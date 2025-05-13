Замах на конструктора БпЛА Акопяна у 2024 році: диверсійну групу ФСБ було затримано "на гарячому"

Виробник БпЛА Рудольф Акопян розповів подробиці замаху на нього у червні 2024 року.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

Після публікації про замах в медіа Акопян вирішив розповісти подробиці.

"Мені досі неприємно говорити на цю тему. І я довго мовчав, оскільки тривало слідство. Але зараз, коли інформація потрапила в медіа, і до мене почали масово звертатися журналісти, вважаю за потрібне розповісти публічно.

10 червня 2024 року – день, коли я отримав друге життя. Вранці диверсійна група під керівництвом кураторів ФСБ РФ намагалася вбити мене у центрі мого рідного Запоріжжя. Причина – активна волонтерська діяльність та допомога Силам оборони України.

Те, що я сьогодні живий – заслуга працівників силових структур Запорізької області. Вони не тільки попередили терористичний акт, але й затримали виконавців замаху "на гарячому". Я безмежно вдячний кожному, хто брав участь у цій операції", - зазначив він.

За словами Акопяна, з міркувань безпеки він був змушений "кардинально змінити своє життя".

"Вже рік як покинув Запоріжжя. Виробництво Генерал Черешня FPV теж переїхало – ми перевезли потужності до іншого регіону. Складне рішення, але необхідне. Після замаху було дуже важко знайти в собі сили та сміливість йти далі. Але я зрозумів, що якщо ворог так хоче мене зупинити – значить, я все роблю правильно. Тому працюємо і не зупиняємось!" - підсумував він.

Замах на Рудольфа Акопяна

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що у червні 2024 року на замовлення ФСБ у Запоріжжі намагалися підірвати одного із виробників БпЛА Рудольфа Акопяна.

Одним із обвинувачених був Михайло Дорожко, якого у грудні 2023 року призначили до Запорізької міської виборчої комісії представником від "Слуги народу".

