Путін: "Росіяни та українці – один народ. Вся Україна наша"

Путін вважає росіян та українців одним народом

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що вважає росіян і українців "одним народом", а це означає, що "вся Україна" нібито належить Росії.

Заяву глави Кремля цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Ви сказали про області України, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю росіян і українців одним народом насправді. У цьому сенсі вся Україна –– наша. Але ми виходимо з реалій, які складаються. Безумовно, є люди - і їх чимало - у сусідній країні, які прагнуть забезпечити свій суверенітет і незалежність. Ну, й дай Боже їм здоров’я", - стверджує кремлівський диктатор.

За його словами, дії Москви в Україні після "державного перевороту" були спрямовані на захист населення, "духовно пов'язаного з Росією".

"Трагедія, яка відбувається в Україні, є результатом роботи тих, хто не готовий змиритися з глобальними змінами у світі. Російська армія наступає по всіх напрямках у "СВО" щодня", - каже він.

Путін також сказав, що РФ нібито ніколи "не ставила під сумнів" право України на незалежність, але вона "проголошувалася як нейтральна держава".

Путін також назвав ігнорування закликів Росії про нерозширення НАТО "рудиментами стародавньої неоколоніальної політики".

+69
сосать тобі не пересосать
20.06.2025 18:51 Відповісти
+48
А хто такі росіяни ? Їх не існує. А українці з удмуртами і іншими косоокими ніколи братами не були.
Близькі до нас народи це країни Балтії, кримські татари
20.06.2025 18:58 Відповісти
+42
Українці і росіяни ніколи не були братами і навіть родичами. Зовсім різна ментальність, що накладає відбиток навіть на зовнішність. Маю чимало іноземних друзів, що запросто розрізняють українця і росіянина просто за зовнішністю.
20.06.2025 19:00 Відповісти
Потом поляки будут один народ.
20.06.2025 21:48 Відповісти
Путлер звиздит.Украинцы и орки никак не могут быть одним народом.
20.06.2025 21:49 Відповісти
Такий народ, як кацапи,без роду та країни та зроблене по п,яні під парканом.
20.06.2025 21:57 Відповісти
20.06.2025 21:57 Відповісти
твой только *** в твоей сраке!чтоб ты сдох ***ло ******!
20.06.2025 22:04 Відповісти
Ото як тебе плющить. Вже не пам'ятаєш, що кожного року 31 грудня о 24.00 кажеш. Нагадую, ти кажеш: " Дорогіє росіянє!" росіянє!!!! Ти ж не кажеш :" Дорогіє рускіє". Саме росіянє. Бо немає у вас рускіх. Є росіяне. А наш Презедент каже : " Шановні Українці!", бо в Україні живуть українці, а в росії живуть росіянє. Тож маємо різні країни і різні народи. І ми вас називаємо росіянами і мову вашу російською і взагалі ми вас люто ненавидимо. Щоб ти здох якнайшвидше!!!
20.06.2025 22:15 Відповісти
Як воно з племені ерзя, фіноугро перемішане з монголоїдамі які їх трахали 550 років порівнює з українцями або славянами!!! його колотить як і всю мокшанію що не мають справжньої історії!!!!
20.06.2025 22:22 Відповісти
Не можуть московити бути мені братами, у мене від роду не було зоофілів
20.06.2025 22:36 Відповісти
Це не просто балачки. Це така тепер буде пропаганда, і після капітуляції, зєлєнской буде цю ж лінію гнути - ми же братья, а війну почали госдепавци, порошенко і міфічні бендеровци. Вікно Овертона
20.06.2025 22:48 Відповісти
Що б бути народом требо мати суб"єктність народу . А московити абсолютно несуб"єктні . З часів царів там було виключно піданні царя-батюююшкі , а йще простійше населення . Якщо вони є
"адін нУРОД , то виключно ... з нільским крокодайлом" !!!
20.06.2025 22:54 Відповісти
Не хочу я бути "одним народом" із нелюдями
20.06.2025 23:05 Відповісти
Всі пам'ятають заяви Лужкова у Криму тому не треба цих побрехеньок про повагу до суверенітету .Потім була українська Тузла до якої незаконно почали будувати насип з території рф. І наостанок, Україна була нейтральна країна за законом, коли рф напала і анексувала Крим, після чого було внесено зміни в Конституцію саме через агресію рф!
20.06.2025 23:06 Відповісти
У бункерного скунса пішло протікання ботоксу з черепа
20.06.2025 23:10 Відповісти
Історію Русі вже привласнили росіяни, а з самою Київською Руссю якось весь час йде шкереберть. От і плющить псевдоісторика-імператора ху.ла що росія це не "Русь", а параша. Тобто - ніхто: ні племені ні роду, просто ВИРОДКИ
20.06.2025 23:12 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/18120 Целью Путина с самого начала была ВСЯ Украина, именно для этого он 24 февраля 2022 пошёл колоннами на Киев, Харьков и остальные города по часовой стрелке вплоть до Одессы. И если он не дошёл до Одессы - то только потому что был остановлен под Николаевом. И если он потерял Херсон - то только потому что был выбит оттуда украинскими войсками. Так же, как был выбит из-под Киева, Чернигова, Сум и Харькова.

