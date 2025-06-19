МЗС Чехії про 100 днів ігнорування РФ пропозиції припинити вогонь в Україні: Саботаж, тролінг, абсурдні вимоги

У Міністерстві закордонних справ Чехії нагадали, що від моменту, коли Україна прийняла пропозицію про беззастережне припинення вогню, минуло 100 днів, однак Росія досі відмовляється її виконати.

Про це йдеться в повідомленні чеського МЗС у мережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Україна чітко продемонструвала свою готовність до мирних переговорів. А Росія? Саботаж, тролінг, абсурдні вимоги та постійні напади на цивільне населення", - наголосили у міністерстві.

Чеська дипломатія зазначила, що Кремль не зацікавлений у мирі, тому на нього слід здійснювати максимальний політичний і економічний тиск.

