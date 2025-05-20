Суд у Києві не став розглядати справу про підготовку замаху на Зеленського у 2024 році, - ЗМІ
20 травня у Голосіївському районному суді Києва мало відбутися підготовче засідання у справі двох обвинувачених у підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського у травні 2024 року. Однак суд вважає, що ця справа непідсудна йому.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Громадське".
Зазначається, що Голосіївський райсуд вирішив направити справу до Київського апеляційного суду, щоб той вирішив, кому вона підсудна.
"Суд вважає, що, згідно з обвинувальним актом, неможливо встановити місце вчинення кримінальних правопорушень. Суд вважає, що підсудність має визначатися за місцем закінчення досудового розслідування, тобто Соломʼянський райсуд", - пояснив журналістам прокурор Андрій Похил.
Що передувало?
Нагадаємо, у травні 2024 року Служба безпеки України затримала двох полковників Управління держохорони. Їх викрили на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту з метою ліквідації президента Володимира Зеленського.
Також вони нібито готували замах на керівника ГУР Кирила Буданова, голову СБУ Василя Малюка та інших українських посадовців.
Фігурантам тоді оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту).
Обвинувачені вже рік перебувають під вартою.
