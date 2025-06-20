УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8893 відвідувача онлайн
Новини Перемир’я на 30 днів
5 770 31

Пєсков про припинення вогню: У нас є стратегічна перевага, ми не хочемо її втратити

У Кремлі відкинули припинення вогню та назвали причину

Росія посилила обстріли України останніми днями та продовжує відкидати заклики Володимира Зеленського до 30-денного перемир'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Зараз ми маємо стратегічну перевагу. Чому ми маємо її втрачати? Ми не збираємося її втрачати. Ми йдемо вперед. Ми просуваємось і продовжуватимемо просуватися", - сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США відмовляються надавати прикриття з повітря для сил "коаліції охочих", - Bloomberg

Водночас він заявив, що РФ могла б погодитися на перемир'я в разі, якщо країни Заходу на час припинення вогню зобов'язалися б припинити військову допомогу Україні.

На запитання, чи готова РФ взяти на себе такі зобов'язання, Пєсков сказав:

"Припинення вогню - це припинення вогню, це означає, що ви зупиняєтеся. Але Америка не каже "ми припинимо всі поставки", як і Британія і Франція. У цьому проблема".

Нагадаємо, раніше Росія оприлюднила так званий "мирний меморандум", який передала Україні під час переговорів 2 червня у Стамбулі. Він включає, зокрема, нейтралітет України та міжнародне визнання тимчасово окупованих українських територій.

Читайте: Кремль заявив, що дату нового раунду перемовин РФ та України узгодять "наступного тижня"

Автор: 