Пожалуй, разница между "тогда" и "сейчас" заключается в том, что Путин раньше был вынужден маскировать свои намерения под некие эвфемизмы, потому что получал отпор в том числе от Байдена, какой бы недостаточной ни была оказанная Украине американская помощь.

А сейчас он осмелел настолько, что не считает нужным скрывать свои намерения. Так и говорит: хотим всё, куда дойдём - туда дойдём, сколько заберём - столько заберём. Но не остановимся.

Но есть нюанс. "Хочу забрать" и "могу забрать" - это разные вещи. И разница между этими двумя вещами существует лишь благодаря Силам обороны Украины, которые сдерживают российскую оккупационную армию на тех рубежах, где сейчас идут бои.

Поэтому все эти годы задачей №1 для всего свободного мира остаётся поддержка ВСУ, ведь путинское "хочу" не ограничивается Киевом, Харьковом, Сумами или Львовом. Это распространяется на Вильнюс, Ригу, Таллин, Варшаву Берлин и другие европейские города.
20.06.2025 23:16 Відповісти
Якшо "адінарот", то чому пуйло його методично знищує? Де логіка? Історію московії та Русі знають добре і на Заході. Для кого це говориться?
Буряти з башкірами та українці "адінарот"...
20.06.2025 23:48 Відповісти
Я пам"ятаю інше гасло "русский и китаец - братья навек"
А ще в мене була сорочка з бавовни, яка мала "лейбл" з переплетеними кільцями , як на "AUDI", тільки на АУДІ їх чотири, а там було два.
Тож росія повинна належати китайцям
20.06.2025 23:51 Відповісти
Минулого року "путин описал фразой "русский с китайцем - братья навек" отношения РФ и КНР"https://tass.ru/politika/20817887
20.06.2025 23:54 Відповісти
Не даремно він собі пластику зробив щоб більше нагадувати монголоїда
21.06.2025 10:23 Відповісти
....Щоб ні у кого не було ілюзій: Путін не збирається зупинятись і не приховує цього.
"Я вважаю український і російський народи одним народом, тому в цьому сенсі - вся Україна наша"
"Наша земля буде там, куди ступить російський солдат"
"Я не планую захоплювати Суми, але не виключаю цього".
А що у нас? А у нас поки - по всій країні триває велике будівництво доріг. Поки у Галущенка ніяк не відмовляться від спокуси витратити мільярд євро на болгарські-російські реактори. Поки в ОП йдуть підкилимні війни за доступ до вух президента. Поки там же вигадують, як рятувати від НАБУ міністра втечі. Поки в іншій реальності - вічно не вистачає на дрони, вічно не вистачає піхоти, а власні балістичні ракети будуть "ось-ось"......
Можна продовжувати купувати російські атомні реактори у болгар, замість дронів і 155 калібра.
Замість ракет, будувати і ремонтувати дороги - сьогодні в Києві не проїхати - суцільні ремонти.
Продовжувати мишачу підкилимну війну за владу, впливи і потоки. Можна відмазувати міністра неповернення. А можна створити міністерство повернення міністрів.
Але цілком можна... програти.
Таке враження, що "нагорі" не відстрілюють, що перспектива поразки цими днями перед нами маячить як ніколи. Та і "внизу" далеко не всі усвідомлюють це. Жесть.
20.06.2025 23:53 Відповісти
Ось ви багато написали,намагаєтесь аналізувати,а головне пропустили.
Даю вам два посилання,які пропоную подивитись,і тоді надіюсь вам встане все ясно,чому йде така війна,чому гроші нагло і безбожно крадуть,бо знають,що їх нікому буде карати.

