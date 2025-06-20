УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4182 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини Трамп про війну в Україні Заяви Трампа
6 048 56

Росія та Україна мають "незначний прогрес" у перемовинах, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що є "незначний прогрес" у перемовинах між Україною та Росією. Він назвав себе "миротворцем".

Про це він сказав журналістами після прибуття до Нью-Джерсі, передає Цензор.НЕТ.

"На переговорах між Росією та Україною спостерігається незначний прогрес... Я завжди є миротворцем. Іноді потрібно бути жорстким, але завжди бути миротворцем", - зазначив Трамп.

Він також сказав, що встановлює для Ірану дедлайн у "два тижні" щодо ядерної угоди. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп відреагував здивовано на масовану атаку РФ на Київ: "Мені треба подивитися на це"

"Я даю їм певний період часу. Ми побачимо, яким буде цей період. Але я даю їм час. І я б сказав, що два тижні - це максимум", - каже Трамп, проте він не уточнив, чи означає це, що після дедлайну США долучаться до військової операції Ізраїлю.

Також президент США заявив, що "Європа не допомогла" вирішити конфлікт Ірану та Ізраїлю. За його словами, "Іран хоче розмовляти лише зі США".

Читайте також: Угорщина готова прийняти мирні переговори між Україною та Росією, - Сійярто

Автор: 

перемовини (3095) росія (67998) Трамп Дональд (7235) війна в Україні (6339)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
показати весь коментар
20.06.2025 23:18 Відповісти
+22
Коротше, ще два тижні....
показати весь коментар
20.06.2025 23:18 Відповісти
+19
Навіщо друкувати маразм пуйловської шістки Трампа.
показати весь коментар
20.06.2025 23:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коротше, ще два тижні....
показати весь коментар
20.06.2025 23:18 Відповісти
Старий *******.
показати весь коментар
21.06.2025 15:34 Відповісти
***** сьогодні добряче цьому миротворцю поводив
показати весь коментар
20.06.2025 23:18 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2025 23:18 Відповісти
в перекладі з англійської = я ***** не можу
показати весь коментар
23.06.2025 11:56 Відповісти
Навіщо друкувати маразм пуйловської шістки Трампа.
показати весь коментар
20.06.2025 23:18 Відповісти
Не читайте, особливо на ніч. То вузько-спеціалізована інформація для лікарів-психіатрів.
показати весь коментар
21.06.2025 00:04 Відповісти
Чергове марення ганДоні Трампа.
показати весь коментар
20.06.2025 23:19 Відповісти
Уй'обок. Ху-йло сьогодні прямо заявило що завдяки "миротворцю трампу" у них тепер повна перевага над Україною і нах їм ті перемир'я.
Намиротворив пі'дор...
показати весь коментар
20.06.2025 23:20 Відповісти
що це риже падло курить ?
показати весь коментар
21.06.2025 13:48 Відповісти
Агент Краснов відпрацювує луб'янську методичку по примусу України до капітуляціє шляхом "незначного прогресу"
показати весь коментар
20.06.2025 23:20 Відповісти
https://t.me/sergiytaran Sergiy TARAN

❗️Найбільший виклик для світової політики - це не війни, глобальна нерівність, економічні чи екологічні кризи. Найбільший виклик - це втеча від відповідальності США - найпотужнішої у світі демократії. Тепер їхнє місце у різних регіонах будуть прагнути зайняти інші сили, і далеко на завжди демократичні. Це і стане причиною нових і незавершення старих воєн, нових глобальних криз та катаклізмів.
показати весь коментар
20.06.2025 23:45 Відповісти
Він назвав себе "миротворцем"

Трумп - не Peacemaker, а Pissmaker!
показати весь коментар
20.06.2025 23:21 Відповісти
Аятолла хер ложив на твій дидлайн точно так же як і *****. Ти рудий чорт вже ***** давав дидлайн в два тижні, а ***** іПашив ракетами та шахедами ще більше. І шо? А нішо! Клоун рудий тай годі...
показати весь коментар
20.06.2025 23:21 Відповісти
ПРОСНИСЬ ТРАМПОН ОЧЁМ ТЫ ГОВОРИШ?УШОЛ МОЗГ ПОКУТИТЬ НА СТАРОСТИ ЛЕТ!!!
показати весь коментар
20.06.2025 23:21 Відповісти
Зовсім паганий став, від старості не втечеш деменція посилюється
показати весь коментар
20.06.2025 23:22 Відповісти
Та вже чекаємо коли в нього кінцівки засмикаються
показати весь коментар
20.06.2025 23:33 Відповісти
Я, я, я... якщо б...був я, то я би... це вже точно діагноз хвороби, що не лікується.
Пу вже ясно і чітко сказав, що вся Україна його, навіть там, де ще не вступив сапог рашистсько солдата і його ціль поневолення України, якої в його уяві не існує.
То ж, яким сліпим і глухим, дементним треба бути, що б ці реалії не розуміти і продовжувати байки розповідати про якісь здобутки в досягненні угоди з пу.
Пу відкрито каже, що буде воювати, доки не знищить "першопричини", тобто, чи зброєю, чи митьем, чи катаньєм не підкорить Україну і не присовокупит її до своєї недоімперії.
Прикро дуже і соромно за дядьку сема
Слава захисникам України!
Героям слава!
показати весь коментар
21.06.2025 17:42 Відповісти
Прогрес буде тоді, коли Україна створить ядерну, хімічну та біологічну зброю: тоді русня буде розуміти, що ціна переходу червоних ліній - знищена москва.
показати весь коментар
20.06.2025 23:25 Відповісти
"краснов" щось знає, чи вже вкотре просто нісенітницю несе? Про які перемовини воно ляпнуло?
показати весь коментар
20.06.2025 23:26 Відповісти
Руде лайно, краще б вже мовчало
показати весь коментар
20.06.2025 23:27 Відповісти
КОНЧЕННЫЙ миротворец ....
показати весь коментар
20.06.2025 23:27 Відповісти
...опущенный и обосцанный...
показати весь коментар
21.06.2025 04:01 Відповісти
Тобто

