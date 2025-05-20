Зеленський та Макрон обговорили діяльність Коаліції охочих: Усе стає більш практичним

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Дуже предметно. Продовжуємо підготовку рішень у межах коаліції охочих – усе стає більш практичним", - зазначив Зеленський.

Співрозмовники обговорили підтримку української армії, оборонну співпрацю, внутрішнє виробництво зброї в Україні. Також детально обговорили відносини та координацію зі Сполученими Штатами.

"Маємо зберігати спільне бачення і готовність діяти разом", - додав президент.

Раніше він провів розмову з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.

