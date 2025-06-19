РУС
Венгрия готова принять мирные переговоры между Украиной и Россией, - Сийярто

глава МИД Венгрии Сийярто

В Венгрии заявили о готовности стать площадкой для потенциальных переговоров между Украиной и Россией о прекращении огня.

Об этом сказал министр иностранных дел Петер Сийярто во время визита в Санкт-Петербург, его цитирует пропагандистское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Будапешт и ранее выступал за скорейшее прекращение огня и начало диалога между Киевом и Москвой.

"Мы выступали за прекращение огня и мирные переговоры. Те, кто критиковал нас за позицию в пользу прекращения огня, сейчас выступают за мирные переговоры и прекращение огня", - заявил венгерский министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия ветировала решение Совета ЕС об отказе от газа и нефти из России, - Сийярто

Сийярто заявил, что Венгрия и в дальнейшем будет поддерживать мирные инициативы президента США Дональда Трампа.

Он считает, что единственный возможный путь к достижению мира в регионе - "это договоренность между Россией и США".

Кроме того, во время визита в Россию Сийярто заявил, что Венгрия "однозначно не поддерживает" ускоренное вступление Украины в Европейский Союз, поскольку это якобы является опасным шагом для самого блока.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Чехии о 100 днях игнорирования РФ предложения прекратить огонь в Украине: Саботаж, троллинг, абсурдные требования

