Зеленський та Макрон обговорили діяльність Коаліції охочих: Усе стає більш практичним
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Дуже предметно. Продовжуємо підготовку рішень у межах коаліції охочих – усе стає більш практичним", - зазначив Зеленський.
Співрозмовники обговорили підтримку української армії, оборонну співпрацю, внутрішнє виробництво зброї в Україні. Також детально обговорили відносини та координацію зі Сполученими Штатами.
"Маємо зберігати спільне бачення і готовність діяти разом", - додав президент.
Раніше він провів розмову з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.
Інша справа , що цього і досі не достатньо
Але Європа не може бути більше про-українською ніж наш уряд