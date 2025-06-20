Путін: "Росіяни та українці – один народ. Вся Україна наша"

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що вважає росіян і українців "одним народом", а це означає, що "вся Україна" нібито належить Росії.

Заяву глави Кремля цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Ви сказали про області України, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю росіян і українців одним народом насправді. У цьому сенсі вся Україна –– наша. Але ми виходимо з реалій, які складаються. Безумовно, є люди - і їх чимало - у сусідній країні, які прагнуть забезпечити свій суверенітет і незалежність. Ну, й дай Боже їм здоров’я", - стверджує кремлівський диктатор.

За його словами, дії Москви в Україні після "державного перевороту" були спрямовані на захист населення, "духовно пов'язаного з Росією".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не вимагає капітуляції України, а лише "визнання реалій" ситуації на фронті, - Путін

"Трагедія, яка відбувається в Україні, є результатом роботи тих, хто не готовий змиритися з глобальними змінами у світі. Російська армія наступає по всіх напрямках у "СВО" щодня", - каже він.

Путін також сказав, що РФ нібито ніколи "не ставила під сумнів" право України на незалежність, але вона "проголошувалася як нейтральна держава".

Путін також назвав ігнорування закликів Росії про нерозширення НАТО "рудиментами стародавньої неоколоніальної політики".

Читайте також: Путін визнав ризик стагнації російської економіки та наказав цього не допустити