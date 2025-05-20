РУС
Зеленский и Макрон обсудили деятельность Коалиции желающих: Все становится более практичным

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Очень предметно. Продолжаем подготовку решений в рамках коалиции желающих - все становится более практичным", - отметил Зеленский.

Собеседники обсудили поддержку украинской армии, оборонное сотрудничество, внутреннее производство оружия в Украине. Также подробно обсудили отношения и координацию с Соединенными Штатами.

"Должны сохранять общее видение и готовность действовать вместе", - добавил президент.

Ранее он провел разговор с премьером Великобритании Киром Стармером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон после разговора с Трампом и европейскими лидерами: Путин должен завтра принять безусловное прекращение огня

Добрий і злий поліцейський,- Європі дістався Злий поліцейський, США добрий,- Но вкінці результат буде Той що Потрібно.
20.05.2025 23:16 Ответить
Минулого року хоча б якісь папірці підписували, типу "безпекові угоди". Тепер просто обговорюють. Як каже народна мудрість: народжений розважати олігархів по саунах, боронити країну не може
20.05.2025 23:31 Ответить
Ні, ти не правий. Зараз роблять більше , згадай хоча б тіж 400 БТР від Італії
Інша справа , що цього і досі не достатньо
Але Європа не може бути більше про-українською ніж наш уряд
21.05.2025 01:01 Ответить
Кримська платформа,саміт миру,безпекові угоди,план перемоги,план стійкості, тепер оце...
20.05.2025 23:32 Ответить
 
 