В Венгрии заявили о готовности стать площадкой для потенциальных переговоров между Украиной и Россией о прекращении огня.

Об этом сказал министр иностранных дел Петер Сийярто во время визита в Санкт-Петербург, его цитирует пропагандистское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Будапешт и ранее выступал за скорейшее прекращение огня и начало диалога между Киевом и Москвой.

"Мы выступали за прекращение огня и мирные переговоры. Те, кто критиковал нас за позицию в пользу прекращения огня, сейчас выступают за мирные переговоры и прекращение огня", - заявил венгерский министр.

Сийярто заявил, что Венгрия и в дальнейшем будет поддерживать мирные инициативы президента США Дональда Трампа.

Он считает, что единственный возможный путь к достижению мира в регионе - "это договоренность между Россией и США".

Кроме того, во время визита в Россию Сийярто заявил, что Венгрия "однозначно не поддерживает" ускоренное вступление Украины в Европейский Союз, поскольку это якобы является опасным шагом для самого блока.