https://www.youtube.com/watch?v=CnM5iSUc7Nw

https://www.youtube.com/watch?v=wl8CsZfbyeo
21.06.2025 11:52 Відповісти
Де у нас розумник. У тебе в штатах чи тут в Україні. І що ти там патякаєш про будівництво сидячи в аклахосі і розганяючи чергову зрадоньку.
21.06.2025 13:05 Відповісти
Щоб бачити зраду верховноі влади в Украіні, і те як вона краде вже міляьрдами то не треба бути в самій украіні. І ти мабуть здивуєшься, але це все бачать усі адекватні люди в усьому світі. І Америка тут не виключення. І зраду вже не треба нікому розганяти, бо самі зелені щури іі вже розігнали до нема куди більше. І те що вони вже прогризли навіть дно корита до якого вони дірвались у 19-му році не хочуть бачити тільки притрушеі ЗЕбуіни , навіть і знаходячись зараз в Украіні. І ти тому якраз яскравий приклад....
21.06.2025 16:38 Відповісти
Україні вкрай потрібен лідер, який зможе об'єднати Україну на перемогу
21.06.2025 14:32 Відповісти
Пішов на х...й, кровосіся!
21.06.2025 00:00 Відповісти
Існують докази що в древньому княжому Києві населеня було предками українців і говорили мовою набагато ближчою до ******** української ніж до мови московитів. І наші політики повинні ці докази знати і наводити їх, показуючи, що путін обманює. Але вони не знають і не хочуть їх знати. Бо вони не мають відношеня до українського народу, бо є бувшими комуняками - гнидами московських вошей.
21.06.2025 00:18 Відповісти
21.06.2025 00:31 Відповісти
21.06.2025 00:55 Відповісти
Чурка немитий хоче рівняти себе з українцем
21.06.2025 02:07 Відповісти
3,5 goda bombit odin narod.
21.06.2025 02:22 Відповісти
Чумаходы *********** совсем ******, раньше в братья набивались, теперь один народ. ********* болотяная.
21.06.2025 04:21 Відповісти
опять 25
21.06.2025 05:13 Відповісти
Больное на всю голову Тварь плешивая
21.06.2025 06:22 Відповісти
Та там пів країни такі💩
21.06.2025 07:20 Відповісти
Всі
21.06.2025 09:18 Відповісти
Є виключеня, які тільки підкреслююиь правило. В РДК тисяча бійців, в армії рф мільон. Тобто співвідношення нормальних і орков 1 до 1000.
21.06.2025 19:47 Відповісти
***** смердюче ,висер батия,воно щось мек
21.06.2025 06:35 Відповісти
***** смердюче,висер батия,щось мекає.
21.06.2025 06:36 Відповісти
Твои у тебя только сопли в носу.
21.06.2025 07:02 Відповісти
кацапи смердячі.
21.06.2025 07:38 Відповісти
Нижегородские босяки
21.06.2025 10:06 Відповісти
це доказує що їм не потрібні ніякі окремі шматки України.
21.06.2025 07:44 Відповісти
Коли воно вже здохне?
21.06.2025 07:58 Відповісти
Якраз у святковий день.
21.06.2025 10:24 Відповісти
Ключеве слово " вся Україна наша", - це і є конкретна і чітка відповідь пу на "миротворче" посередництво тр якій продовжує свої мантри про "дві неділі", і що в його котелку є червоні лінії і санкції зараз все ще не на часі і можуть зашкодити ...і т.д.
Схоже на те, доки не буде так чи інакше, вирішене питання з ядеркою ірану, ніяких подвіжек і дій по примусу пу до миру від тр очікувати марно.
21.06.2025 08:23 Відповісти
У моєї бабці був кнур, з яким загуляла сусідська ****. Вона народила виродків -потвор… Ось із ними московити «адін народ»!!!
21.06.2025 08:48 Відповісти
Свинособаки i нiяких сумнiвiв.
21.06.2025 09:17 Відповісти
Хароший маскаль дохлий.
21.06.2025 09:05 Відповісти
