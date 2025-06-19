Сибіга: Минуло 100 днів, як Росія відкидає пропозицію США про припинення вогню. Настав час діяти
100 днів тому Україна прийняла американську пропозицію про повне припинення вогню, проте Росія її відкинула, продовживши війну.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Минуло рівно 100 днів відтоді, як Росія відкидає цей базовий перший крок до миру. 100 днів російських маніпуляцій та втрачених можливостей припинити війну. 100 днів Росія посилює терор проти України, а не припиняє його", - наголосив глава МЗС.
Сибіга підкреслив, що Україна залишається відданою миру, тоді як Росія обирає шлях війни, проігнорувавши дипломатичні зусилля США.
"Настав час діяти зараз і примусити Росію до миру. Мир через силу, посилення санкцій та розширені можливості для України", - зазначив міністр.
