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Новини Коаліція охочих
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США відмовляються надавати прикриття з повітря для сил "коаліції охочих", - Bloomberg

ППО

За інформацією агентства Bloomberg, США відмовляються надавати прикриття з повітря для сил "коаліції охочих", які Велика Британія та Франція планують розгорнути в Україні для забезпечення довгострокового перемирʼя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами джерел Bloomberg, європейські союзники під час обговорень з американськими колегами дійшли висновку, що президент США Дональд Трамп не надасть гарантій, яких вони вимагали для підтримки очолюваної Європою "коаліції охочих".

Британські та французькі посадовці публічно називали залученість США запорукою успіху "сил гарантування".

Тепер, за даними Bloomberg, сподіваються, що американська сторона принаймні погодиться допомогти "коаліції рішучих" з розвідданими, а також спостереженням за кордоном між Україною і Росією.

Деякі європейські посадовці також очікують, що Трамп втрутиться, якщо британські і французькі війська стануть мішенню Росії в Україні, але вважають, що він навряд чи гарантуватиме таке в письмовій формі, сказало одне з джерел Bloomberg.

Також читайте: Зеленський та Макрон обговорили діяльність Коаліції охочих: Усе стає більш практичним

На тлі позиції США європейські союзники переоцінили ресурси для стримування Росії в Україні та вважають, що достатнім буде поєднання навчання українських сил, європейських військ і літаків на східному фланзі НАТО та патрулювання в Чорному морі, вказав один із співрозмовників агентства.

Нагадуємо, так звана "коаліція охочих" на чолі з Францією та Британією працює над планом відправки військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

Читайте: Першою гарантією безпеки є сильна українська армія. ЄС продовжить інвестувати в неї, - Макрон

Автор: 

США (23360) перемир’я (993) гарантії безпеки (135)


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Топ коментарі
+11
США по всіх фронтах включають задню
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04.06.2025 21:31 Відповісти
+10
Нам потрібна ЯЗ, все інше марна справа.
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04.06.2025 21:32 Відповісти
+8
Нещадавно Трамп подзвонив Путину та питав його про аєродроми. Думаю, тількі тому, щоб спровокувати Вову на удар по Україні. Явно брав на слабо. Бо чого б це такий внєзапний дзвоник. Навіщо це рижому ублюдку, хер його знає.
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04.06.2025 21:35 Відповісти
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США по всіх фронтах включають задню
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04.06.2025 21:31 Відповісти
Рижі підори ДЮЖЕ ПОСЛІІІДОВНІІ, з пуйлом взасос, а Україну в позу,
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04.06.2025 21:37 Відповісти
тобі ж написали в попередній новині, що трамп розмовляв з ******, і хоче щоб той допоміг америці домовитися з іраном про ядерну зброю, тому трамп і не хоче зараз вводити додаткові санкції проти рашки.

