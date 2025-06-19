Сибига: Прошло 100 дней, как Россия отвергает предложение США о прекращении огня. Пришло время действовать
100 дней назад Украина приняла американское предложение о полном прекращении огня, однако Россия его отвергла, продолжив войну.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.
"Прошло ровно 100 дней с тех пор, как Россия отвергает этот базовый первый шаг к миру. 100 дней российских манипуляций и упущенных возможностей прекратить войну. 100 дней Россия усиливает террор против Украины, а не прекращает его", - подчеркнул глава МИД.
Сибига подчеркнул, что Украина остается преданной миру, тогда как Россия выбирает путь войны, проигнорировав дипломатические усилия США.
"Пришло время действовать сейчас и принудить Россию к миру. Мир через силу, усиление санкций и расширенные возможности для Украины", - отметил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
які в звізду "дипломатичні зусилля"? Єдине їхнє зусилля це повністю припинена допомога...
P.s. Вони втомилися, йдуть на "канікули"...
Тільки відповідь опублікуй, щоб було зрозуміло, яке ти сам чмо разом зі своїм керівником ЕрЗе.
Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232
Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096
Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724
Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607
Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456
Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327
Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек
Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні
«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України
Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда
Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте
Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.
Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта
Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс
Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі
Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс
Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас
Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
100 днів, це більше ніж 24 години?
більше чим два тижні?
і, що, навіть більше, ніж декілька разів по два тижні?
і, як? нічого не відбулося?
то, до чого закликає зелений дегенерат сибіга? до яких дій? бомбити кремль?
Уткофф, не дарма ж, картину Трампу притаранив, від воєнного злочинця прутіна!!??
український моссад мощнее ізраїльського
а у мацкві треба зруйнувати усі торгові центри. Щоб московіти лишились без комфорту