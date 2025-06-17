Цель Путина очень проста: заставить лидеров G7 выглядеть слабыми, - Сибига после ночного обстрела призвал усилить давление на РФ.

Этой ночью Россия нанесла массированный и жестокий удар по Украине. Сотни беспилотников и ракет нацелены на мирных жителей. Особенно сильным атакам подвергся Киев.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин делает это намеренно, как раз во время саммита G7. Он посылает сигнал полного неуважения Соединенным Штатам и другим партнерам, которые призывали прекратить убийства.

"Россия не только отвергает прекращение огня или встречу лидеров для поиска решений и прекращения войны. Она цинично наносит удар по столице Украины, делая вид, что ищет дипломатические решения.

Цель Путина очень проста: заставить лидеров G7 казаться слабыми. Только решительные шаги и реальное давление на Москву могут доказать, что он ошибается", - резюмирует Сибига.

Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. Сначала сообщалось, что в результате атаки врага на Киев погибли 14 человек. Впоследствии Зеленский сообщил, что сейчас известно о 75 раненых людях. По состоянию на это время в Киеве 15 погибших.

По данным КМВА, войска РФ направили на Киев и окрестности 175 дронов и более 14 крылатых ракет.