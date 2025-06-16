Угорщина ветувала рішення Ради ЄС щодо відмови від газу та нафти з Росії, – Сіярто

Угорщина ветувала висновок Ради ЄС з питань енергетики, у якому містився заклик до Єврокомісії продовжувати працювати над реалізацією плану відмови від російських енергоносіїв.

Про це очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто повідомив у соцмережі Х (раніше – Twitter).

"Угорщина наклала вето на висновки Ради, у яких Єврокомісію закликали продовжити реалізацію плану заборони російського газу та нафти. Енергетична політика є національною компетенцією, і це загрожує нашому суверенітету та енергетичній безпеці", – написав Сіярто.

Міністр додав, що "з огляду на ескалацію на Близькому Сході", Угорщина запропонували взагалі не вносити такий план на розгляд Ради.

Як повідомлялося, на початку травня Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії.

Щодо газу, Єврокомісія пропонує підвищити відстеження російського скрапленого газу на ринках ЄС, заборонити укладати нові контракти з постачальниками російського газу (трубопроводами та ЗПГ), а також припинити дію чинних спотових контрактів до кінця 2025 року. Як наслідок, вже до кінця цього року ЄС має зменшити імпорт російського газу на третину і повністю відмовиться від нього до кінця 2027 року, очікують у Єврокомісії.

Відповідно до дорожньої карти, Єврокомісія також запропонує нові заходи для вирішення проблеми "тіньового флоту" Росії, який транспортує нафту.

За оцінками Єврокомісії, загалом імпорт російського газу до ЄС знизився зі 150 млрд кубометрів у 2021 році до 52 млрд куб. м у 2024 році, при цьому частка імпорту російського газу зменшилася із 45% до 19%. Імпорт російського вугілля до ЄС повністю заборонений санкціями, а частка російської нафти у європейському імпорті впала із 27% на початку 2022 року до 3% зараз.