В Угорщині заявили про готовність стати майданчиком для потенційних переговорів між Україною та Росією про припинення вогню.

Про це сказав міністр закордонних справ Петер Сійярто під час візиту до Санкт-Петербурга, його цитує пропагандистська агенція ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Будапешт і раніше виступав за якнайшвидше припинення вогню та початок діалогу між Києвом та Москвою.

"Ми виступали за припинення вогню і мирні переговори. Ті, хто критикував нас за позицію на користь припинення вогню, зараз виступають за мирні переговори й припинення вогню", - заявив угорський міністр.

Сійярто заявив, що Угорщина й надалі підтримуватиме мирні ініціативи президента США Дональда Трампа.

Він вважає, що єдиний можливий шлях до досягнення миру в регіоні — "це домовленість між Росією і США".

Крім того, під час візиту до Росії Сійярто заявив, що Угорщина "однозначно не підтримує" прискорений вступ України до Європейського Союзу, оскільки це нібито є небезпечним кроком для самого блоку.

