Путін показав справжнє ставлення до Трампа своїми цинічними заявами про Україну, - Sky News

Путін показав своє ставлення до Трампа заявами про Україну

Кремлівський диктатор Володимир Путін 20 червня висловив свої найагресивніші вимоги до України за дуже довгий час. Цим він продемонстрував своє справжнє ставлення до миротворчих зусиль президента США Дональда Трампа.

Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Так, Путін заявив, що вважає росіян і українців "одним народом", і що "вся Україна наша".

Як зазначає видання, ці цинічні заяви стали несподіванкою, оскільки різко контрастують із нещодавньою риторикою Кремля.

Відтоді як Дональд Трамп почав просувати мирну угоду, Москва прийняла більш м'який, примирливий тон – у явній спробі показати Вашингтону, що вона зацікавлена у врегулюванні війни проти України.

Але в останніх заявах очільника Кремля не простежувалося ознак подібної риторики –– скоріше навпаки. Путін навіть уперше за кілька місяців пригрозив ядерним ударом по Україні.

"Це було схоже на чітке послання Володимира Путіна про те, що, попри мирні переговори, Росія не має наміру відступати ні на полі бою, ні за столом переговорів. Я думаю, це показує, що Москва не надто переймається тим, щоб засмутити Дональда Трампа", - зауважив автор статті Айвор Беннетт.

Він додає, що американський лідер, вочевидь, відмовився від спроб посередництва у війні, але, як і раніше, прагне налагодити тепліші відносини з Москвою.

Тому коментарі Путіна показують, наскільки він упевнений у тому, що все йде за його планом, резюмує Sky News.

Нагадаємо, напередодні Путін заявив, що "там, де ступає російський солдат, — це російська територія". Він також знову озвучив пропагандистську тезу про "один народ" українців і росіян, намагаючись виправдати вторгнення в Україну.

Також кремлівський диктатор вимагає визнання Україною нейтралітету та результатів "референдумів", проведених на окупованих Росією територіях на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та на Запоріжжі.

путін володимир (24856) росія (68027) Трамп Дональд (7241) війна в Україні (6350)
Топ коментарі
+16
Трамп своєю боягузницькою поведінкою зганьбив американський народ та попередніх лідерів, особливо часів холодної війни.
21.06.2025 12:31 Відповісти
+15
США, після Другої Світової, в скрутних випадках, кидали всіх союзників за винятком хіба шо Південної Кореї, та й то в 50-х. Всіх інших кинули.

