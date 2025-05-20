Поляку, який допомагав в організації замаху на Зеленського, загрожує 8 років ув’язнення
Польська прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти громадянина Павла К., який рік тому допомагав в організації замаху на президента України Володимира Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомила прокуратура Польщі.
Чоловік, ідентифікований як Павел К., був заарештований у квітні 2024 року у результаті співпраці правоохоронних органів з Польщі та України.
У вівторок, 20 травня, польські прокурори висунули звинувачення чоловікові: йому загрожує до восьми років в'язниці.
За даними слідства, чоловік заявив про готовність співпрацювати з воєнною розвідкою Російської Федерації та встановив контакти з росіянами, безпосередньо залученими до війни проти України.
"Діяльність полягала, серед іншого, у сприянні російським спецслужбам у плануванні можливого замаху на життя президента України Володимира Зеленського", – йдеться в заяві прокуратури.
За словами прокурорів, завдання Павела К. полягали у зборі та наданні інформації про безпеку в аеропорту Жешув-Ясьонка на південному сході Польщі.
Що передувало
Нагадаємо, у квітні 2024 року СБУ та ОГП спільно з правоохоронцями Польщі викрили російського агента, який пропонував спецслужбам РФ замах на Президента України.
Так душевно !
Дякую!
И опять неудачный....
Вибачте, а більше ніщо та ніхто цим аеропортом не вилітає/прилітає?
А дрони, що у Німеччині кружляють над військовими об'єктами, не на ЗЄ полюють? 😁