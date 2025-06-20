Путін: "Росіяни та українці – один народ. Вся Україна наша"
Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що вважає росіян і українців "одним народом", а це означає, що "вся Україна" нібито належить Росії.
Заяву глави Кремля цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"Ви сказали про області України, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю росіян і українців одним народом насправді. У цьому сенсі вся Україна –– наша. Але ми виходимо з реалій, які складаються. Безумовно, є люди - і їх чимало - у сусідній країні, які прагнуть забезпечити свій суверенітет і незалежність. Ну, й дай Боже їм здоров’я", - стверджує кремлівський диктатор.
За його словами, дії Москви в Україні після "державного перевороту" були спрямовані на захист населення, "духовно пов'язаного з Росією".
"Трагедія, яка відбувається в Україні, є результатом роботи тих, хто не готовий змиритися з глобальними змінами у світі. Російська армія наступає по всіх напрямках у "СВО" щодня", - каже він.
Путін також сказав, що РФ нібито ніколи "не ставила під сумнів" право України на незалежність, але вона "проголошувалася як нейтральна держава".
Путін також назвав ігнорування закликів Росії про нерозширення НАТО "рудиментами стародавньої неоколоніальної політики".
"адін нУРОД , то виключно ... з нільским крокодайлом" !!!
Пожалуй, разница между "тогда" и "сейчас" заключается в том, что Путин раньше был вынужден маскировать свои намерения под некие эвфемизмы, потому что получал отпор в том числе от Байдена, какой бы недостаточной ни была оказанная Украине американская помощь.
А сейчас он осмелел настолько, что не считает нужным скрывать свои намерения. Так и говорит: хотим всё, куда дойдём - туда дойдём, сколько заберём - столько заберём. Но не остановимся.
Но есть нюанс. "Хочу забрать" и "могу забрать" - это разные вещи. И разница между этими двумя вещами существует лишь благодаря Силам обороны Украины, которые сдерживают российскую оккупационную армию на тех рубежах, где сейчас идут бои.
Поэтому все эти годы задачей №1 для всего свободного мира остаётся поддержка ВСУ, ведь путинское "хочу" не ограничивается Киевом, Харьковом, Сумами или Львовом. Это распространяется на Вильнюс, Ригу, Таллин, Варшаву Берлин и другие европейские города.
Буряти з башкірами та українці "адінарот"...
А ще в мене була сорочка з бавовни, яка мала "лейбл" з переплетеними кільцями , як на "AUDI", тільки на АУДІ їх чотири, а там було два.
Тож росія повинна належати китайцям
"Я вважаю український і російський народи одним народом, тому в цьому сенсі - вся Україна наша"
"Наша земля буде там, куди ступить російський солдат"
"Я не планую захоплювати Суми, але не виключаю цього".
А що у нас? А у нас поки - по всій країні триває велике будівництво доріг. Поки у Галущенка ніяк не відмовляться від спокуси витратити мільярд євро на болгарські-російські реактори. Поки в ОП йдуть підкилимні війни за доступ до вух президента. Поки там же вигадують, як рятувати від НАБУ міністра втечі. Поки в іншій реальності - вічно не вистачає на дрони, вічно не вистачає піхоти, а власні балістичні ракети будуть "ось-ось"......
Можна продовжувати купувати російські атомні реактори у болгар, замість дронів і 155 калібра.
Замість ракет, будувати і ремонтувати дороги - сьогодні в Києві не проїхати - суцільні ремонти.
Продовжувати мишачу підкилимну війну за владу, впливи і потоки. Можна відмазувати міністра неповернення. А можна створити міністерство повернення міністрів.
Але цілком можна... програти.
Таке враження, що "нагорі" не відстрілюють, що перспектива поразки цими днями перед нами маячить як ніколи. Та і "внизу" далеко не всі усвідомлюють це. Жесть.
Даю вам два посилання,які пропоную подивитись,і тоді надіюсь вам встане все ясно,чому йде така війна,чому гроші нагло і безбожно крадуть,бо знають,що їх нікому буде карати.
https://www.youtube.com/watch?v=CnM5iSUc7Nw
https://www.youtube.com/watch?v=wl8CsZfbyeo
Схоже на те, доки не буде так чи інакше, вирішене питання з ядеркою ірану, ніяких подвіжек і дій по примусу пу до миру від тр очікувати марно.
-------------------------------------------------------------
А зачем тогда 4-й год истребляешь свой народ и их жилье?
Кто ты тогда?
То все очухрали.
