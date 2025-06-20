Росія та Україна мають "незначний прогрес" у перемовинах, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що є "незначний прогрес" у перемовинах між Україною та Росією. Він назвав себе "миротворцем".

Про це він сказав журналістами після прибуття до Нью-Джерсі, передає Цензор.НЕТ.

"На переговорах між Росією та Україною спостерігається незначний прогрес... Я завжди є миротворцем. Іноді потрібно бути жорстким, але завжди бути миротворцем", - зазначив Трамп.

Він також сказав, що встановлює для Ірану дедлайн у "два тижні" щодо ядерної угоди.

"Я даю їм певний період часу. Ми побачимо, яким буде цей період. Але я даю їм час. І я б сказав, що два тижні - це максимум", - каже Трамп, проте він не уточнив, чи означає це, що після дедлайну США долучаться до військової операції Ізраїлю.

Також президент США заявив, що "Європа не допомогла" вирішити конфлікт Ірану та Ізраїлю. За його словами, "Іран хоче розмовляти лише зі США".

