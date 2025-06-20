Росія не вимагає капітуляції України, а лише "визнання реалій" ситуації на фронті, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито не "домагається капітуляції" України, а хоче "визнання реалій на землі".
Заяву очільника Кремля цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"Росія не домагається капітуляції України, а наполягає на визнанні реалій, що склалися на землі", - сказав диктатор.
Це відповідь Путіна на питання, чи домагається Росія "безумовної капітуляції з боку Володимира Зеленського".
"Хотілося б, щоб заяви, коли лідер однієї країни допускає вбивство лідера іншої, залишалися тільки на рівні риторики", - додав Путін, коментуючи війну між Ізраїлем та Іраном у контексті війни проти України.
Нагадаємо, раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ могла б погодитися на перемир'я в разі, якщо країни Заходу на час припинення вогню зобов'язалися б припинити військову допомогу Україні.
а де вона та ракета ? А, так то в 2019 зеля виробництво прикрив і всі стадії от і до продав саудитам
--------------
Кожен підер може легко відправити на смерть мільйон холопів, але коли виникає ризик для своєї тушки, то відразу починається паніка - «та як же так, я ж ставленик небес!»
Незрозуміло тоді, з ким зараз воює доблєстная русская армія.
Реалії таки шо і твому смердючому виводку ЗСУ на лоб тавро "Путьониш" зробить.
Прутень віслюка тобі у сраку а потім і у рота, плешивая потвора на лабутенах серущая у валізи а не Україну.
1, паРаша и ху...ло - оккупанты!
2. Гаага рассудит.
3. Виселица и репарации.
Такие то РЕАЛИИ, гниды оккупанские
Є думка, що двійники цього Arschloch не домовились про сінхронізацію вимог.
А передача Заходом крилатих ракет може перенести війну на росію, зі знищенням нафто-газо-електичних станцій. Плюс санкції.
Все може обернутись навпаки, росія буде просити переговорів.
Надіємось, що за два тижні з Іраном все закінчиться.
Російське ППО всралось в Ірані, а значить Захід менше буде боятись ескалації з росією.
Відомо, що США виробляє до 200 крилатих ракет на місяць нових, а є ще великі запаси.
Бо видно росіяни ставлять ноги на переговорний стіл.