Росія не вимагає капітуляції України, а лише "визнання реалій" ситуації на фронті, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито не "домагається капітуляції" України, а хоче "визнання реалій на землі".

Заяву очільника Кремля цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Росія не домагається капітуляції України, а наполягає на визнанні реалій, що склалися на землі", - сказав диктатор.

Це відповідь Путіна на питання, чи домагається Росія "безумовної капітуляції з боку Володимира Зеленського".

"Хотілося б, щоб заяви, коли лідер однієї країни допускає вбивство лідера іншої, залишалися тільки на рівні риторики", - додав Путін, коментуючи війну між Ізраїлем та Іраном у контексті війни проти України.

Нагадаємо, раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ могла б погодитися на перемир'я в разі, якщо країни Заходу на час припинення вогню зобов'язалися б припинити військову допомогу Україні.

путін володимир (24851) росія (67998) ультиматум (33) капітуляція (32) війна в Україні (6339)
+14
А ще роССія ніколи не нападала на Україну яку вигадав Ленін...
20.06.2025 18:38 Відповісти
+12
Навіть без огляду на те що воно просто ху-йло. - про які "реалії" воно звиздить якщо вимагає місто Запоріжжя, де їх вонючого лаптя близько не було..
20.06.2025 18:39 Відповісти
+8
а что с реалиями то???
1, паРаша и ху...ло - оккупанты!
2. Гаага рассудит.
3. Виселица и репарации.

Такие то РЕАЛИИ, гниды оккупанские
20.06.2025 18:42 Відповісти
хай радіє, що зекоманда не створює ядерну та хімічну зброю - тоді цей півень общипаний сидів лише в бункері й просив про перемовини.
показати весь коментар
20.06.2025 18:38 Відповісти
Зараз би ракету на моськву пустити, щоб ******* боявся ! Зтерти його в крисський міст !!!!
а де вона та ракета ? А, так то в 2019 зеля виробництво прикрив і всі стадії от і до продав саудитам
показати весь коментар
20.06.2025 18:38 Відповісти
та "оригінальне" ***** ні в якій мацькві не сидить.
показати весь коментар
20.06.2025 18:41 Відповісти
але ж за столицю і свій кремль переживає
показати весь коментар
20.06.2025 18:41 Відповісти
Треба або дуже багато ракет, або ядерна чи хімічна БЧ.
показати весь коментар
20.06.2025 18:45 Відповісти
Ти здохнеш, але цього від українців не дочекаєшся.
показати весь коментар
20.06.2025 18:39 Відповісти
"Хотілося б, щоб заяви, коли лідер однієї країни допускає вбивство лідера іншої, залишалися тільки на рівні риторики", - додав Путін
--------------

