Трамп порадив тим, хто закликає Україну продовжувати війну з РФ, "добре добирати слова"

Президент США Дональд Трамп попередив тих, хто начебто закликає Україну продовжувати війну з Росією, що треба "добре добирати слова".

Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Один із кореспондентів заявив, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем та колишній держсекретар США Майк Помпео були в Україні, нібито "намагаючись підбурювати українців" на продовження боротьби з Росією.

"Подивимося, як все буде. Але людям слід бути дуже обережними у своїх висловлюваннях. Їм слід добре добирати свої слова, тому що це може обернутися для них великими неприємностями", - відповів Трамп.

Крім цього, американський президент заявив, що заслуговує щонайменше на чотири Нобелівські премії миру: за зусилля в Руанді, Конго, Сербії та у врегулюванні конфлікту між Індією і Пакистаном.

Водночас Трамп вважає, що йому не вручають нагороду тільки тому, що її нібито отримують винятково ліберали.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна досягли "незначного прогресу" у мирному процесі.