Але з Україною вони навіть себе перевершили. Не просто кинули а невимушено перейшли на сторону ворогів...
21.06.2025 12:41 Відповісти
+14
"золотий купол" ніхєра не захистив трампа від "золотого дощу".
21.06.2025 12:25 Відповісти
Досить обсирати великого Трімпа. Ви бачили мільйони американців на вулицях, які б вимагали від рижого п.дора захистити Україну? Тиша. Отож бо й воно.
21.06.2025 13:07 Відповісти
у вашому центрі світобудови все переплуталось - мільйони американців, бразильців, білорусів чи росіян тощо зовсім не зобовязані виходити на вулиці з з вимогами до трампа, лули, лукашенка чи путіна захистити Україну. І це зовсім не може мені заважати обсирати великого трампа, великого лулу, великого лукашенка, великого путіна, та і інших , великих і не дуже великих.
21.06.2025 14:45 Відповісти
Купол то, може й золотий, але кумпол трухлявий!
путлєр хороший хлопець - все шо ******** путлєр Трамп пропускає мимо вух - пуля пролетіла і ага
Всі пробують підказати Трампу який поганий Пукін. Якби Трамп адекватно сприймав дійсність і у нього було бажання встановити хоч якусь справедливість і мир, чи справедливий мир, то всі б помітили конкретні кроки лідера найпотужнішої (в минулому?) держави світу. А встановлювати "мир" за рахунок жертв війн і агресій на догоду геноцидникам і садистам, які до старості правлять своїми тоталітарними сектами, це повна херня.
для того .щоб нести подібнк куйню....рашистському вбивці українського народу достатньо було "лицемірно лизанути задницю "трамбона" привітання з днем народження від якого "трамбон" здивовано окуїв від куйла...
Яких саме попередніх, може тих що закривали очі на те, що американські банки кредитували військову машину нацистів з 33 по 38 рік і фактично тільки завдяки цим діям і почалась друга світова.
Чи можливо, того що не бачив як компанії продають обладнання совку, в обмін на дешеве зерно відібране у селян під час голодомору?
Якби Трамп був президентом цих заяв путіна б не сталося. Чекаєм два тижні і побачим якою буде відповідь Америки
Відповідь давно є - повний карт-бланш ху#лу від двотижневого TACO на продовження агресії.
За два тижня він забуде що казав, або змінить тему
дитячий садок , а ще називав трампа земляним черв'яком !
Воно й є черв'як...
так я не сперечаюсь . тільки образив він не рудого дурка , а Україну і українців .
трамп у ***** на гачку.
трамп у цьому пинанні просто нуль.
у трампа немає карт.
Трампонутий позбавив світ ілюзії про могутність США і можливості Америки вирішувати якісь питання світового значення. Усі вже зрозуміли, що все що можна зіпсувати, він зіпсував. Коротше завдання ху...ла він перевиконав і скоро буде і ху...лу не цікавий
Это называется симпатия. Если вам человек не нравится, то вы найдете тысячу причин прикопаться к нему: пинжачок не надел, говорит не то, делает не так. А если нравится, то хоть на голову гадь, все равно будет "замечательным".
Все помнят тех идиотов, которые вякали про дипломатию? Ну и где та дипломатия, когда **** ноги вытирает о трампона?
Трамп копрофіл. Він скаже ням ням і попросить ще. Чим більше сцяти на нього тим більше він задоволений
У Трампа двухнедельная задержка. Путин делает вид, что он ни при чем.
До появи Трампа світ міг тільки здогадуватись, десь вглибині, що США це надута бульбашка. Теперішній Трамп це наглядно всім показав.
Та Трампу якось пофіг на ці заяви, для нього ***** всеодно найкращий друг 🤮
Тримайтеся там...
Ми занепокоєні...
Поки над Києвом летять ракети, а тіла мирних людей лежать під завалами, лідери G7 обговорюють все, окрім України. Трамп демонстративно залишив саміт, пославшись на кризу в іншому регіоні, і весь світ слухняно переключив увагу. Немає рішень, немає нових санкцій, немає реального тиску на москву. Україна знову лишилася сама - під вогнем, під завалами, у сльозах. Де гарантії, які обіцяли захист? Де ті, хто говорив "ми не залишимо"? Нас знову зрадили - мовчки, зручно, з дипломатичною посмішкою. Скільки ще дітей має загинути, щоби нас почули? Чи їхня кров - не та кров? Ми надто багато плачемо, а вони надто голосно обговорюють, як спіткнувся політик на трапі літака. Світ осліп, оглух і втомився - не від війни, а від правди про неї. .....

Еще раз дерьмака пошлите и пусть зеленая фсбшная гнида свою пасть в овальном кабинете пооткрывает, так не удивлюсь если США первые нанесут ядерный удар по Украине.

Поддерживать антиамериканизм это просто поддерживать путлера и подлизывать фсбшникам из ОПы. Вы все конченые на голову идиоты.
По перше люди не проти Американського народу, вони проти того, що прийшло їм правити.

А по друге бажаєш побачити справжнього ідіота, подивися в дзеркало
Яке взагалі відношення дебілів які не мають права голосу в США, і не є громадянами США до президента, який обрав народ США. І знаєшь що? Американці в більшості в захваті що Трамп нах послав ту Європу разом з Україною. Більшості взагалі пофіг на зовнішню політику.

А от замість того що б давити на нашу фсбшну владу, вимагати відставки та судів, наші ідіоти коментують дії президента іншої країни, який досить непогано себе проявляє для СВОЇХ громадян - 4 триліона інвестицій, ріст ЗП, інфляція на супер низькому рівні 2% і таке інше.
Навіть міграційна політика яку запроваджує Трамп цікавить Американський Народ раз в 100000000 більше ніж те, що буде з Україною. І вони дуже задоволені що мігрантів зараз 0 переходить через кордон...

Я впевнений якщо б у зеленої гниди було б насправді 4% підтримки, то воно б зліняло, бо зассало б що повісять на каштані, а це єдиний шлях до перемоги - відствавка всієї НАШОЇ влади.
А хто щось каже не про дерьмака і зеленого а про Трампа - той або зрадник України, або клінічний ідіот.

З чим вас всіх і вітаю ))))
От би зарізали одне одного нагуй!
Глалдаторський бій між серлом та сцікуном?
Та то пусте Трамп до цього звичний, обтече, обсохне, як і колишній оплот свободи та демократії сша разом з ним.
Неплохо получается вертеть ......, тот и рад вертеться.