Бг-ггг... пыня ранты спутал....ХЕХ... нАША КОГДА-ТО ОБЩАЯ (6000 лет назад) гаплогруппа родилась на теренах будущей Украины, бо на европейских кацапепенях тогда было еще постледниковое озеро(пляааскалось над будущей территорией мацквабада). Но в то время часть сепарков, с нашей гаплогруппой чухнула в какие-то северные чигири. Отщепенцы-манкурты будущих нараистеренiв(будущие кацапы) обрели в землях угрофинно-монголоидов гаплогруппы-спутницы "N-O", соответственно. Предки украинцев, с нашей главной гаплогруппой R1a1 , мирно сосуществовали на наших территориях с трипольцами, потому и имеют ихнюю , трипольскую гаплогруппу спутницу "i2", которой у кацапов нет , как и у нас отсутствует "N-O", гаплогруппы-спутницы кацапов... ЗЫ... На рубеже новой эры, постледниковое озеро прорвало с юга природную дамбу и ушло Днепром в Черное море. К 3-5 столетиям новой эры мокшандия подусохлась до мокшандских болот, где впервые появились царевны-жабы... А бордосская смесь, москали, заимели свою москву, которую им, как своим вассалам-рабам, построили монголо-татары, в 13 ст.н.э. так шо передайте балбесу пыне, мол, зря он скурил в школе букварь по истории. Какие в .ера мы вам - братья https://youtu.be/Qv97YeC563Y Доречi, краще й не скажеш, як у цьому вiршику.
21.06.2025 09:13 Відповісти
73%
21.06.2025 09:25 Відповісти
людоїд. хєр тобі, не Україна.
21.06.2025 09:34 Відповісти
21.06.2025 09:40 Відповісти
Все верно, когда мы с литовцами отбили у Орды Киев, кацапы поднажали в своей прилежности монголо-татарам и те им за это построили мацквабад. дык москали еще и ченлобитную били татарам , мол сделать майквабад столицей Орды. ЗЫ... заметочка. Монголо-татар к Киеву привели из севера кацапы, показали наикратчайший путь.
21.06.2025 09:45 Відповісти
Москву будували при внукові Володимира Мономаха Долгорукому. Від монголів отримували ярлик на правління і право грабувати сусідні міста. Брали участь в громадянській війні в середині самої Орди. Перехопивши лідерство поступово поширили свою владу на всю територію Золотої Орди.
показати весь коментар
21.06.2025 10:32 Відповісти
Перехопивши лідерство поступово поширили свою владу на всю територію Золотої Орди, - улыбнуло... какое в .ера лидерство Дякувати не передякувати Тамерлану разбил зарвавшуюся Орду , от которой остался лоскуток - Крымское ханство, которому цапорылия платила дань до 1721-го года... ЗЫ ... и естчьо, не путайте срубили фортэцю, с построили москву.
21.06.2025 10:51 Відповісти
Путін: "Росіяни та українці - один народ.
-------------------------------------------------------------
А зачем тогда 4-й год истребляешь свой народ и их жилье?
Кто ты тогда?
21.06.2025 09:43 Відповісти
"Нацисти і євреї - один народ. Тому світ не має втручатись" (Гітлер який провів роботу над помилками і повернувся назад в часі)
21.06.2025 10:36 Відповісти
"Москалики, що заздріли,
То все очухрали.
Могили вже розривають
Та грошей шукають,
Льохи твої розкопують
Та тебе ж і лають,
Що й за труди не находять!
Отак-то, Богдане!
Занапастив єси вбогу
Сироту Украйну!
За те ж тобі така й дяка.
Церков-домовину
Нема кому полагодить!!
На тій Україні,
На тій самій, що з тобою
Ляха задавила!
Байстрюки Єкатерини
Сараною сіли.
Отаке-то, Зіновію,
Олексіїв друже!
Ти все оддав приятелям,
А їм і байдуже.
Кажуть, бачиш, що все то те
Таки й було наше,
Що вони тілько наймали
Татарам на пашу..."

