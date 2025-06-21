Путін показав справжнє ставлення до Трампа своїми цинічними заявами про Україну, - Sky News

Кремлівський диктатор Володимир Путін 20 червня висловив свої найагресивніші вимоги до України за дуже довгий час. Цим він продемонстрував своє справжнє ставлення до миротворчих зусиль президента США Дональда Трампа.

Так, Путін заявив, що вважає росіян і українців "одним народом", і що "вся Україна наша".

Як зазначає видання, ці цинічні заяви стали несподіванкою, оскільки різко контрастують із нещодавньою риторикою Кремля.

Відтоді як Дональд Трамп почав просувати мирну угоду, Москва прийняла більш м'який, примирливий тон – у явній спробі показати Вашингтону, що вона зацікавлена у врегулюванні війни проти України.

Але в останніх заявах очільника Кремля не простежувалося ознак подібної риторики –– скоріше навпаки. Путін навіть уперше за кілька місяців пригрозив ядерним ударом по Україні.

"Це було схоже на чітке послання Володимира Путіна про те, що, попри мирні переговори, Росія не має наміру відступати ні на полі бою, ні за столом переговорів. Я думаю, це показує, що Москва не надто переймається тим, щоб засмутити Дональда Трампа", - зауважив автор статті Айвор Беннетт.

Він додає, що американський лідер, вочевидь, відмовився від спроб посередництва у війні, але, як і раніше, прагне налагодити тепліші відносини з Москвою.

Тому коментарі Путіна показують, наскільки він упевнений у тому, що все йде за його планом, резюмує Sky News.

Нагадаємо, напередодні Путін заявив, що "там, де ступає російський солдат, — це російська територія". Він також знову озвучив пропагандистську тезу про "один народ" українців і росіян, намагаючись виправдати вторгнення в Україну.

Також кремлівський диктатор вимагає визнання Україною нейтралітету та результатів "референдумів", проведених на окупованих Росією територіях на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та на Запоріжжі.