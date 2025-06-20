Росія не вимагає капітуляції України, а лише "визнання реалій" ситуації на фронті, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито не "домагається капітуляції" України, а хоче "визнання реалій на землі".

Заяву очільника Кремля цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Росія не домагається капітуляції України, а наполягає на визнанні реалій, що склалися на землі", - сказав диктатор.

Це відповідь Путіна на питання, чи домагається Росія "безумовної капітуляції з боку Володимира Зеленського".

"Хотілося б, щоб заяви, коли лідер однієї країни допускає вбивство лідера іншої, залишалися тільки на рівні риторики", - додав Путін, коментуючи війну між Ізраїлем та Іраном у контексті війни проти України.

Нагадаємо, раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ могла б погодитися на перемир'я в разі, якщо країни Заходу на час припинення вогню зобов'язалися б припинити військову допомогу Україні.