це що, так складно зрозуміти? ти взагалі в школі вчився?
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04.06.2025 21:51 Відповісти
Три класи
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04.06.2025 21:56 Відповісти
Не дуркуй - у Трампа може бути 10 причин відмовити а завтра він може розвернутись на 100%
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04.06.2025 22:01 Відповісти
Трамп це любима шл**ра пуйла і як його шл***ра вона буде його витягувати
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04.06.2025 22:03 Відповісти
TACO - "tramp always chickens out"...
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04.06.2025 21:53 Відповісти
Та в Ірані знайдеться свій Малюк й Трампом тоді стане у позу ХУ після ПАВУТИНИ України
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04.06.2025 21:55 Відповісти
Нам потрібна ЯЗ, все інше марна справа.
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04.06.2025 21:32 Відповісти
У вас є ядерна зброя.
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04.06.2025 21:37 Відповісти
трамп це генетичне людське сміття, гірше тільки пуйло
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04.06.2025 22:04 Відповісти
Ви ше не зрозуміли з яким сміттям маєте справу? Якшо йде справа про гарантіі і відповідальність трумб умиває руки, він може тільки взяти з вас росписку та гарантіі шо ви в руське у відповідь не будете стрілятл, а то санкціями вас обкладе!
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04.06.2025 21:34 Відповісти
Так а ваші тайфуни рафалі гріпени - навіщо?
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04.06.2025 21:34 Відповісти
Прекращайте смешить людей с "коалицией охочих". Они сами себя дискредитировали эти Европейские ОБСИРОИДЫ. Одна только ЭПОПЕЯ , САГА с "Таурусами" и "миротворческим контигентом" чего стоит! Давно пора понять ! Все что говорят Европейцы можно сразу пропускать МИМО УШЕЙ!
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04.06.2025 21:35 Відповісти
Нещадавно Трамп подзвонив Путину та питав його про аєродроми. Думаю, тількі тому, щоб спровокувати Вову на удар по Україні. Явно брав на слабо. Бо чого б це такий внєзапний дзвоник. Навіщо це рижому ублюдку, хер його знає.
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04.06.2025 21:35 Відповісти
Ага, позвонив по наказу рептілоїдів . У Трампа явний прогресуючий маразм, не впевнений шо він не забуває штани зняти, коли в ватерклозет ходить. А тут такі схеми
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04.06.2025 21:40 Відповісти
Яка схема... просто позвонив і над Вовою як дитинка познущався. Про наказ та рептілоїдів, як і завжди, в тебе не смішно.
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04.06.2025 21:42 Відповісти
Гловне шо ти в нас - смішний клоун Боба.
"Спровокувати удар".. капець. А тіпа ***** по Україні не хєрачить кожного дня... виявляється для цього треба хітрий план від Трампа..
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04.06.2025 21:46 Відповісти
ну якщо ти на лічності, то сам ти тупий клован. я ніде не писал про те, що ти тут висираєшь. де ти побачив, шо Путину потрібен хітрий план... от тупий.... я про Путіна, на якому ти зациклений, не писав взагалі. я виражаю свої думки, і твоє мненіє мене не цікавить.
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04.06.2025 22:08 Відповісти
Взагалі потрібно забути про допомогу від США.
04.06.2025. Заступником глави Пентагону затвердили Майкла Даффі, який виступав категорично проти допомоги Україні.

Сенат США затвердив на посаді заступника міністра оборони з питань закупівель та забезпечення Майкла Даффі, який у першій адміністрації президента Дональда Трампа закликав зупинити допомогу Україні.

За призначення Даффі посадовцем, відповідальним за програми озброєнь Пентагону, проголосував 51 сенатор. Проти виступили 45.

За даними агенції, демократи вимагали свідчень Даффі під час першого президентства Трампа, коли стало відомо, що той, бувши високопосадовцем Білого дому в Адміністративно-бюджетному управлінні, дав вказівку Пентагону не надавати безпекову допомогу Україні, яка була схвалена Конгресом. Джерело:http://www.reuters.com/ Reuters
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04.06.2025 21:38 Відповісти
в такому випадку питання ядерної зброї це питання виживання для України.
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04.06.2025 21:38 Відповісти
Ну і куди б ти тою ядерною бомбою пуляв би? Ну блин звідки ви, інфантіли Шарікови лізете?
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04.06.2025 21:48 Відповісти
Висновок на сьогодні, треба чекати нових виборів, бо сьогодні США роблять собі харакірі!!!!
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04.06.2025 21:39 Відповісти
Не требя чекати від США підтримки.

Якщо буде то норм, якщо ні то потрібно разраховувати на власні сили. Нажаль.
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04.06.2025 21:48 Відповісти
Проміжні вибори через 12 місяців в США стартують
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04.06.2025 22:06 Відповісти
і на італійщині чекати нових виборів ?
Ф-35а -60
Ф-35б-15
єврофайтер 83
панавіа торнадо РЕБ 16...

