Сибига: Прошло 100 дней, как Россия отвергает предложение США о прекращении огня. Пришло время действовать

100 дней назад Украина приняла американское предложение о полном прекращении огня, однако Россия его отвергла, продолжив войну.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прошло ровно 100 дней с тех пор, как Россия отвергает этот базовый первый шаг к миру. 100 дней российских манипуляций и упущенных возможностей прекратить войну. 100 дней Россия усиливает террор против Украины, а не прекращает его", - подчеркнул глава МИД.

Сибига подчеркнул, что Украина остается преданной миру, тогда как Россия выбирает путь войны, проигнорировав дипломатические усилия США.

"Пришло время действовать сейчас и принудить Россию к миру. Мир через силу, усиление санкций и расширенные возможности для Украины", - отметил министр.

