США отказываются предоставлять прикрытие с воздуха для сил "коалиции желающих", - Bloomberg

По информации агентства Bloomberg, США отказываются предоставлять прикрытие с воздуха для сил "коалиции желающих", которые Великобритания и Франция планируют развернуть в Украине для обеспечения долгосрочного перемирия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам источников Bloomberg, европейские союзники в ходе обсуждений с американскими коллегами пришли к выводу, что президент США Дональд Трамп не предоставит гарантий, которых они требовали для поддержки возглавляемой Европой "коалиции желающих".

Британские и французские чиновники публично называли вовлеченность США залогом успеха "сил гарантирования".

Теперь, по данным Bloomberg, надеются, что американская сторона по крайней мере согласится помочь "коалиции решительных" с разведданными, а также наблюдением за границей между Украиной и Россией.

Некоторые европейские чиновники также ожидают, что Трамп вмешается, если британские и французские войска станут мишенью России в Украине, но считают, что он вряд ли будет гарантировать такое в письменной форме, сказал один из источников Bloomberg.

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На фоне позиции США европейские союзники переоценили ресурсы для сдерживания России в Украине и считают, что достаточным будет сочетание обучения украинских сил, европейских войск и самолетов на восточном фланге НАТО и патрулирования в Черном море, указал один из собеседников агентства.

Напоминаем, так называемая "коалиция желающих" во главе с Францией и Британией работает над планом отправки военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

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