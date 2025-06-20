Россия и Украина достигли "незначительного прогресса" в переговорах, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что есть "незначительный прогресс" в переговорах между Украиной и Россией. Он назвал себя "миротворцем".
Об этом он сказал журналистами по прибытии в Нью-Джерси, передает Цензор.НЕТ.
"На переговорах между Россией и Украиной наблюдается незначительный прогресс... Я всегда являюсь миротворцем. Иногда нужно быть жестким, но всегда быть миротворцем", - отметил Трамп.
Он также сказал, что устанавливает для Ирана дедлайн в "две недели" по ядерной сделке.
"Я даю им определенный период времени. Мы увидим, каким будет этот период. Но я даю им время. И я бы сказал, что две недели - это максимум", - говорит Трамп, однако он не уточнил, означает ли это, что после дедлайна США присоединятся к военной операции Израиля.
Также президент США заявил, что "Европа не помогла" решить конфликт Ирана и Израиля. По его словам, "Иран хочет разговаривать только с США".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Намиротворив пі'дор...
❗️Найбільший виклик для світової політики - це не війни, глобальна нерівність, економічні чи екологічні кризи. Найбільший виклик - це втеча від відповідальності США - найпотужнішої у світі демократії. Тепер їхнє місце у різних регіонах будуть прагнути зайняти інші сили, і далеко на завжди демократичні. Це і стане причиною нових і незавершення старих воєн, нових глобальних криз та катаклізмів.
Трумп - не Peacemaker, а Pissmaker!
Пу вже ясно і чітко сказав, що вся Україна його, навіть там, де ще не вступив сапог рашистсько солдата і його ціль поневолення України, якої в його уяві не існує.
То ж, яким сліпим і глухим, дементним треба бути, що б ці реалії не розуміти і продовжувати байки розповідати про якісь здобутки в досягненні угоди з пу.
Пу відкрито каже, що буде воювати, доки не знищить "першопричини", тобто, чи зброєю, чи митьем, чи катаньєм не підкорить Україну і не присовокупит її до своєї недоімперії.
Прикро дуже і соромно за дядьку сема
Слава захисникам України!
Героям слава!
- Путін сказав ЩО ВСЯ УКРАЇНА ЙОГО
- Піськов сказав що припиняти НЕ БУДУТЬ
- Путін сказав що захват Сум
- сказав що де ступила нога то все його
"прогрес"..........КГБшне лайно риже
Я дав,я вирішив...
-смокче в хвуйла
покидьок
Два тижні. Побачимо
Д.Трамп