21 октября 1845,
Марьинское
21.06.2025 09:43 Відповісти
Над всим свiтом iз Кремля
хочуть панувати,
Та за тее iхнi люди
мають вiк страждати.
Горизонтiв майбуття,
обрii щасливi -
Про цi байки царям «милим»
цiпить лиш в могилi.
Ой! Вей! Шiдi-рiдi,
рiдна леле-мати,
Але манну чомусь мають
однi лише Штати.
ВВП, ВВП,Шiдi-рiдi дана
ВВПовi «BAUNTY»- Ось ваша МОРГАНА.
21.06.2025 09:48 Відповісти
https://youtu.be/vsEfLYhNVT8 Баунти - уяунти
21.06.2025 14:36 Відповісти
ЩО ДУРНIШЕ Е ЗА ДУМКУ
Що Задорнов згородив
Що Атилла - е царь руський
Й по-мадярськи говорив?
Котрий так тiснив мурдасiв,
що утигiв з них зробив...
Тее вятичi вам скажуть,
бо Атилла iх гнобив...
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*ни гуляти,
а вiд них i Русь родилась-
Росiянам мати,
Котра готiв примусила
До Норман тiкати.
Там вестготи мали мiсце
асимiлювати.
Вiкiнгами тих ворюг
стали люди звати,
а при Нестору варягiв-
Свеi називати.
Крадiя вже стали греки
Росiусом звати,
А словени приiльмення
в царi зазивати....
Рерiк iх була столиця,
але Рюрiк залюбки
Став нацiлюватись в Киiв,
Новий град щоб там звести.
Рерiк звався й Велиградом,
та лиш Киiв , що в Русi,
Мамою всi стали звати -
Навiть мокшi та весi.
Та Задорнов у натхненнi
В Ре(ю)рiк хоче залюбки
Кремль свiй худко вже вiднести,
Щоб кассубiв зберегти...
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не годне до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ. ЗЫ.. имя Рерик это как москль-МОСКВИЧ, т.е. Рюрик(Рерик) - выходец из Велеграда(Рерика). Тобто Рюрика можно еще назвать и Велеград ец.
21.06.2025 09:56 Відповісти
АРКАIМ НЕ В НОВIЙ ЭРI-
За 3 тисяч рокiв був