Топ комментарии
+41
Пішов найух і не повертайся
показать весь комментарий
19.06.2025 19:58 Ответить
+23
показать весь комментарий
19.06.2025 20:06 Ответить
+22
"Хто першим запропонує переговори - той і є зрадником...". (Маріо П"юзо. "Хрещений батько")
показать весь комментарий
19.06.2025 20:01 Ответить
Пішов найух і не повертайся
показать весь комментарий
19.06.2025 19:58 Ответить
Та пусть возвращается. Можно еще раз послать. У нас для них много запасено...
показать весь комментарий
19.06.2025 20:12 Ответить
А нахіба це українцям-ну саме нахіба зустрічатися з ворогами для перемовин на території яку контролюють вороги? Тоді можна вже і в МЕнську. Правильна назва міста Мінськ.
показать весь комментарий
19.06.2025 19:59 Ответить
Типові кацапські гебняві викрутаси з використанням своїх шльондр.
показать весь комментарий
19.06.2025 20:27 Ответить
Я авжеж перепрошую, та крім як повністью погодитись з вам, ніц більше не зможу додати.
Просто в "яблучко".
показать весь комментарий
19.06.2025 20:30 Ответить
Тобі з Хранції видніше. А "Мінськ" білоруською - МЕНСК.
показать весь комментарий
20.06.2025 04:32 Ответить
І це все що ти зміг висрати?
На лахті вже навіть не соромляться позоритись?
Певне криза кадрів.
показать весь комментарий
20.06.2025 08:05 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 20:00 Ответить
Стрічатимуть паприкашем-сіллю...
показать весь комментарий
19.06.2025 20:45 Ответить
Україна, готова що Угорщина вийде з НАТО
показать весь комментарий
19.06.2025 20:00 Ответить
"Хто першим запропонує переговори - той і є зрадником...". (Маріо П"юзо. "Хрещений батько")
показать весь комментарий
19.06.2025 20:01 Ответить
пофіг що не в тему, але схоже.
показать весь комментарий
19.06.2025 21:20 Ответить
Можете вертатись за урал і говорити с ****** скільки завгодно.
показать весь комментарий
19.06.2025 20:04 Ответить
дозріли? - підгавкувачі кацапів
показать весь комментарий
19.06.2025 20:05 Ответить
Сиярту - епнутий, ВІН НЕ РОЗУМІЄ, що українці на території ворогів перемовини не ведуть .
Сиярту вважає себе надто розумним , а сам - шістка Орбана і хутина
показать весь комментарий
19.06.2025 20:05 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 20:06 Ответить
!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 20:48 Ответить
Відробляє гроші ,які йому вже заплатили в кремлі. Підлизує і трампону і пуйлу!Видно опозиція давить на горло і приїхав шукати місце собі з орбаном біля януковича і асада.
показать весь комментарий
19.06.2025 20:06 Ответить
тоді відразу у КНДР чи у КНР. Ця мадьярська шобла навіть із римского статуту пішла щоб ***** у себе прийняти
показать весь комментарий
19.06.2025 20:06 Ответить
Що! Підстилка путинстська! Вже твоя дупа підсмалюється в Угорщині?
показать весь комментарий
19.06.2025 20:08 Ответить
Угорщина готова прийняти переговори для підписання оновленого "Будапештського меморандуму" на зворотній стороні цього документа (с)
показать весь комментарий
19.06.2025 20:08 Ответить
Доречі так. Нехай кацапи спочатку виконають перший Будапештський меморандум
показать весь комментарий
19.06.2025 20:12 Ответить
Все в цьому повідомлені фальшиве і Угорщина яку очолює українофоб орбан зі своєю клікою псів, які роблять все можливе щоб нашкодити нашій країні, і так звані "мирні переговори" з країною яку очолює людинонинавистний маньяк путін.
показать весь комментарий
19.06.2025 20:11 Ответить
Ще одні ))
показать весь комментарий
19.06.2025 20:21 Ответить
то шо Угорщина готова взяти куй рашистів у рота то всім відомо, нащо про це щє кричати ))
показать весь комментарий
19.06.2025 20:24 Ответить
Йди нах@р, придурок.
показать весь комментарий
19.06.2025 20:26 Ответить
"Мирні переговори" в розумінні *****/Сіярта/Орбана/Трампа кардинально відрізняються від переговорів, як їх собі уявляють Мерц+Стармер+Макрон+Туск. Відрізняються переговорною позицією.
показать весь комментарий
19.06.2025 20:32 Ответить
Так, бо орбани-сіярти мріють розділити Україну разом з ******.
показать весь комментарий
20.06.2025 03:35 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 20:39 Ответить
"встановлення достойного тривалого миру"... Це ж треба так придумати!.. От точно буратінці в Омані патрушев на вухо нашептав.
показать весь комментарий
19.06.2025 20:48 Ответить
Забули ще написати про "справедливий мир", як часто каже "лідер"...
показать весь комментарий
19.06.2025 21:01 Ответить
,,Обухів 65" !
показать весь комментарий
19.06.2025 21:05 Ответить
Орбан побачив що нікому не потрібен і вирішив підвищити свою значимість. Х*** тобі падло ***********.
показать весь комментарий
19.06.2025 20:42 Ответить
сіярто... а хто це таке?
показать весь комментарий
19.06.2025 20:42 Ответить
Іди на х.й гандон мадярський
показать весь комментарий
19.06.2025 20:50 Ответить
Сказано же было, православные с православными у православных не могут договариваться, тупые чтоли?
показать весь комментарий
19.06.2025 21:13 Ответить
Жорстка конкуренція з Белорашей! Вони перші запропонували!
Може вирішать на рингу? Світова сенсація! Бій Орбан - Лукашенко з 12 раундів! Мільйони € обоє зароблять!
показать весь комментарий
19.06.2025 21:32 Ответить
Ердоган! Відправ ******* Сіярто і Орбану парочку Байрактарів, нехай поговорять.
показать весь комментарий
19.06.2025 22:01 Ответить
Все ясно, как протянутая рука возле церкви. Сильно охота опять победить на выборах.
показать весь комментарий
19.06.2025 22:48 Ответить
Ким це чучало себе вважає?
показать весь комментарий
19.06.2025 23:53 Ответить
Ще один придуркуватий "миротоворець".
показать весь комментарий
20.06.2025 07:40 Ответить
*****, ПНХ!!!!
показать весь комментарий
20.06.2025 09:39 Ответить
не обрaщaйте внимaние, то они очки перед китaем нaбирaют
показать весь комментарий
21.06.2025 03:29 Ответить
 
 