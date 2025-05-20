УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10582 відвідувача онлайн
Новини Замах на Зеленського
2 783 32

Суд у Києві не став розглядати справу про підготовку замаху на Зеленського у 2024 році, - ЗМІ

20 травня у Голосіївському районному суді Києва мало відбутися підготовче засідання у справі двох обвинувачених у підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського у травні 2024 року. Однак суд вважає, що ця справа непідсудна йому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Громадське".

Зазначається, що Голосіївський райсуд вирішив направити справу до Київського апеляційного суду, щоб той вирішив, кому вона підсудна.

"Суд вважає, що, згідно з обвинувальним актом, неможливо встановити місце вчинення кримінальних правопорушень. Суд вважає, що підсудність має визначатися за місцем закінчення досудового розслідування, тобто Соломʼянський райсуд", - пояснив журналістам прокурор Андрій Похил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поляку, який допомагав в організації замаху на Зеленського, загрожує 8 років ув’язнення

Замах на Зеленського: суд Києва не захотів розглядати справу
Замах на Зеленського: суд Києва не захотів розглядати справу

Що передувало?

Нагадаємо, у травні 2024 року Служба безпеки України затримала двох полковників Управління держохорони. Їх викрили на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту з метою ліквідації президента Володимира Зеленського.

Також вони нібито готували замах на керівника ГУР Кирила Буданова, голову СБУ Василя Малюка та інших українських посадовців.

Фігурантам тоді оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту).

Обвинувачені вже рік перебувають під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замах на конструктора БпЛА Акопяна у 2024 році: диверсійну групу ФСБ було затримано "на гарячому"

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) Київ (20050) замах (573) суд (11820)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Походу у судах дупою відчувають фуфель.
показати весь коментар
20.05.2025 19:52 Відповісти
+19
Кошмар, вже суди не встигають розглядати замахи на наше "сонечко"
показати весь коментар
20.05.2025 19:50 Відповісти
+16
Прмвентивно. У нас же тепер є таака форма ручного правочину.
А ну, як вони недобре задумали?
показати весь коментар
20.05.2025 19:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як можна розлядати справу про замах якого не було ?
показати весь коментар
20.05.2025 19:45 Відповісти
Прмвентивно. У нас же тепер є таака форма ручного правочину.
А ну, як вони недобре задумали?
показати весь коментар
20.05.2025 19:51 Відповісти
та також, як в кацапстані ФСБ розслідують справи про "теракти, які готували..." сами зробили, винних призначили, миттєво розслідували і усе.
показати весь коментар
20.05.2025 21:32 Відповісти
Так КГБ і не те вміє.
показати весь коментар
20.05.2025 21:52 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 19:46 Відповісти
Кошмар, вже суди не встигають розглядати замахи на наше "сонечко"
показати весь коментар
20.05.2025 19:50 Відповісти
буданов сказал, что на найпотужнишего около 50 замахов было
показати весь коментар
20.05.2025 19:51 Відповісти
Це тільки лівою
показати весь коментар
20.05.2025 19:56 Відповісти
І це не враховуючи кришки фортепіано!
Як би не Лисий...
показати весь коментар
20.05.2025 20:19 Відповісти
Походу у судах дупою відчувають фуфель.
показати весь коментар
20.05.2025 19:52 Відповісти
Якщо косяком пішло ж-ж-ж про замахи, значить у зе срака горить...
показати весь коментар
20.05.2025 19:53 Відповісти
В судомах шукає країну без договору про екстрадицію..
показати весь коментар
20.05.2025 20:04 Відповісти
або яка продасть громадянство за недорого, бо, як правило, своїх громадян не видають.
показати весь коментар
20.05.2025 20:46 Відповісти
От нагадали, ми ще не знаємо скільки паспортів в нього! І яких країн..
показати весь коментар
20.05.2025 21:02 Відповісти
Срамп з Маріанської впадини витягне, якщо приспічить, а ***** і витягати не буде, в нього новічок глибокопроникаючий
показати весь коментар
20.05.2025 23:55 Відповісти
Такі да, Срампу вірити стрьомно.
показати весь коментар
20.05.2025 23:48 Відповісти
Судді просто гидують такими справами. Та і ЗЄлю неможливо вбити, бо він же слоняра зі сталевими яйцями і Татаров у нього тілоохоронець.
показати весь коментар
20.05.2025 19:54 Відповісти
Шо ж це коїцця? Всі кіллери вийшли на полювання за боневтіком! Коли озвучать реальну причину цих вкидів, що воно вже відчебучило? 😁
показати весь коментар
20.05.2025 19:59 Відповісти
🤡🤡🤡
показати весь коментар
20.05.2025 20:00 Відповісти
Навіть судді телефонного права не хочуть бути замішаними в це лайно і футболять справу між собою. Досить показово.
показати весь коментар
20.05.2025 20:06 Відповісти
Схоже оточення Боневтіка почало його зливати. Отримало вказівки з кремля і забило на Гундосого.
показати весь коментар
20.05.2025 20:16 Відповісти
А це випадково не ті охоронці, яких ЗЄрмачня схиляла дати покази проти Порошенка?
показати весь коментар
20.05.2025 20:43 Відповісти
та ніби вони
показати весь коментар
20.05.2025 21:03 Відповісти
Тоді склад злочину очевидний - вони прокляті порохоботи. 😁
показати весь коментар
20.05.2025 21:20 Відповісти
Ржунімагу))
Яким же ж треба бути нікчемою ублюдком, щоб заради свого дебільного рейтинга тримати людей під вартою!?!?!?
показати весь коментар
20.05.2025 20:50 Відповісти
Так це не перші і не останні.

А все почалося з справи Шеремета, коли Андрійєя Антоненко, Юлію Кузьменко і Яну Дугарь місяцями маринували у буцигарні без доказів тілтки тому, що ЗЄ публічно їх звинуватив.

Потім після справи Вагнерівців треба було заткнути Червінського. Теж мармнували за сфальсифікованими звинуваченнями.

Тепер ці двоє УДОшників відмовилися обмовляти Пороха і їх маринують за фейковий замах на ЗЄ.
показати весь коментар
20.05.2025 21:28 Відповісти
Та всіх не перерахувати...
показати весь коментар
21.05.2025 14:58 Відповісти
просто никакого покушения не было
показати весь коментар
20.05.2025 21:05 Відповісти
Ніхто не хоче брати справи якої не було, кому вони заважали, чи може вони хотіли щось довести суспільству про тиск на них, або щось інше!!! Щось нагадує справу Червинського!!!
показати весь коментар
20.05.2025 21:41 Відповісти
Судді починають розуміти,а що буде з ними після правління сн та скільки вже можна виконувати телефонні вказівки.Та і їх вчинки по гучних справах,очевидно,що фіксують і вони в курсі того.
показати весь коментар
20.05.2025 22:14 Відповісти
 
 