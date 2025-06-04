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Новости Коалиция желающих
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США отказываются предоставлять прикрытие с воздуха для сил "коалиции желающих", - Bloomberg

ППО

По информации агентства Bloomberg, США отказываются предоставлять прикрытие с воздуха для сил "коалиции желающих", которые Великобритания и Франция планируют развернуть в Украине для обеспечения долгосрочного перемирия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам источников Bloomberg, европейские союзники в ходе обсуждений с американскими коллегами пришли к выводу, что президент США Дональд Трамп не предоставит гарантий, которых они требовали для поддержки возглавляемой Европой "коалиции желающих".

Британские и французские чиновники публично называли вовлеченность США залогом успеха "сил гарантирования".

Теперь, по данным Bloomberg, надеются, что американская сторона по крайней мере согласится помочь "коалиции решительных" с разведданными, а также наблюдением за границей между Украиной и Россией.

Некоторые европейские чиновники также ожидают, что Трамп вмешается, если британские и французские войска станут мишенью России в Украине, но считают, что он вряд ли будет гарантировать такое в письменной форме, сказал один из источников Bloomberg.

Также читайте: Зеленский и Макрон обсудили деятельность Коалиции желающих: Все становится более практичным

На фоне позиции США европейские союзники переоценили ресурсы для сдерживания России в Украине и считают, что достаточным будет сочетание обучения украинских сил, европейских войск и самолетов на восточном фланге НАТО и патрулирования в Черном море, указал один из собеседников агентства.

Напоминаем, так называемая "коалиция желающих" во главе с Францией и Британией работает над планом отправки военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

Читайте: Первой гарантией безопасности является сильная украинская армия. ЕС продолжит инвестировать в нее, - Макрон

Автор: 

США (27106) перемирие (1686) гарантии безопасности (136)


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Топ комментарии
+9
США по всіх фронтах включають задню
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04.06.2025 21:31 Ответить
+9
Нам потрібна ЯЗ, все інше марна справа.
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04.06.2025 21:32 Ответить
+7
Нещадавно Трамп подзвонив Путину та питав його про аєродроми. Думаю, тількі тому, щоб спровокувати Вову на удар по Україні. Явно брав на слабо. Бо чого б це такий внєзапний дзвоник. Навіщо це рижому ублюдку, хер його знає.
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04.06.2025 21:35 Ответить
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США по всіх фронтах включають задню
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04.06.2025 21:31 Ответить
Рижі підори ДЮЖЕ ПОСЛІІІДОВНІІ, з пуйлом взасос, а Україну в позу,
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04.06.2025 21:37 Ответить
тобі ж написали в попередній новині, що трамп розмовляв з ******, і хоче щоб той допоміг америці домовитися з іраном про ядерну зброю, тому трамп і не хоче зараз вводити додаткові санкції проти рашки.

це що, так складно зрозуміти? ти взагалі в школі вчився?
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04.06.2025 21:51 Ответить
Три класи
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04.06.2025 21:56 Ответить
Не дуркуй - у Трампа може бути 10 причин відмовити а завтра він може розвернутись на 100%
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04.06.2025 22:01 Ответить
Трамп це любима шл**ра пуйла і як його шл***ра вона буде його витягувати
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04.06.2025 22:03 Ответить
TACO - "tramp always chickens out"...
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04.06.2025 21:53 Ответить
Та в Ірані знайдеться свій Малюк й Трампом тоді стане у позу ХУ після ПАВУТИНИ України
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04.06.2025 21:55 Ответить
Нам потрібна ЯЗ, все інше марна справа.
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04.06.2025 21:32 Ответить
У вас є ядерна зброя.
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04.06.2025 21:37 Ответить
трамп це генетичне людське сміття, гірше тільки пуйло
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04.06.2025 22:04 Ответить
Ви ше не зрозуміли з яким сміттям маєте справу? Якшо йде справа про гарантіі і відповідальність трумб умиває руки, він може тільки взяти з вас росписку та гарантіі шо ви в руське у відповідь не будете стрілятл, а то санкціями вас обкладе!
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04.06.2025 21:34 Ответить
Так а ваші тайфуни рафалі гріпени - навіщо?
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04.06.2025 21:34 Ответить
Прекращайте смешить людей с "коалицией охочих". Они сами себя дискредитировали эти Европейские ОБСИРОИДЫ. Одна только ЭПОПЕЯ , САГА с "Таурусами" и "миротворческим контигентом" чего стоит! Давно пора понять ! Все что говорят Европейцы можно сразу пропускать МИМО УШЕЙ!
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04.06.2025 21:35 Ответить
Нещадавно Трамп подзвонив Путину та питав його про аєродроми. Думаю, тількі тому, щоб спровокувати Вову на удар по Україні. Явно брав на слабо. Бо чого б це такий внєзапний дзвоник. Навіщо це рижому ублюдку, хер його знає.
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04.06.2025 21:35 Ответить
Ага, позвонив по наказу рептілоїдів . У Трампа явний прогресуючий маразм, не впевнений шо він не забуває штани зняти, коли в ватерклозет ходить. А тут такі схеми
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04.06.2025 21:40 Ответить
Яка схема... просто позвонив і над Вовою як дитинка познущався. Про наказ та рептілоїдів, як і завжди, в тебе не смішно.
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04.06.2025 21:42 Ответить
Гловне шо ти в нас - смішний клоун Боба.
"Спровокувати удар".. капець. А тіпа ***** по Україні не хєрачить кожного дня... виявляється для цього треба хітрий план від Трампа..
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04.06.2025 21:46 Ответить
ну якщо ти на лічності, то сам ти тупий клован. я ніде не писал про те, що ти тут висираєшь. де ти побачив, шо Путину потрібен хітрий план... от тупий.... я про Путіна, на якому ти зациклений, не писав взагалі. я виражаю свої думки, і твоє мненіє мене не цікавить.
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04.06.2025 22:08 Ответить
Взагалі потрібно забути про допомогу від США.
04.06.2025. Заступником глави Пентагону затвердили Майкла Даффі, який виступав категорично проти допомоги Україні.

