Поляку, який допомагав в організації замаху на Зеленського, загрожує 8 років ув’язнення

Польська прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти громадянина Павла К., який рік тому допомагав в організації замаху на президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомила прокуратура Польщі.

Чоловік, ідентифікований як Павел К., був заарештований у квітні 2024 року у результаті співпраці правоохоронних органів з Польщі та України.

У вівторок, 20 травня, польські прокурори висунули звинувачення чоловікові: йому загрожує до восьми років в'язниці.

За даними слідства, чоловік заявив про готовність співпрацювати з воєнною розвідкою Російської Федерації та встановив контакти з росіянами, безпосередньо залученими до війни проти України.

"Діяльність полягала, серед іншого, у сприянні російським спецслужбам у плануванні можливого замаху на життя президента України Володимира Зеленського", – йдеться в заяві прокуратури.

За словами прокурорів, завдання Павела К. полягали у зборі та наданні інформації про безпеку в аеропорту Жешув-Ясьонка на південному сході Польщі.

Що передувало

Нагадаємо, у квітні 2024 року СБУ та ОГП спільно з правоохоронцями Польщі викрили російського агента, який пропонував спецслужбам РФ замах на Президента України.