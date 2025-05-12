Член виборчкому "Слуги народу" - агент ФСБ, намагався вбити конструктора БпЛА у Запоріжжі, - ЗМІ
У червні 2024 року на замовлення ФСБ у Запоріжжі намагалися підірвати одного із виробників БпЛА Рудольфа Акопяна. За матеріалами слідства, ключовий
звинувачений, Михайло Дорожко у грудні 2023 року ( вже після початку співпраці з ФСБ) він був призначений до Запорізької міської виборчої комісії представником від
"Слуги народу".
Про це пише Запорізький центр розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
За матеріалами слідства, Дорожко спілкувався з куратором ФСБ під ніком vavilon в телеграмі з літа 2023 року. Пізніше він залучив до агентурної роботи свого знайомого Артема Михайлюка, який мешкав поряд. Втім, завдання на вбивство Рудольфа Акопяна вони отримали лише у квітні 2024 року.
Зазначається, що волонтера планували підірвати у його ж автомобілі. Для цього влаштували стеження за допомогою GPS-трекера. За даними судового реєстру, його замовив і передав виконавцям звинувачений в іншій справі - Геннадій Борисов. І зараз його і працівника "Мотор Січі"
Олега Пузанова судять за коригування ракетних ударів по "Мотору".
За матеріалами ухвали, Дорожко дістав вибуховий пристрій, а Михайлюк допоміг з налаштуванням і синхронізацією частин пристрою. 9 червня Дорожко встановив пристрій під машиною Акопяна, пікапом Dodge RAM. | повернувся до нього вранці наступного дня. Як вважають правоохоронці, він планував дочекатися на ціль і активувати пристрій в полі зору. Саме на місці очікування його і затримали.
Акопян повідомив ЗЦР, що зараз він працює в ТОВ "Центр досліджень безпілотних систем" директором зі стратегічних комунікацій. Але на момент замаху, 10 червня 2024 року, він ще не оформив трудові відносини з фірмою і був просто волонтером.
За даними Центральної виборчої комісії, Михайло Дорожко у грудні 2023 року (тобто вже після початку співпраці з ФСБ) був призначений до Запорізької міської виборчої комісії представником від "Слуги народу" Члени виборчої комісії, які працювали разом із Дорожком, охарактеризували його "як не дуже компетентну людину, що опинилася в їх сфері випадково". Також вони зазначили, що не бачили його з червня 2024 року.
Постанова ЦВК про заміну Дорожка за поданням від партії була оприлюднена 20 червня, через 10 днів після його затримання. Вже згаданий Геннадій Борисов, який передавав трекер, працював на момент затримання заступником головлікаря з адміністративно-господарчих питань у спеціалізованому будинку дитини "Сонечко".
1)в Україні Військовий Стан в зв*язку з нападом агресора загарбника і війна іде просто на виживання як самої України так і Українців.
2)Двоє чистокрівних українців вирішили підірвати волонтера який являється Армянином за те що він допомагав ЗСУ знищити загрозу зі сторони сраної рашки.
Це просто сюр...