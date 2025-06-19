УКР
Припинення вогню між Україною та РФ
2 133 47

Угорщина готова прийняти мирні переговори між Україною та Росією, - Сійярто

глава МЗС Угорщини Сійярто

В Угорщині заявили про готовність стати майданчиком для потенційних переговорів між Україною та Росією про припинення вогню.

Про це сказав міністр закордонних справ Петер Сійярто під час візиту до Санкт-Петербурга, його цитує пропагандистська агенція ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Будапешт і раніше виступав за якнайшвидше припинення вогню та початок діалогу між Києвом та Москвою.

"Ми виступали за припинення вогню і мирні переговори. Ті, хто критикував нас за позицію на користь припинення вогню, зараз виступають за мирні переговори й припинення вогню", - заявив угорський міністр.

Сійярто заявив, що Угорщина й надалі підтримуватиме мирні ініціативи президента США Дональда Трампа.

Він вважає, що єдиний можливий шлях до досягнення миру в регіоні — "це домовленість між Росією і США".

Крім того, під час візиту до Росії Сійярто заявив, що Угорщина "однозначно не підтримує" прискорений вступ України до Європейського Союзу, оскільки це нібито є небезпечним кроком для самого блоку.

Автор: 

Угорщина (2487) Сійярто Петер (411) переговори з Росією (1453)
Топ коментарі
+41
Пішов найух і не повертайся
показати весь коментар
19.06.2025 19:58 Відповісти
+23
показати весь коментар
19.06.2025 20:06 Відповісти
+22
"Хто першим запропонує переговори - той і є зрадником...". (Маріо П"юзо. "Хрещений батько")
показати весь коментар
19.06.2025 20:01 Відповісти
Пішов найух і не повертайся
показати весь коментар
19.06.2025 19:58 Відповісти
Та пусть возвращается. Можно еще раз послать. У нас для них много запасено...
показати весь коментар
19.06.2025 20:12 Відповісти
А нахіба це українцям-ну саме нахіба зустрічатися з ворогами для перемовин на території яку контролюють вороги? Тоді можна вже і в МЕнську. Правильна назва міста Мінськ.
показати весь коментар
19.06.2025 19:59 Відповісти
Типові кацапські гебняві викрутаси з використанням своїх шльондр.
показати весь коментар
19.06.2025 20:27 Відповісти
Я авжеж перепрошую, та крім як повністью погодитись з вам, ніц більше не зможу додати.
Просто в "яблучко".
показати весь коментар
19.06.2025 20:30 Відповісти
Тобі з Хранції видніше. А "Мінськ" білоруською - МЕНСК.
показати весь коментар
20.06.2025 04:32 Відповісти
І це все що ти зміг висрати?
На лахті вже навіть не соромляться позоритись?
Певне криза кадрів.
показати весь коментар
20.06.2025 08:05 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 20:00 Відповісти
Стрічатимуть паприкашем-сіллю...
показати весь коментар
19.06.2025 20:45 Відповісти
Україна, готова що Угорщина вийде з НАТО
показати весь коментар
19.06.2025 20:00 Відповісти
"Хто першим запропонує переговори - той і є зрадником...". (Маріо П"юзо. "Хрещений батько")
показати весь коментар
19.06.2025 20:01 Відповісти
пофіг що не в тему, але схоже.
показати весь коментар
19.06.2025 21:20 Відповісти
Можете вертатись за урал і говорити с ****** скільки завгодно.
показати весь коментар
19.06.2025 20:04 Відповісти
дозріли? - підгавкувачі кацапів
показати весь коментар
19.06.2025 20:05 Відповісти
Сиярту - епнутий, ВІН НЕ РОЗУМІЄ, що українці на території ворогів перемовини не ведуть .
Сиярту вважає себе надто розумним , а сам - шістка Орбана і хутина
показати весь коментар
19.06.2025 20:05 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 20:06 Відповісти
