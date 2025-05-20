Зеленский и Макрон обсудили деятельность Коалиции желающих: Все становится более практичным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Очень предметно. Продолжаем подготовку решений в рамках коалиции желающих - все становится более практичным", - отметил Зеленский.

Собеседники обсудили поддержку украинской армии, оборонное сотрудничество, внутреннее производство оружия в Украине. Также подробно обсудили отношения и координацию с Соединенными Штатами.

"Должны сохранять общее видение и готовность действовать вместе", - добавил президент.

Ранее он провел разговор с премьером Великобритании Киром Стармером.