Пєсков Дмитро (1759) росія (67998) перемир’я (1006)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Ваша стратегічна перевага - гундосий клоп, обраний в 19 році. І тупориле стадо дегенератів, яке за нього проголосувало. І так, ця перевага працює, і дає вам надію на перемогу.
показати весь коментар
20.06.2025 15:17 Відповісти
+26
У вас єдина перевага - рижий підор при владі,
показати весь коментар
20.06.2025 15:10 Відповісти
+20
Зебіл, ****** зі своїм Гундосим клопом за русським ваєнникм карабльом, гнидоза! Ви, падли, зі своїм клоуном привели цю війну, покидьки, на вашій тупорилій совісті - тисячі загиблих! І ти, мерзота обісрана, ще тут свою смердячу пащеку відкриваєш?! Будь проклятий, мразота, разом зі своїм конченим клопом!
показати весь коментар
20.06.2025 15:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У вас єдина перевага - рижий підор при владі,
показати весь коментар
20.06.2025 15:10 Відповісти
- рудий при владі
- нерішучість решти країн заходу
- необмежена допомога Китаю і КНДР
- необмежена влада всередені рашки
- а головне - тотальна брехня і кррупція в Україні - от його головні переваги
показати весь коментар
20.06.2025 15:26 Відповісти
Ваша стратегічна перевага - гундосий клоп, обраний в 19 році. І тупориле стадо дегенератів, яке за нього проголосувало. І так, ця перевага працює, і дає вам надію на перемогу.
показати весь коментар
20.06.2025 15:17 Відповісти
Наявність підкацапних ботів , які обгавкують Верховного Головнокомандувача України під час війни , могла б бути їх перевагою , але ні - толку від вашого гавкання = 0
показати весь коментар
20.06.2025 15:28 Відповісти
Зебіл, ****** зі своїм Гундосим клопом за русським ваєнникм карабльом, гнидоза! Ви, падли, зі своїм клоуном привели цю війну, покидьки, на вашій тупорилій совісті - тисячі загиблих! І ти, мерзота обісрана, ще тут свою смердячу пащеку відкриваєш?! Будь проклятий, мразота, разом зі своїм конченим клопом!
показати весь коментар
20.06.2025 15:33 Відповісти
Після чого тебе так довбати почало. Ти гірше москалів вносиш ворожнечу між українцями. Судячи з твого словникового запасу, то це навіть не з методички. І так, я не голосував і не голосуватиму ні за зеленского ні за порошенко. Чесно кажучи доки не бачу кого б хотів бачити президентом. Гаразд впадай в істерію далі
показати весь коментар
20.06.2025 15:43 Відповісти
100% - як тільки виявляється їхня антиукраїнська сутність - у них одразу істерика починається ! Вони ж не Зеленського ненавидять - вони ненавидять всю Україну і не приховують цього !
показати весь коментар
20.06.2025 15:46 Відповісти
"прирівнючи "зелених зрадників" до української сутності .Ти також видаєш свою антиукраїнську сутність."зеленський " не є слугою українського народу.а скоріше "слугою" рашиста...
показати весь коментар
20.06.2025 16:23 Відповісти
Ти тупого нарка-зрадника-неодноразового ухилянта вважаєш Верховним Головнокомандувачем?
Тупе гундосе чмо чудовий показник адекватності і інтелектуального рівня населення країни!!!
показати весь коментар
20.06.2025 15:41 Відповісти
Згинь зехудобина,разом зі своїм вибором 2019 року,кров загиблих,згвалтованих,закатованих Українців на ваших руках.
показати весь коментар
20.06.2025 15:41 Відповісти
Виражайся точніше і називай своїми іменами - зЕрховний гАвнокомандувач і ветеран чотирьох повісток.
показати весь коментар
20.06.2025 19:55 Відповісти
Свєта, так, а як його поміняти? В твоїй вумній голові не зародилось рішення?
показати весь коментар
20.06.2025 16:58 Відповісти
Проблема - не в гундосому таргані, а в світобаченні українців. Їм треба всю країну обтикати пам'ятниками геноцидам і голодоморам, і потім все це обсмоктувати і святкувати, співаючи сумні пісні про свою нещасну долю. І так - всю їх історію. Тому в росіян і виявляється "стратегічна перевага".
У 882-му році майбутніх українців було більше і жили вони багатше, ніж мешканці північних боліт. І який тоді був результат? Пам'ятники новгородським "окупантам" княгині Ользі і князю Володимиру стоять у Києві, і українські патріоти доводять усьому світу, що це - українські князі.
показати весь коментар
21.06.2025 19:16 Відповісти
Яка там стратегічна перевага - ти шо не читаєш заяви Мерців і Вадефулів? Та на вас тиск посилюється кожного дня, економіка тріщить під санкціями, заводи руйнуються балістикою, а воно про стратегічну перевагу торочить. Шо з них взяти - тупі вони і є тупі.
показати весь коментар
20.06.2025 15:17 Відповісти
ЄДИНА ЇХ СТРАТЕГІЧНА ПЕРЕВАГА - МЯСО. БЕЗПРАВНЕ І БЕЗВОЛЬНЕ
показати весь коментар
20.06.2025 15:18 Відповісти
Так хочеться дожити до того моменту коли раша буде благати припинити вогонь.
показати весь коментар
20.06.2025 15:22 Відповісти
Вона скоріше розвалиться, тому що до цього часу вона не перестане вбивати людей
показати весь коментар
20.06.2025 15:34 Відповісти
Стратегічна перевага - наповнення чемоданчика коричневою субстанцією.
показати весь коментар
20.06.2025 15:23 Відповісти
Перевага це що, маєте можливість вбивати мирних жителів, ви гірші за фашистів, ви рашисти, спадкоємці ху...ла і інших вбивць в історії ху....лостана. Будьте прокляті. А тобі піськов бажаю щоб твої вуса приклеїлися до валізи ху...ла і так ти потрапив в ПЕКЛО.
показати весь коментар
20.06.2025 15:32 Відповісти
Так хочеться щоб підарасія почала валитися зсередини, та сама Чічня, Ічкерія, хто там ще.. щоб почали битися за незалежність від мордору
показати весь коментар
20.06.2025 15:32 Відповісти
сумнівна в них "стратегічна" перевага, від "Київ за три дні" до очкованія лиш би рудопикий тримався і зброї їм не продав
показати весь коментар
20.06.2025 15:33 Відповісти
Хотів би подивитися, як воно буде обсиратися, якщо у нас з'явиться стратегічна перевага у вигляді ЯЗ та хімічної зброї.
показати весь коментар
20.06.2025 15:35 Відповісти
Хімічної зброї в нас як гівна..того ж люізіту, хлору..і нелетальної ментовської теж
показати весь коментар
20.06.2025 15:44 Відповісти
Це фігня, потрібен https://en.wikipedia.org/wiki/VX_(nerve_agent)
показати весь коментар
20.06.2025 15:48 Відповісти
Це теж не проблема..рідний брат дихлофосу..те ж саме виробниче обладнання
показати весь коментар
20.06.2025 15:59 Відповісти
ваша "перевага" - это баллистика по нашим мирным городам...***@ны вы конченные.....
показати весь коментар
20.06.2025 15:36 Відповісти
СТРАТЕГИЧНА ПЕРЕВАГА!!!НА МЯСОРУБКУ ТЫСЯЧИ КИДАТЬ ДЫБИЛОВ!!!!САМ С ПУТИНХУЛО ВЫЙДИ ПОВАЮЙ ДЕТЕЙ СВОИХ И ЕГО КИНЬ!!!МЫ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ ЛЮДИ И УМИРАТЬ ЧТОБЫ ТАКАЯ ШВОРА КАК ВЫ ВСЁ ИМУЩИЕ И ВАШИ УБЛЮДКИ ШМАРЫ ЖИЛИ НЕ ТУЖИЛИ!!!ТАКОЙ ПОСЫЛ У ВАС ТВАРЕЙ???
показати весь коментар
20.06.2025 15:45 Відповісти
Після таких заяв Україна має повне моральне право бити по енергооб'єктах не шкодуючи цивільних.
показати весь коментар
20.06.2025 16:10 Відповісти
Пєсков про припинення вогню: У нас є стратегічна перевага, ми не хочемо її втратити "трамбон" також іди накуй із своєю мирною куйнею...
показати весь коментар
20.06.2025 16:27 Відповісти
все вірно сказав. Як тільки ЗСУ буде наступати а по останкіно буде кожен день балістика прилітати, то їх також ніхто не буде зупиняти
показати весь коментар
20.06.2025 16:39 Відповісти
 
 