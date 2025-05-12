УКР
Новини Замах на вбивство конструктора БпЛА з Запоріжжя
45 719 112

Член виборчкому "Слуги народу" - агент ФСБ, намагався вбити конструктора БпЛА у Запоріжжі, - ЗМІ

Рудольф Акопян

У червні 2024 року на замовлення ФСБ у Запоріжжі намагалися підірвати одного із виробників БпЛА Рудольфа Акопяна. За матеріалами слідства, ключовий
звинувачений, Михайло Дорожко у грудні 2023 року ( вже після початку співпраці з ФСБ) він був призначений до Запорізької міської виборчої комісії представником від
"Слуги народу".

Про це пише Запорізький центр розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

За матеріалами слідства, Дорожко спілкувався з куратором ФСБ під ніком vavilon в телеграмі з літа 2023 року. Пізніше він залучив до агентурної роботи свого знайомого Артема Михайлюка, який мешкав поряд. Втім, завдання на вбивство Рудольфа Акопяна вони отримали лише у квітні 2024 року. 

Зазначається, що волонтера планували підірвати у його ж автомобілі. Для цього влаштували стеження за допомогою GPS-трекера. За даними судового реєстру, його замовив і передав виконавцям звинувачений в іншій справі - Геннадій Борисов. І зараз його і працівника "Мотор Січі"
Олега Пузанова судять за коригування ракетних ударів по "Мотору".

За матеріалами ухвали, Дорожко дістав вибуховий пристрій, а Михайлюк допоміг з налаштуванням і синхронізацією частин пристрою. 9 червня Дорожко встановив пристрій під машиною Акопяна, пікапом Dodge RAM. | повернувся до нього вранці наступного дня. Як вважають правоохоронці, він планував дочекатися на ціль і активувати пристрій в полі зору. Саме на місці очікування його і затримали.

Акопян повідомив ЗЦР, що зараз він працює в ТОВ "Центр досліджень безпілотних систем" директором зі стратегічних комунікацій. Але на момент замаху, 10 червня 2024 року, він ще не оформив трудові відносини з фірмою і був просто волонтером.

За даними Центральної виборчої комісії, Михайло Дорожко у грудні 2023 року (тобто вже після початку співпраці з ФСБ) був призначений до Запорізької міської виборчої комісії представником від "Слуги народу" Члени виборчої комісії, які працювали разом із Дорожком, охарактеризували його "як не дуже компетентну людину, що опинилася в їх сфері випадково". Також вони зазначили, що не бачили його з червня 2024 року.

Постанова ЦВК про заміну Дорожка за поданням від партії була оприлюднена 20 червня, через 10 днів після його затримання. Вже згаданий Геннадій Борисов, який передавав трекер, працював на момент затримання заступником головлікаря з адміністративно-господарчих питань у спеціалізованому будинку дитини "Сонечко".

безпілотник (4714) Запоріжжя (2358) замах (572) Запорізька область (3963) Запорізький район (218)
+119
чомусь я не здивований, шо це був саме зі слуґъ нароту.
12.05.2025 21:32 Відповісти
+83
А агентом какой разведки должен быть член партии президента?
Ответ же очевидный
12.05.2025 21:34 Відповісти
+48
Хто побачив результати виборів 21.04.2019 в Україні, вже ніколи і нічим не здивуєш.
12.05.2025 21:45 Відповісти
А в нас вже відмінили військовий стан? А в умовах військового стану що має статися із цим утирком?
На кол посадити на камеру.
13.05.2025 07:00 Відповісти
Смертна кара тільки зупине таких покидьків
13.05.2025 08:44 Відповісти
Якщо збирати біля себе кого завгодно, аби тільки не "нациків", то агентів ФСБ буде багато, що ми власне й побачили. Зелені вдають із себе патріотів України, але в їх уяві це зовсім інша Україна, така яку будувала тут будучи при владі партія регіонів. І вона мало чим відрізнялась від росії.
13.05.2025 09:48 Відповісти
Я б здивувався, якби він був від Європейської солідарності. А те, що він від зеленої партії покидьків, зрадників, ждунів, хабарників, недоумків і просто фріків, то так воно і має бути.
13.05.2025 10:39 Відповісти
Жодна підлість і злочин не відбуваються без "слуг народу". Чи РОЗМІНОВАНИЙ Чонгар, чи арештовані клістрони, чи крадіжка допомоги мільярдами гривень і сотнями вагонів. Чи знищення ЗСУ сирським...Усюди слуги тут, як тут.
13.05.2025 11:58 Відповісти
Морда манцева-Геть, тільки з вусами. ну а то що агент сівковича, то і не дивно
13.05.2025 12:01 Відповісти
Украина переставала быть Парашей после Майдана
Зеленский все вернул взад
Война началась тогда
Когда Зеленский начал терять поддержку народа
И точно проиграл бы следующие выборы
Война - это договорняк путина с зеленским
Клоун хочет править ДОЛГО
И у него УЖЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
Сидеть в кресле президента
БЕЗ ВЫБОРОВ
Такое еще не получилось ни у кого в Украине
Только у КЛОУНА
Потому что украинский клоун - НЕ ЛОХ
Это вы все лохи, которых КЛОУН ПОИМЕЛ
И будет продолжать это делать дальше
Долго.....
13.05.2025 12:18 Відповісти
Що не запроданець то зелень
показати весь коментар
Шо ні естрадний клоун- то агент ФСБ. Просто жесть.
13.05.2025 14:22 Відповісти
продажни
13.05.2025 14:29 Відповісти
Я правильно розумію що:
1)в Україні Військовий Стан в зв*язку з нападом агресора загарбника і війна іде просто на виживання як самої України так і Українців.
2)Двоє чистокрівних українців вирішили підірвати волонтера який являється Армянином за те що він допомагав ЗСУ знищити загрозу зі сторони сраної рашки.
Це просто сюр...
20.05.2025 19:54 Відповісти