Сенат США затвердив на посаді заступника міністра оборони з питань закупівель та забезпечення Майкла Даффі, який у першій адміністрації президента Дональда Трампа закликав зупинити допомогу Україні.

За призначення Даффі посадовцем, відповідальним за програми озброєнь Пентагону, проголосував 51 сенатор. Проти виступили 45.

За даними агенції, демократи вимагали свідчень Даффі під час першого президентства Трампа, коли стало відомо, що той, бувши високопосадовцем Білого дому в Адміністративно-бюджетному управлінні, дав вказівку Пентагону не надавати безпекову допомогу Україні, яка була схвалена Конгресом. Джерело:http://www.reuters.com/ Reuters
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04.06.2025 21:38 Ответить
в такому випадку питання ядерної зброї це питання виживання для України.
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04.06.2025 21:38 Ответить
Ну і куди б ти тою ядерною бомбою пуляв би? Ну блин звідки ви, інфантіли Шарікови лізете?
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04.06.2025 21:48 Ответить
Висновок на сьогодні, треба чекати нових виборів, бо сьогодні США роблять собі харакірі!!!!
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04.06.2025 21:39 Ответить
Не требя чекати від США підтримки.

Якщо буде то норм, якщо ні то потрібно разраховувати на власні сили. Нажаль.
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04.06.2025 21:48 Ответить
Проміжні вибори через 12 місяців в США стартують
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04.06.2025 22:06 Ответить
і на італійщині чекати нових виборів ?
Ф-35а -60
Ф-35б-15
єврофайтер 83
панавіа торнадо РЕБ 16...

завжди хтось заважає кааліції охочих папіздець, а так вони б вже давно кацапів за урал погнали...
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04.06.2025 22:15 Ответить
Ну яке там прикриття, якщо прутін, ще одну картині намалює про молодість Трампа за часів совдепії?? У Трампа, як порядного ХРИСТИЯНИНА, є свої пріоритети щодо дрючбана прутіна!
А убивство ним щоденно Українців, то якась там, «помилка»!
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04.06.2025 21:45 Ответить
Спочатку включили задню а далі трампу прийдеться воювати на стороні пуйла. До цього йде
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04.06.2025 21:46 Ответить
Просто агент "КРАСНОВ" отримав від свого куратора "ОКУРКА" чергову зірочку ☆ героя ссср і лімонів ...дцать $$$$$.
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04.06.2025 21:48 Ответить
А в Європи немає свого прикриття з повітря чи що?
Чи як то кажуть, було б бажання, а відмовка завжди знайдеться.
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04.06.2025 21:49 Ответить
unbelievable...
dismantle US going faster then anyone could imagine.
what we need 3.5 years for?
we will do it for a year!
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04.06.2025 21:51 Ответить
Ну і про яке перемир'я і переговори може йти мова. Потрібно вже зав'язувати з ілюзіями про мир і вимагати від Заходу зброї для того щоб добивати Сосію, якщо вони не хочуть вічної війни яка переросте в ядерну
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04.06.2025 21:53 Ответить
Всім свідкам секти "треба ядерна зброя". Нашо ви маєтеся дурнею. Вимагате чарівну паличку. Ефект набагато крутіший, вірогідність шо хтось її дасть - така сама як і в ЯЗ. Тож вчіться міркувати масштабно!
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04.06.2025 21:54 Ответить
Є ще ті кого це дивує?
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04.06.2025 21:56 Ответить
Нужно организовать флешмоб по всему миру - американским туристам плюс 50% пошлина за *********** позволившее трампу и его швондерам стать у руля страны.
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04.06.2025 21:57 Ответить
Поганий це сигнал, виходить НАТО посуті недієздатне, якщо США самоусуваються..
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04.06.2025 21:57 Ответить
Все логічно - тоді буде френдлі фаєр з рашистами. Хто ж на таке піде?
Діди ще ТУшки неоплакати, а ви лізите з пропокативними ідеями
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04.06.2025 21:59 Ответить
США з "трамбоном" скоріш домовиться про нанесення спільних авіаударів по територіїУкраїни і по війсках "коаліції " з рашистським куйлом
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04.06.2025 21:59 Ответить
США не потягнуть участь, бо треба Панамою займатись, а зараз більшість сил кинуто на кордон з Мексикою.
Приходьте через чотири роки за прикриттям. Але це не точно. Може через вісім. А краще взагалі не приходьте.
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04.06.2025 21:59 Ответить
Как всегда. Попугаи создают коалицию похотливых, но все должна сделать Америка.
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04.06.2025 22:04 Ответить
ну да,
америка ведь всем запрещала разрабатывать свое ядерное оружие.

только деголь, послал их на х у й, и все сделал для франции.

а когда пришло время защищать европу и предоставлять ядерный зонтик, америка показывает, что она на поводке у х у йла.
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04.06.2025 22:20 Ответить
Это касается только НАТО. Америка не ручной пес европейцев.
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04.06.2025 22:24 Ответить
а у кааліциі ахочих хіба немає власної авіації ?
як то кажуть "тримайте мене семеро"
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04.06.2025 22:09 Ответить
Трамп дає можливість раші досягти якнайбільших результатів. Й може потім...
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04.06.2025 22:14 Ответить
 
 