Росiяни в них ся бачать,
Але дехто з них забув,
Що мурдас iз Аркаiму
Росiянином не був-
Ар*ем став, пiшов в Европу
Й Аркаiм свiй позабув.
У Европi галлом ставши,
Антом до Днiпра прибув.
Тут вiн в русь самоназвавшись,
До Iльменю ся гайнув.
Так словен став новгородцем-
Русью зовсiм вiн не був,
А Москва, коли родилась,
Вiн в москалики загув.
Та лиш 300 рокiв тому,
Рiд Романових вже був,
Москаль русскiм ним назвався,
Певне, те вiн не збагнув.
Як загарбник Аркаiму,
Гуном всю Сибiр нагнув:
Кровожадний вурдалака-
Славу там собi здобув....
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.
21.06.2025 09:58 Відповісти
ЯКЩО ДАТУ ПАМ*ЯТАТИ
1242-
Сюзереном в Орду влився:
Киiв худко ти продав.
В 1237-iм пiдло ти на русь напав,
Без жалю спаливши Киiв,
Хана тим ти здивував.
Бо привiвши хана в Киiв,
Тее всее показав:
Тут немае що палити-
Перед ханом хизував.
Ех, москалику ти глупий,
Сюзерен ще не дiстав?
Федерацiя - то "нынче",
Тiльки з того що ти мав?
Е Тува, е також КАО...
Та якщо пiдуть вони
З Федерацii нагалом,
Що залишиться тобi?
Вiртуально е Росiя...
Де на мапi е вона?
Дурень знову йде на Киiв,
Котрий рiдним не сприйма.
Зi всим свiтом - ти не в друзях,
До Китаю прихились:
Прийме вiн тебе до себе -
тiльки "косо" подивись.
Ох, москалику ти глупий:
Собi Край ти вiднайшов-
Знов Московiей вберешся:
лiпше так i не знайшов.
P.S.Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубi
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
а не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ
21.06.2025 10:01 Відповісти
1242... - шобы не было иллюзий , мол, кацапы перенося ордынский "гнет" естчьо и " мужествеено "боролись" с рыцарями - дык, это все враки... Кацапы - це дешевки звычайнi, а не мужики. Бо кацап алексашка невский , начиная истчьо с его тятьки , виляли задом перед папой римским, чтобы тот алексашку короновал короной короля. Даже собирались кацапы принять латинсую веру... До нашего времени сохранились две буллы (послания) папы Иннокентия Александру Невскому - между прочим, сватавшему своего сына за дочь правителя Норвегии Гакона (Хокона), исповедовавшего римско-католический вариант христианской веры. В первой булле, датированной 22 января 1248 г., римский понтифик предлагал князю Александру, именуемому им «благородным мужем Александром герцогом Суздальским» (лат.: nobili viro Alexandro duci Susdaliensi), присоединиться, ПО ПРИМЕРУ ЕГО ПОКОЙНОГО ОТЦА ЯРОСЛАВА к Римской (католической) церкви, и просил его, в случае наступления татар, «извещать об этом наступлении братьев Тевтонского ордена, в Ливонии пребывающих, дабы...безотлагательно поразмыслить, каким образом с помощью Божией сим татарам мужественное сопротивление оказать». А во второй папской булле (датированной 15 сентября 1248 г.) римский понтифик обращался к князю, который в своем ответе на предыдущую буллу «со всяческим рвением испросил, чтобы (его) приобщили как члена к единой главе церкви через истинное послушание, в знак чего (он) предложил (папе) воздвигнуть в граде своем Плескове (Пскове) соборный храм (кафедральный собор) для латинян» (лат.: in Pleskowe civitate tua Latinorum Ecclesiam erigere cathedralem), уже как к светлейшему королю Новгорода» (лат.: illustri regi Nougardiae). Подробнее обо всем этом при желании можно прочитать в статье А.А. Горского «Два "неудобных" факта из биографии Александра Невского» // «Александр Невский и история России». Новгород, 1996, с. 84-75) и в книге Н.В. Кленова «Несостоявшиеся столицы Руси: Новгород, Тверь, Смоленск, Москва», М., 2011, с. 42-43).
21.06.2025 10:12 Відповісти
Кінцева ступінь шизофренії.
21.06.2025 10:25 Відповісти
Путя, тамбовські вовки твій народ! От з ними і живи...
21.06.2025 10:28 Відповісти
Читаєш як держслужбовці крадуть і беруть хабарі в їм за це ще нові посади вигадують або вони просто виїздять за кордон . То так скоро Україну і здадуть.
21.06.2025 10:32 Відповісти
❗️❗️❗️різниця між українцями та росіянами
https://www.youtube.com/shorts/QRzkZ4P2xew
21.06.2025 10:32 Відповісти
Що на його думку "глобальні зміни"? Це як він вважає, що країна у якої більше ресурсів має право наступати і захоплювати чужі території. Тобто, на його думку всі міжнародні закони, що світ прийняв після трагедій 2-ї світової про непорушність кордонів вже не мають значення.
21.06.2025 11:04 Відповісти
куда идешь ты мудра голова?лиса осла спросила.
21.06.2025 11:07 Відповісти
Шоп ти здох, падла
21.06.2025 11:35 Відповісти
Який один народ? Ви "валянки" кончені та вбивці!!!
21.06.2025 11:37 Відповісти
путіна потрібно писати в новинах виключно як терорист-путін і з маленької букви.
21.06.2025 12:17 Відповісти
А кажуть і пишуть, що ***** раціональний. Почати війну із-за нав'язливої ідеї хіба це раціональність?
21.06.2025 13:33 Відповісти
РФ - це поневолені, пограбовані, змосковщені московією народи. Дагестан, Ічкерія, Інгушетія, Татарстан, Башкортостан, Чувашія, Мордовія, Якутія, Тива, Калмикія... Знищується їх ідентичність: мова, культура... Чоловіки як окупанти гинуть в Україні. А їх вдови слізно звертаються до путіна і місцевих чиновників, бідкаючись на безпросвітнє життя.

Народи або виборюють і боронять Свободу. Або зникають з мапи світу.

Слава ЗСУ! Слава Україні!
21.06.2025 14:23 Відповісти
Тобто, і вся паРаша наша? Тоді вимітайтеся з неї нах.
21.06.2025 19:17 Відповісти
**** СДАЙ ТЕСТ ДНК !)
22.06.2025 11:34 Відповісти
