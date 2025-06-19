РУС
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
Сибига: Прошло 100 дней, как Россия отвергает предложение США о прекращении огня. Пришло время действовать

Глава МИД Андрей Сибига

100 дней назад Украина приняла американское предложение о полном прекращении огня, однако Россия его отвергла, продолжив войну.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прошло ровно 100 дней с тех пор, как Россия отвергает этот базовый первый шаг к миру. 100 дней российских манипуляций и упущенных возможностей прекратить войну. 100 дней Россия усиливает террор против Украины, а не прекращает его", - подчеркнул глава МИД.

Сибига подчеркнул, что Украина остается преданной миру, тогда как Россия выбирает путь войны, проигнорировав дипломатические усилия США.

"Пришло время действовать сейчас и принудить Россию к миру. Мир через силу, усиление санкций и расширенные возможности для Украины", - отметил министр.

...проігнорувавши дипломатичні зусилля США...

які в звізду "дипломатичні зусилля"? Єдине їхнє зусилля це повністю припинена допомога...
час діяти!! час збирати новий потужний самміт та коаліцію нерешучіх v2.0
Якась нова потужна мантра. Якщо це повторювати кожного дня, то коли не будь воно спрацює.
спитай у свого боса про цю подію
...проігнорувавши дипломатичні зусилля США...

які в звізду "дипломатичні зусилля"? Єдине їхнє зусилля це повністю припинена допомога...
А ПОГОВОРИТЬ И МИЛЬЙОН В КАРМАН!ВО РАБОТА КЛАССНАЯ!!!А ВЫ ЛОХИ ЖДИТЕ У МОРЯ ПОГОДЫ!!!!ГЛАВНОЕ ВСЁ ОФИЦИАЛЬНО!!!ДБР ГБР НЕ ДОКОПАЕТСЯ!!!!ТАК ПОСТРОЕНО ВСЁ У ВОРОВ В ЗАКОНЕ!!!!!
ВАУ ПУКНИ ПОГРОМЧЕ!РАНЕСИ ПОРАШУ!!!
Якась нова потужна мантра. Якщо це повторювати кожного дня, то коли не будь воно спрацює.
час діяти!! час збирати новий потужний самміт та коаліцію нерешучіх v2.0
Уже наступного тижня Верховна Рада не працюватиме. Команда Зеленського відмовилася навіть розглянути пропозицію «Європейської Солідарності» провести пленарні засідання. (с)

P.s. Вони втомилися, йдуть на "канікули"...
" устали от вАйны"
та почекайте ще роки з 4, чого так "діяти" то спішите!!
краще спитай партнерів з МЗС країн-союзників, чого пекельні санкції не вводять.
Тільки відповідь опублікуй, щоб було зрозуміло, яке ти сам чмо разом зі своїм керівником ЕрЗе.
Настав час діяти...

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас

Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
🤣🤣🤣
Настав час прикинутися Трампу, що нічого взагалі не було, що це не він обіцяв, і взагалі це проблема ЄС.
не зрозумів!
100 днів, це більше ніж 24 години?
більше чим два тижні?
і, що, навіть більше, ніж декілька разів по два тижні?
і, як? нічого не відбулося?
то, до чого закликає зелений дегенерат сибіга? до яких дій? бомбити кремль?
Сібіга, дій!..Час настав, бери лопату
Так то днів! А має минути два тижні! Або чотири. Або... Нууу...
Орестович консультує Трампа
З моменту входження агента трампанутого ху...лостан не звертає уваги на дії свого агента
Ну, «сдєлка» ж, між США і московією, в дії?!?!
Уткофф, не дарма ж, картину Трампу притаранив, від воєнного злочинця прутіна!!??
Сабіга- знищіть Хремль , порти кацапів у Прибалтиці, Тихоокеанський флот .
український моссад мощнее ізраїльського

а у мацкві треба зруйнувати усі торгові центри. Щоб московіти лишились без комфорту
ще дві неділі
Так дійте, хто вам заважає?
Сибига - ты кусок дерьма. Быстро собрался и бегом в Конгресс США, Спи там и жри на коврике но ВЫБЕЙ от конгрессменов ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ ! Что ты в Киеве ***** обосцаная отсиживаешься ??
Трамп занят - он флагштоки перед Белым Домом устанавливает..
Это он кому сейчас?
