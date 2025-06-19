МЗС Чехії про 100 днів ігнорування РФ пропозиції припинити вогонь в Україні: Саботаж, тролінг, абсурдні вимоги
У Міністерстві закордонних справ Чехії нагадали, що від моменту, коли Україна прийняла пропозицію про беззастережне припинення вогню, минуло 100 днів, однак Росія досі відмовляється її виконати.
Про це йдеться в повідомленні чеського МЗС у мережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Україна чітко продемонструвала свою готовність до мирних переговорів. А Росія? Саботаж, тролінг, абсурдні вимоги та постійні напади на цивільне населення", - наголосили у міністерстві.
Чеська дипломатія зазначила, що Кремль не зацікавлений у мирі, тому на нього слід здійснювати максимальний політичний і економічний тиск.
...і раша після цього одразу пришипиться та сидітиме, як миша під віником.
Прага планує продовжити "Чеську ініціативу" для постачання *********** Україні на 2026 рік
І порівняй з тим , як над-деРЖАЧКА ФША - нічого не робить
"Друг пізнається у скруті"
це набагато
меньше за трампонівські 24 години
А ФША не тільки не допомагає зброєю і санкціями , але і не дотримує власних обіцянок
А ще бажає наші ресурси. Уйх вам , виродки підкацапні.
Харкаю тобі у пику і відправляю на йух , шавка кремлівська