Могили вже розривають
Та грошей шукають,
Льохи твої розкопують
Та тебе ж і лають,
Що й за труди не находять!
Отак-то, Богдане!
Занапастив єси вбогу
Сироту Украйну!
За те ж тобі така й дяка.
Церков-домовину
Нема кому полагодить!!
На тій Україні,
На тій самій, що з тобою
Ляха задавила!
Байстрюки Єкатерини
Сараною сіли.
Отаке-то, Зіновію,
Олексіїв друже!
Ти все оддав приятелям,
А їм і байдуже.
Кажуть, бачиш, що все то те
Таки й було наше,
Що вони тілько наймали
Татарам на пашу..."
21 октября 1845,
Марьинское
хочуть панувати,
Та за тее iхнi люди
мають вiк страждати.
Горизонтiв майбуття,
обрii щасливi -
Про цi байки царям «милим»
цiпить лиш в могилi.
Ой! Вей! Шiдi-рiдi,
рiдна леле-мати,
Але манну чомусь мають
однi лише Штати.
ВВП, ВВП,Шiдi-рiдi дана
ВВПовi «BAUNTY»- Ось ваша МОРГАНА.
Що Задорнов згородив
Що Атилла - е царь руський
Й по-мадярськи говорив?
Котрий так тiснив мурдасiв,
що утигiв з них зробив...
Тее вятичi вам скажуть,
бо Атилла iх гнобив...
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*ни гуляти,
а вiд них i Русь родилась-
Росiянам мати,
Котра готiв примусила
До Норман тiкати.
Там вестготи мали мiсце
асимiлювати.
Вiкiнгами тих ворюг
стали люди звати,
а при Нестору варягiв-
Свеi називати.
Крадiя вже стали греки
Росiусом звати,
А словени приiльмення
в царi зазивати....
Рерiк iх була столиця,
але Рюрiк залюбки
Став нацiлюватись в Киiв,
Новий град щоб там звести.
Рерiк звався й Велиградом,
та лиш Киiв , що в Русi,
Мамою всi стали звати -
Навiть мокшi та весi.
Та Задорнов у натхненнi
В Ре(ю)рiк хоче залюбки
Кремль свiй худко вже вiднести,
Щоб кассубiв зберегти...
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не годне до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ. ЗЫ.. имя Рерик это как москль-МОСКВИЧ, т.е. Рюрик(Рерик) - выходец из Велеграда(Рерика). Тобто Рюрика можно еще назвать и Велеград ец.
За 3 тисяч рокiв був
Росiяни в них ся бачать,
Але дехто з них забув,
Що мурдас iз Аркаiму
Росiянином не був-
Ар*ем став, пiшов в Европу
Й Аркаiм свiй позабув.
У Европi галлом ставши,
Антом до Днiпра прибув.
Тут вiн в русь самоназвавшись,
До Iльменю ся гайнув.
Так словен став новгородцем-
Русью зовсiм вiн не був,
А Москва, коли родилась,
Вiн в москалики загув.
Та лиш 300 рокiв тому,
Рiд Романових вже був,
Москаль русскiм ним назвався,
Певне, те вiн не збагнув.
Як загарбник Аркаiму,
Гуном всю Сибiр нагнув:
Кровожадний вурдалака-
Славу там собi здобув....
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.
1242-
Сюзереном в Орду влився:
Киiв худко ти продав.
В 1237-iм пiдло ти на русь напав,
Без жалю спаливши Киiв,
Хана тим ти здивував.
Бо привiвши хана в Киiв,
Тее всее показав:
Тут немае що палити-
Перед ханом хизував.
Ех, москалику ти глупий,
Сюзерен ще не дiстав?
Федерацiя - то "нынче",
Тiльки з того що ти мав?
Е Тува, е також КАО...
Та якщо пiдуть вони
З Федерацii нагалом,
Що залишиться тобi?
Вiртуально е Росiя...
Де на мапi е вона?
Дурень знову йде на Киiв,
Котрий рiдним не сприйма.
Зi всим свiтом - ти не в друзях,
До Китаю прихились:
Прийме вiн тебе до себе -
тiльки "косо" подивись.
Ох, москалику ти глупий:
Собi Край ти вiднайшов-
Знов Московiей вберешся:
лiпше так i не знайшов.
P.S.Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубi
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
а не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ
https://www.youtube.com/shorts/QRzkZ4P2xew
Народи або виборюють і боронять Свободу. Або зникають з мапи світу.
Слава ЗСУ! Слава Україні!