США отказываются предоставлять прикрытие с воздуха для сил "коалиции желающих", - Bloomberg
По информации агентства Bloomberg, США отказываются предоставлять прикрытие с воздуха для сил "коалиции желающих", которые Великобритания и Франция планируют развернуть в Украине для обеспечения долгосрочного перемирия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам источников Bloomberg, европейские союзники в ходе обсуждений с американскими коллегами пришли к выводу, что президент США Дональд Трамп не предоставит гарантий, которых они требовали для поддержки возглавляемой Европой "коалиции желающих".
Британские и французские чиновники публично называли вовлеченность США залогом успеха "сил гарантирования".
Теперь, по данным Bloomberg, надеются, что американская сторона по крайней мере согласится помочь "коалиции решительных" с разведданными, а также наблюдением за границей между Украиной и Россией.
Некоторые европейские чиновники также ожидают, что Трамп вмешается, если британские и французские войска станут мишенью России в Украине, но считают, что он вряд ли будет гарантировать такое в письменной форме, сказал один из источников Bloomberg.
На фоне позиции США европейские союзники переоценили ресурсы для сдерживания России в Украине и считают, что достаточным будет сочетание обучения украинских сил, европейских войск и самолетов на восточном фланге НАТО и патрулирования в Черном море, указал один из собеседников агентства.
Напоминаем, так называемая "коалиция желающих" во главе с Францией и Британией работает над планом отправки военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".
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це що, так складно зрозуміти? ти взагалі в школі вчився?
"Спровокувати удар".. капець. А тіпа ***** по Україні не хєрачить кожного дня... виявляється для цього треба хітрий план від Трампа..
04.06.2025. Заступником глави Пентагону затвердили Майкла Даффі, який виступав категорично проти допомоги Україні.
Сенат США затвердив на посаді заступника міністра оборони з питань закупівель та забезпечення Майкла Даффі, який у першій адміністрації президента Дональда Трампа закликав зупинити допомогу Україні.
За призначення Даффі посадовцем, відповідальним за програми озброєнь Пентагону, проголосував 51 сенатор. Проти виступили 45.
За даними агенції, демократи вимагали свідчень Даффі під час першого президентства Трампа, коли стало відомо, що той, бувши високопосадовцем Білого дому в Адміністративно-бюджетному управлінні, дав вказівку Пентагону не надавати безпекову допомогу Україні, яка була схвалена Конгресом. Джерело:http://www.reuters.com/ Reuters
Якщо буде то норм, якщо ні то потрібно разраховувати на власні сили. Нажаль.
Ф-35а -60
Ф-35б-15
єврофайтер 83
панавіа торнадо РЕБ 16...
завжди хтось заважає кааліції охочих папіздець, а так вони б вже давно кацапів за урал погнали...
А убивство ним щоденно Українців, то якась там, «помилка»!
Чи як то кажуть, було б бажання, а відмовка завжди знайдеться.
dismantle US going faster then anyone could imagine.
what we need 3.5 years for?
we will do it for a year!
Діди ще ТУшки неоплакати, а ви лізите з пропокативними ідеями
Приходьте через чотири роки за прикриттям. Але це не точно. Може через вісім. А краще взагалі не приходьте.
америка ведь всем запрещала разрабатывать свое ядерное оружие.
только деголь, послал их на х у й, и все сделал для франции.
а когда пришло время защищать европу и предоставлять ядерный зонтик, америка показывает, что она на поводке у х у йла.
як то кажуть "тримайте мене семеро"