Кожен підер може легко відправити на смерть мільйон холопів, але коли виникає ризик для своєї тушки, то відразу починається паніка - «та як же так, я ж ставленик небес!»
показати весь коментар
20.06.2025 18:40 Відповісти
Трамп підтримує ***** а інші країни НАТО без Трампа і кроку зробити не можуть
показати весь коментар
20.06.2025 18:41 Відповісти
Ага, скорочення ЗСУ до 70 тисяч і знищення всієї західної зброї - це наші рєаліі.
Незрозуміло тоді, з ким зараз воює доблєстная русская армія.
показати весь коментар
20.06.2025 18:41 Відповісти
Як змінились часи!
Реалії таки шо і твому смердючому виводку ЗСУ на лоб тавро "Путьониш" зробить.
Прутень віслюка тобі у сраку а потім і у рота, плешивая потвора на лабутенах серущая у валізи а не Україну.
показати весь коментар
20.06.2025 18:42 Відповісти
трупи кацапські валяються по землі ,ось такі реалії
показати весь коментар
20.06.2025 18:43 Відповісти
То коли цей чумоданний засранець визначиться? Вчора патякало про ліквідацію України, як такої, сьогодні вже про реалії на землі, а незабаром про відновлення рос. імперії в кордонах 1913 року.
Є думка, що двійники цього Arschloch не домовились про сінхронізацію вимог.
показати весь коментар
20.06.2025 18:44 Відповісти
По ситуації на землі пуйло розпочав агресивну війну, за яку за статтею 353 УК РФ передбачено покарання від 7 до 15 років ув'язнення. То ж нехай киздує до буцегарні.
показати весь коментар
20.06.2025 18:46 Відповісти
20.06.2025 18:46 Відповісти
Пора бомбардувати москву балістикою. ПОРА!
показати весь коментар
20.06.2025 18:48 Відповісти
Цей вбивця і світовий злочинець путін все ще впевнений, що він знаходячись на нашій території перемагає. Ніт - це не так ! Насправді в Україні йде планомірне знищення його армії на м'ясо ! Та і сам він вже старий пердун з купою хвороб ! Як не сам сконає - то його свої ж придушать по тихому !
показати весь коментар
20.06.2025 18:48 Відповісти
Україна також не домагається капітуляції кацапстану, лише знищення кілька мільйонів кацапів і визволення усіх своїх територій!
показати весь коментар
20.06.2025 18:49 Відповісти
говнокомандуючий🤡 реалізує "визнання реалій на землі". для кремля ...
показати весь коментар
20.06.2025 19:05 Відповісти
крокодил не вимагає в антилопи щоб та сама заскочило в пащу, нехай лише перестане смикатися.
показати весь коментар
20.06.2025 19:10 Відповісти
20.06.2025 19:13 Відповісти
3.14здец
показати весь коментар
20.06.2025 19:53 Відповісти
Якщо дрони почнуть заміняти людей на фронті, то реалії можуть змінитись не пользу росії.

А передача Заходом крилатих ракет може перенести війну на росію, зі знищенням нафто-газо-електичних станцій. Плюс санкції.

Все може обернутись навпаки, росія буде просити переговорів.

Надіємось, що за два тижні з Іраном все закінчиться.

Російське ППО всралось в Ірані, а значить Захід менше буде боятись ескалації з росією.

Відомо, що США виробляє до 200 крилатих ракет на місяць нових, а є ще великі запаси.

Бо видно росіяни ставлять ноги на переговорний стіл.
показати весь коментар
20.06.2025 19:21 Відповісти
реалії, які склалися на землі - це дотримання норм Міжнародного права, яке включає непорушність кордонів країн силою. тож скільки би тут не билося в істериці і скільки би не клало у свої чумадани, ніхто у світі не визнає порушення територіальної цілісності України і анексію її територій.
показати весь коментар
20.06.2025 19:23 Відповісти
Та про реалии всё давно сказано, а вернее спето путин *****.....
показати весь коментар
20.06.2025 19:29 Відповісти
Ви напевно забули, що вони хотіли не Донбас, в Новососію. Куди входило пів України. Забули танчики з написами на Київ, Львов, Одессу?
показати весь коментар
20.06.2025 19:56 Відповісти
Нема гарантії, що після віддачі Криму і Донбасу повторного нападу не було б. Навпаки, це б їх стимулювало для подальшої анексії України!
показати весь коментар
20.06.2025 22:12 Відповісти
Реалії можуть з часом змінитись.
показати весь коментар
20.06.2025 19:39 Відповісти
Ніколи не вірте москалям! ВИзнання реалій - це перший крок, другий - наступний напад, третій - повна окупація України. Ніколи не вірте москалям!
показати весь коментар
20.06.2025 19:49 Відповісти
рашистська блохаста ****---Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито не "домагається капітуляції" України, а хоче "визнання реалій на землі". власні злочини .геноцид українського народу..руйнація України ,окупацію її території цей плід антихриста ,називає "реалії на землі"ГНИДА.КОТРА САМА РОЗПОЧАЛА ВІЙНУ ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ ТЕ.ЩО НЕ ЗАХОТІЛА ЗМИРИТИСЯ І ВИЗНАТИ "РЕАЛІЇ.КОТРІ СКЛАЛИСЯ НА ЗЕМЛФІ" І КОТРІ БУЛИ ПІДПИСАНІ ЦИМИ СВІТОВИМИ ПОКИДЬКАМИ І СЛУГАМИ ПЕКЛА...
показати весь коментар
20.06.2025 20:32 Відповісти
ПНХ!!!!
показати весь коментар
20.06.2025 21:28 Відповісти
 
 