Венгрия готова принять мирные переговоры между Украиной и Россией, - Сийярто
В Венгрии заявили о готовности стать площадкой для потенциальных переговоров между Украиной и Россией о прекращении огня.
Об этом сказал министр иностранных дел Петер Сийярто во время визита в Санкт-Петербург, его цитирует пропагандистское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Будапешт и ранее выступал за скорейшее прекращение огня и начало диалога между Киевом и Москвой.
"Мы выступали за прекращение огня и мирные переговоры. Те, кто критиковал нас за позицию в пользу прекращения огня, сейчас выступают за мирные переговоры и прекращение огня", - заявил венгерский министр.
Сийярто заявил, что Венгрия и в дальнейшем будет поддерживать мирные инициативы президента США Дональда Трампа.
Он считает, что единственный возможный путь к достижению мира в регионе - "это договоренность между Россией и США".
Кроме того, во время визита в Россию Сийярто заявил, что Венгрия "однозначно не поддерживает" ускоренное вступление Украины в Европейский Союз, поскольку это якобы является опасным шагом для самого блока.
Просто в "яблучко".
На лахті вже навіть не соромляться позоритись?
Певне криза кадрів.
Сиярту вважає себе надто розумним , а сам - шістка Орбана і хутина
Може вирішать на рингу? Світова сенсація! Бій Орбан - Лукашенко з 12 раундів! Мільйони € обоє зароблять!