МИД Чехии о 100 днях игнорирования РФ предложения прекратить огонь в Украине: Саботаж, троллинг, абсурдные требования
В Министерстве иностранных дел Чехии напомнили, что с момента, когда Украина приняла предложение о безоговорочном прекращении огня, прошло 100 дней, однако Россия до сих пор отказывается его выполнить.
Об этом говорится в сообщении чешского МИД в сети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Украина четко продемонстрировала свою готовность к мирным переговорам. А Россия - саботаж, троллинг, абсурдные требования и постоянные нападения на гражданское население", - отметили в министерстве.
Чешская дипломатия отметила, что Кремль не заинтересован в мире, поэтому на него следует осуществлять максимальное политическое и экономическое давление.
...і раша після цього одразу пришипиться та сидітиме, як миша під віником.
Прага планує продовжити "Чеську ініціативу" для постачання *********** Україні на 2026 рік
І порівняй з тим , як над-деРЖАЧКА ФША - нічого не робить
"Друг пізнається у скруті"
це набагато
меньше за трампонівські 24 години
А ФША не тільки не допомагає зброєю і санкціями , але і не дотримує власних обіцянок
А ще бажає наші ресурси. Уйх вам , виродки підкацапні.
Харкаю тобі у пику і відправляю на йух , шавка кремлівська