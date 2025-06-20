Россия и Украина достигли "незначительного прогресса" в переговорах, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть "незначительный прогресс" в переговорах между Украиной и Россией. Он назвал себя "миротворцем".

Об этом он сказал журналистами по прибытии в Нью-Джерси, передает Цензор.НЕТ.

"На переговорах между Россией и Украиной наблюдается незначительный прогресс... Я всегда являюсь миротворцем. Иногда нужно быть жестким, но всегда быть миротворцем", - отметил Трамп.

Он также сказал, что устанавливает для Ирана дедлайн в "две недели" по ядерной сделке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп отреагировал удивленно на массированную атаку РФ на Киев: "Мне надо посмотреть на это"

"Я даю им определенный период времени. Мы увидим, каким будет этот период. Но я даю им время. И я бы сказал, что две недели - это максимум", - говорит Трамп, однако он не уточнил, означает ли это, что после дедлайна США присоединятся к военной операции Израиля.

Также президент США заявил, что "Европа не помогла" решить конфликт Ирана и Израиля. По его словам, "Иран хочет разговаривать только с США".

Читайте также: Венгрия готова принять мирные переговоры между Украиной и Россией, - Сийярто