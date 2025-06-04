США відмовляються надавати прикриття з повітря для сил "коаліції охочих", - Bloomberg
За інформацією агентства Bloomberg, США відмовляються надавати прикриття з повітря для сил "коаліції охочих", які Велика Британія та Франція планують розгорнути в Україні для забезпечення довгострокового перемирʼя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За словами джерел Bloomberg, європейські союзники під час обговорень з американськими колегами дійшли висновку, що президент США Дональд Трамп не надасть гарантій, яких вони вимагали для підтримки очолюваної Європою "коаліції охочих".
Британські та французькі посадовці публічно називали залученість США запорукою успіху "сил гарантування".
Тепер, за даними Bloomberg, сподіваються, що американська сторона принаймні погодиться допомогти "коаліції рішучих" з розвідданими, а також спостереженням за кордоном між Україною і Росією.
Деякі європейські посадовці також очікують, що Трамп втрутиться, якщо британські і французькі війська стануть мішенню Росії в Україні, але вважають, що він навряд чи гарантуватиме таке в письмовій формі, сказало одне з джерел Bloomberg.
На тлі позиції США європейські союзники переоцінили ресурси для стримування Росії в Україні та вважають, що достатнім буде поєднання навчання українських сил, європейських військ і літаків на східному фланзі НАТО та патрулювання в Чорному морі, вказав один із співрозмовників агентства.
Нагадуємо, так звана "коаліція охочих" на чолі з Францією та Британією працює над планом відправки військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".
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це що, так складно зрозуміти? ти взагалі в школі вчився?
"Спровокувати удар".. капець. А тіпа ***** по Україні не хєрачить кожного дня... виявляється для цього треба хітрий план від Трампа..
04.06.2025. Заступником глави Пентагону затвердили Майкла Даффі, який виступав категорично проти допомоги Україні.
Сенат США затвердив на посаді заступника міністра оборони з питань закупівель та забезпечення Майкла Даффі, який у першій адміністрації президента Дональда Трампа закликав зупинити допомогу Україні.
За призначення Даффі посадовцем, відповідальним за програми озброєнь Пентагону, проголосував 51 сенатор. Проти виступили 45.
За даними агенції, демократи вимагали свідчень Даффі під час першого президентства Трампа, коли стало відомо, що той, бувши високопосадовцем Білого дому в Адміністративно-бюджетному управлінні, дав вказівку Пентагону не надавати безпекову допомогу Україні, яка була схвалена Конгресом. Джерело:http://www.reuters.com/ Reuters
Якщо буде то норм, якщо ні то потрібно разраховувати на власні сили. Нажаль.
Ф-35а -60
Ф-35б-15
єврофайтер 83
панавіа торнадо РЕБ 16...
завжди хтось заважає кааліції охочих папіздець, а так вони б вже давно кацапів за урал погнали...
А убивство ним щоденно Українців, то якась там, «помилка»!
Чи як то кажуть, було б бажання, а відмовка завжди знайдеться.
dismantle US going faster then anyone could imagine.
what we need 3.5 years for?
we will do it for a year!
Діди ще ТУшки неоплакати, а ви лізите з пропокативними ідеями
Приходьте через чотири роки за прикриттям. Але це не точно. Може через вісім. А краще взагалі не приходьте.
америка ведь всем запрещала разрабатывать свое ядерное оружие.
только деголь, послал их на х у й, и все сделал для франции.
а когда пришло время защищать европу и предоставлять ядерный зонтик, америка показывает, что она на поводке у х у йла.
пока что это касается только экономики. если сша будут так колбасить и дальше со временем это перейдет и в военно-техническую сферу.
як то кажуть "тримайте мене семеро"