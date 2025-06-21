Путін показав справжнє ставлення до Трампа своїми цинічними заявами про Україну, - Sky News
Кремлівський диктатор Володимир Путін 20 червня висловив свої найагресивніші вимоги до України за дуже довгий час. Цим він продемонстрував своє справжнє ставлення до миротворчих зусиль президента США Дональда Трампа.
Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Так, Путін заявив, що вважає росіян і українців "одним народом", і що "вся Україна наша".
Як зазначає видання, ці цинічні заяви стали несподіванкою, оскільки різко контрастують із нещодавньою риторикою Кремля.
Відтоді як Дональд Трамп почав просувати мирну угоду, Москва прийняла більш м'який, примирливий тон – у явній спробі показати Вашингтону, що вона зацікавлена у врегулюванні війни проти України.
Але в останніх заявах очільника Кремля не простежувалося ознак подібної риторики –– скоріше навпаки. Путін навіть уперше за кілька місяців пригрозив ядерним ударом по Україні.
"Це було схоже на чітке послання Володимира Путіна про те, що, попри мирні переговори, Росія не має наміру відступати ні на полі бою, ні за столом переговорів. Я думаю, це показує, що Москва не надто переймається тим, щоб засмутити Дональда Трампа", - зауважив автор статті Айвор Беннетт.
Він додає, що американський лідер, вочевидь, відмовився від спроб посередництва у війні, але, як і раніше, прагне налагодити тепліші відносини з Москвою.
Тому коментарі Путіна показують, наскільки він упевнений у тому, що все йде за його планом, резюмує Sky News.
Нагадаємо, напередодні Путін заявив, що "там, де ступає російський солдат, — це російська територія". Він також знову озвучив пропагандистську тезу про "один народ" українців і росіян, намагаючись виправдати вторгнення в Україну.
Також кремлівський диктатор вимагає визнання Україною нейтралітету та результатів "референдумів", проведених на окупованих Росією територіях на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та на Запоріжжі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але з Україною вони навіть себе перевершили. Не просто кинули а невимушено перейшли на сторону ворогів...
Чи можливо, того що не бачив як компанії продають обладнання совку, в обмін на дешеве зерно відібране у селян під час голодомору?
трамп у цьому пинанні просто нуль.
у трампа немає карт.
Все помнят тех идиотов, которые вякали про дипломатию? Ну и где та дипломатия, когда **** ноги вытирает о трампона?
Ми занепокоєні...
Поки над Києвом летять ракети, а тіла мирних людей лежать під завалами, лідери G7 обговорюють все, окрім України. Трамп демонстративно залишив саміт, пославшись на кризу в іншому регіоні, і весь світ слухняно переключив увагу. Немає рішень, немає нових санкцій, немає реального тиску на москву. Україна знову лишилася сама - під вогнем, під завалами, у сльозах. Де гарантії, які обіцяли захист? Де ті, хто говорив "ми не залишимо"? Нас знову зрадили - мовчки, зручно, з дипломатичною посмішкою. Скільки ще дітей має загинути, щоби нас почули? Чи їхня кров - не та кров? Ми надто багато плачемо, а вони надто голосно обговорюють, як спіткнувся політик на трапі літака. Світ осліп, оглух і втомився - не від війни, а від правди про неї. .....
Поддерживать антиамериканизм это просто поддерживать путлера и подлизывать фсбшникам из ОПы. Вы все конченые на голову идиоты.
А по друге бажаєш побачити справжнього ідіота, подивися в дзеркало
А от замість того що б давити на нашу фсбшну владу, вимагати відставки та судів, наші ідіоти коментують дії президента іншої країни, який досить непогано себе проявляє для СВОЇХ громадян - 4 триліона інвестицій, ріст ЗП, інфляція на супер низькому рівні 2% і таке інше.
Навіть міграційна політика яку запроваджує Трамп цікавить Американський Народ раз в 100000000 більше ніж те, що буде з Україною. І вони дуже задоволені що мігрантів зараз 0 переходить через кордон...
Я впевнений якщо б у зеленої гниди було б насправді 4% підтримки, то воно б зліняло, бо зассало б що повісять на каштані, а це єдиний шлях до перемоги - відствавка всієї НАШОЇ влади.
А хто щось каже не про дерьмака і зеленого а про Трампа - той або зрадник України, або клінічний ідіот.
З чим вас всіх і вітаю ))))