Росія та Україна мають "незначний прогрес" у перемовинах, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що є "незначний прогрес" у перемовинах між Україною та Росією. Він назвав себе "миротворцем".
Про це він сказав журналістами після прибуття до Нью-Джерсі, передає Цензор.НЕТ.
"На переговорах між Росією та Україною спостерігається незначний прогрес... Я завжди є миротворцем. Іноді потрібно бути жорстким, але завжди бути миротворцем", - зазначив Трамп.
Він також сказав, що встановлює для Ірану дедлайн у "два тижні" щодо ядерної угоди.
"Я даю їм певний період часу. Ми побачимо, яким буде цей період. Але я даю їм час. І я б сказав, що два тижні - це максимум", - каже Трамп, проте він не уточнив, чи означає це, що після дедлайну США долучаться до військової операції Ізраїлю.
Також президент США заявив, що "Європа не допомогла" вирішити конфлікт Ірану та Ізраїлю. За його словами, "Іран хоче розмовляти лише зі США".
❗️Найбільший виклик для світової політики - це не війни, глобальна нерівність, економічні чи екологічні кризи. Найбільший виклик - це втеча від відповідальності США - найпотужнішої у світі демократії. Тепер їхнє місце у різних регіонах будуть прагнути зайняти інші сили, і далеко на завжди демократичні. Це і стане причиною нових і незавершення старих воєн, нових глобальних криз та катаклізмів.
Пу вже ясно і чітко сказав, що вся Україна його, навіть там, де ще не вступив сапог рашистсько солдата і його ціль поневолення України, якої в його уяві не існує.
То ж, яким сліпим і глухим, дементним треба бути, що б ці реалії не розуміти і продовжувати байки розповідати про якісь здобутки в досягненні угоди з пу.
Пу відкрито каже, що буде воювати, доки не знищить "першопричини", тобто, чи зброєю, чи митьем, чи катаньєм не підкорить Україну і не присовокупит її до своєї недоімперії.
Прикро дуже і соромно за дядьку сема
Слава захисникам України!
Героям слава!
- Путін сказав ЩО ВСЯ УКРАЇНА ЙОГО
- Піськов сказав що припиняти НЕ БУДУТЬ
- Путін сказав що захват Сум
- сказав що де ступила нога то все його
Два тижні. Побачимо
Д.Трамп