Угорщина готова прийняти мирні переговори між Україною та Росією, - Сійярто
В Угорщині заявили про готовність стати майданчиком для потенційних переговорів між Україною та Росією про припинення вогню.
Про це сказав міністр закордонних справ Петер Сійярто під час візиту до Санкт-Петербурга, його цитує пропагандистська агенція ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Будапешт і раніше виступав за якнайшвидше припинення вогню та початок діалогу між Києвом та Москвою.
"Ми виступали за припинення вогню і мирні переговори. Ті, хто критикував нас за позицію на користь припинення вогню, зараз виступають за мирні переговори й припинення вогню", - заявив угорський міністр.
Сійярто заявив, що Угорщина й надалі підтримуватиме мирні ініціативи президента США Дональда Трампа.
Він вважає, що єдиний можливий шлях до досягнення миру в регіоні — "це домовленість між Росією і США".
Крім того, під час візиту до Росії Сійярто заявив, що Угорщина "однозначно не підтримує" прискорений вступ України до Європейського Союзу, оскільки це нібито є небезпечним кроком для самого блоку.
Просто в "яблучко".
На лахті вже навіть не соромляться позоритись?
Певне криза кадрів.
Сиярту вважає себе надто розумним , а сам - шістка Орбана і хутина
Може вирішать на рингу? Світова сенсація! Бій Орбан - Лукашенко з 12 раундів! Мільйони € обоє зароблять!