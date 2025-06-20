Пєсков про припинення вогню: У нас є стратегічна перевага, ми не хочемо її втратити
Росія посилила обстріли України останніми днями та продовжує відкидати заклики Володимира Зеленського до 30-денного перемир'я.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
"Зараз ми маємо стратегічну перевагу. Чому ми маємо її втрачати? Ми не збираємося її втрачати. Ми йдемо вперед. Ми просуваємось і продовжуватимемо просуватися", - сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
Водночас він заявив, що РФ могла б погодитися на перемир'я в разі, якщо країни Заходу на час припинення вогню зобов'язалися б припинити військову допомогу Україні.
На запитання, чи готова РФ взяти на себе такі зобов'язання, Пєсков сказав:
"Припинення вогню - це припинення вогню, це означає, що ви зупиняєтеся. Але Америка не каже "ми припинимо всі поставки", як і Британія і Франція. У цьому проблема".
Нагадаємо, раніше Росія оприлюднила так званий "мирний меморандум", який передала Україні під час переговорів 2 червня у Стамбулі. Він включає, зокрема, нейтралітет України та міжнародне визнання тимчасово окупованих українських територій.
- нерішучість решти країн заходу
- необмежена допомога Китаю і КНДР
- необмежена влада всередені рашки
- а головне - тотальна брехня і кррупція в Україні - от його головні переваги
Тупе гундосе чмо чудовий показник адекватності і інтелектуального рівня населення країни!!!
У 882-му році майбутніх українців було більше і жили вони багатше, ніж мешканці північних боліт. І який тоді був результат? Пам'ятники новгородським "окупантам" княгині Ользі і князю Володимиру стоять у Києві, і українські патріоти доводять усьому світу, що це - українські князі.