно либералы.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина достигли "незначительного прогресса" в мирном процессе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ми зможемо виграти, якщо змінимо владу зрадників і ворюг на нормальну, і ЯКЩО ти повернешся в Україну.
Залишилося лише змінити владу зрадників і ворюг яку ви обрали цілком демократично і з рекордною явкою на нормальну.
і аргументів від тебе я не бачу ні одного. так що трампіст тут ти. щей втікач-білорус.
крінж крінжовий.
Обережніше будьте з Трумпом-громовержцем: бо зара як об'явить "два тижні", то не будете знати, кудою втікати!
А потім "Ми хочемо миру"!
Чому наші дипломати на це не вказують!
Але тут є і багато адекватних людей, які не хочуть сидіти склавши руки і спокійно дивитись як руйнуються основні ідеі і принципи за які стільки років боролася і відстоювала іх краіна.
Експосолка США в Україні Брінк заявила, що балотується в Конгрес, щоб протистояти Трампу:
Імідж Америки пробиває черговий історичний мінімум.
Путин: «Там, где ступает нога русского солдата, - то наше»
Гитлер: «Немецкий солдат остаётся там, куда ступит его нога»
Путин: «Современная Украина целиком и полностью была создана Россией. ... И о положении в Донбассе. 8 лет, бесконечно долгих 8 лет мы делали всё возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными политическими средствами. Всё напрасно».
Гитлер: «Как и на других германских территориях на востоке, с немецкими меньшинствами проживающими там, обращались всё хуже и хуже. Более чем миллион человек немецкой крови были отрезаны от их родины. Как всегда, я пытался мирным путём добиться изменения этого невыносимого положения. Всё оказалось напрасно».
Путин: «Удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием».
Гитлер: «Я не буду воевать против женщин и детей. Я приказал, чтобы мои воздушные силы ограничились атаками на военные цели».
просто звизда.
А про це так мріялили в есесер..
Бієу за маслом негайно......
"Вогнепально відправлю трампа на той світ. Адреса скриньки для збору коштів - **********".
Скількі б там було зібрано та за який проміжок часу?
p.s. Скоріш за все, перше питання було б таке: "А якщо увесь white house, знижка буде?".
Вороги України: терорист )(уйло, підступний Сі Цзиньпін і підлий Трамп.
Вони разом дружно витанцьовують під дудочку фашистського кремля,
вони наївно гадають що Україна вже капітулювала і тепер вже можна
поділити її між собою ? Кому що території , природні багатства ...і без
згоди України ! Але Українці ніколи не торгуватимуть своєю Вітчизною!