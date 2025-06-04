США відмовляються надавати прикриття з повітря для сил "коаліції охочих", - Bloomberg

За інформацією агентства Bloomberg, США відмовляються надавати прикриття з повітря для сил "коаліції охочих", які Велика Британія та Франція планують розгорнути в Україні для забезпечення довгострокового перемирʼя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами джерел Bloomberg, європейські союзники під час обговорень з американськими колегами дійшли висновку, що президент США Дональд Трамп не надасть гарантій, яких вони вимагали для підтримки очолюваної Європою "коаліції охочих".

Британські та французькі посадовці публічно називали залученість США запорукою успіху "сил гарантування".

Тепер, за даними Bloomberg, сподіваються, що американська сторона принаймні погодиться допомогти "коаліції рішучих" з розвідданими, а також спостереженням за кордоном між Україною і Росією.

Деякі європейські посадовці також очікують, що Трамп втрутиться, якщо британські і французькі війська стануть мішенню Росії в Україні, але вважають, що він навряд чи гарантуватиме таке в письмовій формі, сказало одне з джерел Bloomberg.

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На тлі позиції США європейські союзники переоцінили ресурси для стримування Росії в Україні та вважають, що достатнім буде поєднання навчання українських сил, європейських військ і літаків на східному фланзі НАТО та патрулювання в Чорному морі, вказав один із співрозмовників агентства.

Нагадуємо, так звана "коаліція охочих" на чолі з Францією та Британією працює над планом відправки військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

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