завжди хтось заважає кааліції охочих папіздець, а так вони б вже давно кацапів за урал погнали...
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04.06.2025 22:15 Відповісти
Ну яке там прикриття, якщо прутін, ще одну картині намалює про молодість Трампа за часів совдепії?? У Трампа, як порядного ХРИСТИЯНИНА, є свої пріоритети щодо дрючбана прутіна!
А убивство ним щоденно Українців, то якась там, «помилка»!
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04.06.2025 21:45 Відповісти
Спочатку включили задню а далі трампу прийдеться воювати на стороні пуйла. До цього йде
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04.06.2025 21:46 Відповісти
Просто агент "КРАСНОВ" отримав від свого куратора "ОКУРКА" чергову зірочку ☆ героя ссср і лімонів ...дцать $$$$$.
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04.06.2025 21:48 Відповісти
А в Європи немає свого прикриття з повітря чи що?
Чи як то кажуть, було б бажання, а відмовка завжди знайдеться.
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04.06.2025 21:49 Відповісти
unbelievable...
dismantle US going faster then anyone could imagine.
what we need 3.5 years for?
we will do it for a year!
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04.06.2025 21:51 Відповісти
Ну і про яке перемир'я і переговори може йти мова. Потрібно вже зав'язувати з ілюзіями про мир і вимагати від Заходу зброї для того щоб добивати Сосію, якщо вони не хочуть вічної війни яка переросте в ядерну
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04.06.2025 21:53 Відповісти
Всім свідкам секти "треба ядерна зброя". Нашо ви маєтеся дурнею. Вимагате чарівну паличку. Ефект набагато крутіший, вірогідність шо хтось її дасть - така сама як і в ЯЗ. Тож вчіться міркувати масштабно!
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04.06.2025 21:54 Відповісти
Є ще ті кого це дивує?
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04.06.2025 21:56 Відповісти
Нужно организовать флешмоб по всему миру - американским туристам плюс 50% пошлина за *********** позволившее трампу и его швондерам стать у руля страны.
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04.06.2025 21:57 Відповісти
Поганий це сигнал, виходить НАТО посуті недієздатне, якщо США самоусуваються..
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04.06.2025 21:57 Відповісти
Все логічно - тоді буде френдлі фаєр з рашистами. Хто ж на таке піде?
Діди ще ТУшки неоплакати, а ви лізите з пропокативними ідеями
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04.06.2025 21:59 Відповісти
США з "трамбоном" скоріш домовиться про нанесення спільних авіаударів по територіїУкраїни і по війсках "коаліції " з рашистським куйлом
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04.06.2025 21:59 Відповісти
США не потягнуть участь, бо треба Панамою займатись, а зараз більшість сил кинуто на кордон з Мексикою.
Приходьте через чотири роки за прикриттям. Але це не точно. Може через вісім. А краще взагалі не приходьте.
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04.06.2025 21:59 Відповісти
Как всегда. Попугаи создают коалицию похотливых, но все должна сделать Америка.
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04.06.2025 22:04 Відповісти
ну да,
америка ведь всем запрещала разрабатывать свое ядерное оружие.

только деголь, послал их на х у й, и все сделал для франции.

а когда пришло время защищать европу и предоставлять ядерный зонтик, америка показывает, что она на поводке у х у йла.
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04.06.2025 22:20 Відповісти
Это касается только НАТО. Америка не ручной пес европейцев.
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04.06.2025 22:24 Відповісти
скажу так, откуда выйдет сша - туда зайдет китай.

пока что это касается только экономики. если сша будут так колбасить и дальше со временем это перейдет и в военно-техническую сферу.
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04.06.2025 22:27 Відповісти
а у кааліциі ахочих хіба немає власної авіації ?
як то кажуть "тримайте мене семеро"
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04.06.2025 22:09 Відповісти
Трамп дає можливість раші досягти якнайбільших результатів. Й може потім...
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04.06.2025 22:14 Відповісти
 
 