!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
19.06.2025 20:48 Відповісти
Відробляє гроші ,які йому вже заплатили в кремлі. Підлизує і трампону і пуйлу!Видно опозиція давить на горло і приїхав шукати місце собі з орбаном біля януковича і асада.
показати весь коментар
19.06.2025 20:06 Відповісти
тоді відразу у КНДР чи у КНР. Ця мадьярська шобла навіть із римского статуту пішла щоб ***** у себе прийняти
показати весь коментар
19.06.2025 20:06 Відповісти
Що! Підстилка путинстська! Вже твоя дупа підсмалюється в Угорщині?
показати весь коментар
19.06.2025 20:08 Відповісти
Угорщина готова прийняти переговори для підписання оновленого "Будапештського меморандуму" на зворотній стороні цього документа (с)
показати весь коментар
19.06.2025 20:08 Відповісти
Доречі так. Нехай кацапи спочатку виконають перший Будапештський меморандум
показати весь коментар
19.06.2025 20:12 Відповісти
Все в цьому повідомлені фальшиве і Угорщина яку очолює українофоб орбан зі своєю клікою псів, які роблять все можливе щоб нашкодити нашій країні, і так звані "мирні переговори" з країною яку очолює людинонинавистний маньяк путін.
показати весь коментар
19.06.2025 20:11 Відповісти
Ще одні ))
показати весь коментар
19.06.2025 20:21 Відповісти
то шо Угорщина готова взяти куй рашистів у рота то всім відомо, нащо про це щє кричати ))
показати весь коментар
19.06.2025 20:24 Відповісти
Йди нах@р, придурок.
показати весь коментар
19.06.2025 20:26 Відповісти
"Мирні переговори" в розумінні *****/Сіярта/Орбана/Трампа кардинально відрізняються від переговорів, як їх собі уявляють Мерц+Стармер+Макрон+Туск. Відрізняються переговорною позицією.
показати весь коментар
19.06.2025 20:32 Відповісти
Так, бо орбани-сіярти мріють розділити Україну разом з ******.
показати весь коментар
20.06.2025 03:35 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 20:39 Відповісти
"встановлення достойного тривалого миру"... Це ж треба так придумати!.. От точно буратінці в Омані патрушев на вухо нашептав.
показати весь коментар
19.06.2025 20:48 Відповісти
Забули ще написати про "справедливий мир", як часто каже "лідер"...
показати весь коментар
19.06.2025 21:01 Відповісти
,,Обухів 65" !
показати весь коментар
19.06.2025 21:05 Відповісти
Орбан побачив що нікому не потрібен і вирішив підвищити свою значимість. Х*** тобі падло ***********.
показати весь коментар
19.06.2025 20:42 Відповісти
сіярто... а хто це таке?
показати весь коментар
19.06.2025 20:42 Відповісти
Іди на х.й гандон мадярський
показати весь коментар
19.06.2025 20:50 Відповісти
Сказано же было, православные с православными у православных не могут договариваться, тупые чтоли?
показати весь коментар
19.06.2025 21:13 Відповісти
Жорстка конкуренція з Белорашей! Вони перші запропонували!
Може вирішать на рингу? Світова сенсація! Бій Орбан - Лукашенко з 12 раундів! Мільйони € обоє зароблять!
показати весь коментар
19.06.2025 21:32 Відповісти
Ердоган! Відправ ******* Сіярто і Орбану парочку Байрактарів, нехай поговорять.
показати весь коментар
19.06.2025 22:01 Відповісти
Все ясно, как протянутая рука возле церкви. Сильно охота опять победить на выборах.
показати весь коментар
19.06.2025 22:48 Відповісти
Ким це чучало себе вважає?
показати весь коментар
19.06.2025 23:53 Відповісти
Ще один придуркуватий "миротоворець".
показати весь коментар
20.06.2025 07:40 Відповісти
*****, ПНХ!!!!
показати весь коментар
20.06.2025 09:39 Відповісти
не обрaщaйте внимaние, то они очки перед китaем нaбирaют
показати весь коментар
21.06.2025 03:29 Відповісти
 
 