МИД Чехии о 100 днях игнорирования РФ предложения прекратить огонь в Украине: Саботаж, троллинг, абсурдные требования

В Министерстве иностранных дел Чехии напомнили, что с момента, когда Украина приняла предложение о безоговорочном прекращении огня, прошло 100 дней, однако Россия до сих пор отказывается его выполнить.

Об этом говорится в сообщении чешского МИД в сети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Украина четко продемонстрировала свою готовность к мирным переговорам. А Россия - саботаж, троллинг, абсурдные требования и постоянные нападения на гражданское население", - отметили в министерстве.

Чешская дипломатия отметила, что Кремль не заинтересован в мире, поэтому на него следует осуществлять максимальное политическое и экономическое давление.