- Путін сказав ЩО ВСЯ УКРАЇНА ЙОГО
- Піськов сказав що припиняти НЕ БУДУТЬ
- Путін сказав що захват Сум
- сказав що де ступила нога то все його

"прогрес"..........КГБшне лайно риже
показати весь коментар
20.06.2025 23:31 Відповісти
Як і всім дописувачам дуже важко стриматись щоб не одіслати рижого мудилу на три літери
показати весь коментар
20.06.2025 23:31 Відповісти
і це тільки початок - https://www.youtube.com/watch?v=O3_LEa6WcFk директор по кадрам Білого дому, фаворит трампа "мальтієць" Серхіо Гор виявився сєргєєм анатольєвічєм горячєвим из Саратова.
показати весь коментар
20.06.2025 23:33 Відповісти
Точно, Мальта заявила, что нет данных о его рождении. Трампон пригрел ************* агента.
показати весь коментар
21.06.2025 03:59 Відповісти
Щоб ти **** так зі своєю сім'єю мирився миротворець фашистський
показати весь коментар
20.06.2025 23:40 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2025 23:40 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2025 09:24 Відповісти
Я не впевнений, що потрібно уважно слухати, що квакнув рудий дебіл.
показати весь коментар
20.06.2025 23:44 Відповісти
Ко-ко-ко-ко-ко "two weeks"
показати весь коментар
20.06.2025 23:46 Відповісти
Бл*ть! Тому королю хтось може сказати, що він не просто голий, але ще й обіс*аний?
показати весь коментар
21.06.2025 00:19 Відповісти
...опущенный и обосранный.
показати весь коментар
21.06.2025 03:55 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2025 00:23 Відповісти
a нaм то что?
показати весь коментар
21.06.2025 17:51 Відповісти
Нікчемний шукач халявних грошей, після переляку, від шести банкроств у США ?
показати весь коментар
21.06.2025 01:00 Відповісти
Трамп йди вже краще в гольф грай на задньому дворі білого дому, може в гольфі у тебе буде якийсь прогрес, але це не точно.
показати весь коментар
21.06.2025 01:59 Відповісти
Рижа,промоскальська наволоч.
показати весь коментар
21.06.2025 02:28 Відповісти
Опять киздит рыжая ************ псина.
показати весь коментар
21.06.2025 03:53 Відповісти
Я не пам'ятаю,щоб хто з американських президентів так «якав».
Я дав,я вирішив...
показати весь коментар
21.06.2025 04:12 Відповісти
мінетворець
-смокче в хвуйла
покидьок
показати весь коментар
21.06.2025 06:56 Відповісти
Куйло путлерське.
показати весь коментар
21.06.2025 07:10 Відповісти
Здохни,старий уї@ан.
показати весь коментар
21.06.2025 07:13 Відповісти
Це прогрпес що кожну ніч ворог атакує українські міста убиває і все руйнує ? до речі в одностороньому порядку ,що б ти здох з таким прогресом ,саме ти паскуда заблокував санкції проти агресора.
показати весь коментар
21.06.2025 07:50 Відповісти
Ти не миротворець, ти- ІДІОТ!!!
показати весь коментар
21.06.2025 08:49 Відповісти
Прес-релізи Білого дому тепер для заощадження паперу будуть виглядати так:

Два тижні. Побачимо

Д.Трамп
показати весь коментар
21.06.2025 08:58 Відповісти
Захворювання пргресує,з космічною швидкістю... .
показати весь коментар
21.06.2025 09:25 Відповісти
"Незначний прогрес"-це обмін полоненими ? Так полонених у всіх війнах обмінювали без договорів.
показати весь коментар
21.06.2025 09:54 Відповісти
Руда,тупа мавпа ,як би індіанці зняли з твоїх предків скальп, то війни півдня і півночі не було.
показати весь коментар
21.06.2025 10:00 Відповісти
дурной поп и дурная его молитва.
показати весь коментар
21.06.2025 11:06 Відповісти
Та договаривайтесь себе потихонечку, никуда не спешите. У нас полно сил. На сто лет войны украинцев хватит, а уж 10 лет - вообще даже не заметим, хоть на одной ноге отстоим не глядя, с завязанными глазами.
показати весь коментар
21.06.2025 11:26 Відповісти
шо оно несёт?!!

показати весь коментар
21.06.2025 11:30 Відповісти
Трамп схожий на старого імпотента, який вихваляється як пів публічного дому виграв: вже ніхєра не може, але і прастітутки нічого не скажуть проти, бо клієнт платить
показати весь коментар
21.06.2025 11:59 Відповісти
Як казали в часи застою, "єсть апрідільонниє успєхі".
показати весь коментар
21.06.2025 13:16 Відповісти
А от якби Порошенко був президентом то по тихому здав би і ці землі черговий раз, а його тупий охлос радів би миру. Порохоботи фас
показати весь коментар
21.06.2025 13:19 Відповісти
 
 