МИД Чехии о 100 днях игнорирования РФ предложения прекратить огонь в Украине: Саботаж, троллинг, абсурдные требования

В Министерстве иностранных дел Чехии напомнили, что с момента, когда Украина приняла предложение о безоговорочном прекращении огня, прошло 100 дней, однако Россия до сих пор отказывается его выполнить.

Об этом говорится в сообщении чешского МИД в сети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Украина четко продемонстрировала свою готовность к мирным переговорам. А Россия - саботаж, троллинг, абсурдные требования и постоянные нападения на гражданское население", - отметили в министерстве.

Чешская дипломатия отметила, что Кремль не заинтересован в мире, поэтому на него следует осуществлять максимальное политическое и экономическое давление.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига: Прошло 100 дней, как Россия отвергает предложение США о прекращении огня. Пришло время действовать

МЗС Чехії про 100 днів ігнорування РФ пропозиції припинити вогонь в Україні: Саботаж, тролінг, абсурдні вимоги

...і раша після цього одразу пришипиться та сидітиме, як миша під віником.
19.06.2025 11:39 Ответить
Ні тому Чехія робить ось так
Прага планує продовжити "Чеську ініціативу" для постачання *********** Україні на 2026 рік

І порівняй з тим , як над-деРЖАЧКА ФША - нічого не робить
"Друг пізнається у скруті"
19.06.2025 11:52 Ответить
нє ну 100 днів
це набагато
меньше за трампонівські 24 години
19.06.2025 11:54 Ответить
Вимоги "перемир'я на 30 днів" з погрозою застосувати європейські "пекельні санкції" яких насправді немає - не менш абсурдні, якщо так подумати.
19.06.2025 12:04 Ответить
Дебіл підкацапний, Європа вже 18 пакет готує. І постачає Україні зброю
А ФША не тільки не допомагає зброєю і санкціями , але і не дотримує власних обіцянок
А ще бажає наші ресурси. Уйх вам , виродки підкацапні.
Харкаю тобі у пику і відправляю на йух , шавка кремлівська
19.06.2025 16:43 Ответить
 
 