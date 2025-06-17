Мета Путіна дуже проста: змусити лідерів G7 видаватися слабкими, - Сибіга після нічного обстрілу закликав посилити тиск на РФ

Цієї ночі Росія завдала масованого і жорстокого удару по Україні. Сотні безпілотників і ракет націлені на мирних жителів. Особливо сильних атак зазнав Київ.

Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін робить це навмисно, якраз під час саміту G7. Він посилає сигнал повної неповаги Сполученим Штатам та іншим партнерам, які закликали припинити вбивства.

"Росія не лише відкидає припинення вогню або зустріч лідерів для пошуку рішень і припинення війни. Вона цинічно завдає удару по столиці України, вдаючи, що шукає дипломатичні рішення.

Мета Путіна дуже проста: змусити лідерів G7 видаватися слабкими. Лише рішучі кроки і реальний тиск на Москву можуть довести, що він помиляється", - резюмує Сибіга.

Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Спершу повідомлялося, що внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей. Згодом Зеленський повідомив, що наразі відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час у Києві 15 загиблих.

За даними КМВА, війська РФ спрямували на Київ та околиці 175 дронів і понад 14 крилатих ракет.