МЗС Чехії про 100 днів ігнорування РФ пропозиції припинити вогонь в Україні: Саботаж, тролінг, абсурдні вимоги

україна,чехія

У Міністерстві закордонних справ Чехії нагадали, що від моменту, коли Україна прийняла пропозицію про беззастережне припинення вогню, минуло 100 днів, однак Росія досі відмовляється її виконати.

Про це йдеться в повідомленні чеського МЗС у мережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Україна чітко продемонструвала свою готовність до мирних переговорів. А Росія? Саботаж, тролінг, абсурдні вимоги та постійні напади на цивільне населення", - наголосили у міністерстві.

Чеська дипломатія зазначила, що Кремль не зацікавлений у мирі, тому на нього слід здійснювати максимальний політичний і економічний тиск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга: Минуло 100 днів, як Росія відкидає пропозицію США про припинення вогню. Настав час діяти

Чехія (1714) війна в Україні (6319) припинення вогню (351)
...і раша після цього одразу пришипиться та сидітиме, як миша під віником.
показати весь коментар
19.06.2025 11:39 Відповісти
Ні тому Чехія робить ось так
Прага планує продовжити "Чеську ініціативу" для постачання *********** Україні на 2026 рік

І порівняй з тим , як над-деРЖАЧКА ФША - нічого не робить
"Друг пізнається у скруті"
показати весь коментар
19.06.2025 11:52 Відповісти
нє ну 100 днів
це набагато
меньше за трампонівські 24 години
показати весь коментар
19.06.2025 11:54 Відповісти
Вимоги "перемир'я на 30 днів" з погрозою застосувати європейські "пекельні санкції" яких насправді немає - не менш абсурдні, якщо так подумати.
показати весь коментар
19.06.2025 12:04 Відповісти
Дебіл підкацапний, Європа вже 18 пакет готує. І постачає Україні зброю
А ФША не тільки не допомагає зброєю і санкціями , але і не дотримує власних обіцянок
А ще бажає наші ресурси. Уйх вам , виродки підкацапні.
Харкаю тобі у пику і відправляю на йух , шавка кремлівська
показати весь коментар
19.06.2025 16:43 Відповісти
 
 